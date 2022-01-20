Реал - Эльче онлайн трансляция матча

Эльче не проигрывает в последних 4 играх.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Эльче имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Эльче - 2.6.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Эльче без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.

Год назад, Эльче была на 19 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 15 месте с 22 очками.

Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Эльче 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Эльче - 0.4.

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 7-3-0

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Эльче выигрывает в 23%.

Casemiro получил больше всего желтых карточек (7) в Реал Мадрид. Gonzalo Verdu получил 8 в Эльче.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.

Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 домашних матчах.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Эльче выиграла 0, 1 ничьи.

Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.

В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Эльче в последних 3 встречах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Эльче выигрывает в 23% матчей.

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 17 голами. Lucas Boye забил 6 раз за Эльче

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Реал Мадрид не забивает в 3 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Во время последних 8 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 6 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-5 в пользу команды Реал Мадрид

Игры прошлого года: 2-1 (Реал Мадрид дома) и 1-1 (Эльче дома).

Эльче не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Вы знали, что Эльче забил 33% голов между минутами 61-75?