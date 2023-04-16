Шахтер - ФК Львов онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и FC Lviv 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 6 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 5 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды FC Lviv. Разница голов 22-3 в пользу команды Шахтер Донецк.

Во время последних 13 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 10 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-9 в пользу команды Шахтер Донецк

В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против FC Lviv (6-1 дома и 3-0 на выезде)

В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 3 домашних побед подряд.

В Премьер-лига, FC Lviv проиграла последние 6 выездных игр.

Вы знали, что Шахтер Донецк забил 19% голов между минутами 16-30?

Вы знали, что FC Lviv забил 40% голов между минутами 76-90?

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 8 домашних матчах.

FC Lviv проиграл 6 выездных матчей подряд.

FC Lviv не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает FC Lviv в последних 6 встречах.

Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Lviv не забивает в 6 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 8-3-0

Выездная статистика FC Lviv в сезоне 1-2-7

Danylo Sikan лучший бомбардир Шахтер Донецк с 8 голами. Vladyslav Bugay забил 4 раз за FC Lviv

Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.

Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 31% матчей, FC Lviv выигрывает в 5% матчей.

Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 31% случаев, FC Lviv выигрывает в 5%.

Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.

В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).

Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.

Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.

Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.

Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда FC Lviv выиграла 1, 0 ничьи.

Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.

Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.

Шахтер Донецк забивает 3.6 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 1.2 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и FC Lviv - 4.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и FC Lviv - 1.8.

Шахтер Донецк забивает 1.9 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.6 гола, играя на выезде (в среднем).

FC Lviv без побед в последних 5 играх.

FC Lviv проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Шахтер Донецк не проигрывает в последних 4 играх.

FC Lviv проиграл 3 матчей подряд.

FC Lviv без побед над Шахтер Донецк в последних 3 играх.