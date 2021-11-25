Монако - Реал Сосьедад онлайн трансляция матча

Анонс матча Монако - Реал Сосьедад 25.11.2021, Лига Европы

Поединок между командой Монако (Монако) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Луи Ii.

Дата проведения матча: 25.11.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Монако (Монако) и командой Реал Сосьедад (Сан-Себастьян):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Реал Сосьедад и Монако в предыдущем футбольном матче 30.09.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Монако (Монако)

Год основания Монако (Монако): 1924

Страна: Франция

Тренер: Нико Ковач



Предыдущий поединок команды Монако был сыгран против "Лилль" - 19.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Франции 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)

Год основания Реал Сосьедад (Сан-Себастьян): 1909

Страна: Испания

Тренер: Иманол Альгвасил



Прошедший матч команды Реал Сосьедад был сыгран против "Валенсия" - 21.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

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