СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 10.07.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Kuznetsov, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.
Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов
Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Черноморец - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.
Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.
Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.