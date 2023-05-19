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СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 19 мая 2023, 14:00 - Авангард . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Иванов, Юрий
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
2 - 1
Матч завершен
Колос
Ковалевка
Смотреть трансляцию
Ход матча
13' Сергий Мякушко 45' Сергий Мякушко
46' Blanco, Domingo Вышел: Руслан Бабенко 46' Александр Назаренко Вышел: Рональд Матаррита 46' Владислав Емец 56' Владимир Адамюк Вышел: Владимир Танчик 57' Артем Довбик 62' Сергий Мякушко Вышел: Сергей Болбат 62' Veleten, Vladyslav Вышел: Олег Ильин 69' Rubchynskyi, Valentyn Вышел: Игорь Когут 69' Денис Безбородько Вышел: Popov, Kiril 74' Hayner Вышел: Евгений Пасич 77' Милко, Вадим 78' Олег Ильин 84' Рональд Матаррита
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
41%
Ничья
25%
Колос
34%
П1: 1.01 Х: 11.00 П2: 33.00
Интересные факты
  • Во время последних 9 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-13 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • СК Днепр-1 выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, СК Днепр-1 одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что СК Днепр-1 забил 30% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 33% голов между минутами 61-75?
  • СК Днепр-1 имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • СК Днепр-1 выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 12 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка не забивает в 5 из их 12 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика СК Днепр-1 в сезоне 9-2-1
  • Artem Dovbyk лучший бомбардир СК Днепр-1 с 23 голами. Pavlo Orikhovsky забил 8 раз за Колос Ковалёвка
  • Eduard Sarapii получил больше всего желтых карточек (6) в СК Днепр-1. Denys Bezborodko получил 8 в Колос Ковалёвка.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 36% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 25% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 36% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 2 гол(а).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 2, команда Колос Ковалёвка выиграла 2, 1 ничьи.
  • СК Днепр-1 забивает 1.4 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.6 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Колос Ковалёвка - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Колос Ковалёвка - 2.
  • СК Днепр-1 забивает 1.95 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.57 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
5
Побед
11
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.07.2021 - 18:00 Колос 0 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2022/2023
15.05.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2024
11.05.2023 - 12:57 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Черноморец 1 - 2 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Днепр-1 5 - 0 Завершен Металлист В
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Колос П
Премьер-лига 2022/2023
15.05.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен Колос П
Премьер-лига 2022/2023
28.04.2023 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер П
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Главные события
Рональд Матаррита
84'
78'
Олег Ильин
77'
Милко, Вадим
Hayner
Вышел: Евгений Пасич
74'
Rubchynskyi, Valentyn
Вышел: Игорь Когут
69'
69'
Денис Безбородько
Вышел: Popov, Kiril
62'
Сергий Мякушко
Вышел: Сергей Болбат
62'
Veleten, Vladyslav
Вышел: Олег Ильин
ГООЛ! Артем Довбик
57'
Владимир Адамюк
Вышел: Владимир Танчик
56'
Blanco, Domingo
Вышел: Руслан Бабенко
46'
Александр Назаренко
Вышел: Рональд Матаррита
46'
46'
Владислав Емец
45'
Сергий Мякушко ГООЛ!
13'
Сергий Мякушко
Кто победит?
32 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
41%
Ничья
25%
Колос
34%
П1: 1.01 Х: 11.00 П2: 33.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Вратарь
  • 29
    Александр Назаренко
    Полузащитник
    46
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
    56
  • 10
    Peglow
  • 23
    Blanco, Domingo
    Полузащитник
    46
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
    69
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 27
    Hayner
    Защитник
    74
  • 7
    Артем Довбик
    Нападающий
    57
  • 72
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
    46
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
    77
  • 10
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 17
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
    62 45 13
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Полузащитник
    62
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
    69
Запасные игроки
Тренеры
  • Кучер, Александр
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матча
63%
Владение мячом
37%
8
Удары мимо
2
20
Штрафные
10
7
Угловые
7
9
Фолы
20
1
ЖК
4
2
Блокировано ударов
3
4
Удары в створ
1
1
Офсайды
Сейвы
3
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Колос
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УНИАН ТВ
Трансляция
Днепр-1 очень неуверенно выглядел в первом тайме, чем и воспользовался Колос - в одной из контратак Мякушко открыл счет. После перерыва днепряне несколько активизировались, создали несколько моментов, и в итоге Довбик сравнял. Последние минуты вышли сумбурными, но все-таки днепряне вырвали победу в компенсированное время - после углового Сарапий головой вколотил в сетку! 2:1, не лучшая игра Днепра-1, но выстраданная победа
90+5'
Свисток
Все, финальный свисток, 2:1, волевая победа Днепра-1!
