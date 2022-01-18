Лестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иТоттенхэм Хотспур, когда Лестер Сити играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом

Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 39% матчей.

Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.

Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.

Лестер Сити забивает 1.93 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).

Лестер Сити выиграл 5 домашних матчей подряд.

Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 1.6.

Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.

Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 0 ничьи.

Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 9 голами. Son Heung-min забил 8 раз за Тоттенхэм Хотспур

Лестер Сити забивает 1.4 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 2.2 гола против команды Лестер Сити (в среднем).

Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 39%.

Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.

В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 2 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 3.6.

Вы знали, что Лестер Сити забил 26% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.

За последние 17 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 8 раз, 2 сыграла в ничью и 7 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 30-28 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.

Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 34 встреч, команда Лестер Сити выиграла 14 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-57 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур

Лестер Сити не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Игры прошлого года: 2-4 (Лестер Сити дома) и 0-2 (Тоттенхэм Хотспур дома).

Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 26% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Лестер Сити забил 26% голов между минутами 31-45?