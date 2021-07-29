Колос - Металлист 1925 онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Металлист 1925 (Харьков) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 30.07.2021
Время начала матча: 21:00
История противостояний между командами Колос (Ковалевка) и командой Металлист 1925 (Харьков):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Металлист 1925 и Колос в предыдущем футбольном матче 26.04.2019 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Kostyshin, Ruslan и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Руслан Костышин
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Верес - 24.07.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Металлист 1925 (Харьков)
Год основания Металлист 1925 (Харьков): 2016
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Предыдущий матч команды Металлист 1925 был сыгран против Рух - 25.07.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Металлист 1925.
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