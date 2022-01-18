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Лестер Сити - Тоттенхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 19 января 2022, 21:30 - Кинг Пауэр Стэдиум
Главный судья: Джон Мосс
Рейтинг матча:
Лестер Сити
Лестер
1 - 1
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72'
Тоттенхэм
Лондон
Ход матча
24' Патсон Дака 38' 0Гарри Кейн
46' Эмерсон Вышел: Доэрти, Матт 53' Thomas, Luke Вышел: Джеймс, Джастин 55' Чоудхури, Хамза 59' Давинсон Санчес
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
33%
Ничья
33%
Тоттенхэм
33%
П1: 4.61 Х: 2.76 П2: 2.14
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.10
П1: 4.61 Х: 2.76 П2: 2.14
П1: 4.61 Х: 2.76 П2: 2.14
П1: 3.45 Х: 2.55 П2: 2.60
Интересные факты
  • Когда Лестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Наиболее популярный результат в играх между Лестер Сити иТоттенхэм Хотспур, когда Лестер Сити играет дома, 2- 1. 4 игры закончились с этим результатом
  • Лестер Сити выигрывает первый тайм в 26% матчей, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 39% матчей.
  • Тоттенхэм Хотспур's performance of the last 5 matches is better than Лестер Сити's.
  • Победителем прошлой встречи была команда Тоттенхэм Хотспур.
  • Лестер Сити забивает 1.93 гола, играя дома, а Тоттенхэм Хотспур забивает 1.41 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Лестер Сити выиграл 5 домашних матчей подряд.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 1.6.
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Тоттенхэм Хотспур's.
  • Из последних 5 встреч команда Лестер Сити выиграла 2, команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 3, 0 ничьи.
  • Jamie Vardy лучший бомбардир Лестер Сити с 9 голами. Son Heung-min забил 8 раз за Тоттенхэм Хотспур
  • Лестер Сити забивает 1.4 гола за матч против команды Тоттенхэм Хотспур, а Тоттенхэм Хотспур забивает 2.2 гола против команды Лестер Сити (в среднем).
  • Когда Лестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Тоттенхэм Хотспур проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Тоттенхэм Хотспур% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур 2-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Лестер Сити выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Тоттенхэм Хотспур выигрывает в 39%.
  • Недавнее выступление команды Тоттенхэм Хотспур в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Тоттенхэм Хотспур победила в 2 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Лестер Сити и Тоттенхэм Хотспур - 3.6.
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 26% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Лестер Сити забивал хотя бы раз в последних 10 матчах.
  • За последние 17 встреч когда команда Лестер Сити играла дома, команда Лестер Сити выиграла 8 раз, 2 сыграла в ничью и 7 победы команды Тоттенхэм Хотспур. Разница голов 30-28 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур.
  • Тоттенхэм Хотспур не забивает в 3 из их 8 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 34 встреч, команда Лестер Сити выиграла 14 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Тоттенхэм Хотспур выиграла 14 раз. Разница забитых и пропущенных голов 63-57 в пользу команды Тоттенхэм Хотспур
  • Лестер Сити не забивает в 3 из их 9 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Игры прошлого года: 2-4 (Лестер Сити дома) и 0-2 (Тоттенхэм Хотспур дома).
  • Вы знали, что Тоттенхэм Хотспур забил 26% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 26% голов между минутами 31-45?
  • В Премьер-лига, Лестер Сити одержала 3 домашних побед подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Лестер Сити
4
Побед
15
Игр
8
Побед
Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
23.05.2021 - 18:00 Лестер Сити 2 - 4 Завершен Тоттенхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
20.12.2020 - 16:15 Тоттенхэм 0 - 2 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021
19.07.2020 - 18:00 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
21.09.2019 - 16:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Тоттенхэм
Последние матчи - Лестер Сити
Кубок Англии 2021/2022
08.01.2022 - 17:00 Лестер Сити 4 - 1 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 22:00 Лестер Сити 1 - 0 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2021/2022
26.12.2021 - 17:00 Манчестер Сити 6 - 3 Завершен Лестер Сити П
Кубок английской лиги 2021/2022
22.12.2021 - 21:45 Ливерпуль 3 - 3 Завершен Лестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021/2022
12.12.2021 - 16:00 Лестер Сити 4 - 0 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Тоттенхэм
Кубок английской лиги 2021/2022
12.01.2022 - 21:45 Тоттенхэм 0 - 1 Завершен Челси П
Кубок Англии 2021/2022
09.01.2022 - 16:00 Тоттенхэм 3 - 1 Завершен Морекамбе В
Кубок английской лиги 2021/2022
05.01.2022 - 21:45 Челси 2 - 0 Завершен Тоттенхэм П
Чемпионат Англии 2021/2022
01.01.2022 - 17:00 Уотфорд 0 - 1 Завершен Тоттенхэм В
Чемпионат Англии 2021/2022
28.12.2021 - 17:00 Саутгемптон 1 - 1 Завершен Тоттенхэм Н
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Главные события
59'
Давинсон Санчес
Чоудхури, Хамза
55'
Thomas, Luke
Вышел: Джеймс, Джастин
53'
46'
Эмерсон
Вышел: Доэрти, Матт
38'
0Гарри Кейн ГООЛ!
