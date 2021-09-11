Челси - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).

Год назад, Челси была на 11 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 4 месте с 7 очками.

В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Астон Вилла - 3.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

В домашних матчах Челси не проигрывает Астон Вилла в последних 6 встречах.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.

Челси не проигрывает в последних 8 играх.

Челси забивает 1.8 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Челси иАстон Вилла, когда Челси играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Челси выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Астон Вилла выигрывает в 43%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Астон Вилла - 1.4.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 3, команда Астон Вилла выиграла 1, 1 ничьи.

Год назад, Астон Вилла была на 6 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 11 месте с 4 очками.

Челси забивает 2 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси выигрывает первый тайм в 51% матчей, Астон Вилла выигрывает в 43% матчей.

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Челси забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

Астон Вилла забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.

За последние 26 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 16 раз, 6 сыграла в ничью и 4 победы команды Астон Вилла. Разница голов 55-25 в пользу команды Челси.

Во время последних 54 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-51 в пользу команды Челси

Игры прошлого года: 1-1 (Челси дома) и 2-1 (Астон Вилла дома).