Манчестер Юнайтед - Астон Вилла онлайн трансляция матча

Когда Астон Вилла проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Команда Астон Вилла выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Астон Вилла победила в 1 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Астон Вилла - 2.4.

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Астон Вилла 1-0. 11 игры закончились с этим результатом.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Астон Вилла выигрывает в 35%.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Кубок ФА" против команды Астон Вилла.

Победителем прошлой встречи была команда Астон Вилла.

Манчестер Юнайтед забивает 2.12 гола, играя дома, а Астон Вилла забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Астон Вилла лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Астон Вилла% своих матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 26% матчей, Астон Вилла выигрывает в 35% матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Астон Вилла - 1.

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Астон Вилла's.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 3, команда Астон Вилла выиграла 2, 0 ничьи.

Манчестер Юнайтед забивает 1.6 гола за матч против команды Астон Вилла, а Астон Вилла забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Во время последних 56 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 41 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Астон Вилла выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 104-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед