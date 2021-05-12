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Челси - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.05.21
Челси – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 мая 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36-й тур
12 мая 2021. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 22:15 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports Ukraine
“Арсенал” не выполнил цели на сезон и в последних трех матчах АПЛ будет бороться только за свой престиж. Команда Микеля Артеты занимает в чемпионате девятое место и теоретически еще может побороться за участие в Лиге конференций или Лиге Европы. Совсем другая ситуация у “Челси”. “Синие” близки к тому, чтобы гарантировать себе топ-4, также команда сыграет в финалах Лиги чемпионов и Кубка Англии.
Челси
В субботу “Челси” переиграл на выезде “Манчестер Сити” (2:1). “Синим” немного повезло, что Агуэро в конце первого тайма не реализовал пенальти и не сделал счет 2:0, но команде Тухеля нужно отдать должное. Немецкий тренер нашел нужные слова в перерыве, и во втором тайме “Челси” удалось сделать камбэк. Отдыхали и не играли в этом матче Тиаго Силва, Маунт и Чилуэлл, а Жоржиньо вышел на поле со скамейки запасных. Впереди у “Челси” непростой календарь. После матча с “Арсеналом” команда Тухеля проведет две игры с “Лестером” (финал Кубка Англии и АПЛ). Против “канониров” точно не сыграют Ковачич и Кристенсен.
Арсенал
Победа над “Вест Бромом” (3:1) стала для “канониров” слабым утешением после вылета из Лиги Европы. Но и в этом матче у “Арсенала” был такой отрезок, когда казалось, что аутсайдер захватил контроль над игрой, и может сравнять счет. У “Арсенала” сильный состав, но у команды нет лидеров, нет какого-то направления и стиля игры. Перед игрой с “Челси” Артета уже обсуждал с журналистами летние планы. Этот сезон просто нужно доиграть. Против “Челси” из-за травм не сыграют Давид Луис, Пабло Мари и Гранит Джака.
Статистика команд, цифры и факты
- С Томасом Тухелем “Челси” проиграл только один матч в чемпионате Англии из 16. Обидчиком “синих” стал вылетевший “Вест Бром”.
- “Манчестер Сити” стал второй командой в Премьер-лиге после “Вест Бромвича”, которой удалось забить “Челси” Тухеля два гола.
- За исключением игры с “ВБА”, домашние показатели “синих” в АПЛ после смены тренера – четыре победы, три ничьи, разница мячей 8:0.
- В двух предыдущих турах “Арсенал” переиграл “Ньюкасл” и “Вест Бром”. До этого “канонирам” не удавалось выигрывать два матча АПЛ подряд с января. Серия из трех побед в Премьер-лиге у “канониров” случалась лишь раз в сезоне.
- “Арсенал” не проигрывает на выезде в Премьер-лиге в пяти турах подряд (три победы, две ничьи).
Личные встречи
В первом круге команда еще Фрэнка Лэмпарда уступила “Арсеналу” 1:3. В последних домашних матчах АПЛ против “канониров” у “Челси” неплохие показатели: шесть побед и две ничьи в восьми встречах. В последний раз “Арсенал” обыгрывал “Челси” дважды в одном сезоне почти 20 лет назад (сезон 2003/2004). Общая статистика в АПЛ в пользу “Арсенала”: 21 победа, 17 ничьих, 19 поражений.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|25
|5
|5
|72-26
|+46
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|35
|20
|10
|5
|68-38
|+30
|70
|3
|"Лестер Сити"
|36
|20
|6
|10
|65-44
|+21
|66
|4
|"Челси"
|35
|18
|10
|7
|55-32
|+23
|64
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|17
|7
|11
|55-45
|+10
|58
|6
|"Ливерпуль"
|34
|16
|9
|9
|57-39
|+18
|57
|7
|"Тоттенхэм"
|35
|16
|8
|11
|61-41
|+20
|56
|8
|"Эвертон"
|34
|16
|7
|11
|46-42
|+4
|55
|9
|"Арсенал"
|35
|15
|7
|13
|49-38
|+11
|52
|10
|"Лидс Юнайтед"
|35
|15
|5
|15
|53-53
|0
|50
|11
|"Астон Вилла"
|34
|14
|6
|14
|49-41
|+8
|48
|12
|"Вулверхэмптон"
|35
|12
|9
|14
|35-47
|-12
|45
|13
|"Кристал Пэлас"
|35
|11
|8
|16
|37-59
|-22
|41
|14
|"Саутгемптон"
|35
|11
|7
|17
|44-62
|-18
|40
|15
|"Бернли"
|35
|10
|9
|16
|33-47
|-14
|39
|16
|"Ньюкасл"
|35
|10
|9
|16
|40-58
|-18
|39
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|35
|8
|13
|14
|36-41
|-5
|37
|18
|"Фулхэм"
|35
|5
|12
|18
|25-47
|-22
|27
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|35
|5
|11
|19
|32-68
|-36
|26
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|35
|5
|2
|28
|18-62
|-44
|17
Ориентировочные составы
“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Зума, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Гилмор, Чилуэлл – Маунт, Зиеш – Хавертц
“Арсенал”: Лено – Тирни, Габриэл, Холдинг, Чамберс – Парти, Эльнени – Виллиан, Смит-Роу, Сака – Обамеянг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Челси – Арсенал от UA-Football
В 21 из 25 матчей "Челси" Томаса Тухеля срабатывала ставка Тотал 2.5 М. “Синие” дают сопернику очень мало шансов, но при этом сами имеют проблемы с реализацией. “Арсенал” забил два и три гола “Ньюкаслу” и “Вест Брому”, но в двух матчах с организованным “Вильярреалом” смог найти только один гол с пенальти. Прогноз – победа “Челси” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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