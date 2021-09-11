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Челси - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 11 сентября 2021, 19:30 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Стюарт Аттвелл
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
1 - 0
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49'
Астон Вилла
Бирмингем
Ход матча
8' Рэмси, Джейкоб 15' Ромелу Лукаку 28' Тайрон Мингс
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Астон Вилла
31%
П1: 1.14 Х: 9.53 П2: 23.00
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 1.14 Х: 9.53 П2: 23.00
П1: 1.23 Х: 6.63 П2: 15.30
П1: 1.63 Х: 3.15 П2: 7.40
Интересные факты
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Астон Вилла (во всех соревнованиях).
  • Год назад, Челси была на 11 месте в таблице с 4 очками. Сейчас они на 4 месте с 7 очками.
  • В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Астон Вилла - 3.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Астон Вилла в последних 6 встречах.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.
  • Челси не проигрывает в последних 8 играх.
  • Челси забивает 1.8 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.81 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иАстон Вилла, когда Челси играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 51% случаев, Астон Вилла выигрывает в 43%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Астон Вилла - 1.4.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Астон Вилла.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 3, команда Астон Вилла выиграла 1, 1 ничьи.
  • Год назад, Астон Вилла была на 6 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 11 месте с 4 очками.
  • Челси забивает 2 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 1 гола против команды Челси (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси выигрывает первый тайм в 51% матчей, Астон Вилла выигрывает в 43% матчей.
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • Астон Вилла забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • За последние 26 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 16 раз, 6 сыграла в ничью и 4 победы команды Астон Вилла. Разница голов 55-25 в пользу команды Челси.
  • Во время последних 54 встреч, команда Челси выиграла 28 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 92-51 в пользу команды Челси
  • Игры прошлого года: 1-1 (Челси дома) и 2-1 (Астон Вилла дома).
  • Последняя гостевая победа Астон Вилла над Челси была в 2011
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
8
Побед
14
Игр
3
Побед
Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
28.12.2020 - 19:30 Челси 1 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 2 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
04.12.2019 - 21:15 Челси 2 - 1 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Англии 2021/2022
22.08.2021 - 18:30 Арсенал 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Челси 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Суперкубок УЕФА 2021/2022
11.08.2021 - 22:00 Челси 1 - 1 Завершен Вильярреал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
29.05.2021 - 22:00 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Челси В
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Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Астон Вилла 1 - 1 Завершен Брентфорд Н
Кубок английской лиги 2021/2022
24.08.2021 - 21:45 Барроу 0 - 6 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.08.2021 - 17:00 Астон Вилла 2 - 0 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Уотфорд 3 - 2 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Челси В
Показать больше
Главные события
28'
Тайрон Мингс
ГООЛ! Ромелу Лукаку
15'
8'
Рэмси, Джейкоб
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
Челси
38%
Ничья
31%
Астон Вилла
31%
П1: 1.14 Х: 9.53 П2: 23.00
П1: 1.91 Х: 2.75 П2: 4.33
П1: 1.14 Х: 9.53 П2: 23.00
П1: 1.23 Х: 6.63 П2: 15.30
П1: 1.63 Х: 3.15 П2: 7.40
Составы команд
16
Менди, Эдуардо
2
Антонио Рюдигер
6
Тьяго Силва
14
Тревох Чалобах
3
Маркос Алонсо
17
Сауль Ньигес
8
Матео Ковачич
20
Каллум Хадсон-Одои
29
Хавертц, Кай
22
Хаким Зийех
9
Ромелу Лукаку
12
Джед Стир
2
Кэш, Мэтти
4
Эзри Конса
6
Тайрон Мингс
16
Аксел Туанзебе
3
Мэтт Таргетт
41
Рэмси, Джейкоб
6
Луиз, Дуглас
7
Джон МакГинн
20
Ингз, Дэнни
11
Олли Уоткинс
Стартовый состав
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
    15
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 22
    Хаким Зийех
  • 3
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 17
    Сауль Ньигес
    Полузащитник
  • 8
    Матео Ковачич
    Полузащитник
  • 20
    Каллум Хадсон-Одои
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 14
    Тревох Чалобах
  • 16
    Менди, Эдуардо
    Вратарь
  • 20
    Ингз, Дэнни
    Нападающий
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
    8
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
    28
  • 16
    Аксел Туанзебе
  • 3
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 12
    Джед Стир
    Вратарь
Запасные игроки
  • 6
    Андреас Кристенсен
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 19
    Маунт, Мейсон
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 12
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 18
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 21
    Бен Чилуэлл Дэнни Симпсон
  • 1
    Кепа Аррисабалага
    Вратарь
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 38
    Sinisalo, Viljami
    Вратарь
  • 31
    Леон Бэйли
    Нападающий
  • 19
    Накамба, Марвелос
    Полузащитник
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 19
    Бертран Траоре
    Полузащитник
  • 18
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 8
    Морган Сансон
    Полузащитник
  • 35
    Archer, Cameron
    Нападающий
Тренеры
  • Томас Тухель
  • Дин Смит
Статистика матча
2
Блокировано ударов
4
3
Угловые
4
9
Штрафные
6
6
Фолы
8
2
Удары мимо
2
ЖК
2
2
Удары в створ
4
4
Сейвы
1
61%
Владение мячом
39%
Офсайды
1
Live Zone
Трансляция
Свисток
Другий тайм розпочався!
