Днепр-1 - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.05.2023

"Днепру-1" еще играть с "Шахтером". Возможно, это будет определяющий матч для судьбы днепровской команды в этом сезоне. Наверняка можно будет сказать только после двух туров, предшествующих очной битве с нынешним конкурентом. Если "Днепр-1" не потеряет очки в 27-м и 28-м турах, то к игре с "Шахтером" подойдет минимум с отставанием в два балла.

Вот это и есть мотивация для подопечных Кучера на поединок с "Колосом", который состоится в пятницу. И эта мотивация – огромное преимущество днепрян по сравнению с соперником. Потому что "Колос", по большому счету, уже ни за что не борется. Шансы на пятое место еще есть, но они сугубо теоретические. На практике это просто борьба за шестую-седьмую-восьмую ступеньку, что не слишком уж цепляет.

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УПЛ. 27-й тур. 19.05.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Юрий Иванов; ВАА - Андрей Коваленко

"Днепр-1" 14:00 "Колос"

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Новости "Днепра-1"

После потери очков с "Александрией" (1:1) "Днепр-1" пришел в себя, победив "Минай" 1:0. Этот успех забрал немало физических сил, потому что команда Кучера весь матч должна была пробивать насыщенную и организованную оборону соперника. В то же время в плане психологии такой результат стал подъемом и пополнением, поскольку показал, что "Днепр-1" может выигрывать не благодаря, а вопреки. Вопреки некоторым игровым проблемам.

Хорошо проявила себя связка лидеров Пихалёнок – Довбик. Отлично сыграл Руслан Бабенко. На отдых было всего четыре дня, но "Днепр-1" должен снова использовать свой максимальный запас мощностей. Это не тот случай, когда есть смысл беречь силы, применяя ротацию. Тем более, не все игроки функционально готовы. Кучер после матча с "Минаем" говорил о нескольких травмированных, хотя не конкретизировал. Собственно, давно уже вне обоймы находятся Амаш и Пурита, непонятно, что с Гуцуляком.

Дисквалифицированных на игру с "Колосом" нет. Важно для днепрян не получать необязательные желтые карточки, чтобы вдруг не потерять кого-то перед матчем с "Шахтером". В настоящее время под угрозой находятся Алексей Гуцуляк, Александр Сваток, Игорь Когут и Александр Каплиенко.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Пасич – Бабенко, Пихалёнок, Рубчинский – Бланко, Гуцуляк – Довбик

Новости "Колоса"

Свой шанс побороться за еврокубковую зону "Колос" упустил в предыдущем туре. Вернее, много потерь было и раньше, но определяющая – именно против "Александрии" в 26-м туре. Ковалевцы не смогли ничего противопоставить команде, от которой на момент начала поединка отставали в таблице на шесть очков. Побеждай – и борьба за пятое место засияла бы новыми красками. А так "Колос" отстал уже на девять очков и практически утратил мотивацию на финальный отрезок сезона.

Бесспорно, Ярослав Вишняк будет говорить о желании сражаться и завоевать очки в каждом поединке, но на уровне подсознания психология берет свое. С другой стороны, ситуация может закрутиться иначе: избавившись от давления ответственности за результат, "Колос" может сыграть более раскрепощенно. По крайней мере, когда это делать, если не сейчас?

Вишняку нужны несколько ярких, убедительных матчей, потому что будущее тренера неопределенно. По кадровому ресурсу, по амбициям "Колос" точно мог бы претендовать на Лигу конференций, но на практике команда выдала очень много невнятных поединков. У тренера еще есть шанс изменить это впечатление.

Ориентировочный состав "Колоса": Волынец – Кравченко, Чоботенко, Новак, Черноморец – Милько, Богданов, Ореховский – Ильин, Болбат – Лысенко

"Днепр-1" – "Колос". Статистка личных встреч

Эти команды играли между собой в Первой лиге. Играли между собой в плей-офф за выход в еврокубки, играли между собой в регулярной части УПЛ. История довольно насыщенная и пестрая. "Днепр-1" выиграл четыре матча, "Колос" – три. В плане "забитых-пропущенных" небольшое преимущество на стороне ковалевцев. В то же время "Колос" не смог выиграть у "Днепра-1" ни одного из последних трех поединков. Это, кстати, может стать дополнительным фактором мотивации для номинальных гостей.

"Днепр-1" – "Колос". Последние матчи команд

У "Днепра-1" статистика последних матчей была бы безупречна, если бы не ничья с "Александрией". Но как уже говорилось выше, днепряне после той осечки одержали тяжелую победу над "Минаем", которая должна была придать моральные силы. Упрощает жизнь команде Кучера тот факт, что два предыдущих и два следующих (включая матч против "Колоса") поединки "Днепр-1" проведет без необходимости выезда за пределы Закарпатской области. Время, сэкономленное на логистике, можно тратить на тренировки.

У "Колоса" ситуация ровно противоположна той, которая есть у "Днепра-1": только в одном матче из последних пяти не было потерь очков. Более того, четыре других поединка серии – это не просто потери, а поражения. Три из них – с сухим счетом.

"Колос" совсем недавно играл против двух других претендентов на чемпионство. Против "Зари" не смог ничего сделать даже в большинстве; против "Шахтера" развалился во втором тайме, испугавшись добытого до перерыва преимущества в один мяч.

"Днепр-1" – "Колос". Турнирное положение команд

27-й тур равноценен для претендентов на чемпионство. "Заря", "Шахтер" и "Днепр-1" играют против аутсайдеров. Да, "Колос", в отличие от "Ингульца" и "Вереса", не думает о сохранении прописки в УПЛ, но это может негативно влиять на мотивацию ковалевцев, что теоретически может облегчить жизнь "Днепру-1". Так или иначе, команда Кучера должна брать три очка и думать дальше о "Ворскле". Если это случится, дивиденды в таблице неизбежны, ведь в следующем туре соперники днепрян сыграют между собой. Ну а дальше уже и матч с "Шахтером".

"Колос" вряд ли вылетит из топ-10. Но для удовлетворения собственного самолюбия нужно стараться финишировать как можно выше. Шансы на шестую строчку еще вполне реальны.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 26 19 6 1 60-18 +42 63 0 2 СК Днепр-1 26 19 4 3 57-21 +36 61 0 3 Заря 26 18 4 4 57-28 +29 58 0 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 0 5 ФК Александрия 26 10 12 4 39-30 +9 42 0 6 Кривбасс 26 10 5 11 22-28 -6 35 0 7 Ворскла 26 9 6 11 31-35 -4 33 0 8 Колос 26 9 6 11 21-29 -8 33 0 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 0 10 Верес 26 7 6 13 31-38 -7 27 0 11 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 0 12 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 0 13 ФК Минай 26 6 8 12 19-29 -10 26 0 14 Рух 26 5 9 12 26-36 -10 24 0 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22 0 16 ФК Львов 26 3 4 19 18-46 -28 13 0

"Днепр-1" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 2:0. Трудно найти аргументы в пользу "Колоса". Похоже, ковалевская команда вошла в кризисный период. Отсутствие турнирных задач не способствует аккумуляции и мобилизации сил. А "Днепр-1", напротив, должен не замечать физическую усталость, ведь борется за историческое достижение. Даже второе место, не говоря уже о первом, станет для клуба и команды незаурядным достижением.

По мастерству команда Кучера превосходит команду Вишняка. Так что здесь мудрствовать с прогнозом неуместно. Есть смысл выбрать ставку на "сухую" победу фаворита, ведь в трех из последних пяти матчей "Колос" не забивал.