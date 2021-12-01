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ЛНЗ - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 01 декабря 2021, 18:55
Рейтинг матча:
ЛНЗ
Черкассы
0 - 0
Обновить
15'
СК Днепр-1
Днепр
Ход матча
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
34%
Ничья
29%
СК Днепр-1
37%
П1: 9.64 Х: 3.30 П2: 1.42
П1: 9.50 Х: 3.25 П2: 1.40
П1: 9.64 Х: 3.30 П2: 1.42
П1: 9.64 Х: 3.30 П2: 1.42
П1: 9.50 Х: 3.70 П2: 1.38
Прогноз на матч
Последние матчи - ЛНЗ
Вторая лига 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Любомир В
Вторая лига 2021/2022
20.11.2021 - 13:00 Диназ 0 - 2 Завершен ЛНЗ В
Вторая лига 2021/2022
13.11.2021 - 18:10 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Эпицентр Н
Вторая лига 2021/2022
13.11.2021 - 18:00 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Эпицентр Н
Вторая лига 2021/2022
06.11.2021 - 13:00 АФСК 0 - 2 Завершен ЛНЗ В
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2021/2022
27.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 5 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 СК Днепр-1 3 - 1 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 14:00 Ингулец 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2021/2022
01.11.2021 - 17:00 СК Днепр-1 4 - 0 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Показать больше
Кто победит?
41 Пользователей сделало свой выбор
ЛНЗ
34%
Ничья
29%
СК Днепр-1
37%
П1: 9.64 Х: 3.30 П2: 1.42
П1: 9.50 Х: 3.25 П2: 1.40
П1: 9.64 Х: 3.30 П2: 1.42
П1: 9.64 Х: 3.30 П2: 1.42
П1: 9.50 Х: 3.70 П2: 1.38
Статистика матча
1
Угловые
Live Zone
Трансляция
9'
Футбол продолжает идти между штрафными площадками. Но темп в целом очень неплохой.
6'
Уголовой
Попович кулаком отбивает мяч с линии вратарской подальше от рамки после подачи СК углового.
4'
Три минуты днепряне держали мяч, но без продвижения к воротам соперника. ЛНЗ попытался убежать в свою контратаку, однако Насонов потерял мяч на правом фланге уже на чужой половине поля.
1'
Свисток
Матч начался! Днепряне разыграли с центра поля.
Напомним, кто уже вышел в четвертьфинал Кубка: Александрия, Металлист, Ворскла, Шахтёр, Львов, Заря, Динамо. Как видим, не из УПЛ на этот раз только одна команда добралась до четвертьфинала.
Инфо
Днепр-1 (запас): Кожокару, Кравченко, Нельсон, Дубинчак, Игнатенко, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик.
Инфо
Днепр-1 (старт): Юрчук - Лучкевич, Логинов, Батагов, Адамюк - Когут - Чуже, Ди Франко, Пихалёнок, Билл, Чуже - Русин.
Инфо
ЛНЗ (запас): Панченко, Снижко, Замуренко, Бурлин, Ярошевич, Волков, Куксенко, Бобко, Кошелюк.
Инфо
ЛНЗ (старт): Попович - Тищенко, Сафонов, Лопырёнок, Тарасенко, Насонов - Евдокимов - Норенков, Долинский, Войцеховский - Галенко.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию последнего матча 1/8 финала Кубка Украины! Сегодня мы будем следить с вами за поединком между ЛНЗ и Днепром-1. Команда Второй лиги отказалась играть эту встречу в родных стенах, поэтому матч состоится на Днепр-Арене.
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Анонс матча ЛНЗ - СК Днепр-1 01.12.2021, Кубок Украины

Противостояние между командой ЛНЗ (Черкассы) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2021/2022.

Дата проведения матча: 01.12.2021
Время начала матча: 18:55

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ЛНЗ - СК Днепр-1 можно посмотреть 01.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча ЛНЗ - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Василий Гречаный

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Любомир - 27.11.2021, в рамках чемпионата Вторая лига 2021/2022 и закончился победой команды ЛНЗ.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Ворскла - 27.11.2021, в рамках турнира Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Следите за результатами матча ЛНЗ - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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