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Аталанта - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 29 сентября 2021, 19:45 - Gewiss Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
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17'
Янг Бойз
Берн
Ход матча
11' Робин Госенс Вышел: Мехле, Йоаким
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
42%
Ничья
33%
Янг Бойз
25%
П1: 1.91 Х: 2.94 П2: 5.46
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 4.75
П1: 1.91 Х: 2.94 П2: 5.46
П1: 1.91 Х: 2.94 П2: 5.46
П1: 1.73 Х: 3.25 П2: 5.50
Интересные факты
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Янг Бойз выигрывает в 44%.
  • Аталанта забивает 2.31 гола, играя дома, а Янг Бойз забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Янг Бойз не проигрывает в последних 10 играх.
  • Янг Бойз имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Янг Бойз выигрывает в 44% матчей.
  • Недавнее выступление команды Янг Бойз в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Когда Янг Бойз лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Янг Бойз не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Янг Бойз's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Янг Бойз проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Янг Бойз забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
25.09.2021 - 19:00 Интер 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
21.09.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 1 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 2 Завершен Аталанта Н
Чемпионат Италии 2021/2022
11.09.2021 - 21:45 Аталанта 1 - 2 Завершен Фиорентина П
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Последние матчи - Янг Бойз
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.08.2021 - 22:00 Ференцварош 2 - 3 Завершен Янг Бойз В
Лига Чемпионов 2021/2022
18.08.2021 - 22:00 Янг Бойз 3 - 2 Завершен Ференцварош В
Лига Чемпионов 2021/2022
10.08.2021 - 21:30 Янг Бойз 3 - 1 Завершен Клуж В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.08.2021 - 21:00 Клуж 1 - 1 Завершен Янг Бойз Н
Показать больше
Главные события
Робин Госенс
Вышел: Мехле, Йоаким
11'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
42%
Ничья
33%
Янг Бойз
25%
П1: 1.91 Х: 2.94 П2: 5.46
П1: 1.67 Х: 2.75 П2: 4.75
П1: 1.91 Х: 2.94 П2: 5.46
П1: 1.91 Х: 2.94 П2: 5.46
П1: 1.73 Х: 3.25 П2: 5.50
Составы команд
1
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
28
Демираль, Мерих
2
Толои, Рафаэль
8
Робин Госенс
11
Фреулер, Ремо
15
Мартен де Роон
77
Заппакоста, Дэвид
32
Маттео Пессина
18
Руслан Малиновский
91
Запата, Дуван
26
Вон Баллмоос, Давид
36
Hefti, Silvan
4
Камара, Мохамед Али
30
Сандро Лаупер
21
Александре Гарсия, Улиссес
20
Аебисшер, Мишел
35
Кристофер Перейра
8
Венсан Сьерро
15
Элия, Мечак
13
Муми Нгамалё
17
Джордан Сьебатше, Теосон
Стартовый состав
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
    11
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 1
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 17
    Джордан Сьебатше, Теосон
    Нападающий
  • 15
    Элия, Мечак
    Нападающий
  • 13
    Муми Нгамалё
    Полузащитник
  • 20
    Аебисшер, Мишел
    Полузащитник
  • 35
    Кристофер Перейра
    Нападающий
  • 8
    Венсан Сьерро
    Полузащитник
  • 36
    Hefti, Silvan
    Защитник
  • 4
    Камара, Мохамед Али
    Защитник
  • 30
    Сандро Лаупер
    Полузащитник
  • 21
    Александре Гарсия, Улиссес
    Защитник
  • 26
    Вон Баллмоос, Давид
    Вратарь
Запасные игроки
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 7
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 3
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 68
    Laidani, Abdullah
  • 32
    Rieder, Fabian
    Полузащитник
  • 25
    Жордан Лефорт
  • 24
    Квентин Масейрас
  • 19
    Феликс Конде Мамбимби
  • 14
    Николас Бюрги
    Защитник
  • 11
    Jankewitz, Alexandre
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Сулеймани
    Нападающий
  • 9
    Канга, Ака Вильфрид
    Нападающий
  • 7
    Spielmann, Marvin
    Полузащитник
  • 91
    Файвре, Гиллом
    Вратарь
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Давид Вагнер
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Удары в створ
Сейвы
1
Угловые
1
1
Блокировано ударов
1
Штрафные
Фолы
1
Live Zone
Трансляция
17'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! "Аталанта" забиває швидкий гол.
16'
Знову Мехле в центрі уваги. Латераль в стінку зіграв з Сапатою, але Гефті врізався в ноги данцю. Без попередження.
12'
Мехле (Аталанта) відразу пішов у атаку. Данець змістився в центр, пробив, і м'яч після рикошету опустився в руки голкіперу суперника.
11'
Замена
Мехле вийшов замість Госенса (Аталанта). Німецький латераль покинув поле у сльозах за допомогою двох медиків. Неприємно.
10'
Уголовой
Сапата виніс подачу гостей від кутового прапорця.
9'
Госенс (Аталанта) смикнув м'яз. Скоріше всього потрібна буде заміна німцю.
8'
Ебішер (Янг Бойз) не обробив передачу від партнера у штрафний майданчик у боротьбі з опонентом. Буде кутовий.
7'
Швейцарці відсиджуються в обороні. Поки виходів в атаку не було.
5'
Опасный момент
Маліновський (Аталанта) віддав на Сапату, а той обіграв двох опонентів і під кутом пробив по воротах - голкіпер фон Бальмосс парирував удар.
2'
Маліновський (Аталанта) готував свою гармату, проте Ебішер зняв м'яч з ноги.
1'
Сапата (Аталанта) намагався заробити фол поблизу лівої частини штрафного майданчика, але арбітр сказав підводитися.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Для українця Руслана Маліновського ця зустріч стане 15-ю в рамках виступів у Лізі Чемпіонів.
Инфо
Стали відомі склади команд на гру:
"Аталанта": Муссо - Толой, Демірал, Дьїмсіті - Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Госенс - Маліновський, Пессіна - Сапата.
Запасні господарів: Россі, Спортьєлло, Ілічич, Копмайнерс, Ловато, Мехле, Міранчук, Муріель, Пашалич, Пеццела, Пікколі, Скальвіні.
"Янг Бойз": фон Бальмос - Гефті, Гайгер, Лаупер, Гарсія - Ебішер, Мартінс, Сьєрро - Еліа, Нгамале - Сібачо.
Запасні гостей: Лайдані, Канга, Лефорт, Бюргі, Мамбімбі, Масейрас, Рідер, Сулеймані, Февр, Шпільманн, Янкевіц.
Вітаємо всіх шанувальників Ліги Чемпіонів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу другого туру групового етапу між "Аталантою" та "Янг Бойз".
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Анонс матча "Аталанта" - Янг Бойз 29.09.2021, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Янг Бойз (Берн) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Давид Вагнер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Янг Бойз можно посмотреть 29.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Янг Бойз, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против "Интер" - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Прошедший поединок команды Янг Бойз был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 14.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Янг Бойз.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Янг Бойз онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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