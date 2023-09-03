СК Днепр-1 - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 03.09.2023
Время начала матча: 13:00
История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой ЛНЗ (Черкассы):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда ЛНЗ осталась с поражением. Столкновение ЛНЗ и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 01.12.2021 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Gorodov, Valeriy и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Спартак - 23.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Металлист 1925 - 26.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Металлист 1925.
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