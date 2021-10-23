Черноморец - ФК Львов онлайн трансляция матча

Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.

Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-2-3

Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).

Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и FC Lviv 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и FC Lviv - 1.2.

Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 38% случаев, FC Lviv выигрывает в 33%.

Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.

FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.

Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.

Черноморец Одесса сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.

Черноморец Одесса забивает 1.41 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.93 гола, играя на выезде (в среднем).

Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 38% матчей, FC Lviv выигрывает в 33% матчей.

Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и FC Lviv - 0.8.

Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.

Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Ernest получил 5 в FC Lviv.

Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 3, команда FC Lviv выиграла 1, 1 ничьи.

Черноморец Одесса забивает 0.8 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 0.4 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).

Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 14 матчах.

Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

FC Lviv не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 6 встреч, Черноморец Одесса выиграла 4 раз. также было 1 ничей, и FC Lviv выиграла 1 раза.