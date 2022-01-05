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Челси - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Кубок английской лиги - 05 января 2022, 21:45 - Стэмфорд Бридж
Главный судья: Поусон, Крейг
Рейтинг матча:
Челси
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Тоттенхэм
Лондон
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
50%
Тоттенхэм
21%
П1: 2.31 Х: 2.44 П2: 4.30
П1: 2.31 Х: 2.44 П2: 4.30
П1: 2.31 Х: 2.44 П2: 4.30
П1: 2.39 Х: 2.48 П2: 4.10
Интересные факты
  • Победителем прошлой встречи была команда Челси.
  • Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Тоттенхэм Хотспур не проигрывает в последних 5 играх.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Тоттенхэм Хотспур - 0.6.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Челси's.
  • Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, 2 ничьи.
  • Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола против команды Челси (в среднем).
  • Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Челси не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Челси и Тоттенхэм Хотспур 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44%.
  • Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).
  • В домашних матчах Челси не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 5 встречах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Тоттенхэм Хотспур - 2.
  • Челси не проигрывает в последних 8 играх.
  • Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Челси иТоттенхэм Хотспур, когда Челси играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44% матчей.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Во время последних 67 встреч, команда Челси выиграла 36 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 125-66 в пользу команды Челси
  • За последние 31 встреч когда команда Челси играла дома, команда Челси выиграла 19 раз, 11 сыграла в ничью и 1 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 61-26 в пользу команды Челси.
Прогноз на матч
Личные встречи
Челси
13
Побед
26
Игр
5
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
19.09.2021 - 18:30 Тоттенхэм 0 - 3 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2020/2021
04.02.2021 - 22:00 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси
Чемпионат Англии 2019/2020
29.11.2020 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
29.11.2020 - 18:15 Челси 0 - 0 Завершен Тоттенхэм
Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
02.01.2022 - 18:30 Челси 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2021/2022
29.12.2021 - 21:30 Челси 1 - 1 Завершен Брайтон энд Хоув Альбион Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 19:30 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Челси В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Брентфорд 0 - 2 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 16:00 Вулверхэмптон 0 - 0 Завершен Челси Н
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Последние матчи - Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Тоттенхэм 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.12.2021 - 18:30 Тоттенхэм 2 - 2 Завершен Ливерпуль Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Челси
29%
Ничья
50%
Тоттенхэм
21%
П1: 2.31 Х: 2.44 П2: 4.30
П1: 2.31 Х: 2.44 П2: 4.30
П1: 2.31 Х: 2.44 П2: 4.30
П1: 2.39 Х: 2.48 П2: 4.10
Трансляция
Стартовые составы команд:
Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Сарр, Алонсо, Сауль, Жоржиньо, Зиеш, Маунт, Хавертц, Лукаку
Тоттенхэм: Льорис, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти, Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин, Лукас Моура, Кейн
Инфо
Челси и Тоттенхэм в последний раз пересекались в Кубке Английской лиги в сезоне 2020-2021. В 1/8 финала турнира Шпоры победили в серии пенальти после промаха Мэйсона Маунта.
Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция первого полуфинального матча Кубка Английской лиги между Челси и Тоттенхэмом. Поединок на Стэмфорд Бридж начнется в 21:45 по киевскому времени.
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Последние матчи
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Анонс матча Челси - "Тоттенхэм" 05.01.2022, Кубок английской лиги

Матч между командой Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок английской лиги 2021/2022, матч начнется на стадионе Стэмфорд Бридж.

Дата проведения матча: 05.01.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между Челси (Лондон) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Челси, тогда как команда "Тоттенхэм" осталась с поражением. Столкновение "Тоттенхэм" и Челси в предыдущем футбольном матче 19.09.2021 закончилось с такими результатами: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм" можно посмотреть 05.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок английской лиги. Текстовую трансляцию матча Челси - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команды Челси был сыгран против "Ливерпуль" - 02.01.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Уотфорд - 01.01.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Тоттенхэм".

Следите за результатами матча Челси - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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