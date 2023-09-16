Днепр-1 - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.09.2023

Что ж, это начало новой вехи в истории "Днепра-1". Это ведь будет первый матч под руководством Юрия Максимова. А произошли тренерские изменение после серии неприятных для клуба и команды событий: проваленный старт сезона, переезд из Ужгорода в Днепр, неудача в переговорах с испанскими специалистами. Все эти авгиевы конюшни и придется вычищать Максимову. Он говорит, что готов. И первый матч проведет против клуба, у которого дела – кардинально противоположные, чем у "Днепра-1". У "Колоса" – тишина да гладь. Но не факт, что на футбольном поле это отыграет свою роль.

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УПЛ. Седьмой тур. 17.09.2023

Днепр. "Днепр-Арена"

Арбитр в поле – Игорь Пасхал; арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин

"Днепр-1" 15:00 "Колос"

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Новости "Днепра-1"

Не секрет, что "Днепр-1" хотел взять курс на испанский вектор. Но договориться с испанскими тренерами не удалось, так что возник вариант с Юрием Максимовым. Украинский специалист не может не понимать, что он был не приоритетным вариантом, но для Максимова такие вещи не принципиальны. Его даже не пугают проблемные вещи типа задержки с финансированием. Для Максимова главное – работать в команде с амбициями и относительно хорошим кадровым потенциалом. В "Днепре-1" все это есть.

Правда, с некоторыми нюансами. Доминго Бланко не захотел переезжать в Днепр и отправился в Мексику. Макс Валеф тоже покинул клуб, но он уже и не был основным. Травмированным остается Максим Третьяков. Непонятно, в каком состоянии находится Владимир Адамюк, пропускавший последние матчи. Вот это уже проблемы, которые ложатся прямо на плечи Максимова.

Нельзя не отметить тот факт, что это будет первый по-настоящему домашний матч для "Днепра-1" за более чем год времени. Весь прошлый сезон и начало текущего днепряне базировались в Ужгороде.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко, Пихаленок – Леднев, Гуцуляк – Филиппов

Новости "Колоса"

"Колос" на днях официально подтвердил возвращение Андрея Тотовицкого, хотя фактически это было известно уже давно. Трансферная кампания ковалевцев в летнее межсезонье оказалась весьма мощной (как для украинских реалий), потому и ожидают от команды соответствующих результатов. Не сказать, что "Колос" разочаровывает в начале сезона, но и говорить о прорыве не приходится. Так, пребывание на своем уровне.

Главное, чтобы не топтаться на месте. В последнем туре "Колос" сокрушительно проиграл "Кривбассу" на своем поле. Перед этим была неудача с "Шахтером" при численном большинстве игроков. Это еще не критично, но выводы Ярослав Вишняк должен делать уже сейчас.

"Колосу" в этом матче не поможет дисквалифицированный Никита Бурда.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Золотов, Чоботенко, Бондаренко, Цуриков – Богданов, Ориховский – Демченко, Велетнь, Мякушко – Тотовицкий

"Днепр-1" – "Колос". Статистика личных встреч

История этого противостояния началась еще в Первой лиге. Затем команды играли между собой в УПЛ, а также однажды – в плей-офф за выход в еврокубки. В общем, небольшое преимущество – на стороне "Днепра-1", который выиграл три из последних трех матчей против "Колоса".

"Днепр-1" – "Колос". Последние матчи команд

"Днепр-1" в этом сезоне выиграл только один матч. Хотя в общей сложности провел их уже с десяток. Команде срочно нужно выходить на путь побед, пока есть возможность исправить положение в турнирной таблице.

"Колос" в шести турах УПЛ выдержал баланс: по две победы, поражения и ничьи. Также команда Вишняка уже стартовала (и вылетела) в Кубке Украины, где в первом для себя раунде уступила в серии пенальти "Мариуполю". В общем, дела обстоят далеко не лучшим образом.

"Днепр-1" – "Колос". Турнирное положение команд

Все это отражается на турнирном положении команд. "Днепр-1" – четвертый с конца, "Колос" – вне топ-6. Для обоих это не то, что может удовлетворять амбиции.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Черноморец 7 4 0 3 10-9 +1 12 0 3 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 4 Кривбасс 6 3 2 1 11-5 +6 11 0 5 Рух 5 3 2 0 9-4 +5 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 0 8 Колос 6 2 2 2 5-6 -1 8 0 9 ФК Александрия 7 2 2 3 4-7 -3 8 0 10 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 11 Оболонь 7 1 2 4 4-10 -6 5 0 12 СК Днепр-1 4 1 2 1 4-4 0 5 0 13 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 6 1 1 4 4-7 -3 4 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

"Днепр-1" – "Колос". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Колос". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Днепра-1" 1:0. Приход Максимова, возвращение в Днепр – все это должно освежить команду, придать ей новый импульс. Сейчас "Днепр-1" наверняка не преобладает "Колос" в плоскости физической готовности. Разница между мастерством игроков тоже не слишком велика (если вообще есть). А вот психология должна выйти на первый план. И этого может оказаться достаточно для победы. Ставка на то, что команды не пробьют верхний тотал в 2,5 гола.