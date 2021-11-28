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Манчестер Сити - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 ноября 2021, 16:00 - Этихад
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
2 - 1
Матч завершен
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
29' Ляпорт, Эмерик 33' Илкай Гюндоган
59' Мохамед Саид Бенрахма Вышел: Ланзини, Мануэль 61' Жоао Кансело 61' Крессуэлл, Аарон Вышел: Куфал, Владимир 74' Артур Масуаку Вышел: Джаррод Боуэн 87' Рахим Стерлинг Вышел: Фернандиньо 90' Фернандиньо 90' Ланзини, Мануэль
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
25%
Вест Хэм Юнайтед
38%
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 110.00
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 110.00
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 110.00
П1: 1.57 Х: 3.40 П2: 7.30
Интересные факты
  • Gabriel Jesus отдал больше всего передач в Манчестер Сити с 5 передачами. Jarrod Bowen лучший распасовщик Вест Хэм Юнайтед (4 передач)
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Год назад, Вест Хэм Юнайтед была на 9 месте в таблице с 20 очками. Сейчас они на 4 месте с 23 очками.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Сити выиграла 3, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 1, 1 ничьи.
  • Манчестер Сити забивает 2 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 0.4 гола против команды Манчестер Сити (в среднем).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Сити и Вест Хэм Юнайтед 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 50% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 43%.
  • Bernardo Silva лучший бомбардир Манчестер Сити с 4 голами. Michail Antonio забил 6 раз за Вест Хэм Юнайтед
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Сити.
  • Год назад, Манчестер Сити была на 7 месте в таблице с 22 очками. Сейчас они на 2 месте с 26 очками.
  • Команда Манчестер Сити проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Вест Хэм Юнайтед (во всех соревнованиях).
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Сити и Вест Хэм Юнайтед - 2.4.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Сити иВест Хэм Юнайтед, когда Манчестер Сити играет дома, 2- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Сити не проигрывает Вест Хэм Юнайтед в последних 5 встречах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 50% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 43% матчей.
  • Вест Хэм Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Aymeric Laporte получил больше всего желтых карточек (4) в Манчестер Сити. Declan Rice получил 4 в Вест Хэм Юнайтед.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Сити.
  • Манчестер Сити выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • Манчестер Сити забивает 2.64 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Сити и Вест Хэм Юнайтед - 1.
  • Манчестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 23 встреч когда команда Манчестер Сити играла дома, команда Манчестер Сити выиграла 18 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 44-14 в пользу команды Манчестер Сити.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Манчестер Сити дома) и 1-1 (Вест Хэм Юнайтед дома).
  • Вест Хэм Юнайтед не забивает в 2 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 49 встреч, команда Манчестер Сити выиграла 30 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 94-40 в пользу команды Манчестер Сити
  • Последняя гостевая победа Вест Хэм Юнайтед над Манчестер Сити была в 2015
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 0-15?
  • Вы знали, что Вест Хэм Юнайтед забил 35% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Сити
16
Побед
22
Игр
2
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Кубок английской лиги 2021/2022
27.10.2021 - 21:45 Вест Хэм Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
27.02.2021 - 14:15 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.11.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Брюгге В
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Лига Европы 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Рапид 0 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 2 Завершен Ливерпуль В
Лига Европы 2021/2022
04.11.2021 - 19:45 Генк 2 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед Н
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Главные события
ГООЛ! Фернандиньо
90'
90'
Ланзини, Мануэль ГООЛ!
Рахим Стерлинг
Вышел: Фернандиньо
87'
74'
Артур Масуаку
Вышел: Джаррод Боуэн
Жоао Кансело
61'
61'
Крессуэлл, Аарон
Вышел: Куфал, Владимир
59'
Мохамед Саид Бенрахма
Вышел: Ланзини, Мануэль
ГООЛ! Илкай Гюндоган
33'
Ляпорт, Эмерик
29'
Кто победит?
