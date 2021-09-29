Реал Сосьедад - Монако онлайн трансляция матча

Поединок между командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) и командой Монако (Монако) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч пройдет на стадионе Reale Arena.
Дата проведения матча: 30.09.2021
Время начала матча: 19:45
Для одержания победы тренеры команд Альгвасиль, Иманоль и Нико Ковач разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил
Предыдущий поединок команды Реал Сосьедад был сыгран против Эльче - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал Сосьедад.
Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Нико Ковач
Предыдущий поединок команды Монако был сыгран против Клермон - 26.09.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился победой команды Монако.
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