СК Днепр-1 - Рух онлайн трансляция матча

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 21.08.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между СК Днепр-1 (Днепр) и командой Рух (Львов):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Рух в предыдущем футбольном матче 09.05.2021 закончилось со счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Kuchuk, Leonid разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Десна - 14.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Десна.
Название: Рух (Львов)
Год основания Рух (Львов): 2003
Страна: Украина
Тренер: Леонид Кучук
Предыдущий поединок команды Рух был сыгран против Колос - 15.08.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился ничьей.
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