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СК Днепр-1 - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 сентября 2023, 15:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Пасхал, Игорь
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
1 - 1
Матч завершен
Колос
Ковалевка
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Ход матча
26' Игорь Когут 42' Александр Черноморец
56' Евгений Пасич Вышел: Богдан Леднев 58' Руслан Бабенко 61' Salabay, Anton Alexandrovich 68' Алексей Гуцуляк 71' Veleten, Vladyslav Вышел: Сергий Мякушко 71' Владимир Танчик Вышел: Денис Мирошниченко 75' Salabay, Anton Alexandrovich Вышел: Денис Безбородько 75' Diego Carioca Вышел: Сергей Болбат 84' Игорь Когут Вышел: Александр Филиппов
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
40%
Ничья
30%
Колос
30%
П1: 2.27 Х: 2.39 П2: 5.15
Интересные факты
  • За последние 5 встреч когда команда СК Днепр-1 играла дома, команда СК Днепр-1 выиграла 4 раз, 0 сыграла в ничью и 1 победы команды Колос Ковалёвка. Разница голов 9-5 в пользу команды СК Днепр-1.
  • Во время последних 10 встреч, команда СК Днепр-1 выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-15 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против Колос Ковалёвка (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • СК Днепр-1 без побед в последних 7 играх.
  • СК Днепр-1 сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Колос Ковалёвка проиграл 3 матчей подряд.
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 4 играх.
  • Колос Ковалёвка не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Колос Ковалёвка без побед над СК Днепр-1 в последних 3 играх.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Oleksandr Pikhalyonok лучший бомбардир СК Днепр-1 с 2 голами. Andriy Tsurikov забил 2 раз за Колос Ковалёвка
  • Volodymyr Adamiuk получил больше всего желтых карточек (2) в СК Днепр-1. Mykyta Burda получил 4 в Колос Ковалёвка.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 29% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 25% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 29% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 25%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • У команды Колос Ковалёвка серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Колос Ковалёвка (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 3, команда Колос Ковалёвка выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Команда Колос Ковалёвка выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1 забивает 1.6 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Колос Ковалёвка - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Колос Ковалёвка - 1.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • СК Днепр-1 забивает 1.8 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.61 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
5
Побед
12
Игр
3
Побед
Колос
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
09.11.2022 - 15:00 Колос 1 - 3 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь П
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Славия Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер П
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 ФСК Мариуполь 3 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Колос Н
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Главные события
Игорь Когут
Вышел: Александр Филиппов
84'
75'
Salabay, Anton Alexandrovich
Вышел: Денис Безбородько
75'
Diego Carioca
Вышел: Сергей Болбат
71'
Veleten, Vladyslav
Вышел: Сергий Мякушко
Владимир Танчик
Вышел: Денис Мирошниченко
71'
ГООЛ! Алексей Гуцуляк
68'
61'
Salabay, Anton Alexandrovich ГООЛ!
Руслан Бабенко
58'
Евгений Пасич
Вышел: Богдан Леднев
56'
42'
Александр Черноморец
Игорь Когут
26'
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
40%
Ничья
30%
Колос
30%
П1: 2.27 Х: 2.39 П2: 5.15
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
    58
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
    68
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
    84 26
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 42
    Евгений Пасич
    Полузащитник
    56
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 34
    Владимир Танчик
    Полузащитник
    71
  • 1
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
    42
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
    75 61
  • 19
    Diego Carioca
    Полузащитник
    75
  • 9
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Полузащитник
    71
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матча
2
Блокировано ударов
1
2
ЖК
1
6
Угловые
4
4
Удары в створ
5
7
Штрафные
7
4
Сейвы
3
7
Фолы
7
4
Удары мимо
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Колос
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УНИАН ТВ
Трансляция
Во второй половине игры команды даже сумели обменяться голами, но то, что мы видели, футболом назвать было трудно. У Максимова много проблем впереди для решения, а Вишняку так же надо что-то делать с атакой, а не провоцировать Безбородько обратной заменой.
Свисток
Все! Матч завершен! 1:1! Днепр-1 хоть не проиграл.
90+4'
Замена
Попова выпустили вместо Безбородька.
90+3'
Множество передач в чужую штрафную от Днепра-1 в эти минуты происходит.
90'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 4 мин.
89'
Пихаленку дали по ногам при попытке пробить вблизи до полукруга перед штрафной.
88'
Днепр-1 держит мяч на чужой половине, но скорости все еще не высокие.
85'
Опасный момент
Кравец со считанных метров до чужих ворот во вратарской умудрился завершить отскок от подачи углового с левого фланга ударом головой во вратаря.
83'
Замена
Вместо Когута будет доигрывать Филиппов.
79'
Опасный момент
Навес углового с правого фланга от Мирошниченко Болбат на ближней мог зацепить рукой, после чего Пихаленок с отскока пробил в ближний угол, но Фесюн потянул.
76'
Удар Пихаленка с левого фланга из-за пределов штрафной пришелся в защитника и ушел на лицевую.
75'
Замена
Вместо Салабая будет играть Безбородько.
75'
Замена
Кариоку поменяли на Болбата.
74'
Пихаленок выполнил подачу с левого фланга, но Гуцуляк в центре штрафной завершил ее неудачным ударом головой.
