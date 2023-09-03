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СК Днепр-1 - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 сентября 2023, 13:00 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
31'
ЛНЗ
Черкассы
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
33%
ЛНЗ
29%
П1: 1.79 Х: 2.59 П2: 5.98
Интересные факты
  • СК Днепр-1 без побед в последних 6 играх.
  • LNZ Cherkasy проиграл 4 матчей подряд.
  • Volodymyr Adamiuk получил больше всего желтых карточек (2) в СК Днепр-1. Nazariy Muravskyi получил 2 в LNZ Cherkasy.
  • СК Днепр-1 пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 32% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 48% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 32% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 48%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 2 гол(а).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды LNZ Cherkasy.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • СК Днепр-1 забивает 1.85 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.19 гола, играя на выезде (в среднем).
  • LNZ Cherkasy проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • У команды LNZ Cherkasy серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • СК Днепр-1 забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
1
Побед
1
Игр
0
Побед
ЛНЗ
Кубок Украины 2021/2022
01.12.2021 - 19:00 ЛНЗ 0 - 2 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь П
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Славия Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 16:00 Виктория 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершен ЛНЗ В
Показать больше
Кто победит?
42 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
33%
ЛНЗ
29%
П1: 1.79 Х: 2.59 П2: 5.98
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 20
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 34
    Владимир Танчик
    Полузащитник
  • 6
    Хорин, Олег
    Полузащитник
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 95
    Фелипе Пирес
    Полузащитник
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 7
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
  • 71
    Лопиронок
    Защитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 23
    Александр Насонов
    Полузащитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 77
    Антон Савин
    Полузащитник
  • 5
    Иван Калюжный
  • 70
    Naumets, Vladyslav
    Полузащитник
  • 9
    Максим Прядун
    Нападающий
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Gorodov, Valeriy
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матча
2
Штрафные
2
3
Угловые
2
Фолы
2
1
Удары в створ
Сейвы
1
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - ЛНЗ
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
27'
24'
22'
20'
18'
Опасный момент
16'
Пихаленок на правом фланге атаки бросил между ног Калюжному, а тот его блокировал.
13'
Муравский заблокировал на угловой прострел с левого фланга штрафной от Горбунова.
11'
Заблокирована попытка пробить низом с левого фланга штрафной, но мяч отскоком полетел точно в пах Насонову, поэтому надо попрыгать на пятках.
9'
Лопыренок со своей половины забросил мяч на левый фланг штрафной, но Волынец вовремя вышел из ворот.
7'
Стасюк пытался красиво сыграть пяткой на правом фланге атаки, но просто толкнул мяч в ауте.
5'
Горин обострял передачей к правому флангу штрафной, однако партнеры не откликнулись.
3'
Широкий розыгрыш от днепрян без особого продвижения.
1'
Довольно сумбурное начало получила игра.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
ЛНЗ идет предпоследним с 1 победой, и 4 поражениями - 3 очка.
Инфо
Днепр-1 идет тринадцатым с 1 победой, 1 ничьей и 1 поражением - 4 очка.
Запасные: Самойленко, Дубовой, Норенков, Тарасенко, Копыл, Хобленко, Тищенко, Хамелюк, Олейник, С. Шестаков.
ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Лопырёнок, Муравский, Насонов - Бойко, Савин, Калюжный - Наумец, Прядун, Пасич.
Запасные: Кинарейкин, Макс Валеф, Кравец, Каплиенко, Пурита, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Билл, Леднев, Маркос Андре, Кивинда.
Днепр-1: Волынец - Танчик, Сваток, Сарапий, Горбунов - Горин, Когут - Гуцуляк, Пихаленок, Пирес - Филиппов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Дмитрий Панчишин (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Авангард (Ужгород, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и черкасский ЛНЗ.
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Последние матчи
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Анонс матча СК Днепр-1 - ЛНЗ 03.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 03.09.2023
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ЛНЗ (Черкассы):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 01.12.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Gorodov, Valeriy и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - ЛНЗ можно посмотреть 03.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Спартак - 23.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Металлист 1925 - 26.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - ЛНЗ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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