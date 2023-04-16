Шахтер - ФК Львов онлайн трансляция матча

Матч между командой Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч начнется на стадионе Арена Львов.
Дата проведения матча: 16.04.2023
Время начала матча: 14:00
История противостояний между командами Шахтер (Донецк) и командой ФК Львов (Львов):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда ФК Львов осталась с поражением. Столкновение ФК Львов и Шахтер в предыдущем футбольном матче 12.04.2023 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий матч команды Шахтер был сыгран против ФК Львов - 12.04.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Шахтер.
Название: ФК Львов (Львов)
Год основания ФК Львов (Львов): 2006
Страна: Украина
Тренер: Анатолий Бессмертный
Прошедший поединок команды ФК Львов был сыгран против Шахтер - 12.04.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Шахтер.
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