Невпевнено виглядали господарі у першому таймі. Гості постійно тиснули на них, проте саме клас установив поточний рахунок на табло. Лукаку за 45 хвилин мав одини момент і його реалізував - решту часу він провів на сухому пайку. "Астон Вілла" мала куди кращі нагоди, але ні Воткінс, ні Мінгс, ні Нгойо не використали свої нагоди.
Свисток
Перерва у матчі.
45'
Инфо
Дві хвилини було додано до першого тайму.
45'
Стандарт "Астон Вілли" вчергове без результату.
41'
Знову "Астон Вілла" в атаці. Удар Ремсі забрав до рук Менді.
38'
Навіс Макгінна (Астон Вілла) зі стандарту вийшов невдалим.
37'
Сауль (Челсі) помилився у дуже простій ситуації, але контратаку зірвав Тьягу Сілва. Без гірчичника.
33'
Опасный момент
Двічі поспіль рятує Менді! Спочатку сенегальський голкіпер потягнув удар Мінгса, а потім ще й постріл Нгйо ледь не по порожніх воротах. Останній пробив у падінні, та ще й незграбно.
32'
А тепер Зієш (Челсі) подав у руки голкіперу суперників. Командам важко зайти до чужого штрафного майданчика.
30'
Макгінн (Астон Вілла) проскочив двох на лівому фланзі і навісив в руки Менді.
28'
Желтая карточка
Мінгс (Астон Вілла) грубо збив Хадсона-Одої дуже далеко на чужій половині поля, за що був попереджений.
27'
Дугласу Луїзу (Астон Вілла) скотили під удар, а бразилець запустив м'яч надто високо. Гості не цураються ходтити в атаку.
25'
Туанзебе (Астон Вілла) заблокував простріл Хадсона-Одої з правого флангу.
23'
Опасный момент
Макгінн (Астон Вілла) перехопив м'яч у центрі поля, віддав на Воткінса, але той трохи відпустив м'яч і вже був змушнний обгрвувати Менді. Оллі обвів воротаря, але його удар по порожніх воротах грудьми заблокував Сілва.
23'
"Астон Вілла" навісила зі стандарту, але знову без удару.
18'
Опасный момент
Воткінс (Астон Вілла) пробив у лівий нижній кут воріт, але Менді перевів м'яч на кутовий.
15'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Лукаку відкриває рахунок у матчі! Ковачич розрізною передачею вивів Ромелу на ударну позицію і бельгієць реалізував свій момент.
9'
Опасный момент
Оце момент! Поперечка рятує гостей. Нгойо ледь не зрізав м'яч у свої ворота, влучивши в каркас.
8'
Желтая карточка
Ремсі (Астон Вілла) зірвав атаку суперника і отримав гірчичник.
8'
Луїз (Астон Вілла) пробив з-за меж штрафного майданчика, але цей постріл був заблокований.
4'
Нгойо (Астон Вілла) головю пробив у зовнішню частину сітки воріт після подачі зі стандарту.
2'
Уголовой
Двічі поспіль подали кутовий господарі - безрезультатно.
1'
Перший удар у матчі від Рюдігера (Челсі). Німецький центральний захисник протягнув м'яч вперед аж до штрафного майданчика і пробив у захисника.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стартові склади команд на матч:
"Челсі": Менді - Чалоба, Сілва, Рюдігер - Хадсон-Одой, Ковачич, Сауль, Алонсо - Зієш, Гаверц - Лукаку.
"Астон Вілла": Стір - Кеш, Нгойо, Мінгс, Туанзебе, Таргетт - Ремзі, Луїз, Макгінн - Інгс, Воткінс.
Вітаєм всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу четвертого туру АПЛ між "Челсі" та "Астон Віллою".
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Анонс матча Челси - Астон Вилла 11.09.2021, Чемпионат Англии

Поединок между командой Челси (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 11.09.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Челси (Лондон) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Астон Вилла, тогда как команда Челси осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Челси в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Томас Тухель и Дин Смит разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - Астон Вилла можно посмотреть 11.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Челси - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Ливерпуль" - 28.08.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Прошедший поединок команды Астон Вилла был сыгран против Брентфорд - 28.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Челси - Астон Вилла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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