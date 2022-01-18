Лестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.
Дата проведения матча: 19.01.2022
Время начала матча: 21:30
История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Тоттенхэм", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против Уотфорд - 08.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.
Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте
Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Челси - 12.01.2022, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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