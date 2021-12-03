  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Шахтер - ФК Львов Смотреть онлайн
В тренде

Шахтер - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 декабря 2021, 17:00 - Олимпийский
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
0 - 1
Обновить
44'
ФК Львов
Львов
Ход матча
17' Seka Ernest 32' Алексей Довгий 33' Мудрик, Михаил 37' Pedrinho
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
27%
ФК Львов
27%
П1: 1.26 Х: 4.58 П2: 14.90
П1: 1.25 Х: 3.75 П2: 12.00
П1: 1.26 Х: 4.58 П2: 14.90
П1: 1.26 Х: 4.58 П2: 14.90
П1: 1.31 Х: 4.30 П2: 17.00
Интересные факты
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 46% случаев, FC Lviv выигрывает в 29%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и FC Lviv - 2.2.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает FC Lviv в последних 5 встречах.
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда FC Lviv выиграла 1, 0 ничьи.
  • Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 7-0-1
  • FC Lviv не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Шахтер Донецк забивает 3.2 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 1 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 46% матчей, FC Lviv выигрывает в 29% матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Tete лучший бомбардир Шахтер Донецк с 7 голами. China забил 2 раз за FC Lviv
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и FC Lviv - 4.2.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • FC Lviv имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Шахтер Донецк забивает 2 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и FC Lviv 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Шахтер Донецк выиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.
  • FC Lviv не забивает в 2 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • За последние 5 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 4 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды FC Lviv. Разница голов 16-2 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк не забивает в 0 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 11 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 8 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 28-7 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Игры прошлого года: 5-1 (Шахтер Донецк дома) и 3-2 (FC Lviv дома).
  • Вы знали, что FC Lviv забил 33% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 34% голов между минутами 76-90?
  • В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 6 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
6
Побед
8
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021
17.10.2020 - 17:00 Шахтер 5 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2019/2020
22.11.2019 - 19:00 Шахтер 4 - 1 Завершен ФК Львов
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
24.11.2021 - 19:45 Интер 2 - 0 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 17:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Колос 1 - 3 Завершен Шахтер В
Лига Чемпионов 2021/2022
03.11.2021 - 19:45 Реал 2 - 1 Завершен Шахтер П
Показать больше
Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
26.11.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львов 2 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 19:30 ФК Львов 0 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021/2022
31.10.2021 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Львов В
Кубок Украины 2021/2022
28.10.2021 - 14:00 Альянс 1 - 1 Завершен ФК Львов Н
Показать больше
Главные события
Pedrinho
37'
Мудрик, Михаил
33'
32'
Алексей Довгий
17'
Seka Ernest ГООЛ!
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
45%
Ничья
27%
ФК Львов
27%
П1: 1.26 Х: 4.58 П2: 14.90
П1: 1.25 Х: 3.75 П2: 12.00
П1: 1.26 Х: 4.58 П2: 14.90
П1: 1.26 Х: 4.58 П2: 14.90
П1: 1.31 Х: 4.30 П2: 17.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 2
    Додо
    Защитник
  • 81
    Анатолий Трубин
  • 25
    Sudakov, Georgiy
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 8
    Баия, Маркос
    Полузащитник
  • 5
    Марлон
    Защитник
  • 20
    Мудрик, Михаил
    Полузащитник
    33
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 14
    Тете
    Полузащитник
  • 44
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 38
    Pedrinho
    Полузащитник
    37
  • 7
    Алвес дос Сантос Рожерио
    Полузащитник
  • 24
    Yakymets, Vladimir
    Полузащитник
  • 21
    Romanchuk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Нападающий
