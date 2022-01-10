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Манчестер Юнайтед - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Кубок Англии - 10 января 2022, 21:55 - Олд Траффорд
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Ход матча
8' Мактоминей, Скотт 11' Рэмси, Джейкоб
65' Фред 68' Люк Шоу 69' Диогу Далот 72' Эдинсон Кавани Вышел: Донни ван де Бек 79' Буэндиа, Эмилиано Вышел: Анвар Эль-Гази 86' Бруно Фернандес Вышел: Джесси Лингард 86' Рэмси, Джейкоб Вышел: Philogene Bidace, Jaden 86' Рэшфорд, Маркус Вышел: Elanga, Anthony
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
50%
Ничья
25%
Астон Вилла
25%
П1: 5.52 Х: 1.33 П2: 6.81
П1: 6.50 Х: 1.22 П2: 7.00
П1: 5.52 Х: 1.33 П2: 6.81
П1: 5.52 Х: 1.33 П2: 6.81
П1: 2.23 Х: 2.65 П2: 3.90
Интересные факты
  • Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Астон Вилла - 2.4.
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Астон Вилла 1-0. 11 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Астон Вилла выигрывает в 35%.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Астон Вилла.
  • Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.12 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 26% матчей, Астон Вилла выигрывает в 35% матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Астон Вилла - 1.
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Астон Вилла выиграла 2, 0 ничьи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Во время последних 56 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 41 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • За последние 27 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 21 раз, 4 сыграла в ничью и 2 победы команды Астон Вилла. Разница голов 56-16 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
13
Побед
16
Игр
1
Побед
Астон Вилла
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2021/2022
25.09.2021 - 14:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
01.01.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершен Астон Вилла
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
03.01.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
Чемпионат Англии 2021/2022
30.12.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершен Бернли В
Чемпионат Англии 2021/2022
27.12.2021 - 22:00 Ньюкасл 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед Н
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 Норвич Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Астон Вилла
Кубок Англии 2021/2022
10.01.2022 - 21:55 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 16:00 Брентфорд 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2021/2022
14.12.2021 - 21:45 Норвич Сити 0 - 2 Завершен Астон Вилла В
Чемпионат Англии 2021/2022
11.12.2021 - 17:00 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Астон Вилла П
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Главные события
Бруно Фернандес
Вышел: Джесси Лингард
86'
86'
Рэмси, Джейкоб
Вышел: Philogene Bidace, Jaden
Рэшфорд, Маркус
Вышел: Elanga, Anthony
86'
79'
Буэндиа, Эмилиано
Вышел: Анвар Эль-Гази
Эдинсон Кавани
Вышел: Донни ван де Бек
72'
Диогу Далот
69'
Люк Шоу
68'
Фред
65'
11'
Рэмси, Джейкоб
ГООЛ! Мактоминей, Скотт
8'
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
50%
Ничья
25%
Астон Вилла
25%
П1: 5.52 Х: 1.33 П2: 6.81
П1: 6.50 Х: 1.22 П2: 7.00
П1: 5.52 Х: 1.33 П2: 6.81
П1: 5.52 Х: 1.33 П2: 6.81
П1: 2.23 Х: 2.65 П2: 3.90
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
    8
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
    68
  • 21
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
    72
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
    69
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 18
    Бруно Фернандес
    86
  • 17
    Фред
    Нападающий
    65
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
    86
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 23
    Эмилиано Мартинес
  • 7
    Джон МакГинн
    Полузащитник
  • 11
    Олли Уоткинс
  • 20
    Ингз, Дэнни
    Нападающий
  • 10
    Буэндиа, Эмилиано
    Нападающий
    79
  • 41
    Рэмси, Джейкоб
    Полузащитник
    86 11
  • 3
    Мэтт Таргетт
    Защитник
  • 6
    Луиз, Дуглас
    Полузащитник
  • 6
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 4
    Эзри Конса
  • 2
    Кэш, Мэтти
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 14
    Джесси Лингард
    Полузащитник
  • 16
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 22
    Том Хитон
    Вратарь
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 35
    Archer, Cameron
    Нападающий
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 32
    Philogene Bidace, Jaden
    Нападающий
  • 47
    Iroegbunam, Tim
    Полузащитник
  • 8
    Морган Сансон
    Полузащитник
  • 30
    Хаусе, Кортни
    Защитник
  • 38
    Sinisalo, Viljami
    Вратарь
  • 12
    Джед Стир
    Вратарь
  • 33
    Chukwuemeka, Carney
    Полузащитник
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Джеррард, Стивен
Статистика матча
8
Удары в створ
4
2
Блокировано ударов
1
5
Угловые
6
4
Сейвы
7
3
ЖК
1
4
Удары мимо
5
9
Штрафные
14
2
Офсайды
3
12
Фолы
6
37%
Владение мячом
63%
Трансляция
В другому таймі команда Джерарда намагалася зробити все, щоб зрівняти рахунок, але це не вийшло. Клуб зміг двічі забити зусиллями Інгса, проте обидва голи не були зараховані. Таким чином, підопічні Рангніка перемогли з рахунком 1:0.
