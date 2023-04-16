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Шахтер - ФК Львов онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 16 апреля 2023, 14:00 - Арена Львов
Рейтинг матча:
Шахтер
Донецк
До начала
00 : 00 : 00
ФК Львов
Львов
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
27%
ФК Львов
23%
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Шахтер Донецк и FC Lviv 2-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 6 встреч когда команда Шахтер Донецк играла дома, команда Шахтер Донецк выиграла 5 раз, 1 сыграла в ничью и 0 победы команды FC Lviv. Разница голов 22-3 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Во время последних 13 встреч, команда Шахтер Донецк выиграла 10 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Lviv выиграла 2 раз. Разница забитых и пропущенных голов 36-9 в пользу команды Шахтер Донецк
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против FC Lviv (6-1 дома и 3-0 на выезде)
  • В Премьер-лига, Шахтер Донецк одержала 3 домашних побед подряд.
  • В Премьер-лига, FC Lviv проиграла последние 6 выездных игр.
  • Вы знали, что Шахтер Донецк забил 19% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что FC Lviv забил 40% голов между минутами 76-90?
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 8 домашних матчах.
  • FC Lviv проиграл 6 выездных матчей подряд.
  • FC Lviv не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • В домашних матчах Шахтер Донецк не проигрывает FC Lviv в последних 6 встречах.
  • Шахтер Донецк не забивает в 1 из их 11 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Lviv не забивает в 6 из их 10 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Шахтер Донецк в сезоне 8-3-0
  • Выездная статистика FC Lviv в сезоне 1-2-7
  • Danylo Sikan лучший бомбардир Шахтер Донецк с 8 голами. Vladyslav Bugay забил 4 раз за FC Lviv
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 21 матчах.
  • Шахтер Донецк выигрывает первый тайм в 31% матчей, FC Lviv выигрывает в 5% матчей.
  • Шахтер Донецк выигрывает первую половину матча в 31% случаев, FC Lviv выигрывает в 5%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 1 гол(а).
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 1-0 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Lviv лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда FC Lviv проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Lviv% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Lviv.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды FC Lviv (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Шахтер Донецк выиграла 4, команда FC Lviv выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды FC Lviv.
  • Команда FC Lviv выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк забивает 3.6 гола за матч против команды FC Lviv, а FC Lviv забивает 1.2 гола против команды Шахтер Донецк (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Шахтер Донецк и FC Lviv - 4.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Шахтер Донецк и FC Lviv - 1.8.
  • Шахтер Донецк забивает 1.9 гола, играя дома, а FC Lviv забивает 0.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Lviv без побед в последних 5 играх.
  • FC Lviv проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Шахтер Донецк не проигрывает в последних 4 играх.
  • FC Lviv проиграл 3 матчей подряд.
  • FC Lviv без побед над Шахтер Донецк в последних 3 играх.
  • FC Lviv пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Шахтер
8
Побед
10
Игр
1
Побед
ФК Львов
Премьер-лига 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львов 1 - 2 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтер 6 - 1 Завершен ФК Львов
Премьер-лига 2021/2022
30.07.2021 - 19:00 ФК Львов 0 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2020/2021
21.03.2021 - 17:00 ФК Львов 3 - 2 Завершен Шахтер
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львов 1 - 2 Завершен Шахтер В
Премьер-лига 2022/2023
08.04.2023 - 14:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Металлист В
Премьер-лига 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтер 2 - 0 Завершен Рух В
Лига Европы 2022/2023
16.03.2023 - 19:45 Фейеноорд 7 - 1 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - ФК Львов
Премьер-лига 2022/2023
12.04.2023 - 14:02 ФК Львов 1 - 2 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Днепр-1 5 - 2 Завершен ФК Львов П
Премьер-лига 2022/2023
02.04.2023 - 13:00 ФК Львов 0 - 2 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2022/2023
18.03.2023 - 14:02 ФК Львов 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2022/2023
11.03.2023 - 14:00 Заря 3 - 1 Завершен ФК Львов П
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Шахтер
50%
Ничья
27%
ФК Львов
23%
Трансляция
Инфо
Встреча посреди недели в рамках первого круга между этими командами завершилась победой Шахтера — 2:1.
Инфо
Львов идет последним с 3 победами, 4 ничьими и 13 поражениями — 13 очков.
Инфо
Шахтер идет первым с 15 победами, 4 ничьими и 1 поражением — 49 очков.
Запасные: Юрчук, Ольховой, Вовкун, Сасовский, Эсеола, Никитюк, Гильерме, Мышенко, Р. Михайлов, В. Михайлов, Симинин.
Львов: Рыбка - Грисьо, Габриэль, Дитятьев, Кузык - Мильченко, Алибеков - Богунов, Свржняк, Беляев - Бугай.
Запасные: Пузанков, Пятов, Траоре, Тотовицкий, Топалов, Тейлор, Конопля, Очеретько, Фарина, Борячук, Тоиров, Корниенко.
Шахтер: Трубин — Гочолеишвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко — Судаков, Назарина, Бондаренко, Михайличенко — Сикан, Келси.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Алексей Деревинский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Арена Львов (Львов, Украина) сыграют донецкий Шахтер и Львов.
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Анонс матча Шахтер - ФК Львов 16.04.2023, Премьер-лига

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Арена Львов.

Дата проведения матча: 16.04.2023
Время начала матча: 14:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Шахтер в предыдущем футбольном матче 12.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Шахтер - ФК Львов можно посмотреть 16.04.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Шахтер - ФК Львов, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 12.04.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный

Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Шахтер - 12.04.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Шахтер - ФК Львов онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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