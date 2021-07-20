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Динамо - Унион онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ - 23 июля 2021, 18:00 . Трансляция: UA-Футбол
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 1
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45'
Унион
Берлин
Ход матча
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
36%
Ничья
34%
Унион
30%
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
20.07.2021 - 16:00 Динамо 0 - 1 Завершен Атлетик П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
18.07.2021 - 18:00 Динамо 2 - 0 Завершен Этуаль В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
17.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ницца П
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
14.07.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 21:00 Динамо 1 - 1 Завершен Серветт Н
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Последние матчи - Унион
Чемпионат Германии 2020/2021
22.05.2021 - 16:30 Унион 2 - 1 Завершен РБ Лейпциг В
Чемпионат Германии 2020/2021
15.05.2021 - 16:30 Байер 1 - 1 Завершен Унион Н
Чемпионат Германии 2020/2021
08.05.2021 - 16:30 Вольфсбург 3 - 0 Завершен Унион П
Чемпионат Германии 2020/2021
24.04.2021 - 16:30 Унион 3 - 1 Завершен Вердер В
Чемпионат Германии 2020/2021
21.04.2021 - 21:30 Боруссия 2 - 0 Завершен Унион П
Показать больше
Кто победит?
50 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
36%
Ничья
34%
Унион
30%
Трансляция
41'
А теперь и Кулач нарушил правила в отборе на чужой половине.
40'
Фол в атаке от Цыганкова на правом фланге.
38'
Гисельман красиво нырял под подкат в левом фланге штрафной от Кендзеры, но арбитр проигнорировал это действие.
36'
Гоооол!!!
Гол! Жерсон выносил аут с правого фланга, который был в брошен в штрафную, но на подборе в дальней стороне владений Динамо был Фогльзаммер, после чего пробил слету, попал в защитника, а мяч завалился в левую девятку.
34'
Унион в сбитом темпе старается атаковать в данные минуты.
32'
Желтая карточка
И сразу же Гармаш на правом фланге атаки не пожалел Харагути.
30'
Желтая карточка
Жерсон зачем-то решил ударить по пятке Риерсона у центральной линии на чужой половине.
28'
Фол от Эзтунали в верховой борьбе на левом фланге штрафной против Забарного.
26'
Кулач забрал отскок, после чего был сбит у правого угла штрафной.
26'
Проход Кендзеры в правом фланге атаки был остановлен без фола.
24'
Инфо
Игра возобновилась.
22'
Инфо
Команды ушли пить воду.
21'
Шапаренко фолом на чужой половине встретил выход в атаку от Андриха.
19'
Миколенко грубо уложили на газон в левом фланге атаки, но арбитры игру не стали останавливать.
17'
Неудачной оказалась подача с правого фланга от Эндо.
15'
Подачей с правого фланга Андрих сумел заработать угловой.
15'
Буск вовремя выскочил на перехват заброса в левый фланг на Жерсона.
13'
Динамо играет в пас на своей половине. Команды совершенно никуда не спешат.
11'
Цыганкова толкнул в спину Эзтунали во время прохода Виктора в правом фланге атаки.
10'
Сирота переходил перед своей штрафной пас Эндо с правого фланга.
8'
Фогльзаммер получил заброс в левый фланг штрафной, сбросил на партнера, который затем подал на дальнюю на Эндо, но японец пробил головой неудачно.
6'
Унион сумел захватить инициативу, но Динамо достаточно глубоко сидит.
4'
Подачу с левого фланга от Эндо блокировал Кендзера.
2'
Поджали Миколенко в левом фланге обороны, но он сумел заработать аут.
1'
Динамо старается удерживать мяч у себя на старте.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Унион Берлин: Буск — Риерсон, Баумгартль, Фридрих, Гисельман — Эзтунали, Андрих, Харагути, Эндо — Фольгзаммер, Авонии.
Запасные: Бойко, Тымчик, Попов, Дубинчак, Сидклей, Шабанов, Буяльский, Шепелев, Вербич, Андриевский, Караваев, Де Пена, Антюх, Леднев, Шкурин.
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук — Цыганков, Гармаш, Шапаренко, Родригес — Кулач.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка товарищеского матча. На поле стадиона "Спортплац Кематен" (Кематен-ин-Тироль, Австрия) сыграют Динамо Киев и Унион Берлин.
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Анонс матча Динамо - "Унион" 23.07.2021, Контрольные матчи клубов УПЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой "Унион" (Берлин) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 23.07.2021
Время начала матча: 18:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Унион" можно посмотреть 23.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Унион", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Атлетик - 20.07.2021, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022 и закончился победой команды Атлетик.

Команда гостей

Название: "Унион" (Берлин)
Год основания "Унион" (Берлин): 1966
Страна: Германия
Тренер: Урс Фишер

Предыдущий поединок команды "Унион" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 22.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Унион".

Следите за результатами матча Динамо - "Унион" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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