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Янг Бойз - Аталанта онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 ноября 2021, 22:00 - Stadion Wankdorf
Главный судья: Даниел Сиберт
Рейтинг матча:
Янг Бойз
Берн
0 - 1
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18'
Аталанта
Бергамо
Ход матча
10' Запата, Дуван
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Янг Бойз
30%
Ничья
30%
Аталанта
40%
П1: 4.00 Х: 2.94 П2: 2.19
П1: 3.75 Х: 3.00 П2: 2.00
П1: 4.00 Х: 2.94 П2: 2.19
П1: 4.00 Х: 2.94 П2: 2.19
П1: 4.20 Х: 3.15 П2: 1.95
Интересные факты
  • Когда Янг Бойз проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Янг Бойз выигрывает первый тайм в 41% матчей, Аталанта выигрывает в 45% матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Янг Бойз's.
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 1 гол(а).
  • Когда Аталанта лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта не проигрывает в последних 6 играх.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Чемпионов УЕФА".
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • Когда Янг Бойз лидирует 1-0 дома, они побеждают в Янг Бойз% своих матчей.
  • Янг Бойз без побед в последних 4 играх.
  • Когда Аталанта проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Янг Бойз выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Аталанта выигрывает в 45%.
  • Недавнее выступление команды Янг Бойз в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Янг Бойз забивает 2.29 гола, играя дома, а Аталанта забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Янг Бойз пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Аталанта забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Янг Бойз проиграл последние 3 матчи в Лига Чемпионов УЕФА.
Личные встречи
Янг Бойз
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Аталанта
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз
Последние матчи - Янг Бойз
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Янг Бойз П
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 22:00 Янг Бойз 1 - 4 Завершен Вильярреал П
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 19:45 Аталанта 1 - 0 Завершен Янг Бойз П
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 19:45 Янг Бойз 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.08.2021 - 22:00 Ференцварош 2 - 3 Завершен Янг Бойз В
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Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
20.11.2021 - 16:00 Аталанта 5 - 2 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.11.2021 - 21:45 Кальяри 1 - 2 Завершен Аталанта В
Лига Чемпионов 2021/2022
02.11.2021 - 22:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Италии 2021/2022
30.10.2021 - 16:00 Аталанта 2 - 2 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Сампдория 1 - 3 Завершен Аталанта В
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Главные события
10'
Запата, Дуван ГООЛ!
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Янг Бойз
30%
Ничья
30%
Аталанта
40%
П1: 4.00 Х: 2.94 П2: 2.19
П1: 3.75 Х: 3.00 П2: 2.00
П1: 4.00 Х: 2.94 П2: 2.19
П1: 4.00 Х: 2.94 П2: 2.19
П1: 4.20 Х: 3.15 П2: 1.95
Составы команд
91
Файвре, Гиллом
21
Александре Гарсия, Улиссес
30
Сандро Лаупер
14
Николас Бюрги
36
Hefti, Silvan
32
Rieder, Fabian
35
Кристофер Перейра
20
Аебисшер, Мишел
13
Муми Нгамалё
17
Джордан Сьебатше, Теосон
15
Элия, Мечак
12
Муссо, Хуан
2
Толои, Рафаэль
28
Демираль, Мерих
6
Хосе Луис Паломино
77
Заппакоста, Дэвид
15
Мартен де Роон
11
Фреулер, Ремо
5
Мехле, Йоаким
18
Руслан Малиновский
88
Марио Пашалич
91
Запата, Дуван
Стартовый состав
  • 13
    Муми Нгамалё
    Полузащитник
  • 17
    Джордан Сьебатше, Теосон
    Нападающий
  • 15
    Элия, Мечак
    Нападающий
  • 32
    Rieder, Fabian
    Полузащитник
  • 35
    Кристофер Перейра
    Нападающий
  • 20
    Аебисшер, Мишел
    Полузащитник
  • 21
    Александре Гарсия, Улиссес
    Защитник
  • 30
    Сандро Лаупер
    Полузащитник
  • 14
    Николас Бюрги
    Защитник
  • 36
    Hefti, Silvan
    Защитник
  • 91
    Файвре, Гиллом
    Вратарь
  • 91
    Запата, Дуван
    Нападающий
    10
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 15
    Мартен де Роон
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 12
    Муссо, Хуан
    Вратарь
Запасные игроки
  • 28
    Фабиан Лустенбергер
    Полузащитник
  • 25
    Жордан Лефорт
  • 24
    Квентин Масейрас
  • 22
    Maier, Nico
    Полузащитник
  • 19
    Феликс Конде Мамбимби
  • 11
    Jankewitz, Alexandre
    Полузащитник
  • 10
    Миралем Сулеймани
    Нападающий
  • 9
    Канга, Ака Вильфрид
    Нападающий
  • 8
    Венсан Сьерро
    Полузащитник
  • 7
    Spielmann, Marvin
    Полузащитник
  • 61
    Zbinden, Leandro Jose
    Вратарь
  • 29
    Toure, Yannick
    Нападающий
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 99
    Роберто Пикколи
Тренеры
  • Давид Вагнер
  • Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча
4
Штрафные
5
5
Фолы
4
44%
Владение мячом
56%
Угловые
1
Удары в створ
1
Live Zone
Трансляция
19'
Малиновский пробивал издали, но защитники заблокировали удар Руслана.
17'
Опасный момент
Быстрая атака от хозяев. Эбишер пробивал издали, но немного неточно.
15'
Хозяева катают мяч, но без продвижения вперёд.
13'
Пока в атаке ничего не получается в Янг Бойза. Итальянцы грамотно играют в защите, не дают свободных зон для быстрых атак.
10'
Гоооол!!!
Команда украинца реализовала первый же момент в матче. Фройлер отдал, Сапата развернулся и пробил в угол.
10'
Много мелких фолов в начале матче и из-за этого очень рваный темп игры.
8'
Равная игра, много борьбы в центре поле. Гостям нужно время для адаптации к игре на искусственном поле.
6'
Работы в голкиперов пока нет. Аталанта начала матч от обороны.
4'
Малиновский подавал со штрафного, но с навесом нашего хавбека справились защитники. После углового Паломино пробил мимо ворот.
3'
Гарсия простреливал с правого фланга, но мяч без проблем забрал в руки Муссо.
2'
На первых минутах хозяева больше контролируют мяч. Янг Бойз начал игру первым номером.
Свисток
Матч начался!!!
Состав Аталанты. Отметим, что Руслан Малиновский сегодня выходит со старта. Аталанта: Муссо - Паломино, Демирал, Толой - Меле, Дзапакоста, Фройлер, де Роон - Пашалич, Малиновский - Сапата.
Вашему вниманию состав Янг Бойза.:Февр - Хефти, Бюрги, Лаупер, Гарсия - Эбишер, К.Мартинс, Ридер - Элиа, Сибачо, Нгамале.
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Анонс матча Янг Бойз - "Аталанта" 23.11.2021, Лига Чемпионов

Противостояние между командой Янг Бойз (Берн) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadion Wankdorf.

Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Янг Бойз (Берн) и командой "Аталанта" (Бергамо):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Янг Бойз осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Янг Бойз в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Давид Вагнер и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Янг Бойз - "Аталанта" можно посмотреть 23.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча Янг Бойз - "Аталанта", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер

Предыдущий поединок команды Янг Бойз был сыгран против Вильярреал - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.

Команда гостей

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Специя" - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Следите за результатами матча Янг Бойз - "Аталанта" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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