ГООЛ! Патсон Дака
24'
Кто победит?
18 Пользователей сделало свой выбор
Лестер Сити
33%
Ничья
33%
Тоттенхэм
33%
П1: 4.61 Х: 2.76 П2: 2.14
П1: 4.00 Х: 2.60 П2: 2.10
П1: 4.61 Х: 2.76 П2: 2.14
П1: 4.61 Х: 2.76 П2: 2.14
П1: 3.45 Х: 2.55 П2: 2.60
Составы команд
1
Каспер Шмейхель
33
Thomas, Luke
23
Янник Вестергор
4
Чаглар Сёюнджю
11
Марк Олбрайтон
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
20
Чоудхури, Хамза
8
Юри Тилеманс
10
Мэдисон, Джеймс
37
Адемола Лукман
29
Патсон Дака
1
Уго Льорис
13
Эмерсон
25
Танганга, Джафет
23
Давинсон Санчес
33
Бен Дэвис
3
Регилон, Серхио
29
Оливер Скипп
23
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
8
Винкс, Гарри
10
0Гарри Кейн
27
Лукас Моура
Стартовый состав
  • 37
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 29
    Патсон Дака
    Нападающий
    24
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 20
    Чоудхури, Хамза
    Полузащитник
    55
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 33
    Thomas, Luke
    Защитник
    53
  • 23
    Янник Вестергор
    Защитник
  • 4
    Чаглар Сёюнджю
    Защитник
  • 11
    Марк Олбрайтон
    Полузащитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
  • 10
    0Гарри Кейн
    38
  • 27
    Лукас Моура
    Защитник
  • 29
    Оливер Скипп
  • 23
    Пьер-Эмиль Хёйбьерг
    Полузащитник
  • 8
    Винкс, Гарри
    Полузащитник
  • 13
    Эмерсон
    Защитник
    46
  • 25
    Танганга, Джафет
    Защитник
  • 23
    Давинсон Санчес
    Защитник
    59
  • 33
    Бен Дэвис
    Защитник
  • 3
    Регилон, Серхио
    Защитник
  • 1
    Уго Льорис
    Вратарь
Запасные игроки
  • 12
    Дэнни Уорд
    Вратарь
  • 38
    Daley-Campbell, Vontae
    Защитник
  • 35
    Элдин Якупович
    Вратарь
  • 49
    Mcateer, Kasey
    Полузащитник
  • 42
    Бубакари Сумаре
    Полузащитник
  • 7
    Харви Барнс
    Полузащитник
  • 2
    Джеймс, Джастин
    Защитник
  • 17
    Перез, Айозе
    Нападающий
  • 62
    Brunt, Lewis
    Полузащитник
  • 23
    Стевен Бергвейн
    Нападающий
  • 20
    Ло Сельсо, Джовани
    Полузащитник
  • 44
    Scarlett, Dane
    Нападающий
  • 20
    Деле Алли
    Полузащитник
  • 19
    Сессеньон, Райан
    Полузащитник
  • 10
    Доэрти, Матт
    Защитник
  • 22
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 14
    Джо Родон
    Защитник
  • 21
    Сальватьерра, Бриан
    Полузащитник
Тренеры
  • Брендан Роджерс
  • Конте, Антонио
Статистика матча
7
Штрафные
7
6
Фолы
7
42%
Владение мячом
58%
3
Удары мимо
8
2
Угловые
8
3
Удары в створ
6
1
Блокировано ударов
5
3
Сейвы
2
1
ЖК
1
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
60'
Опасный момент
Медісон! Джеймс знаходить класну позицію на межі штрафного та потужно б'є по центру воріт. Льоріс рятує свій клуб!
56'
Желтая карточка
Одразу й перший гірчичник в зустрічі. Її отримує Чоудурі за підніжку супернику.
55'
Замена
Заміна в господарів поля. Джеймс Джастін з'являється на полі замість Томаса.
54'
Важкі хвилини для підопічних Роджерса. Тепер вже круглий в них, але вийти навіть до половини поля суперника нереально через високий пресинг лондонців.
50'
Тотенгем починає другий тайм з володіння м'ячем. Лестер грає у пресингу, але відібрати м'яч без фолу зараз досить важко.
46'
Свисток
Свисток судді сповіщує про початок другої половини нашої зустрічі.
В першому таймі Тотенгем мав неймовірну кількість шансів, і дуже дивно, що вдалося забити лише один м'яч. Тільки Кейн міг відзначатися, як мінімум, тричі. Вже цікаво, як діятиме команда Конте в таймі номер два.
