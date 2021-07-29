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Колос - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 июля 2021, 21:00 - Колос . Трансляция: Футбол 2
Главный судья: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
Обновить
83'
Металлист 1925
Харьков
Ход матча
60' Антон Савин Вышел: Евгений Протасов 64' Анатолий Нуриев Вышел: Diego Carioca 68' Денис Костышин 69' Tkachuk, Yevgeniy 71' Вячеслав Чурко Вышел: Олег Ильин 72' Владимир Лысенко Вышел: Ника Сичинава 72' Денис Костышин
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Колос
33%
Ничья
13%
Металлист 1925
54%
П1: 1.11 Х: 8.18 П2: 34.00
П1: 2.20 Х: 2.50 П2: 4.00
П1: 1.11 Х: 8.18 П2: 34.00
П1: 1.11 Х: 7.95 П2: 39.00
П1: 2.45 Х: 2.50 П2: 4.10
Интересные факты
  • FC Metalist 1925 не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 35% матчей, FC Metalist 1925 выигрывает в 32% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 35% случаев, FC Metalist 1925 выигрывает в 32%.
  • FC Metalist 1925's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925's.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Колос Ковалёвка забивает 1.29 гола, играя дома, а FC Metalist 1925 забивает 1.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда FC Metalist 1925 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Metalist 1925% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда FC Metalist 1925 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Metalist 1925% своих матчей.
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Металлист 1925
Первая лига 2018
26.04.2019 - 19:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос
Первая лига 2018/2019
22.09.2018 - 16:00 Колос 0 - 0 Завершен Металлист 1925
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 3 Завершен Подолье П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 14:00 Колос 0 - 3 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Металлист 1925
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
16.07.2021 - 18:00 Металлист 1925 1 - 1 Завершен ФК Краматорск Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
15.07.2021 - 19:00 Металлист 1925 1 - 3 Завершен Альянс П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
12.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 3 - 1 Завершен Кривбасс В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 19:00 Металлист 1925 2 - 0 Завершен СК Полтава В
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Главные события
Владимир Лысенко
Вышел: Ника Сичинава
72'
ГООЛ! Денис Костышин
72'
Вячеслав Чурко
Вышел: Олег Ильин
71'
69'
Tkachuk, Yevgeniy
Денис Костышин
68'
Анатолий Нуриев
Вышел: Diego Carioca
64'
60'
Антон Савин
Вышел: Евгений Протасов
Кто победит?
24 Пользователей сделало свой выбор
Колос
33%
Ничья
13%
Металлист 1925
54%
П1: 1.11 Х: 8.18 П2: 34.00
П1: 2.20 Х: 2.50 П2: 4.00
П1: 1.11 Х: 8.18 П2: 34.00
П1: 1.11 Х: 7.95 П2: 39.00
П1: 2.45 Х: 2.50 П2: 4.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
    72
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
    72 68
  • 11
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
    64
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
    71
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 4
    Тарас Сакив
    Защитник
  • 5
    Кирилл Петров
    Защитник
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 2
    Mathias, Rum
    Защитник
  • 1
    Денис Сидоренко
    Вратарь
  • 88
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
  • 9
    Batyushin, Yuri
    Полузащитник
  • 32
    Олег Голодюк
    Полузащитник
  • 70
    Альмейга, Александр Фабио
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
    60
  • 28
    Артем Габелок
    Полузащитник
  • 13
    Артур Западня
    Защитник
  • 23
    Михаил Шершень
    Защитник
  • 3
    Tkachuk, Yevgeniy
    Защитник
    69
  • 29
    Максим Жичиков
    Защитник
Запасные игроки
  • 94
    Данфа, Мамаду
    Нападающий
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 22
    Владислав Дмитренко
    Нападающий
  • 17
    Евгений Протасов
    Полузащитник
  • 11
    Андрей Ременюк
    Полузащитник
  • 55
    Kvakic, Amar
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 35
    Денис Шелихов
    Вратарь
  • 18
    Blazhko, Valeriy
    Нападающий
Тренеры
  • Kostyshin, Ruslan
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
5
Удары мимо
5
10
Штрафные
9
7
Угловые
7
Офсайды
2
9
Фолы
8
51%
Владение мячом
49%
5
Удары в створ
1
1
Сейвы
4
4
Блокировано ударов
1
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
79'
Замена
Подвійна заміна в Металісті-1925. Дмитренко та Ременюк замість Батюшина та Фабіньо.
