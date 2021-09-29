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Реал Сосьедад - Монако онлайн трансляция матча

Лига Европы - 30 сентября 2021, 19:45 - Reale Arena . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Иванов, Сергей
Рейтинг матча:
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 - 1
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61'
Монако
Монако
Ход матча
16' Дисаси, Аксель
46' Джибриль Сидибе Вышел: Рубен Агилар 53' Микель Мерино
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
32%
Ничья
35%
Монако
32%
П1: 1.16 Х: 6.89 П2: 26.00
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 19.00
П1: 1.16 Х: 6.89 П2: 26.00
П1: 1.16 Х: 6.89 П2: 26.00
П1: 2.65 Х: 2.60 П2: 3.25
Интересные факты
  • Когда Монако лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Монако не проигрывает в последних 4 играх.
  • Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 33% матчей, Монако выигрывает в 37% матчей.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Сосьедад.
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Когда Монако проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Монако не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Реал Сосьедад's performance of the last 5 matches is better than Монако's.
  • Реал Сосьедад забивает 1.81 гола, играя дома, а Монако забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 7 играх.
  • Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Монако выигрывает в 37%.
  • В их последнюю встречу команда Реал Сосьедад победила в 1 гол(а).
Прогноз на матч
Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 19:30 Реал Сосьедад 1 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.09.2021 - 20:30 Гранада 2 - 3 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
19.09.2021 - 17:15 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Севилья Н
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 ПСВ 2 - 2 Завершен Реал Сосьедад Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 19:30 Кадис 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
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Последние матчи - Монако
Чемпионат Франции 2021/2022
26.09.2021 - 18:00 Клермон 1 - 3 Завершен Монако В
Чемпионат Франции 2021/2022
22.09.2021 - 20:00 Монако 3 - 1 Завершен Сент-Этьен В
Чемпионат Франции 2021/2022
19.09.2021 - 14:00 Ницца 2 - 2 Завершен Монако Н
Лига Европы 2021/2022
16.09.2021 - 22:00 Монако 1 - 0 Завершен Штурм В
Чемпионат Франции 2021/2022
11.09.2021 - 22:00 Монако 0 - 2 Завершен Марсель П
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Главные события
ГООЛ! Микель Мерино
53'
46'
Джибриль Сидибе
Вышел: Рубен Агилар
16'
Дисаси, Аксель ГООЛ!
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Реал Сосьедад
32%
Ничья
35%
Монако
32%
П1: 1.16 Х: 6.89 П2: 26.00
П1: 2.00 Х: 2.40 П2: 19.00
П1: 1.16 Х: 6.89 П2: 26.00
П1: 1.16 Х: 6.89 П2: 26.00
П1: 2.65 Х: 2.60 П2: 3.25
Составы команд
1
Ремиро, Алекс
12
Муньос, Айен
5
Игор Субельдия
6
Ариц Элустондо
2
Хосеба Сальдуа
20
Микель Мерино
16
Андер Гуевара Лайо
6
Субименди, Мартин
11
Аднан Янузай
11
Микель Оярсабаль
7
Порту
16
Александр Нюбель
19
Джибриль Сидибе
6
Дисаси, Аксель
6
Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
37
Диоп, Софьян
27
Диатта, Крепин
22
Фофана Юссуф
12
Кайо Энрике
14
Тчуамени, Орельен
11
Жан Лукас
9
Боаду Мирон
Стартовый состав
  • 11
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 7
    Порту
    Полузащитник
  • 20
    Микель Мерино
    Полузащитник
    53
  • 16
    Андер Гуевара Лайо
  • 6
    Субименди, Мартин
    Полузащитник
  • 11
    Аднан Янузай
    Полузащитник
  • 12
    Муньос, Айен
    Защитник
  • 5
    Игор Субельдия
    Полузащитник
  • 6
    Ариц Элустондо
    Защитник
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Защитник
  • 1
    Ремиро, Алекс
    Вратарь
  • 14
    Тчуамени, Орельен
    Полузащитник
  • 11
    Жан Лукас
  • 9
    Боаду Мирон
  • 37
    Диоп, Софьян
    Полузащитник
  • 27
    Диатта, Крепин
    Полузащитник
  • 22
    Фофана Юссуф
  • 12
    Кайо Энрике
  • 19
    Джибриль Сидибе
    Защитник
    46
  • 6
    Дисаси, Аксель
    Защитник
    16
  • 6
    Бадиашиле Мукинаи, Бенуа
    Защитник
  • 16
    Александр Нюбель
    Вратарь
Запасные игроки
  • 41
    Valera, German
    Нападающий
  • 35
    Lobete, Julen
    Нападающий
  • 33
    Karrikaburu, Jon
    Нападающий
  • 30
    Gonzalez, Urko
    Защитник
  • 29
    Наварро Роберт
  • 27
    Turrientes, Benat
    Полузащитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 22
    Барренечеа, Андер
    Полузащитник
  • 18
    Андони Горосабель Эспиноза
  • 13
