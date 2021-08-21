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СК Днепр-1 - Рух онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 21 августа 2021, 19:30 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
2 - 0
Обновить
46'
Рух
Львов
Ход матча
27' Игнатенко, Данило 35' Александр Назаренко 39' Роман Карасюк 41' Артем Довбик 42' Марьян Мысык
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
44%
Ничья
17%
Рух
39%
П1: 1.03 Х: 19.90 П2: 34.00
П1: 1.91 Х: 2.60 П2: 5.50
П1: 1.03 Х: 19.90 П2: 34.00
П1: 1.03 Х: 18.90 П2: 38.00
П1: 1.95 Х: 2.65 П2: 6.00
Интересные факты
  • СК Днепр-1 получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 33% матчей, FC Rukh Lviv выигрывает в 15% матчей.
  • СК Днепр-1 забивает 1.4 гола, играя дома, а FC Rukh Lviv забивает 0.82 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 14 месте в таблице с 1 очками. Сейчас они на 5 месте с 7 очками.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Rukh Lviv.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • СК Днепр-1 забивает 2 гола за матч против команды FC Rukh Lviv, а FC Rukh Lviv забивает 1.5 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Артём Довбик лучший бомбардир СК Днепр-1 с 4 голами. Андрей Борячук забил 2 раз за FC Rukh Lviv
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Когда FC Rukh Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Из последних 4 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда FC Rukh Lviv выиграла 1, 1 ничьи.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и FC Rukh Lviv - 1.25.
  • Выездная статистика FC Rukh Lviv в сезоне 0-1-2
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 33% случаев, FC Rukh Lviv выигрывает в 15%.
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и FC Rukh Lviv - 3.5.
  • FC Rukh Lviv не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды FC Rukh Lviv (во всех соревнованиях).
  • Когда FC Rukh Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Rukh Lviv% своих матчей.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • FC Rukh Lviv пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • FC Rukh Lviv не забивает в 1 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 1-1 (СК Днепр-1 дома) и 4-1 (FC Rukh Lviv дома).
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
4
Игр
1
Побед
Рух
Премьер-лига 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Рух
Премьер-лига 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Рух 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Первая лига 2018
04.11.2018 - 17:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Рух
Первая лига 2018/2019
21.07.2018 - 18:00 Рух 1 - 3 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Десна 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
Премьер-лига 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 3 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
26.07.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря П
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Последние матчи - Рух
Премьер-лига 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершен Рух Н
Премьер-лига 2021/2022
07.08.2021 - 17:00 Рух 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.07.2021 - 17:00 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Рух П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
11.07.2021 - 17:00 Рух 1 - 0 Завершен Верес В
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Новости команд
Главные события
42'
Марьян Мысык
Артем Довбик
41'
39'
Роман Карасюк
ГООЛ! Александр Назаренко
35'
ГООЛ! Игнатенко, Данило
27'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
44%
Ничья
17%
Рух
39%
П1: 1.03 Х: 19.90 П2: 34.00
П1: 1.91 Х: 2.60 П2: 5.50
П1: 1.03 Х: 19.90 П2: 34.00
П1: 1.03 Х: 18.90 П2: 38.00
П1: 1.95 Х: 2.65 П2: 6.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
    35
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 8
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
    27
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 26
    Артем Довбик
    Нападающий
    41
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 25
    Максим Белый
    Защитник
  • 93
    Roman, Vitaliy
    Защитник
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 17
    Марьян Мысык
    Полузащитник
    42
  • 7
    Юрий Климчук
    Полузащитник
  • 91
    Роман Карасюк
    Защитник
    39
  • 5
    Валерий Федорчук
    Полузащитник
  • 29
    Didyk, Roman
    Полузащитник
  • 23
    Богдан Бойчук
    Нападающий
  • 45
    Андрей Борячук
    Нападающий
Запасные игроки
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 31
    Назарий Русин
    Нападающий
  • 99
    Billiat Khama
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 10
    Prytula, Ostap
    Полузащитник
  • 15
    Ярослав Мартынюк
    Полузащитник
  • 73
    Лях, Ростислав
    Нападающий
  • 99
    Runic, Vasyl
    Полузащитник
  • 9
    Орест Кузык
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 33
    Бандура Александр
  • 26
    Alvarenga, Fabricio
    Полузащитник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Полузащитник
Тренеры
  • Benyo, Yuriy
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матча
54%
Владение мячом
46%
6
Штрафные
5
Офсайды
1
5
Фолы
5
4
Угловые
1
3
Удары мимо
3
Удары в створ
Сейвы
1
Блокировано ударов
1
1
ЖК
2
Live Zone
Трансляция
Два индивидуально очень эффектных гола от Даниила Игнатенко и Александра Назаренко позволяют Днепру-1 комфортно вести в счете в домашнем матче с Рухом. Все по делу – львовяне сегодня практически не атакуют.
45+3'
Свисток
Первый тайм завершен!
45'
Инфо
Три минуты судья добавил к первому тайму.
44'
Кожокару чуть не привез проблемы на свои ворота. Вратарь Днепр-1 едва ли не ошибся с пасом после активного прессинга от Руха.
43'
Желтая карточка
А теперь предупреждение для Мысыка. Футболист Руха двумя ногами прыгнул в ноги Игнатенко.
41'
Желтая карточка
Карасюк и Довбик получили по желтой карточке.
36'
Гоооол!!!
2:0! Назаренко после сольного прохода низом идеально пробил в дальний угол. Еще один шикарный гол от Днепра-1!
33'
Рух отбился после опасной подачи Назаренко со штрафного.
28'
Гоооол!!!
Игнатенко! Да это шедевр! Какой сумасшедший удар удался полузащитнику Днепра-1 – мяч пулей влетел в дальнюю девятку.
27'
Опасный момент
Панькив выручил Рух после удара Довбика в ближний угол!
24'
Игнатенко красиво избавился от опекуна, а вот удар у хавбека Днепра-1 не получился – мяч ушел выше ворот.
22'
Опасный момент
Когут не забивает с трех метров! Капитан Днепра-1 бил головой после скидки Игнатенко.
16'
Угловой у ворот Руха – Панькив надежен на выходе.
15'
Затянули Днепр-1 и Рух стартовую разведку. Пора бы уже активизироваться.
8'
Не спешат команды форсировать события. Игра проходит в центре поля.
4'
Когут в попытке замкнуть навес Назаренко получил по голове от Мысыка. Игровой момент.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
В сезоне 2020-2021 Рух в домашнем матче разбил Днепр-1 со счетом 4:1, а ответный матч во втором круге завершился вничью (1:1).
Стартовые составы команд:
Днепр-1: Кожокару, Лучкевич, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко, Когут, Гуцуляк, Назаренко, Довбик.
Рух: Панькив, Карасюк, Мысык, Федорчук, Климчук, Белый, Бойчук, Дидык, Борячук, Роман, Ориховский.
Добрый вечер! UА-Футбол приглашает вместе с нами последить за матчем 5-го тура УПЛ между Днепром-1 и Рухом. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Рух 21.08.2021, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Рух в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Рух можно посмотреть 21.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Рух, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Десна - 14.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.

Команда гостей

Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Колос - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Рух онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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