90+4'
Гоооол!!!
Гоооол! Днепр-1! После углового Сарапий головой! Выиграл воздух и пробил мимо Фесюна!
90+2'
Опасный момент
Матаррита снова классно вырезал, но ни Довбик ни Танчик не смогли пробить
90'
Инфо
5 минут компенсировано ко второму тайму
89'
А Колос убивает время. Катает мяч в центре поля
87'
Кажется, что устал в концовке Днепр-1. Нет того движения, которое было в начале тайма
83'
Желтая карточка
Матаррита снес Ориховского - желтая
81'
Опасный момент
Метров с 12-ти после свободного Пихаленок пробивал, но в стенку!
80'
Свободный удар для Днепра-1! Из пределов штрафной? За что только, не совсем понятно... Фесюн сделал больше нужного шагов с мячом?
78'
Желтая карточка
Илин получил желтую за накладку
76'
Опасный момент
Пеглоу сам себе создал момент - протянул, пробил с носка. Удар получился не очень сильным, но под опорную, и Фесюн с трудом тянет!
74'
Замена
Пасич вместо Хайнера вышел у днепрян
73'
Опасный момент
Ой момент! Для Днепра-1! Пихаленок с острого угла отважился на удар - дал на силу и попал в пкрестовину!
71'
Попов пошел на трех соперников. Почти получилось, почти... В последний момент защитники вынесли на угловой
69'
Замена
И Попов вместо Безбородько вышел у Колоса
69'
Замена
Когут вместо Рубчинского вышел у Днепра-1
67'
Безбородько упал в штрафной Днепра-1. Судья безучастен. Хотя очень было похоже на симуляцию
66'
А Кучер недоволен судейством. Правда, не очень понятно, каким именно решением судьи
64'
Офсайд
Матаррита неплохо себя чувствует на левом фланге, вот снова отдал обостряющий прострел, правда после этого паса был зафиксирован офсайд
62'
Замена
Ильин и Болбат вышли у Колоса вместо Велетня и Мякушко
60'
Опасный момент
И еще момент у Довбика - после навеса от Пеглоу Артем подставил голову и мяч по странной траектории чуть не залетел в ворота! Чуть выше!
58'
Гоооол!!!
Гооол! 1:1! Довбик! Матаррита с фланга мягко навесил, Танчик пробовал пробивать головой, но получилась скидка на Довбика, который с 3-х метров просто вколотил в ворота!
56'
Замена
Да, Танчик выходит вместо Адамюка
54'
Ох, а у Адамюка после столкновения головами рассечение, много крови... Наверное, понадобится замена
53'
Опасный момент
А вот это опасно! После углового Фесюн не очень уверенно играет на выходе, кто-то из днепрян добавлял вторым темпом, но выше ворот!
51'
А вот Матаррита обострил - выдал неплохой пас на Хайнера, который чуть чуть не дотянулся до мяча
50'
Пока что вполне спокойно Колос тянет игру. Катает на своей половине, убивает интригу и время
48'
Евгений Селезнев на трибунах. Возможно, высматривает соперников на свой прощальный матч
47'
Емец в самом начале тайма наиграл на желтую
46'
Замена
Две замены у Днепра-1 в перерыве - вышли Матаррита и Бабенко вместо Назаренко и Бланко
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Нельзя сказать, что первый тайм был у нас очень интересным, но зато очень интригующий. Днепр-1 больше владел территорией, но каких-то убойных моментов не создал. А вот Колос время от времени бегал в неплохие контры, одна из которых в самой концовке тайма завершил разительным ударом Мякушко! 1:0 в пользу Колоса к перерыву.
45+3'
Свисток
Все, свисток на перерыв, 1:0 в пользу Колоса у нас пока что!
