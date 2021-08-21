Днепр-1 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.08.2021

В двух последних турах "Рух" набрал четыре очка. Неплохой результат, что прямо пропорционально связывают с прибытием во Львов нового главного тренера Леонида Кучука. Белорус имеет репутацию специалиста, способного выжимать максимум из возможностей того или иного коллектива. И сейчас именно этим путем движется "Рух".

Но впереди – матч с "Днепром-1", который станет для львовян большим испытанием. Несмотря на то, что команда Йовичевича уже дважды в сезоне теряла очки, "Днепр-1" справедливо называют одним из главных претендентов на статус третьей силы. В предыдущем туре днепряне недобрали баллов с "Десной", сейчас готовы реабилитироваться с "Рухом".

УПЛ. Пятый тур

21.08.2021. Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Максим Козыряцкий

"Днепр-1" 19:30 "Рух"

Текстовая онлайн трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> / видеотрансляция – ТК "УНИАН"

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"Днепр-1"

Поражения и потери очков обычно принято критиковать. Но "Днепр-1" не накрыла волна недовольства ни после ничьей с "Ворсклой", ни после поражения от "Десны". Ведь оба результата днепряне "получали" в урезанном составе. После удаления Логинова в Полтаве удалось забить дважды, после удалений Ди Франко и Пихалёнка в Чернигове удалось сравнять счет, но ошибка Паста не позволила зацепиться за очки.

Если же с дисциплиной все в порядке, то результат не страдает. Победы над "Черноморцем" и "Мариуполем" добыты в доминантном стиле, поэтому "Днепр-1" характеризуют как одного из фаворитов чемпионата. Свою роль играет и активная трансферная кампания. И без того неплохой состав клуб усилил еще одним креативным игроком – Алексеем Гуцуляком. Не факт, что он дебютирует сразу в матче с "Руху", но в перспективе это качественное усиление.

Йовичевичу придется немного поработать над выбором стартового состава, ведь на двух игроков положиться нельзя – дисквалифицированные Ди Франко и Пихалёнок. Не хватает также Юрчука, который уверенно провел прошлый сезон, но начало текущего пропускает из-за травмы. Зато раззабивался Довбик: Артем уже четыре раза огорчал вратарей в этом чемпионате.

Ориентировочный состав: Паст - Кравченко, Сваток, Адамюк, Дубинчак - Джурасек, Когут, Игнатенко - Назаренко, Чуже - Довбик

"Рух"

Львовская команда уже достаточно давно нуждалась в перезагрузке. Но у Ивана Федыка был большой кредит доверия, который, впрочем, иссяк. Пришел Леонид Кучук и сразу изменил статус "Руха" из аутсайдера турнира на середняка. Четыре очка в поединках с "Вересом" и "Колосом" – тому подтверждение.

Кучук стабилизировал состав и работает над организацией команды. "Творческого беспорядка", наблюдавшегося при Федыку, больше нет. Вряд ли стоит ожидать от львовян яркого веселого футбола в каждом поединке, но то, что это будет тактически вышколенная команда с пониманием требований тренера, сомнению не подлежит.

Если об удалениях в контексте "Днепра-1" мы говорили как о факторе, не сдерживающем команду, то в контексте "Руха" все наоборот. Удаление в составе соперника неделю назад не пошло на руку львовянам: после этого они отдали инициативу, пропустили гол и могли проиграть в целом не проигрышный матч. Недостаток, над которым Кучуку еще нужно работать.

Ориентировочный состав: Панькив - Гагун, Белый, Дидык, Мысык - Карасюк, Федорчук, Ориховский - Климчук, Бойчук - Борячук

"Днепр-1" - "Рух". Статистика личных встреч

История этого противостояния крайне интересна: на уровне Первой лиги непременно побеждал "Днепр-1" (3:0 и 3:1). Но в УПЛ все развернулось очень неожиданно – победа "Руха" 4:1 и ничья 1:1. Поэтому днепрянам есть что доказывать как болельщикам, так и самим себе.

21.07.2018. Первая лига

"Рух" - "Днепр-1" 1:3

04.11.2018. Первая лига

"Днепр-1" - "Рух" 3:0

12.12.2020. УПЛ

"Рух" - "Днепр-1" 4:1

09.05.2021. УПЛ

"Днепр-1" - "Рух" 1:1

"Днепр-1" - "Рух". Последние матчи команд

"Днепр-1" уже собрал целый набор результатов: две победы, ничья, поражение. Однако о нестабильности команды говорить не приходится, ведь в каждом матче днепряне демонстрируют четкий рисунок игры. Часто в ситуацию вмешиваются обстоятельства, которые не играют на руку Йовичевичу. Но борьба не благодаря, а вопреки еще больше закаляет команду.

***

"Рух" финальный отрезок прошлого чемпионата провел хорошо, но в начале текущего сезона снова была нестабильность. Не стоит говорить, что все проблемы уже позади, однако два приемлемых результата в двух крайних турах – это уже очертание тенденции. Посмотрим, как будет дальше.

***

"Днепр-1" - "Рух". Турнирное положение команд

"Днепр-1" – возле лидеров. Победа в этом матче может даже закрепить днепрян в первой тройке. "Рух" расположен ближе к аутсайдерам, но потенциальные три очка могут сразу сравнять львовян с "Днепром-1". Плотность высокая, а туров сыграно мало. Поэтому все меняется динамично.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 3 Динамо 4 3 1 0 9-2 +7 10 0 4 Шахтер 4 3 0 1 8-3 +5 9 0 5 СК Днепр-1 4 2 1 1 8-5 +3 7 0 6 ФК Александрия 4 2 1 1 4-3 +1 7 0 7 Металлист 1925 5 2 0 3 5-8 -3 6 0 8 Колос 3 1 2 0 2-1 +1 5 0 9 Заря 4 1 1 2 7-5 +2 4 0 10 ФК Минай 3 1 1 1 2-3 -1 4 0 11 Рух 4 1 1 2 4-6 -2 4 0 12 Черноморец 4 1 0 3 5-11 -6 3 0

"Днепр-1" - "Рух". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Рух". Прогноз на матч от UA-Football

Победа "Днепра-1" 2:0. "Днепр-1" – фаворит. "Днепр-1" в матчах с "Мариуполем" и "Черноморцем" показал, как умеет растягивать чужую защиту. С "Рухом" будет труднее, но ресурсов достаточно, чтобы добыть спокойную победу. Главный вопрос заключается в том, смогут ли львовяне предложить что-то в атаке. Рискнем спрогнозировать сухую победу хозяев поля.