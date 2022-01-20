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Реал - Эльче онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 23 января 2022, 17:15 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
11'
Эльче
Эльче
Ход матча
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
34%
Эльче
33%
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.36 Х: 3.50 П2: 9.50
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.42 Х: 3.90 П2: 11.00
Интересные факты
  • Эльче не проигрывает в последних 4 играх.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Эльче (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Эльче имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Эльче - 2.6.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Эльче без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Эльче's.
  • Год назад, Эльче была на 19 месте в таблице с 17 очками. Сейчас они на 15 месте с 22 очками.
  • Команда Эльче выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Реал Мадрид забивает 1.86 гола, играя дома, а Эльче забивает 0.96 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Эльче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Эльче 2-1. 3 игры закончились с этим результатом.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Эльче - 0.4.
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 7-3-0
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Эльче выигрывает в 23%.
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (7) в Реал Мадрид. Gonzalo Verdu получил 8 в Эльче.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Эльче.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 9 домашних матчах.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Эльче выиграла 0, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Эльче, а Эльче забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Эльче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эльче% своих матчей.
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Эльче в последних 3 встречах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Эльче выигрывает в 23% матчей.
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 17 голами. Lucas Boye забил 6 раз за Эльче
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Эльче.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид не забивает в 3 из их 10 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 8 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 6 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Эльче выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-5 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 2-1 (Реал Мадрид дома) и 1-1 (Эльче дома).
  • Эльче не забивает в 3 из их 11 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Эльче забил 33% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 24% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
7
Побед
8
Игр
0
Побед
Эльче
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
30.10.2021 - 15:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
13.03.2021 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершен Эльче
Чемпионат Испании 2020/2021
30.12.2020 - 22:30 Эльче 1 - 1 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал В
Суперкубок Испании 2021/2022
16.01.2022 - 20:30 Реал 2 - 0 Завершен Атлетик В
Суперкубок Испании 2022
12.01.2022 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
08.01.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Валенсия В
Кубок Испании 2021/2022
05.01.2022 - 22:30 Алькояно 1 - 3 Завершен Реал В
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Последние матчи - Эльче
Кубок Испании 2021/2022
20.01.2022 - 20:00 Эльче 1 - 2 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
16.01.2022 - 15:00 Эльче 1 - 0 Завершен Вильярреал В
Чемпионат Испании 2021/2022
10.01.2022 - 22:00 Эспаньол 1 - 2 Завершен Эльче В
Кубок Испании 2021/2022
06.01.2022 - 21:00 Алмерия 1 - 2 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.01.2022 - 17:15 Эльче 0 - 0 Завершен Гранада Н
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Новости команд
Кто победит?
58 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
34%
Эльче
33%
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.36 Х: 3.50 П2: 9.50
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.39 Х: 4.14 П2: 11.70
П1: 1.42 Х: 3.90 П2: 11.00
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
8
Давид Алаба
14
Милитан, Эдер
17
Лукас Васкес
8
Тони Кроос
14
Карлос Каземиро
10
Лука Модрич
20
Винисиус Жуниор
19
Карим Бензема
10
Эден Азар
13
Бадиа Гуардиола, Эдгар
14
Элибельтон Паласиос
5
Гонзало
4
Диего Гонсалес
22
Гуальберто Мохика
11
Morente, Tete
8
Raúl Guti
2
Жерар Гумбау
10
Милла, Пере
9
Лукас Бойе
12
Лукас Перес
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 19
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 10
    Эден Азар
    Нападающий
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 8
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 9
    Лукас Бойе
  • 12
    Лукас Перес
    Нападающий
  • 11
    Morente, Tete
    Нападающий
  • 8
    Raúl Guti
  • 2
    Жерар Гумбау
  • 10
    Милла, Пере
    Полузащитник
  • 14
    Элибельтон Паласиос
    Защитник
  • 5
    Гонзало
  • 4
    Диего Гонсалес
    Полузащитник
  • 22
    Гуальберто Мохика
    Полузащитник
  • 13
    Бадиа Гуардиола, Эдгар
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 18
    Бейл, Гарет
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 16
    Лука Йович
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 40
    Fuidias Ribera, Toni
    Вратарь
  • 25
    Аксель Вернер
    Вратарь
  • 34
    Friaza Perez, Jose Luis
    Нападающий
  • 16
    Фидель
  • 27
    Marco, Carles
    Защитник
  • 1
    Касилла, Кико
    Вратарь
  • 30
    Bono, Sergio
    Защитник
  • 29
    Bri, Diego
    Нападающий
  • 26
    Donald, John Nwankwo
    Полузащитник
  • 17
    Josan
    Нападающий
  • 20
    Пабло Пьятти
    Полузащитник
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Франсиско
Статистика матча
Удары мимо
1
Live Zone
Трансляция
5'
Странный удар Бойе из центра, на подходе к штрафной. Круглый врезался в Переса. Реал не заметил этот эпизод и перевел сферу к центру поля.
3'
Бензема вырвался по правому полуфлангу, катнул на Азара, на обострение. Эден завозился и вернул Кариму. Последовала невнятная передача француза в ноги защитнику Эльче.
1'
Свисток
Матч начался!
Реал, стартовый состав: Куртуа - Менди, Алаба, Милитао, Васкес - Кроос, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема, Азар.
Эльче, стартовый состав: Бадия - Паласиос, Верду, Гонсалес, Мохика - Моренте, Гути, Гумбау, Милья - Бойе, Перес.
Инфо
Реал возглавляет таблицу после 21-й игры с 49 очками, гости имеют 22 пункта и идут на 15-м месте. На первый взгляд - легкая прогулка для хозяев, но в Кубке Короля эти команды показали, что не все так однозначно.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: Реал - Эльче. Начало поединка - 17:15.
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Анонс матча Реал - Эльче 23.01.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Реал (Мадрид) и командой Эльче (Эльче) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 23.01.2022
Время начала матча: 17:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Эльче (Эльче):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Реал, тогда как команда Эльче осталась с поражением. Столкновение Эльче и Реал в предыдущем футбольном матче 20.01.2022 закончилось с такими результатами: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Франсиско разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Эльче можно посмотреть 23.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Эльче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Эльче - 20.01.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Команда гостей

Название: Эльче (Эльче)
Страна: Испания
Тренер: Франциско Родригес

Предыдущий матч команды Эльче был сыгран против Реал - 20.01.2022, в рамках турнира Кубок Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Реал - Эльче онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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