  • 89
    Сергей Политыло
    Полузащитник
  • 30
    Seka Ernest
    17
  • 4
    Энес Махмутович
    Защитник
  • 6
    Лека, Михай
    Защитник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Вратарь
  • 5
    Алексей Довгий
    Полузащитник
    32
  • 27
    Андрей Бусько
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 45
    Даниил Сикан
  • 30
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 70
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 26
    Конопля, Юхум
    Защитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 19
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 77
    Валерий Бондарь
  • 19
    Манор Соломон
    Нападающий
  • 17
    Serhii, Davydov
  • 98
    Дмитрий Семенив
    Полузащитник
  • 19
    Roman, Mykhailiv
    Полузащитник
  • 13
    Назарий Нич
  • 15
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 12
    Орест Костик
    Вратарь
  • 47
    Hrysyo, Maksym
    Полузащитник
  • 25
    Фране Циряк
  • 9
    Zozulya, Oleksiy
    Защитник
Тренеры
  • Роберто Де Дзерби
  • Dulub, Oleg
Статистика матча
5
Штрафные
5
5
Фолы
5
2
Удары в створ
3
2
Сейвы
2
3
Удары мимо
2
Угловые
2
2
ЖК
1
58%
Владение мячом
42%
Live Zone
Трансляция
38'
Желтая карточка
Для Педріньо такоє попередження. Він жорстко відмахнувся від Махмутовіча.
37'
Опасный момент
Ще одна спроба від Тете. Бразилець накручує суперника в центрі поля та пробиває в дальню дев'ятку. М'яч летить в кількох сантиметрах лівіше.
34'
Желтая карточка
Мудрик теж тепер на гірчичнику. Михайло йде у жорсткий підкат проти Буська і навіть приблизно не грає в м'яч.
32'
Желтая карточка
Отримує жовту картку Довгий. Він жорстко збиває Степаненка.
31'
Опасный момент
Львів подає кутовий, і Довгий наносить удар головою по центру. Маркос Анотоніо виносить з лінії воріт, адже Трубін дуже невдало зіграв на виході.
30'
Опасный момент
Який удар від Ременяка! Артур обробляє м'яч після обрізки Антоніо та пробиває в лівий кут. Трубін витягує.
26'
Бусько досить жорстко зіграв у відборі проти Корнієнка. Буде небезпечний штрафний для Шахтаря.
22'
Корнієнко подає з кутового на дальню стійку. Там гравці Львова першими вибивають м'яч.
18'
Гоооол!!!
Ернеееест! Забиває Львів! Нападник розбігається на правому фланзі, обіграє Матвієнка та Марлона, зміщуючись в центр, та наносить шедевральний удар в дальній кут з 20 метрів. Трубін нічого не зміг зробити.
15'
Опасный момент
Ще один момент у вінгера! Тепер він наносить удар трохи вище поперечки після навісу від Мудрика.
14'
Опасный момент
Тете вривається в штрафний майдачник після пасу з глибини та без розддумів закручує в ближній кут. Рятує Ілющенков.
11'
Після діагонального пасу Матвієнка Мудрик приймає в десяти метрах від воріт, але якісно обробити м'яч не вийшло.
8'
Ременяк сам проривається центром поля та навішує. М'яч іде в площину воріт, а Трубін без проблем бере до рук.
4'
Тете йде в дриблінг на правому фланзі, входить у штрафний та прострілює. Ніхто з гірників не дотягнувся до м'яча.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток від судді! Шахтар розпочинає з центру поля!
Инфо
Уже відомі склади команд. Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Антоніо, Степаненко, Тете, Мудрик, Матвієнко, Педріньо, Судаков, Корнієнко. Львів: Ілющенков, Бусько, Ернест, Якимець, Політило, Романчук, Махмутовіч, Ременяк, Шина, Довгий, Лека.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу УПЛ Шахтар - Львів.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 Арсенал Арсенал 2 Завершен 22:00 - Вчера Аякс Аякс 5 Виллем ІІ Виллем ІІ 0 Завершен 21:45 - Вчера Стандард Стандард 2 ФКО Бирсхост ФКО Бирсхост 0 Завершен 21:45 - Вчера Лацио Лацио 4 Удинезе Удинезе 4 Завершен 21:30 - Вчера Тоттенхэм Тоттенхэм 2 Брентфорд Брентфорд 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Шахтер - ФК Львов 03.12.2021, Премьер-лига

Поединок между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021/2022, матч пройдет на стадионе Олимпийский.

Дата проведения матча: 03.12.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Шахтер в предыдущем футбольном матче 30.07.2021 закончилось со счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Де Дзерби и Dulub, Oleg разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Львов можно посмотреть 03.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команды Шахтер был сыгран против Ингулец - 28.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий матч команды ФК Львов был сыгран против ФК Мариуполь - 26.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды ФК Львов.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен