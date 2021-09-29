Янг Бойз - Аталанта онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Янг Бойз (Берн) и командой "Аталанта" (Бергамо) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2021/2022, матч пройдет на стадионе Stadion Wankdorf.
Дата проведения матча: 23.11.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между командами Янг Бойз (Берн) и командой "Аталанта" (Бергамо):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Янг Бойз осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Янг Бойз в предыдущем футбольном матче 29.09.2021 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Давид Вагнер и Джан Пьеро Гасперини разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Янг Бойз (Берн)
Страна: Швейцария
Тренер: Адольф Гюттер
Предыдущий поединок команды Янг Бойз был сыгран против Вильярреал - 02.11.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Вильярреал.
Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Прошедший матч команды "Аталанта" был сыгран против "Специя" - 20.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
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