45+2'
Свисток
Лунає свисток, що сповіщує про закінчення першої половини зустрічі.
45'
Дві хвилини додає до першого тайму суддя.
43'
Опасный момент
Ще один момент в Кейна. Англієць прибирає на замаху Чоудурі та б'є в ближній кут з 20 метрів. Шмайхель на місці!
39'
Гоооол!!!
А тепер вже забиває Тотенгем! Після обрізки Дьюсбері-Хола перехоплює Кейн. Гарі входить у штрафний та прибирає на замаху Союнджю. Далі слідує удар в дальній кут, і від стійки круглий опиняється у воротах!
37'
Опасный момент
Що ж робить цей Лестер?! Шмайхель помилився при грі на виході, а Хейберг його обвів і мав лише влучити в пусті ворота. Проте Союнджю встигає вибити прямо з лінії воріт!
34'
Опасный момент
Медісон класно закручував у ближній кут з 15 метрів. Рятує свою команду Уго Льоріс.
32'
Дака намагався вибігти в контратаку правим флангом, але Регілон накриває. Нападник пасує назад, аби зберегти м'яч.
28'
Тотенгем володіє м'ячем в центрі поля та намагається знайти вільні зони для просування вперед. Поки що лиси діють дуже злагоджено та надійно.
24'
Гоооол!!!
Як же так?! Забиває Лестер з контратаки! Фактично перша небезпека від лисів, і тут же гол! Після пасу на хід від Дьюсбері-Хола Дака обіграється в стінку з Лукманом на межі воротарського майданчика та пробиває в дальній кут.
23'
Опасный момент
Яка ж небезпека! Санчес пробиває головою після навісу Девіса. Круглий влучив у стійку з зовнішньої сторони.
22'
Опасный момент
Моура виконує крос біля штрафного Лестера та б'є на силу в правий кут. Шмайхель парирує!
19'
Опасный момент
І знову Кейн! Після подачі з кутового від Вінкса Гарі вистрибує та цілить у поперечку головою. Вже друге потрапляння у рамку воріт від англійця!
16'
Лондонський клуб кілька разів підряд намагається позиційно атакувати. Клуб Роджерса в свою чергу не розгубився та відійшов до своїх воріт повним складом.
12'
Опасный момент
І знову Кейн. Цього разу - зі штрафного. Нападник намагався закрутити в дальній кут, але влучив в стінку. Лестер пробує вийти в контратаку.
9'
Опасный момент
Гаррі Кейн! Який же момент у форварда Тотенгема! Він виривається на оперативний простір та стріляє в правий нижній кут. М'яч влучає в стійку!
5'
Лестер намагався вийти в атаку правим флангом. Звідти слідував простріл на Дака, але нападник не зміг дотягнутися до м'яча.
1'
Свисток
Лунає свисток судді! Розпочинається наш поєдинок!
Инфо
Стали відомі склади команд. Лестер: Шмайхель, Олбрайтон, Чоудурі, Союнджю, Вестергор, Томас, Тілеманс, Дьюсбері-Хол, Медісон, Лукман, Дака. Тотенгем: Льоріс, Емерсон, Танганга, Санчес, Девіс, Регілон, Хейберг, Скіпп, Вінкс, Моура, Кейн.
Инфо
Тотенгем в свою чергу отримав три перемоги та двічі грав нічию в останніх п'яти поєдинках. Команда Антоніо Конте розташувалася на 6 місці турнірної таблиці з 33 заліковими пунктами.
Инфо
В останніх п'яти матчах Лестер двічі виграв, двічі програв та одного разу зіграв внічию. Клуб Роджерса перебуває на 10 місці таблиці АПЛ з 25 очками в активі.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію матчу АПЛ Лестер Сіті - Тотенгем.
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Анонс матча Лестер Сити - "Тоттенхэм" 19.01.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Кинг Пауэр Стэдиум.

Дата проведения матча: 19.01.2022
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Лестер Сити (Лестер) и командой "Тоттенхэм" (Лондон):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Тоттенхэм", тогда как команда Лестер Сити осталась с поражением. Столкновение Лестер Сити и "Тоттенхэм" в предыдущем футбольном матче 23.05.2021 закончилось со счетом: 2:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Брендан Роджерс и Конте, Антонио разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Лестер Сити - "Тоттенхэм" можно посмотреть 19.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Лестер Сити - "Тоттенхэм", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Прошедший поединок команды Лестер Сити был сыгран против Уотфорд - 08.01.2022, в рамках турнира Кубок Англии 2021/2022 и закончился победой команды Лестер Сити.

Команда гостей

Название: "Тоттенхэм" (Лондон)
Год основания "Тоттенхэм" (Лондон): 1882
Страна: Англия
Тренер: Антонио Конте

Прошедший матч команды "Тоттенхэм" был сыгран против Челси - 12.01.2022, в рамках турнира Кубок английской лиги 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча Лестер Сити - "Тоттенхэм" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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