71'
Замена
Вместо великана на поле вышел мякушка.
70'
Замена
Мирошниченко будет играть вместо Танчика.
67'
Гоооол!!!
ГОЛ! Пихаленок перехватил мяч на чужой половине, подошел к штрафной, после чего отыграл на Гуцуляка направо, а тот мощно пробил в дальнюю девятку.
63'
Играет с мячом в центре поля Днепр-1.
61'
Гоооол!!!
ГОЛ! Демченко подал со штрафного с левого фланга в центр чужих владений на Черноморца, тот пробил головой под перекладину, Волынец едва вытащил, после чего Салабай добил в падении!
60'
Подножка от Сарапия на правом фланге обороны против Салабая.
58'
Желтая карточка
Бабенко в центре поля подкатом срезал Велетня, который набирал мимо него ход.
56'
Замена
Вместо Пасича будет играть Леднев.
54'
Рубчинский отдал слишком быструю передачу из глубины к левому флангу штрафной на ход Гуцуляку.
51'
Сваток на левом фланге обороны откровенно положил руку на спину Салабаю, который закрыл от него мяч.
48'
Фесюн выбил мяч на чужую половину, но Салабай проиграл борьбу в воздухе Сватку.
46'
Велетень подкатом на правом фланге обороны задел ноги Рубчинского.
Свисток
Начался второй тайм!
Тайм ни о чем в исполнении обеих команд. Днепр-1 вообще ничего не имеет в атаке, а у Колоса хоть есть какие-то моменты, однако реализация хромает на обе ноги.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45+1'
Подача углового с правого фланга пошла на дальнюю стойку для Цурикова, который пробивал слета, но попал точно в Волынца.
45'
Инфо
Противостояние на футбольном поле в этом тайме продлится еще, как минимум, 1 мин.
43'
Желтая карточка
Предупредили Черноморца за прерывание фолом против Гуцуляка на чужой половине контратаки соперников.
42'
Опасный момент
Велетень зашел к правому флангу штрафной, после чего играл в короткую передачу на Салабая, но тот из центра не смог низом пробить мимо ноги Волынца.
40'
Пас от Пихаленка на правый фланг атаки на ход Танчику для партнера был засильным.
36'
Нет, они действительно упорно отказываются играть в быстрый футбол. Но почему?
34'
Цуриков выполнил продвижение к левому флангу, после чего сыграл на Салабая в штрафную, но того сразу под острым углом накрыл Волынец.
31'
Днепряне находятся в позиционной атаке на чужой половине.
29'
Что-то вообще не могут играть с мячом на чужой половине обе команды.
27'
Опасный момент
Откровенно привез Кравец опасность на собственные ворота, когда с левого фланга отдал назад на Сватка, но Великан перехватил и затем побеспокоил Волынца выстрелом под перекладину, который парировал вратарь.
26'
Желтая карточка
Опрометчивый подкат Когута на левом фланге чужой половины против Милько.
23'
Пасич тонко в касание играл к левому флангу штрафной, но соперники прочитали.
21'
Велетень немного не успел для завершения головой перед вратарской на подачу Лучкевича с правого фланга.
18'
Лучкевич перевел подачу Демченко со штрафного с левого фланга на дальнюю штангу.
16'
Пасич на левом фланге атаки протолкнул мяч мимо Лучкевича, но тот выбил его на угловой.
14'
Цуриков положил на газон Когута в борьбе в воздухе на левом фланге обороны.
12'
Отсутствует ускорение от днепрян, а значит и зрелища нет.
10'
Аут на правом фланге атаки заработал Гуцуляк дриблингом против двух соперников.
7'
Золотов бесстыдно дорисовал фол Когута в подкате на левом фланге атаки.
5'
Не сохранил мяч в поле у лицевой на левом фланге атаки Когут.
3'
Довольно спокойное начало встречи от обеих команд.
1'
Заблокирована попытка Великана пробить от полукруга перед штрафной.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Колос идет восьмым с 2 победами, 2 ничьими и 2 поражениями - 8 очков.
Инфо
Днепр-1 идет четырнадцатым с 1 победой, 2 ничьими и 1 поражением - 5 очков.
Запасные: Мысак, Горох, Гончаренко, Кукош, Емец, Богданов, Криворучко, Болбат, Мякушко, Гусол, Безбородько, Попов.
Колос: Фесюн - Лучкевич, Золотов, Бондаренко, Черноморец, Цуриков - Милько, Демченко - Великан, Салабай, Кариока.
Запасные: Кинарейкин, Юрчук, Горин, Леднев, Филиппов, Пурита, Кивинда, Мирошниченко, Каплиенко, Маркос Андре.
Днепр-1: Волынец - Е.Пасич, Сваток, Сарапий, Кравец - Бабенко, Рубчинский - Танчик, Пихаленок, Когут - Гуцуляк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Игорь Пасхал (Херсон, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Днепр-Арена (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и ковалевский Колос.
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Анонс матча СК Днепр-1 - Колос 17.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 17.09.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Колос (Ковалевка):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение СК Днепр-1 и Колос в предыдущем футбольном матче 17.09.2023 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос можно посмотреть 17.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший матч команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 17.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команды Колос был сыгран против СК Днепр-1 - 17.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Колос онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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