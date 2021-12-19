Тоттенхэм - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Tottenham Hotspur Stadium.
Дата проведения матча: 19.12.2021
Время начала матча: 18:30
История противостояний между клубами "Тоттенхэм" (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 28.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Конте, Антонио и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Нуну Эшпириту Санту
Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Норвич Сити - 05.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".
Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп
Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Ньюкасл - 16.12.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".
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