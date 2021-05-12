Челси - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.05.21

Английская Премьер-лига, 36-й тур

12 мая 2021. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 22:15 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine

“Арсенал” не выполнил цели на сезон и в последних трех матчах АПЛ будет бороться только за свой престиж. Команда Микеля Артеты занимает в чемпионате девятое место и теоретически еще может побороться за участие в Лиге конференций или Лиге Европы. Совсем другая ситуация у “Челси”. “Синие” близки к тому, чтобы гарантировать себе топ-4, также команда сыграет в финалах Лиги чемпионов и Кубка Англии.

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Челси

В субботу “Челси” переиграл на выезде “Манчестер Сити” (2:1). “Синим” немного повезло, что Агуэро в конце первого тайма не реализовал пенальти и не сделал счет 2:0, но команде Тухеля нужно отдать должное. Немецкий тренер нашел нужные слова в перерыве, и во втором тайме “Челси” удалось сделать камбэк. Отдыхали и не играли в этом матче Тиаго Силва, Маунт и Чилуэлл, а Жоржиньо вышел на поле со скамейки запасных. Впереди у “Челси” непростой календарь. После матча с “Арсеналом” команда Тухеля проведет две игры с “Лестером” (финал Кубка Англии и АПЛ). Против “канониров” точно не сыграют Ковачич и Кристенсен.

Арсенал

Победа над “Вест Бромом” (3:1) стала для “канониров” слабым утешением после вылета из Лиги Европы. Но и в этом матче у “Арсенала” был такой отрезок, когда казалось, что аутсайдер захватил контроль над игрой, и может сравнять счет. У “Арсенала” сильный состав, но у команды нет лидеров, нет какого-то направления и стиля игры. Перед игрой с “Челси” Артета уже обсуждал с журналистами летние планы. Этот сезон просто нужно доиграть. Против “Челси” из-за травм не сыграют Давид Луис, Пабло Мари и Гранит Джака.

Статистика команд, цифры и факты

С Томасом Тухелем “Челси” проиграл только один матч в чемпионате Англии из 16. Обидчиком “синих” стал вылетевший “Вест Бром”.

“Манчестер Сити” стал второй командой в Премьер-лиге после “Вест Бромвича”, которой удалось забить “Челси” Тухеля два гола.

За исключением игры с “ВБА”, домашние показатели “синих” в АПЛ после смены тренера – четыре победы, три ничьи, разница мячей 8:0.

В двух предыдущих турах “Арсенал” переиграл “Ньюкасл” и “Вест Бром”. До этого “канонирам” не удавалось выигрывать два матча АПЛ подряд с января. Серия из трех побед в Премьер-лиге у “канониров” случалась лишь раз в сезоне.

“Арсенал” не проигрывает на выезде в Премьер-лиге в пяти турах подряд (три победы, две ничьи).

Личные встречи

В первом круге команда еще Фрэнка Лэмпарда уступила “Арсеналу” 1:3. В последних домашних матчах АПЛ против “канониров” у “Челси” неплохие показатели: шесть побед и две ничьи в восьми встречах. В последний раз “Арсенал” обыгрывал “Челси” дважды в одном сезоне почти 20 лет назад (сезон 2003/2004). Общая статистика в АПЛ в пользу “Арсенала”: 21 победа, 17 ничьих, 19 поражений.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 25 5 5 72-26 +46 80 2 "Манчестер Юнайтед" 35 20 10 5 68-38 +30 70 3 "Лестер Сити" 36 20 6 10 65-44 +21 66 4 "Челси" 35 18 10 7 55-32 +23 64 5 "Вест Хэм Юнайтед" 35 17 7 11 55-45 +10 58 6 "Ливерпуль" 34 16 9 9 57-39 +18 57 7 "Тоттенхэм" 35 16 8 11 61-41 +20 56 8 "Эвертон" 34 16 7 11 46-42 +4 55 9 "Арсенал" 35 15 7 13 49-38 +11 52 10 "Лидс Юнайтед" 35 15 5 15 53-53 0 50 11 "Астон Вилла" 34 14 6 14 49-41 +8 48 12 "Вулверхэмптон" 35 12 9 14 35-47 -12 45 13 "Кристал Пэлас" 35 11 8 16 37-59 -22 41 14 "Саутгемптон" 35 11 7 17 44-62 -18 40 15 "Бернли" 35 10 9 16 33-47 -14 39 16 "Ньюкасл" 35 10 9 16 40-58 -18 39 17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 35 8 13 14 36-41 -5 37 18 "Фулхэм" 35 5 12 18 25-47 -22 27 19 "Вест Бромвич Альбион" 35 5 11 19 32-68 -36 26 20 "Шеффилд Юнайтед" 35 5 2 28 18-62 -44 17

Ориентировочные составы

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Гилмор, Чилуэлл – Маунт, Зиеш – Хавертц

“Арсенал”: Лено – Тирни, Габриэл, Холдинг, Чамберс – Парти, Эльнени – Виллиан, Смит-Роу, Сака – Обамеянг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Арсенал от UA-Football

В 21 из 25 матчей "Челси" Томаса Тухеля срабатывала ставка Тотал 2.5 М. “Синие” дают сопернику очень мало шансов, но при этом сами имеют проблемы с реализацией. “Арсенал” забил два и три гола “Ньюкаслу” и “Вест Брому”, но в двух матчах с организованным “Вильярреалом” смог найти только один гол с пенальти. Прогноз – победа “Челси” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.