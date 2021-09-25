Аталанта - Янг Бойз онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Янг Бойз (Берн) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 29.09.2021
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Давид Вагнер разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против "Интер" - 25.09.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер
Прошедший поединок команды Янг Бойз был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 14.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Янг Бойз.
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