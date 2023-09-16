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Днепр-1 - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.09.2023
Днепр-1 - Колос: Прогноз и анонс матча ⋉ 17.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Колос" / Автор неизвестен
Что ж, это начало новой вехи в истории "Днепра-1". Это ведь будет первый матч под руководством Юрия Максимова. А произошли тренерские изменение после серии неприятных для клуба и команды событий: проваленный старт сезона, переезд из Ужгорода в Днепр, неудача в переговорах с испанскими специалистами. Все эти авгиевы конюшни и придется вычищать Максимову. Он говорит, что готов. И первый матч проведет против клуба, у которого дела – кардинально противоположные, чем у "Днепра-1". У "Колоса" – тишина да гладь. Но не факт, что на футбольном поле это отыграет свою роль.
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УПЛ. Седьмой тур. 17.09.2023
Днепр. "Днепр-Арена"
Арбитр в поле – Игорь Пасхал; арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин
"Днепр-1" 15:00 "Колос"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – УНИАН, YouTube
Новости "Днепра-1"
Не секрет, что "Днепр-1" хотел взять курс на испанский вектор. Но договориться с испанскими тренерами не удалось, так что возник вариант с Юрием Максимовым. Украинский специалист не может не понимать, что он был не приоритетным вариантом, но для Максимова такие вещи не принципиальны. Его даже не пугают проблемные вещи типа задержки с финансированием. Для Максимова главное – работать в команде с амбициями и относительно хорошим кадровым потенциалом. В "Днепре-1" все это есть.
Правда, с некоторыми нюансами. Доминго Бланко не захотел переезжать в Днепр и отправился в Мексику. Макс Валеф тоже покинул клуб, но он уже и не был основным. Травмированным остается Максим Третьяков. Непонятно, в каком состоянии находится Владимир Адамюк, пропускавший последние матчи. Вот это уже проблемы, которые ложатся прямо на плечи Максимова.
Нельзя не отметить тот факт, что это будет первый по-настоящему домашний матч для "Днепра-1" за более чем год времени. Весь прошлый сезон и начало текущего днепряне базировались в Ужгороде.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко, Пихаленок – Леднев, Гуцуляк – Филиппов
Новости "Колоса"
"Колос" на днях официально подтвердил возвращение Андрея Тотовицкого, хотя фактически это было известно уже давно. Трансферная кампания ковалевцев в летнее межсезонье оказалась весьма мощной (как для украинских реалий), потому и ожидают от команды соответствующих результатов. Не сказать, что "Колос" разочаровывает в начале сезона, но и говорить о прорыве не приходится. Так, пребывание на своем уровне.
Главное, чтобы не топтаться на месте. В последнем туре "Колос" сокрушительно проиграл "Кривбассу" на своем поле. Перед этим была неудача с "Шахтером" при численном большинстве игроков. Это еще не критично, но выводы Ярослав Вишняк должен делать уже сейчас.
"Колосу" в этом матче не поможет дисквалифицированный Никита Бурда.
Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Золотов, Чоботенко, Бондаренко, Цуриков – Богданов, Ориховский – Демченко, Велетнь, Мякушко – Тотовицкий
"Днепр-1" – "Колос". Статистика личных встреч
История этого противостояния началась еще в Первой лиге. Затем команды играли между собой в УПЛ, а также однажды – в плей-офф за выход в еврокубки. В общем, небольшое преимущество – на стороне "Днепра-1", который выиграл три из последних трех матчей против "Колоса".
"Днепр-1" – "Колос". Последние матчи команд
"Днепр-1" в этом сезоне выиграл только один матч. Хотя в общей сложности провел их уже с десяток. Команде срочно нужно выходить на путь побед, пока есть возможность исправить положение в турнирной таблице.
"Колос" в шести турах УПЛ выдержал баланс: по две победы, поражения и ничьи. Также команда Вишняка уже стартовала (и вылетела) в Кубке Украины, где в первом для себя раунде уступила в серии пенальти "Мариуполю". В общем, дела обстоят далеко не лучшим образом.
"Днепр-1" – "Колос". Турнирное положение команд
Все это отражается на турнирном положении команд. "Днепр-1" – четвертый с конца, "Колос" – вне топ-6. Для обоих это не то, что может удовлетворять амбиции.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|+8
|17
|0
|2
|Черноморец
|7
|4
|0
|3
|10-9
|+1
|12
|0
|3
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|+5
|12
|0
|4
|Кривбасс
|6
|3
|2
|1
|11-5
|+6
|11
|0
|5
|Рух
|5
|3
|2
|0
|9-4
|+5
|11
|0
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|7
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|0
|8
|Колос
|6
|2
|2
|2
|5-6
|-1
|8
|0
|9
|ФК Александрия
|7
|2
|2
|3
|4-7
|-3
|8
|0
|10
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|11
|Оболонь
|7
|1
|2
|4
|4-10
|-6
|5
|0
|12
|СК Днепр-1
|4
|1
|2
|1
|4-4
|0
|5
|0
|13
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|6
|1
|1
|4
|4-7
|-3
|4
|0
|16
|ФК Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|-10
|3
|0
"Днепр-1" – "Колос". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Днепра-1" 1:0. Приход Максимова, возвращение в Днепр – все это должно освежить команду, придать ей новый импульс. Сейчас "Днепр-1" наверняка не преобладает "Колос" в плоскости физической готовности. Разница между мастерством игроков тоже не слишком велика (если вообще есть). А вот психология должна выйти на первый план. И этого может оказаться достаточно для победы. Ставка на то, что команды не пробьют верхний тотал в 2,5 гола.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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