90+6'
Свисток
Свисток судді сповіщує про завершення нашого матчу. Юнайтед завдяки мінімальній перемозі проходить до 1/16 Кубка Англії!
90+4'
Еланга пройшов правим флангом на прострілив у штрафний. Там нікому не вдалося зачепитися за м'яч.
90'
Цілих шість хвилин компенсує арбітр до основного часу другого тайму.
87'
Замена
Одразу й в складі гостей заміна. Філоген-Біденс виходить на поле, а Ремзі йде відпочивати.
86'
Замена
Подвійна заміна в складі господарів поля. Лінгард та Еланга - замість Рашфорда та Фернандеша.
83'
Команда Рангніка перепасовується на своїй половині поля, бажаючи просто дограти матч. Астон Вілла не демонструє активний пресинг.
79'
Замена
Заміна в складі команди з Бірмінгему. Ель-Газі з'являється замість Буендіа.
76'
Манчестер кілька разів намагався підійти до воріт суперника невеликими силами, проте підопічні Джеррарда відмінно грають у відборі.
73'
Замена
Перша заміна від Ральфа Рангніка. Ван де Бек виходить замість Едінсона Кавані.
72'
Желтая карточка
Гірчичник для Дало. Португалець брудно зіграв у відборі.
71'
Опасный момент
Як небезпечно! Воткінс знаходить вільний простір на межі штрафного та закручує в дальній кут. Круглий проходить поруч зі стійкою!
68'
Желтая карточка
І для Шоу майже зразу попередження. Лівий захисник грубо зіграв проти Воткінса у відборі.
67'
Желтая карточка
Гірчичник для Фреда. Бразилець поставив підніжку супернику.
66'
Опасный момент
Кеш підхоплює м'яч після переведення з правого флангу від МакГіна та б'є на силу в ближній кут. Рятує свій клуб Де Хеа!
62'
Тисне команда Джеррарда! Буендіа зачепився за м'яч на межі штрафного, але Ліндельоф дуже вчасно грає у відборі.
58'
Офсайд
Ще один відмінений гол Астон Вілли! Цього разу Інгс філігранно перекинув Де Хеа, але перед цим потрапив у положення поза грою.
54'
Инфо
Скасовано гол! Виявляється Мінгс заблокував Кавані та не дав йому вибити м'яч. Арбітр трактував це як порушення правил.
52'
Йде перевірка ВАР через ймовірну гру рукою від Інгса.
50'
Зрівнює Астон Вілла! МакГін навішує на Консу на дальню стійку, а той скидає на Інгса, який без проблем переправляє в ворота з кількох метрів. Згодом суддя скасував гол.
46'
Свисток
Лунає суддівський свисток. Розпочинається другий тайм нашого матчу.
