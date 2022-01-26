Металлист - Варта онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Варта 27.01.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Металлист (Харьков) и командой Варта (Познань) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 27.01.2022

Время начала матча: 14:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий матч команды Металлист был сыгран против Радомяк - 26.01.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Варта (Познань)

Страна: Польша



Прошедший матч команды Варта был сыгран против Висла Плоцк - 24.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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