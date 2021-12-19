Тоттенхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур выиграл 4 домашних матчей подряд.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.52 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЛиверпуль, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 2- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Ливерпуль выигрывает в 42%.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 1.2.

Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 6-1-1

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.

Sergio Reguilon отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 3 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (8 передач)

Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей.

Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Тоттенхэм Хотспур без побед над Ливерпуль в последних 7 играх.

Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 47% матчей, Ливерпуль выигрывает в 42% матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Домашняя статистика Тоттенхэм Хотспур в сезоне 6-0-2

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.

Son Heung-min лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 6 голами. Mohamed Salah забил 15 раз за Ливерпуль

Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 2.6.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 36 матчах.

Тоттенхэм Хотспур выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Ливерпуль выиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 3-1 на выезде)

Ливерпуль не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 61 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 100-67 в пользу команды Ливерпуль

За последние 30 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 12 раз, 8 сыграла в ничью и 10 победы команды Ливерпуль. Разница голов 43-41 в пользу команды Ливерпуль.

Вы знали, что Ливерпуль забил 21% голов между минутами 31-45?

В Премьер-лига, Тоттенхэм Хотспур одержала 3 домашних побед подряд.