В першій половині поєдинку підопічні Рангніка точно мали перевагу та змогли це підтвердити, забивши гол. Проте гості також мали свої моменти, і підвела їх лише реалізація. Вже цікаво, що для нас підготував другий тайм.
45+3'
Свисток
Лунає свисток судді. Він сповіщує про закінчення першого тайму. Юнайтед перемагає з рахунком 1:0.
45'
Три хвилини компенсував арбітр до основного часу першого тайму.
43'
Юнайтед отримав право на штрафний з 25 метрів. Його виконав Решфорд, але влучив прямо у стінку, яку виставила Астон Вілла.
39'
Опасный момент
Шоу після поперечного пасу від Фернандеша спробував пробити з дальної відстані. Мартінес ледь дістає м'яч і переводить на кутовий.
35'
Манчестер володіє грою на своїй половині поля. Підопічні Джеррарда намагаються пресингувати, але в них це слабко виходить.
32'
Після скидання від Кеша Ремзі намагався закрутити в дальній кут, але рикошетом від Мактомінея круглий летить на кутовий.
30'
Опасный момент
Воткінс сам прорвався ледь не до воротарського майданчика суперника, прибрав Ліндельофа і вдарив на силу. Поперечка рятує манкуніанців!
28'
Опасный момент
Кавані отримав пас від Фреда на межі штрафного, змістився в центр та потужно пробив. Мартінес парирує, ще й з рикошетом від Мінгса.
26'
Фернандеш своїм діагональним пасом знайшов Решфорда у напівфланзі, але Маркусові не вдається зберегти м'яч.
22'
Манчестер Юнайтед намагається в черговий раз підійти до воріт суперника, атакуючи флангами. Бірмінгемці у відповідь активно намагаються перехопити.
18'
Опасный момент
Який же удар Інгса з 20 метрів! Нападник цілив прямо у дальню дев'ятку, і лише Де Хеа в неймовірному сейві виручає свій клуб!
14'
Опасный момент
Знову Астон Вілла! Буендіа накручує зразу трьох захисників і прострілює на дальню стійку, але там Інгс не встигає замкнути.
12'
Желтая карточка
Гірчичник для Ремзі за грубу гру.
11'
Опасный момент
Тепер вже у Астон Вілли момент! Воткінс намагався підлаштуватися та пробити коліном після навісу з кута поля, але не вдався удар в нападника.
9'
Гоооол!!!
Мактомінееей! Відкриває рахунок Манчестер! Грінвуд підхопив м'яч після кутового та скинув на Фреда. Той м'яко навісив у штрафний, а Мактоміней пробив головою у лівий кут.
7'
Мактоміней спробував пробити з дальньої відстані низом, але голкіпер бірмінгемців все контролював.
4'
Шоу віддав класний пас на хід Решфорду, але вінгер не зміг зачепитися за м'яч на фланзі.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Розпочинається наш поєдинок!
Инфо
Вже відомі склади команд. Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Варан, Грінвуд, Дало, Кавані, Ліндельоф, Мактоміней, Решфорд, Фернандеш, Фред, Шоу. Астон Вілла: Мартінес, Буендіа, Інгс, Конса, Кеш, Луїс, МакГін, Мінгс, Ремзі, Таргет, Воткінс.
Доброго вечора, шановні любителі футболу! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу 1/32 Кубка Англії між Манчестер Юнайтед та Астон Віллою.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Астон Вилла 10.01.2022, Кубок Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Астон Вилла (Бирмингем) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 10.01.2022
Время начала матча: 21:55

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Астон Вилла (Бирмингем):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение "Манчестер Юнайтед" и Астон Вилла в предыдущем футбольном матче 10.01.2022 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Джеррард, Стивен разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Астон Вилла можно посмотреть 10.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Астон Вилла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий поединок команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Астон Вилла - 10.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Стивен Джеррард

Прошедший поединок команды Астон Вилла был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 10.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Манчестер Юнайтед".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Астон Вилла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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