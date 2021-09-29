Реал Сосьедад - Монако онлайн трансляция матча

Когда Монако лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.

Монако не проигрывает в последних 4 играх.

Реал Сосьедад выигрывает первый тайм в 33% матчей, Монако выигрывает в 37% матчей.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Сосьедад.

Когда Реал Сосьедад лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Когда Монако проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Монако% своих матчей.

Монако не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Реал Сосьедад's performance of the last 5 matches is better than Монако's.

Реал Сосьедад забивает 1.81 гола, играя дома, а Монако забивает 1.87 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Реал Сосьедад проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.

Реал Сосьедад не проигрывает в последних 7 играх.

Реал Сосьедад выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Монако выигрывает в 37%.