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Тоттенхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 декабря 2021, 18:30 - Tottenham Hotspur Stadium
Главный судья: Пол Тирни
Рейтинг матча:
Тоттенхэм
Лондон
0 - 0
Обновить
7'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
18%
Ничья
36%
Ливерпуль
45%
П1: 4.66 Х: 3.05 П2: 1.98
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 1.95
П1: 4.66 Х: 3.05 П2: 1.98
П1: 4.66 Х: 3.05 П2: 1.98
П1: 4.60 Х: 2.95 П2: 2.01
Интересные факты
  • Тоттенхэм Хотспур выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 2 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.52 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Тоттенхэм Хотспур иЛиверпуль, когда Тоттенхэм Хотспур играет дома, 2- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Ливерпуль выигрывает в 42%.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 1.2.
  • Выездная статистика Ливерпуль в сезоне 6-1-1
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Sergio Reguilon отдал больше всего передач в Тоттенхэм Хотспур с 3 передачами. Mohamed Salah лучший распасовщик Ливерпуль (8 передач)
  • Из последних 5 встреч команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 0, команда Ливерпуль выиграла 5, 0 ничьи.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 8 матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 2 гола против команды Тоттенхэм Хотспур (в среднем).
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 1-0 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур без побед над Ливерпуль в последних 7 играх.
  • Тоттенхэм Хотспур выигрывает первый тайм в 47% матчей, Ливерпуль выигрывает в 42% матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Домашняя статистика Тоттенхэм Хотспур в сезоне 6-0-2
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Son Heung-min лучший бомбардир Тоттенхэм Хотспур с 6 голами. Mohamed Salah забил 15 раз за Ливерпуль
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Тоттенхэм Хотспур и Ливерпуль - 2.6.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Команда Тоттенхэм Хотспур выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 36 матчах.
  • Тоттенхэм Хотспур выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Ливерпуль выиграл последние 6 матчи в Премьер-лига.
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Тоттенхэм Хотспур (2-1 дома и 3-1 на выезде)
  • Ливерпуль не забивает в 0 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 2 из их 8 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 61 встреч, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 30 раз. Разница забитых и пропущенных голов 100-67 в пользу команды Ливерпуль
  • За последние 30 встреч когда команда Тоттенхэм Хотспур играла дома, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 12 раз, 8 сыграла в ничью и 10 победы команды Ливерпуль. Разница голов 43-41 в пользу команды Ливерпуль.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 21% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Тоттенхэм Хотспур одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 25% голов между минутами 61-75?
Прогноз на матч
Личные встречи
Тоттенхэм
2
Побед
22
Игр
14
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
28.01.2021 - 22:00 Тоттенхэм 1 - 3 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 22:00 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:30 Тоттенхэм 0 - 0 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
11.01.2020 - 19:15 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
05.12.2021 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.12.2021 - 21:30 Тоттенхэм 2 - 0 Завершен Брентфорд В
Лига конференций 2021/2022
25.11.2021 - 19:45 Мура 2 - 1 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
21.11.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
07.11.2021 - 16:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Тоттенхэм Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Ньюкасл В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.12.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 4 Завершен Ливерпуль В
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Тоттенхэм
18%
Ничья
36%
Ливерпуль
45%
П1: 4.66 Х: 3.05 П2: 1.98
П1: 4.33 Х: 2.75 П2: 1.95
П1: 4.66 Х: 3.05 П2: 1.98
П1: 4.66 Х: 3.05 П2: 1.98
П1: 4.60 Х: 2.95 П2: 2.01
Составы команд
1
Уго Льорис
33
Бен Дэвис
15
Эрик Дайер
23
Давинсон Санчес
19
Сессеньон, Райан
8
Винкс, Гарри
28
Ндомбеле Альваро, Танги
13
Эмерсон
7
Сон Хын-Мин
20
Деле Алли
10
0Гарри Кейн
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
32
Жоэль Матип
5
Ибраима Конате
66
Александер-Арнолд, Трент
80
Morton, Tyler
8
Наби Кейта
7
Джеймс Милнер
11
Мохамед Салах
20
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 10
    0Гарри Кейн
  • 7
    Сон Хын-Мин
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 19
    Сессеньон, Райан
    Полузащитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 28
    Ндомбеле Альваро, Танги
    Полузащитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 15
    Эрик Дайер
    Защитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 20
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 80
    Morton, Tyler
    Полузащитник
  • 8
    Наби Кейта
    Полузащитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 5
    Ибраима Конате
    Защитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 29
    Оливер Скипп
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 40
    Брендон Остин
    Вратарь
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 21
    Константинос Цимикас
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 49
    Gordon, Kaide
    Нападающий
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 76
    Williams, Neco
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 78
    Quansah, Jarell
    Защитник
Тренеры
  • Конте, Антонио
  • Юрген Клопп
Статистика матча
Удары в створ
1
Удары мимо
1
2
Штрафные
1
1
Сейвы
Фолы
2
1
Угловые
1
Офсайды
Трансляция
5'
Уголовой
Угловой для шпор – навес во вратарскую, но Алисон кулаком разряжает.
3'
А вот ответ Тоттенхэма – Сессеньона подключили по флангу, тот ускорился, но вот прострелил не лучшим образом.
2'
Первую толковую атаку провел Ливерпуль – на Робертсона прошел заброс, Эндрю пробил головой, но в в рамку не попал! Неплохой момент!
1'
Свисток
Начался матч, хозяева развели с центра поля.
Выходят команды на поле.
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Алисон, Робертсон, Конате, Матип, Александер-Арнольд, Милнер, Кейта, Мортон, Мане, Жота, Салах
Инфо
Стартовый состав Тотетнхэма: Льорис, Дэвис, Санчес, Эмерсон, Дайер, Сесеньон, Уинкс, Н'Домбеле, Сон Хын Мин, Алли, Кейн
Инфо
Начнется матч в 18:30, судить игру будет Пол Тирни.
Добрый вечер всем любителям английского футбола! В АПЛ на выходных проходят матчи 18-шго тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн центрального матча тура, в котором Тоттенхэм примет Ливерпуль.
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Анонс матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" 19.12.2021, Чемпионат Англии

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.

Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 28.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" можно посмотреть 19.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Норвич Сити - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Ньюкасл - 16.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

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