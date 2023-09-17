СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 17.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 17.09.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Колос в предыдущем футбольном матче 17.09.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 17.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Прошедший матч команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 17.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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