45+1'
Опасный момент
После координации с ВАР на предмет офсайда судья засчитывает гол!
45'
Гоооол!!!
Гоооол! Все-таки забивает Колос! В быстрой атаке! Фесюн закинул на фланг, после прохода пошел пас на Безбородько, тот придержал и скинул под удар Мякушко, который и расстрелял ворота!
42'
А контратаки гостей очень неплохо смотрятся. Вот еще одну организовали ковалевцы, но последний удар был заблокирован защитниками днепрян
41'
Назаренко с фланга навесил - Фесюн спокойно на выходе забирает мяч
39'
И снова у нас несколько спокойный отрезок. Ничего интересного в последние минуты
36'
Опасный момент
И снова быстрая атака Колоса - Мякушко обошел Сватка, выкатил под удар Безбородьку, но Денис затянул с ударом!
33'
Уголовой
Угловой подали гости, но снова без удара
32'
Опасный момент
Ой ой какой ответ Колоса! Разогнали контру, Безбородько скинул на Ориховского, Павел абсолютно сам перед воротами, но метров с 12-ти бьет в штангу!
31'
Опасный момент
А вот это опасно! Пожар в штрафной Колоса! Пеглоу прошел, скинул под удар Назаренко, но оба раза заблокировали защитники!
28'
Уголовой
Угловой для днепрян - неплохой навес от Пихаленка, но снова без удара - никто так и не достал мяч
25'
Пихаленок вот пробил, но попал в Довбика. Бывает и такое
24'
Колос играет от обороны, но при первой же возможности ковалевцы смело бегают в контры. Не всегда это выходит, но сам такой запал похвален
20'
Пихаленок обострил - прострелил очень неплохо, но вот никто из партнеров не пошел замыкать дальнюю штангу
18'
Ну вот... Довбик так классно выкатил под удар Пеглоу, у того была куча времени, чтобы подготовить удар, но Жоау метров с 15-ти дал намного выше
15'
Уголовой
Пару угловых подал Колос, но днепряне довольно уверенно отбились
14'
Ох! Неплохая контра Колоса - Велетень протянул на скорости, немного сместился, отдавал под удар, но Бланко успел вернуться ив подкате прервать пас
12'
Желтая карточка
Мякушко срубил Адамюка - первая желтая в матче
9'
Неплохая атака по флангу, Назаренко обыгрался с Бланко, неплохо прострелил, но Чоботенко успевает постелиться в подкате
6'
А Довбик с этого штрафного метров с 35-ти дал на силу - выше
5'
Черноморец сзади зацепил по ногам Бланко. Судья дал фол, игроки Колоса возмущаются
3'
Кравченко увидел, что Рыбак немного вышел и решил закинуть за шиворот с центра поля. Немного выше, хотя эпизод интересный
2'
Пеглоу закинул в штрафную по центру, но Фесюн прочитал этот пас - вышел и забрал кипер
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Запасные Колоса: Волынец, Маханьков, Зозуля, Богданов, Криворучко, Ильин, Болбат, Исаенко, Попов, Лысенко
Инфо
Стартовый состав Колоса: Фесюн, Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Милько, Ориховский, Кравченко, Мякушко, Велетень, Безбородько
Инфо
Запасные Днепра-1: Валеф, Кинарейкин, Матаррита, Каплиенко, Гомес, Пасич, Лучкевич, Танчик, Бабенко, Когут, Танковский
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Рыбак, Назаренко, Сарапий, Сваток, Пеглоу, Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Хайнер, Довбик
Колос на 8-й позиции с 33 баллами.
Днепр-1 продолжает свою погоню за Шахтером. Днепряне на втором месте и отстают от лидера ан 2 балла
Инфо
Игра состоится в Ужгороде, начнется в 14:00, а судить будет Юрий Иванов. Также на матче будет ВАР, отвечать за который будет Андрей Коваленко
Добрый день всем любителям украинского футбола! Программу 27-го тура открывает матч, в котором Днепр-1 примет Колос! Именно этот поединок UA-Футбол предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна!
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Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 19.05.2023, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 19.05.2023
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Колос в предыдущем футбольном матче 19.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кучер, Александр и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос можно посмотреть 19.05.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 19.05.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 19.05.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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