8 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
38%
Ничья
25%
Вест Хэм Юнайтед
38%
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 110.00
П1: 1.50 Х: 3.20 П2: 7.50
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 110.00
П1: 1.01 Х: 21.00 П2: 110.00
П1: 1.57 Х: 3.40 П2: 7.30
Составы команд
31
Эдерсон
27
Жоао Кансело
14
Ляпорт, Эмерик
3
Рубен Диаш
2
Кайл Уокер
20
Силва, Бернардо
16
Родри
8
Илкай Гюндоган
7
Рахим Стерлинг
9
Жезус, Габриэль
26
Махрез, Рияд
1
Лукаш Фабяньски
31
Бен Джонсон
15
Крейг Доусон
4
Курт Зума
3
Крессуэлл, Аарон
28
Соуцек, Томаш
41
Деклан Райс
8
Пабло Форнальс
22
Мохамед Саид Бенрахма
26
Артур Масуаку
9
Майкл Антонио
Стартовый состав
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
    87
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 26
    Махрез, Рияд
    Полузащитник
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
    33
  • 27
    Жоао Кансело
    61
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
    29
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 9
    Майкл Антонио
    Полузащитник
  • 8
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
    59
  • 26
    Артур Масуаку
    Защитник
    74
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 31
    Бен Джонсон
    Полузащитник
  • 15
    Крейг Доусон
  • 4
    Курт Зума
    Защитник
  • 3
    Крессуэлл, Аарон
    Защитник
    61
  • 1
    Лукаш Фабяньски
Запасные игроки
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 33
    Скотт Карсон
    Вратарь
  • 87
    Mcatee, James John
    Полузащитник
  • 80
    Palmer, Cole
    Полузащитник
  • 25
    Фернандиньо
    Полузащитник
    90
  • 13
    Закари Стеффен
    Вратарь
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 11
    Власич, Никола
    Полузащитник
  • 16
    Нобл, Марк
    Полузащитник
  • 10
    Ланзини, Мануэль
    Полузащитник
    90
  • 33
    Алекс Крал
  • 23
    Исса Диоп
    Защитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
  • 13
    Альфонс Ареола
    Вратарь
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Дэвид Мойес
Статистика матча
69%
Владение мячом
31%
6
Удары мимо
11
Штрафные
11
7
Фолы
7
6
Удары в створ
3
8
Угловые
4
4
Офсайды
4
2
Сейвы
4
2
ЖК
3
Блокировано ударов
1
Трансляция
Стихия на вторую половину матча благополучно отступила, а агрономы сделали так, что ее последствий практически не было заметно. В таких условиях хотелось играть, вот хозяева и играли в футбол, в то время как гости оборонялись практически все время. В концовке своим выходом сумел зажечь Фернандиньо, так как не каждый игрок может с замены забить гол, и практически сразу после этого привести беду в свои владения. А экс-игроку Шахтера удалось!
Свисток
Вот и все! Матч завершен! 2:1! Сити закрывает дверь для преследователей.
90+4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Сочная пушка от Лансини зашла в левую девятку, после удачного отбора на входе в левый фланг чужой штрафной у Фернандиньо!
90+1'
Офсайд
Офсайд! Бернарду убежал на свидание, перебросил голкипера, но залез в офсайд.
90'
Инфо
Текущий тайм продлится еще, как минимум, 4 мин.
90'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фернандиньо в касание расстрелял ворота, после передачи с левого фланга штрафной от Жезуса!
89'
Инфо
Гюндоган — лучший игрок матча.
87'
Замена
Фернандиньо вышел вместо Стерлинга.
84'
Подачу Джонсона с правого фланга Канселу перевел на угловой.
82'
Фол от Цоуфала на левом фланге атаки против Уокера.
80'
Опасный момент
Гюндоган у левого угла штрафной завершал контратаку, но не смог пробить голкипера!
78'
Опасный момент
Эдерсон перед собой отразил дальний удар Райса с левого фланга!
76'
Диаш на правом фланге обороны сбил Форнальса.
74'
Замена
Масуаку заменен на Боуэна.
73'
Угловой на левом фланге заработал штрафной, обыгравшись в стенку с Жезусом.
71'
Канселу отобрал мяч на левом фланге у Джонсона, но его подачу затем перехватили.
68'
Дальним ударом с правого фланга Стерлинг запустил мяч над воротами.
66'
Подача от Мареза с левого флага была выбита из штрафной.
63'
Контролирует мяч Сити в центре поля.
61'
Замена
Крессвелла пришлось сменить на Цоуфала.
61'
Желтая карточка
Канселу на левом фланге обороны сбил Форнальса.
59'
Замена
Бенрахма заменен на Лансини.
57'
Защитник гостей уже может ходить, но делает это очень неуверенно.
56'
Опасный момент
Жезус замыкал прострел Стерлинга с левого фланга контратаки, пробил мимо голкипера, но Крессвелл вынес мяч из пустых ворот, после чего влетел спиной в штангу.
53'
Бенрахма еле волочит ноги по полю после контакта с соперником.
52'
Долгий розыгрыш от гостей на чужой половине так и не завершился передачей в штрафную.
49'
Доусон выбил из штрафной подачу от Доусона с правого фланга.
47'
Жезус простреливал с правого фланга штрафной, но Зума блокировал мяч.
Свисток
Второй тайм начался!
