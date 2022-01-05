Челси - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Победителем прошлой встречи была команда Челси.

Челси забивает 1.81 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.6 гола, играя на выезде (в среднем).

Тоттенхэм Хотспур не проигрывает в последних 5 играх.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Челси и Тоттенхэм Хотспур - 0.6.

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Челси's.

Из последних 5 встреч команда Челси выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 1, 2 ничьи.

Челси забивает 1.4 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 0.6 гола против команды Челси (в среднем).

Когда Челси лидирует 1-0 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Челси не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Челси и Тоттенхэм Хотспур 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

Челси выигрывает первую половину матча в 47% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44%.

Команда Челси проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Тоттенхэм Хотспур (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Челси победила в 3 гол(а).

В домашних матчах Челси не проигрывает Тоттенхэм Хотспур в последних 5 встречах.

Среднее количество голов во встречах между командами Челси и Тоттенхэм Хотспур - 2.

Челси не проигрывает в последних 8 играх.

Когда Челси проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Челси% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Челси иТоттенхэм Хотспур, когда Челси играет дома, 2- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Челси выигрывает первый тайм в 47% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 44% матчей.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Тоттенхэм Хотспур забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Во время последних 67 встреч, команда Челси выиграла 36 раз, 23 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 125-66 в пользу команды Челси