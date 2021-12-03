Шахтер - ФК Львов онлайн трансляция матча

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 46% случаев, FC Lviv выигрывает в 29%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и FC Lviv - 2.2.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.

В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает FC Lviv в последних 5 встречах.

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда FC Lviv выиграла 1, 0 ничьи.

Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 7-0-1

FC Lviv не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Шахтер Донецк забивает 3.2 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 1 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 46% матчей, FC Lviv выигрывает в 29% матчей.

Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

Tete лучший бомбардир Шахтер Донецк с 7 голами. China забил 2 раз за FC Lviv

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и FC Lviv - 4.2.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

FC Lviv имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Шахтер Донецк забивает 2 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и FC Lviv 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.

Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Шахтер Донецк выиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.

FC Lviv не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

За последние 5 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды FC Lviv. Разница голов 16-2 в пользу команды Шахтер Донецк.

Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 11 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-7 в пользу команды Шахтер Донецк

Игры прошлого года: 5-1 (Шахтер Донецк дома) и 3-2 (FC Lviv дома).

Вы знали, что FC Lviv забил 33% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 34% голов между минутами 76-90?