77'
Хлопці Кривенцова значно активізувалися в ці хвилини, проте до результату це поки не приводить.
72'
Гоооол!!!
Ільїн проходить правим флангом та віддає на Костишина, який перебував на межі воротарського майданчика. Той б'є по центру низом та не схиблює.
71'
Замена
Ільїн та Січинава на полі замість Мілька та Лисенка.
69'
Желтая карточка
Перша жовта картка в нашому матчі. Отримує її Ткачук за грубу гру проти воротаря Колоса.
65'
Замена
Дієго Сілва на полі замінює Анатолія Нурієва.
61'
Опасный момент
Небезпечно! Батюшин проходить лівим флангом після розіграшу штрафного та потужно б'є по воротах. Рятує свій клуб Волинець.
57'
Мілько падає в штрафному майданчику після грубої гри суперника, проте суддя не ставить пенальті.
53'
Богданов виконав штрафний з лівого флангу, віддавши пас низом на Чурка, але той б'є далеко вище воріт.
49'
Гра напрочуд спокійна, м'яч у Колоса, але команда не йде в атаку. Здається, клуби влаштовує рахунок на табло.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує нас про початок другого тайму.
Металіст-1925 відчутно домінував в першій половині тайму, проте потім хлопці Костишина вирішили це перервати. За моментами в команд приблизно порівну, але голів ми все ще не бачили. З нетерпінням чекаємо другого тайму!
45+2'
Свисток
Команди йдуть на перерву. 0:0 в нашому матчі після першої половини зустрічі.
45'
Дві хвилини додано до першого тайму арбітром.
44'
Колос не дає супернику заволодіти грою та вийти в атаку.
40'
Рог подає з правого флангу на Чурка, той в воротарському майданчику буквально на кілька сантиметрів не дістається до м'яча.
36'
Клуб Костишина демонструє впевнене володіння в ці хвилини. Здається, єврокубкова команда потроху повертає статус фаворита матчу.
32'
Зі штрафного спробував свої сили Богданов. Удар з 25 метрів влучає в стінку.
29'
Опасный момент
Як гостро! Після чергового кутового б'є в лівий нижній кут Петров. М'яч розминається зі стійкою буквально на кілька сантиметрів.
25'
Чурко подає кутовий з правого флангу, Гавриш пробиває по воротах, але дуже невлучною видалася ця спроба.
20'
Колос заспокоює гру, захисники перепасовуються між собою. Гостроти на полі немає в ці хвилини.
16'
М'ячем володіє Металіст-1925, поки команда не йде активно в атаку.
12'
Опасный момент
Батюшин знову бере ініціативу на себе, пройшовши весь захист Колоса. Гравець перекинув воротаря, але захисник вибиває з лінії воріт.
8'
Лисенко пробирається на половину суперника та віддає пас вперед на Нурієва. Той не зміг якісно обробити м'яч.
4'
Батюшин проходить сам центром поля в штрафний, проте м'яч вдало вибиває захисник. Буде кутовий.
1'
Свисток
Стартовий свисток! Металіст-1925 починає з центра поля.
Инфо
Уже відомі склади на матч. Колос: Волинець, Ром, Гавриш (к), Петров, Саків, Мілько, Богданов, Чурко, Нурієв, Костишин, Лисенко. Металіст 1925: Сидоренко (к), Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Савін, Фабіньо, Голодюк, Батюшин, Криськів.
Добрий день, шановні любителі футболу. Портал UA-Футбол пропонує вашій увазі текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го туру УПЛ, в якому Колос прийме Металіст-1925.
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Комментарии(1)
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Vlad21
30.07.2021 в 21:42
А вообще, - ждем настоящий, истинный ФК Металлист в следующем году в высшем дивизионе Украины. Посмотрим в воскресение игру этого коллектива в первой лиге. Какое там будет посещение болельщиков.
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Анонс матча Колос - Металлист 1925 30.07.2021, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 30.07.2021
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Металлист 1925 (Харьков):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Металлист 1925 и Колос в предыдущем футбольном матче 26.04.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Металлист 1925 можно посмотреть 30.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Металлист 1925, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Верес - 24.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 25.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча Колос - Металлист 1925 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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