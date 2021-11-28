Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Анонс матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед 28.11.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 28.11.2021

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)

Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895

Страна: Англия

Тренер: Дэвид Мойес



Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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