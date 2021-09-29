Янг Бойз - Аталанта онлайн трансляция матча

Анонс матча Янг Бойз - "Аталанта" 23.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Янг Бойз (Берн) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadion Wankdorf.

Дата проведения матча: 23.11.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Янг Бойз (Берн) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Янг Бойз осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Янг Бойз в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Давид Вагнер и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Янг Бойз (Берн)

Страна: Швейцария

Тренер: Адольф Гюттер



Предыдущий поединок команды Янг Бойз был сыгран против Вильярреал - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Специя" - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

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