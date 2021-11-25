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Монако - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Лига Европы - 25 ноября 2021, 22:00 - Луи Ii
Главный судья: Иван Крузляк
Рейтинг матча:
Монако
Монако
До начала
00 : 00 : 00
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Монако
38%
Ничья
38%
Реал Сосьедад
25%
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.92
П1: 2.88 Х: 2.38 П2: 2.88
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.92
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.92
П1: 3.15 Х: 2.39 П2: 3.00
Интересные факты
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Монако лидирует 1-0 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Монако без побед в последних 4 играх.
  • Реал Сосьедад не проигрывает в последних 17 играх.
  • Когда Реал Сосьедад проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Монако не забивает в последних 3 матчах.
  • Монако выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Реал Сосьедад выигрывает в 26%.
  • Недавнее выступление команды Монако в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Реал Сосьедад.
  • У команды Монако серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Caio Henrique отдал больше всего передач в Монако с 2 передачами. Joseba Zaldua лучший распасовщик Реал Сосьедад (2 передач)
  • Когда Монако проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Монако% своих матчей.
  • Реал Сосьедад не проиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Монако выигрывает первый тайм в 38% матчей, Реал Сосьедад выигрывает в 26% матчей.
  • Реал Сосьедад's performance of the last 5 matches is better than Монако's.
  • Монако забивает 1.69 гола, играя дома, а Реал Сосьедад забивает 1.17 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Реал Сосьедад лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Сосьедад% своих матчей.
  • Монако не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Сосьедад забивал хотя бы раз в последних 11 матчах.
  • В домашних играх Монако не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
Прогноз на матч
Личные встречи
Монако
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Реал Сосьедад
Лига Европы 2021/2022
30.09.2021 - 19:45 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Монако
Последние матчи - Монако
Чемпионат Франции 2021/2022
19.11.2021 - 22:00 Монако 2 - 2 Завершен Лилль Н
Чемпионат Франции 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Реймс 0 - 0 Завершен Монако Н
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Монако 0 - 0 Завершен ПСВ Н
Чемпионат Франции 2021/2022
31.10.2021 - 18:00 Брест 2 - 0 Завершен Монако П
Чемпионат Франции 2021/2022
24.10.2021 - 18:00 Монако 3 - 1 Завершен Монпелье В
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Последние матчи - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании 2021/2022
21.11.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 0 - 0 Завершен Валенсия Н
Чемпионат Испании 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Штурм Н
Чемпионат Испании 2021/2022
31.10.2021 - 22:00 Реал Сосьедад 1 - 1 Завершен Атлетик Н
Чемпионат Испании 2021/2022
28.10.2021 - 20:00 Сельта 0 - 2 Завершен Реал Сосьедад В
Показать больше
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Монако
38%
Ничья
38%
Реал Сосьедад
25%
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.92
П1: 2.88 Х: 2.38 П2: 2.88
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.92
П1: 3.20 Х: 2.38 П2: 2.92
П1: 3.15 Х: 2.39 П2: 3.00
Трансляция
Инфо
Уже відомі склади команд. Монако: Нюбель, Олівейра. Маріпан, Бадьяшиль, Сідібе, Головін, Жан Лукас, Фофана, Діоп, Бен Йедер, Фоланд. Сосьєдад: Раян, Муньос, Ле Норман, Елустондо, Салдуа, Меріно, Субіменді, Сілва, Оярасабаль, Ісак, Янузай.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі праму текстову трансляцію поєдинку 5-го туру Ліги Європи Монако - Сосьєдад.
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Анонс матча Монако - Реал Сосьедад 25.11.2021, Лига Европы

Поединок между командой Монако (Монако) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Луи Ii.

Дата проведения матча: 25.11.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Монако (Монако) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Реал Сосьедад и Монако в предыдущем футбольном матче 30.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Монако - Реал Сосьедад можно посмотреть 25.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча Монако - Реал Сосьедад, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Монако (Монако)
Год основания Монако (Монако): 1924
Страна: Франция
Тренер: Нико Ковач

Предыдущий поединок команды Монако был сыгран против "Лилль" - 19.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909
Страна: Испания
Тренер: Иманол Альгвасил

Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против "Валенсия" - 21.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

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