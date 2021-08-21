СК Днепр-1 - Рух онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 33% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 15% матчей.

СК Днепр-1 забивает 1.4 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.82 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, СК Днепр-1 была на 14 месте в таблице с 1 очками. Сейчас они на 5 месте с 7 очками.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

СК Днепр-1 забивает 2 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1.5 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).

Артём Довбик лучший бомбардир СК Днепр-1 с 4 голами. Андрей Борячук забил 2 раз за FC Rukh Lviv

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.

Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Из последних 4 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 1 ничьи.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и FC Rukh Lviv - 1.25.

Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 0-1-2

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 33% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 15%.

Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и FC Rukh Lviv - 3.5.

FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).

Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 7 матчах.

FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне