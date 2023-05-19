СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 19.05.2023, Премьер-лига

Поединок между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 19.05.2023

Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу СК Днепр-1, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение СК Днепр-1 и Колос в предыдущем футбольном матче 19.05.2023 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кучер, Александр и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 19.05.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Прошедший матч команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 19.05.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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