Инфо
Поле почистили, сейчас вернемся.
Если на поле сумели отыскать всех футболистов после первого тайма нашего поединка, то это уже большая победа. Снегопад официально накрыл и Манчестер, и судя по опыту Бернли, все может быть совсем плохо в дальнейшем. Примечательно, что Сити свой гол таки сумел забить именно тогда, когда желтый мяч просто перестало быть видно на общем плане. Впрочем, хозяева забили закономерный гол, так как давили соперников по ходу всей первой половины.
Свисток
Перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 1 мин.
43'
Снег уже полностью покрыл площадку. Хочется верить, что организаторы уже сбегали в магазин за оранжевыми мячами.
41'
Опасный момент
Штанга! Канселу из зоны перед штрафной пробил в правый угол, а Фабиански парировал мяч на ногу Марезу, который затем сокрушил правую стойку ворот!
39'
Угловой на правом фланге заработал Вест Хэм.
37'
Опасный момент
Жезус открылся под заброс на правый фланг штрафной, после чего пробил мимо голкипера, но Джонсон вынес мяч с линии!
35'
Прострел Бенрахма с левого фланга штрафной у ближней штанги забрал Эдерсон.
33'
Гоооол!!!
ГОЛ! Прострел с правого фланга штрафной от Мареза был завершен Гюндоганом в одно касание!
29'
Опасный момент
Крессвелл ударом со штрафного попал в Мареза в стенке, после чего мяч пошел в сетку ворот с внешней стороны.
29'
Желтая карточка
Антонио был сбит подкатом Ляпорта на входе в правый фланг штрафной.
28'
Опасный момент
Нырнул мяч в сторону от дальней штанги, после удара Стерлинга со входа в левый фланг штрафной.
26'
Офсайд
Перевод Уокера на левый фланг штрафной застал Стерлинга в офсайде.
24'
Сити продолжает удерживать мяч на чужой половине.
22'
Опасный момент
Эдерсон забрал в руки мяч, после удара Бенрахма из подхода к центру штрафной низом.
21'
Канселу с левого фланга прострелил, Джонсон полностью не заблокировал, но и Бернарду пробил неудачно.
19'
Гюндоган попробовал через себя пробить из центра штрафной из-под Зума — не вышло.
17'
Офсайд
Гол! Марез пробил в дальний угол низом, получив пас на левый фланг штрафной от Жезуса! Офсайд был.
16'
Опасный момент
Штанга! Ляпорт замыкал подачу углового с левого фланга от Гюндогана с ближней штанги, но попал в дальнюю!
14'
Падение Бернарду на левом фланге штрафной в борьбе против Цоуфала арбитра не возбудило.
13'
Опасный момент
Антонио ушел на правом фланге штрафной от Канселу, однако Эдерсон затем не дал ему пробить с предельно острого угла.
12'
А снег все усиливается.
10'
Передача с правого фланга штрафной от лицевой в исполнении Гюндогана смысла не имела — мяч вышел за пределы поля.
8'
Опасный момент
Уокер дальним ударом с правого фланга пробил в сторону от дальней штанги!
6'
Опасный момент
Антонио покатил с левого фланга штрафной в центр на Бенрахма, но партнер не остановил мяч!
4'
Прострел с правого фланга от Мареза был перехвачен защитником.
2'
Жезус не сумел остановить мяч при забросе от Жезуса на левый фланг штрафной.
1'
Инфо
Манчестер сегодня оказался под мокрым снегом.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Ареола, Цоуфал, Диоп, Лансини, Влашич, Нобл, Крал, Ярмоленко, Боуэн.
Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Доусон, Зума, Крессвелл — Соучек, Райс — Форнальс, Бенрахма, Масуаку — Антонио.
Запасные: Стеффен, Карсон, Стоунз, Аке, Зинченко, МакАти, Фернандиньо, Палмер.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Гюндоган, Родри, Силва — Марез, Жезус, Стерлинг.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Майкл Оливер (Ашингтон, Англия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Английской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад" (Манчестер, Англия) сыграют Манчестер Сити и лондонский Вест Хэм.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед 28.11.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Этихад.

Дата проведения матча: 28.11.2021
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Вест Хэм Юнайтед (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Манчестер Сити", тогда как команда Вест Хэм Юнайтед осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Сити" и Вест Хэм Юнайтед в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед можно посмотреть 28.11.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Вест Хэм Юнайтед, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий матч команды "Манчестер Сити" был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 28.11.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Год основания Вест Хэм Юнайтед (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший поединок команды Вест Хэм Юнайтед был сыгран против "Манчестер Сити" - 28.11.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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