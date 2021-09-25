Аталанта - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Аталанта выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Янг Бойз выигрывает в 44%.

Аталанта забивает 2.31 гола, играя дома, а Янг Бойз забивает 2.12 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Янг Бойз не проигрывает в последних 10 играх.

Янг Бойз имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Аталанта выигрывает первый тайм в 44% матчей, Янг Бойз выигрывает в 44% матчей.

Недавнее выступление команды Янг Бойз в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.

Когда Янг Бойз лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.

Янг Бойз не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Янг Бойз's performance of the last 5 matches is better than Аталанта's.

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Янг Бойз проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.

Аталанта не проигрывает в последних 4 играх.

Аталанта забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.