    Мэтью Райан
    Вратарь
  • 42
    Romero, Cristo
    Защитник
  • 36
    Matazo, Eliot
    Полузащитник
  • 34
    Matsima, Chrislain
    Защитник
  • 31
    Кевин Фолланд
    Защитник
  • 26
    Рубен Агилар
    Защитник
  • 21
    Pavlovic, Strahinja
    Защитник
  • 17
    Александр Головин
    Полузащитник
  • 15
    Исмаил Якобс
  • 10
    Виссам Бен Йеддер
    Полузащитник
  • 7
    Желсон Мартинш
    Нападающий
  • 3
    Гильермо Марипан
    Защитник
  • 12
    Маецкий Радослав
  • 39
    Исидор, Вилсон
    Нападающий
Тренеры
  • Альгвасиль, Иманоль
  • Нико Ковач
Статистика матча
4
Удары мимо
8
Штрафные
6
3
Фолы
5
63%
Владение мячом
37%
3
Офсайды
3
4
Удары в створ
4
2
Угловые
1
3
Сейвы
3
1
Блокировано ударов
Live Zone
Трансляция
54'
Гоооол!!!
Зрівнює рахунок Мікель Меріно! Янузай подає з кутового, а іспанець вистрибує вище за всіх та пробиває головою в дальній кут. Голкіпер не мав шансів у цьому моменті.
50'
Сосьєдад намагається йти вперед великими силами, проте Монако після виходу Агілара ще більше налаштований на оборону.
46'
Замена
Заміна від Ніко Ковача після перерви. На поле виходить Агілар замість Сідібе.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другої половини нашої зустрічі.
Не можна сказати, що в першій половині зустрічі монегаски стовідсотково домінували, проте перевага була на їхній стороні. Іспанці в свою чергу мали кілька моментів, але до забитих голів так і не дійшло. Побачимо, як попрацює з гравцями в перерві коуч.
45+2'
Свисток
Лунає свисток арбітра, і команди йдуть відпочивати. Монако мінімально перемагає після першого тайму.
45'
Дві хвилини до першого тайму нашої зустрічі додає арбітр.
41'
Зменшилися зараз оберти нашої гри. Монако перепасовується на своїй половині поля. Футболісти вже чекають перерви.
37'
Опасный момент
Янузай навішує зі штрафного, а Єлустондо на дальній стійці пробиває по воротах головою. Через невдалий відскок від газону м'яч летить трохи вище воріт.
33'
Порту сам проривається лівим флангом та обігрує двох захисників, проте Бадіашиль блокує просування вінгера вперед.
29'
Опасный момент
Який же момент у Оярасабаля! Порту з глибини віддає пас на хід іспанцеві. Той приймає на межі штрафного майданчика, але марнує момент, пробиваючи ближче до кутового прапорця.
27'
Опасный момент
Діоп отримав пас з правого флангу на межі штрафного і спробував закрутити в дальній кут. Воротар без проблем ловить м'яч до рук.
23'
Оберти гри все ще не стають меншими. В ці хвилини Сосьєдад намагається виходити в атаку великими силами.
19'
Офсайд
Порту небезпечно відкривався у штрафному, проте лайнсмен зафіксував положення поза грою.
16'
Гоооол!!!
Дісасі забиває свій гол! Після подачі Діопа з кутового захисник вистрибує вище всіх та пробиває в ліву штангу. Від стійки стається дуже прикрий відскок у голову воротареві, а вже від неї - у ворота.
12'
Опасный момент
Оярасабаль з лівого флангу віддав поперечний пас на Янузая, а той обробив м'яч та пробив з 20 метрів. М'яч пройшов дуже близько від лівої дев'ятки.
9'
Порту намагався зачепитися за м'яч поблизу штрафного суперника після діагональної передачі. Проте Дісасі блокує вінгера.
5'
Іспанці починають поєдинок володінням на своїй половині поля. Поки не бачимо просування вперед від команди Альгуасіля.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинають з центру поля гравці Монако.
Уже відомі склади команд: Сосьєдад: Реміро, Гевара, Меріно, Муньос, Оярасабаль, Порту, Салдуа, Субельдіа, Субіменді, Єлустондо, Янузай. Монако: Нюбель, Бадіашиль, Боаду, Діатта, Діоп, Дісасі, Жан Лукас, Олівейра, Сідібе, Тчуамені, Фофана.
Доброго вечора, нашовні читачі сайту UA-Футбол! Пропонуємо вашій увазі текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Ліги Європи Реал Сосьєдад - Монако.
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Анонс матча Реал Сосьедад - Монако 30.09.2021, Лига Европы

Поединок между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Reale Arena.

Дата проведения матча: 30.09.2021
Время начала матча: 19:45

Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Нико Ковач разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал Сосьедад - Монако можно посмотреть 30.09.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Реал Сосьедад - Монако, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Эльче - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.

Команда гостей

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Нико Ковач

Предыдущий поединок команды Монако был сыгран против Клермон - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Монако.

Следите за результатами матча Реал Сосьедад - Монако онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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