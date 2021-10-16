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СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 октября 2021, 19:30 - Днепр Арена
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
2 - 0
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63'
Колос
Ковалевка
Ход матча
12' Djurasek, Neven 23' Игнатенко, Данило 37' Андрей Богданов 38' Артем Довбик
46' Ренан Вышел: Владимир Лысенко
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
37%
Ничья
24%
Колос
39%
П1: 2.39 Х: 2.08 П2: 5.71
П1: 1.95 Х: 2.10 П2: 6.00
П1: 2.39 Х: 2.08 П2: 5.71
П1: 2.39 Х: 2.08 П2: 5.71
Интересные факты
  • СК Днепр-1 забивает 0.8 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 2.4 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • СК Днепр-1 получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Год назад, СК Днепр-1 была на 12 месте в таблице с 8 очками. Сейчас они на 5 месте с 19 очками.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Колос Ковалёвка - 3.2.
  • Artem Dovbyk лучший бомбардир СК Днепр-1 с 5 голами. Volodymyr Lysenko забил 2 раз за Колос Ковалёвка
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 30%.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 1, команда Колос Ковалёвка выиграла 3, 1 ничьи.
  • СК Днепр-1 забивает 1.33 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Колос Ковалёвка - 1.4.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 38% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 30% матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).
  • Во время последних 7 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 2 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 14-8 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 0-2 (СК Днепр-1 дома) и 1-1 (Колос Ковалёвка дома).
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 21% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
2
Побед
8
Игр
3
Побед
Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2020/2021
18.04.2021 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021
06.11.2020 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2021
25.07.2020 - 17:00 Колос 4 - 1 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 ВПК-Агро 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2021/2022
11.09.2021 - 19:30 Шахтер 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
24.09.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 2 Завершен Колос В
Премьер-лига 2021/2022
12.09.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
28.08.2021 - 19:30 Динамо 7 - 0 Завершен Колос П
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Главные события
46'
Ренан
Вышел: Владимир Лысенко
ГООЛ! Артем Довбик
38'
37'
Андрей Богданов
ГООЛ! Игнатенко, Данило
23'
Djurasek, Neven
12'
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
37%
Ничья
24%
Колос
39%
П1: 2.39 Х: 2.08 П2: 5.71
П1: 1.95 Х: 2.10 П2: 6.00
П1: 2.39 Х: 2.08 П2: 5.71
П1: 2.39 Х: 2.08 П2: 5.71
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Койокару, Валентин
    Вратарь
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 76
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 15
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 11
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 97
    Игнатенко, Данило
    Полузащитник
    23
  • 17
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 5
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 21
    Артем Довбик
    Нападающий
    38
  • 30
    Djurasek, Neven
    Полузащитник
    12
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
    37
  • 99
    Евгений Задоя
    Полузащитник
  • 2
    Rom, Matija
    Защитник
  • 22
    Половец, Александр
    Защитник
  • 21
    Евгений Новак
    Защитник
  • 18
    Денис Костышин
    Нападающий
  • 69
    Олег Ильин
    Полузащитник
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 19
    Ренан
    Полузащитник
    46
  • 20
    Вячеслав Чурко
    Полузащитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
Запасные игроки
  • 14
    Yarmoliuk, Yehor
    Полузащитник
  • 99
    Billiat Khama
  • 5
    Нелсон Монте
    Защитник
  • 24
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 20
    Франциско Ди Франко
    Полузащитник
  • 25
    Кузе, Марио
    Нападающий
  • 16
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 33
    Валерий Юрчук
    Вратарь
  • 9
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 49
    Ника Сичинава
  • 16
    Анатолий Нуриев
    Нападающий
  • 6
    Ngamba, Alvaro
    Полузащитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 33
    Makhankov, Volodymyr
    Полузащитник
  • 7
    Владимир Лысенко
    Нападающий
  • 13
    Виталий Гавриш
    Полузащитник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Полузащитник
Тренеры
  • Benyo, Yuriy
  • Kuznetsov, Sergey
Статистика матча
43%
Владение мячом
57%
5
Удары мимо
2
11
Штрафные
5
5
Фолы
11
6
Удары в створ
4
Угловые
Сейвы
4
7
Блокировано ударов
3
2
ЖК
1
Live Zone
Трансляция
61'
Замена
Костышина заменил Велетень.
60'
Дубинчак и Костышин столкнулись головами внутри вратарской Днепра-1 при борьбе за верховой мяч.
59'
Замена
Вместо Задои вышел Милько.
58'
Желтая карточка
Дубинчак подкатом сбил Ильина на левом фланге обороны.
57'
Пихаленок остановил мяч в центре чужой штрафной, после чего сбросил под удар сходу для Гуцуляка, но партнер пробил в сторону от дальней штанги.
55'
Прострел с левого фланга штрафной от Назаренко не сумел в пустые ворота переправить на дальней штанге Гуцуляк.
53'
Назаренко пробежался по правому флангу штрафной, но в итоге лишь попал мячом в Богданова.
51'
Опасный момент
Пихаленок со скидки Добвика перед чужой штрафной низом пробил в руки голкиперу.
