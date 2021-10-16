СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 16.10.2021, Премьер-лига

Матч между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч состоится на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 16.10.2021

Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Колос и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 10.07.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Benyo, Yuriy и Kuznetsov, Sergey разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Львов - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Сергей В. Кузнецов



Предыдущий матч команды Колос был сыгран против Черноморец - 02.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Колос.

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