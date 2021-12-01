ЛНЗ - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча ЛНЗ - СК Днепр-1 01.12.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 01.12.2021

Время начала матча: 18:55

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)

Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006

Страна: Украина

Тренер: Василий Гречаный



Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Любомир - 27.11.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2021/2022 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 27.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

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