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Черноморец - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 октября 2021, 19:30 - Черноморец
Главный судья: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матча:
Черноморец
Одесса
0 - 0
Обновить
3'
ФК Львов
Львов
Ход матча
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
60%
Ничья
10%
ФК Львов
30%
П1: 2.40 Х: 2.61 П2: 3.65
П1: 2.63 Х: 2.20 П2: 3.60
П1: 2.40 Х: 2.61 П2: 3.65
П1: 2.40 Х: 2.61 П2: 3.65
Интересные факты
  • Когда Черноморец Одесса лидирует 1-0 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Lviv в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Черноморец Одесса.
  • Домашняя статистика Черноморец Одесса в сезоне 0-2-3
  • Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Черноморец Одесса победила в 1 гол(а).
  • Наиболее популярный счет между Черноморец Одесса и FC Lviv 1-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Черноморец Одесса и FC Lviv - 1.2.
  • Черноморец Одесса выигрывает первую половину матча в 38% случаев, FC Lviv выигрывает в 33%.
  • Когда Черноморец Одесса проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Черноморец Одесса% своих матчей.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Черноморец Одесса's.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Черноморец Одесса.
  • Черноморец Одесса сыграл 6 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Победителем прошлой встречи была команда Черноморец Одесса.
  • Черноморец Одесса забивает 1.41 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Черноморец Одесса выигрывает первый тайм в 38% матчей, FC Lviv выигрывает в 33% матчей.
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Черноморец Одесса и FC Lviv - 0.8.
  • Команда Черноморец Одесса проиграла лишь 1 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat получил больше всего желтых карточек (3) в Черноморец Одесса. Ernest получил 5 в FC Lviv.
  • Из последних 5 встреч команда Черноморец Одесса выиграла 3, команда FC Lviv выиграла 1, 1 ничьи.
  • Черноморец Одесса забивает 0.8 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 0.4 гола против команды Черноморец Одесса (в среднем).
  • Черноморец Одесса пропускает в каждом из последних 14 матчах.
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • FC Lviv не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Черноморец Одесса не забивает в 3 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 6 встреч, Черноморец Одесса выиграла 4 раз. также было 1 ничей, и FC Lviv выиграла 1 раза.
  • Вы знали, что Черноморец Одесса забил 27% голов между минутами 16-30?
Прогноз на матч
Личные встречи
Черноморец
2
Побед
3
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2019
23.02.2019 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Черноморец
Премьер-лига 2018/2019
16.09.2018 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен ФК Львов
Первая лига 2010/2011
04.06.2011 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен Черноморец
Последние матчи - Черноморец
Премьер-лига 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Черноморец 0 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 14:00 Колос 2 - 1 Завершен Черноморец П
Премьер-лига 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Черноморец 1 - 1 Завершен Ингулец Н
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 17:00 Прикарпатье 1 - 4 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 Заря 3 - 0 Завершен Черноморец П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
02.10.2021 - 17:00 ФК Львов 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 2 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2021/2022
23.09.2021 - 15:00 Горняк-Спорт 0 - 2 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
19.09.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 0 Завершен Металлист 1925 Н
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Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Черноморец
60%
Ничья
10%
ФК Львов
30%
П1: 2.40 Х: 2.61 П2: 3.65
П1: 2.63 Х: 2.20 П2: 3.60
П1: 2.40 Х: 2.61 П2: 3.65
П1: 2.40 Х: 2.61 П2: 3.65
Составы команд
Стартовый состав
  • 31
    Владислав Кучерук
  • 18
    Bugay, Vladislav
    Нападающий
  • 19
    Георгий Цитаишвили
    Полузащитник
  • 5
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 8
    Бека Вачиберадзе
    Полузащитник
  • 91
    Mykhaylenko, Mykola Mykolayovych
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Защитник
  • 9
    Путрия, Илья
    Полузащитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 2
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 37
    Dubko, Valery
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 6
    Лека, Михай
    Защитник
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
  • 10
    Альваро
    Защитник
  • 8
    Brikner, Ivan
    Полузащитник
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Сергей С.Кравченко
    Полузащитник
  • 74
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 10
    Артур Авагимян
    Полузащитник
  • 22
    Tlumak, Yuriy
    Полузащитник
  • 23
    Dolgov, Petro
    Защитник
  • 19
    Евгений Исаенко
  • 22
    Skorko, Danil
    Защитник
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Нападающий
  • 13
    Назарий Нич
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
  • 77
    Сорокин, Станислав
    Полузащитник
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
Тренеры
  • Юрий Мороз
  • Dulub, Oleg
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
1
Штрафные
Фолы
1
Трансляция
Свисток
Матч начался!
Минута молчания в память о Сергее Морозове…
Выходят команды на поле.
Добрый вечер всем любителям украинского футбола. На выходных у нас проходят матчи 12-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча, в котором Черноморец примет ФК Львов.
Матч начнется в 19:30, судить игру будет Александр Соловьян.
Инфо
Стартовый состав Черноморца: Кучерук, Дубко, Биловар, Вантух, Путря, Кузык, Михайленко, Вачиберадзе, Смирный, Гио, Бугай
Инфо
Стартовый состав Львова: Ильющенков, Романчук, Эрнест, Якимец, Политыло, Брикнер, Альваро, Зозуля, Чирьяк, Довгий, Лека
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Анонс матча Черноморец - ФК Львов 23.10.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Черноморец (Одесса) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Черноморец.

Дата проведения матча: 23.10.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Черноморец (Одесса) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Черноморец, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Черноморец в предыдущем футбольном матче 23.02.2019 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Юрий Мороз и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Черноморец - ФК Львов можно посмотреть 23.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Черноморец - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Черноморец (Одесса)
Год основания Черноморец (Одесса): 1936
Страна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команды Черноморец был сыгран против Верес - 18.10.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Динамо - 16.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Черноморец - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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