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Металлист - Варта онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 27 января 2022, 14:00
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
0 - 0
Обновить
6'
Варта
Познань
Ход матча
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
37%
Ничья
32%
Варта
32%
Последние матчи - Металлист
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 12:00 Металлист 1 - 1 Завершен Радомяк Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
24.01.2022 - 14:10 Металлист 1 - 0 Завершен Слован В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 14:00 Металлист 5 - 0 Завершен Славия В
Первая лига 2021/2022
29.11.2021 - 17:30 Оболонь 1 - 2 Завершен Металлист В
Первая лига 2021/2022
20.11.2021 - 18:45 Металлист 3 - 0 Завершен Олимпик В
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Последние матчи - Варта
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
24.02.2020 - 13:00 Висла Плоцк 0 - 0 Завершен Варта Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
15.02.2020 - 13:45 Хойничанка 1 - 1 Завершен Варта Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
12.02.2020 - 13:00 Варта 2 - 2 Завершен Бытовия Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
08.02.2020 - 16:00 Стомиль 2 - 1 Завершен Варта П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
01.02.2020 - 14:00 Погонь 3 - 0 Завершен Варта П
Показать больше
Кто победит?
19 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
37%
Ничья
32%
Варта
32%
Трансляция
5'
Рыбка играет ногами и перехватывает прострел с левого фланга.
3'
Варта активно начинает встречу, Металлист вынужден обороняться.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Металлиста: Рыбка, Романюк, Федорив, Сарапий, Шамич, Ралюченко, Танковский, Касарес, Мурза, Пейшото (к), Рязанцев.
Инфо
Стартовый состав Варты:
Ранее на турецком сборе Металлист обыграл софийскую Славию (5:0) и либерецкий Слован (1:0), а так же расписал мировую с Радомяком (1:1).
Добрый день, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция последнего матча харьковского Металлиста в рамках первого тренировочного сбора в Турции. Соперник – Варта из Познани.
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Последние матчи
Завершен 12:00 - Сегодня Динамо Динамо 1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1 Завершен 22:00 - Вчера Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 0 Престон Норт Энд Престон Норт Энд 2 Завершен 22:00 - Вчера Серен Юнайтед Серен Юнайтед 2 ФКО Бирсхост ФКО Бирсхост 1 Завершен 22:00 - Вчера Андерлехт Андерлехт 0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2 Завершен 21:00 - Вчера Мали Мали 0 Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея 1

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Анонс матча Металлист - Варта 27.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Варта (Познань) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 27.01.2022
Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Варта можно посмотреть 27.01.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Металлист - Варта, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Радомяк - 26.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Варта (Познань)
Страна: Польша

Прошедший матч команды Варта был сыгран против Висла Плоцк - 24.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Металлист - Варта онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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