50'
Опасный момент
Штанга! Пролетел мяч вдоль линии ворот, после отскока от левой стойки, куда его отправил своим ударом со входа в правый фланг штрафной Ром!
48'
Пихаленок попал в соперника, стараясь завершить скидку из левого фланга штрафной от Кравченко.
46'
Опасный момент
Ром чуть не срезал мяч в свои ворота, перехватив в центре штрафной подачу с правого фланга! Рядом с ближней штангой прошел отскок.
46'
Замена
Лысенко вышел вместо Ренана после перерыва.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча игра велась исключительно в сторону ворот Колоса, а хозяева поля с помощью красивых ударов со средней дистанции сумели обеспечить себе преимуществом по счету на табло перед уходом на перерыв. Даже попыток полномасштабного выхода на чужую половину от команды Кузнецова не наблюдалось, поэтому уже в начале второго тайма от тренерского штаба клуба из Ковалевки можно ожидать решительных мер.
Свисток
Перерыв. 2:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 1 мин.
45'
Джурасек получил отмашку в лицо от Ильина в борьбе за мяч на входе в левый фланг чужой штрафной.
44'
Навес с правого фланга от Гуцуляка Назаренко зацепил головой у дальней штанги, но лишь сбросил мяч в руки голкиперу.
43'
Богданов со стандарта мощно пробил прямиком в стенку.
42'
Сбили Костышина на входе в центр чужой штрафной.
41'
Колос пытается организовать атаку на чужие ворота.
38'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прицельный удар под правую штангу со штрафного от Довбика над стенкой!
36'
Желтая карточка
Опасная игра высоко поднятой ногой от Богданова в голову Кравченко на входе в центр штрафной.
35'
Блокирована попытка Добвика нанести удар из зоны перед чужой штрафной.
32'
Фесюн без проблем забрал на ближнем выходе навес Дубинчака с левого фланга.
30'
Назаренко сближался с левым углом чужой штрафной, но соперников обыграть не сумел.
28'
Вновь достался мяч Игнатенко перед чужой штрафной, но завершающий удар пошел над воротами.
27'
Костышин не смог сохранить мяч на левом фланге атаки, после приема длинного перевода на ход.
25'
Ренан обокрал Дубинчака у технической зоны, после чего решил бить издали в надежде на ошибку Кожокару, но не попал в створ.
23'
Гоооол!!!
ГОЛ! Игнатенко поймал мяч на ногу в полукруге у чужой штрафной, подобрав отскок от заблокированной подачи Дубинчака с левого фланга, и расстрелял ворота!
22'
Подачей со штрафного на правом фланге Кравченко заработал угловой.
20'
Опасный момент
Довбик долго раскачивал соперников на дриблинге в правом фланге штрафной, но завершающий удар все равно оказался блокирован.
18'
Опасный момент
Джурасек в зоне перед чужой штрафной нашел момент для удара, после перевода от Кравченко, но отправил мяч точно в руки голкиперу.
18'
Удерживает мяч Днепр-1 на своей половине. Колос встречает вчетвером у центральной линии.
16'
Довбик в касание завершал прострел Кравченко с правого фланга, однако не смог пробить Фесюна с близкой дистанции.
14'
Гуцуляк исполнил подачу с левого фланга, в дальней стороне штрафной за отскок зацепился Пихаленок, но пробил в корпус защитника.
12'
Желтая карточка
Чурко вырывался в контратаку через левый фланг, но был сбит фолом Джурасека.
11'
Ильин сбил Дубинчака на правом фланге обороны, после того, как соперник обыграл его на клаптике поля.
11'
Назаренко на левом фланге атаки заработал аут в борьбе против Павловца.
9'
Джурасек не смог остановить мяч при переводе мяча на левый фланг атаки.
7'
Перехвачен прострел от Назаренко с левого фланга.
5'
Подача Дубинчака в оттяжку с левого фланга была неточной, после чего против Костышина сфолил Кравченко.
3'
Гуцуляк ушел под правую ногу на правом фланге штрафной, но в завершении пробил в сетку с внешней стороны.
1'
Днепряне стараются сходу поднять темп контроля мяча.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Маханьков, Гавриш, Нгамба, Милько, Нуриев, Велетень, Кариока, Лысенко, Ситчинава.
Колос: Фесюн — Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Ильин — Чурко, Богданов, Задоя, Костышин — Ренан.
Запасные: Юрчук, Батагов, Лучкевич, Чуже, Нельсон, Ди Франко, Ярмолюк, Адамюк, Билл.
Днепр-1: Кожокару — Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак — Игнатенко, Пихаленок — Гуцуляк, Джурасек, Назаренко — Довбик.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Юрий Иванов (Макеевка, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Днепр-Арена" (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и ковалевский Колос.
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Комментарии(2)
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xapyga (Запорожье)
16.10.2021 в 20:32
Довбик или Сикан??? вроде выбор очевиден, хотя мне нравится Петраков( пока что) Еще не понятно почему у него в Дании не сложилось и что он делал в Молдове? Возможно он просто домашний игрок
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Thiirane2 (Днепр)
16.10.2021 в 20:28
Редакция уже распределила первые два места?
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Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 16.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 16.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 10.07.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Kuznetsov, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос можно посмотреть 16.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Черноморец - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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