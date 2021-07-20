Динамо - Унион онлайн трансляция матча

Матч между командой Динамо (Киев) и командой "Унион" (Берлин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 23.07.2021
Время начала матча: 18:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Атлетик - 20.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.
Название: "Унион" (Берлин)
Год основания "Унион" (Берлин): 1966
Страна: Германия
Тренер: Урс Фишер
Предыдущий поединок команды "Унион" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Унион".
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