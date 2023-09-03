СК Днепр-1 - ЛНЗ онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 без побед в последних 6 играх.

LNZ Cherkasy проиграл 4 матчей подряд.

Volodymyr Adamiuk получил больше всего желтых карточек (2) в СК Днепр-1. Nazariy Muravskyi получил 2 в LNZ Cherkasy.

СК Днепр-1 пропускает в каждом из последних 9 матчах.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 32% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 48% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 48%.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 2 гол(а).

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

СК Днепр-1 забивает 1.85 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).

LNZ Cherkasy проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

У команды LNZ Cherkasy серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.