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Динамо - Чукарички онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 02 февраля 2022, 17:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 2
Обновить
69'
Чукарички
Белград
Ход матча
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
35%
Чукарички
25%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
31.01.2022 - 17:00 Динамо 4 - 1 Завершен Лудогорец В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
27.01.2022 - 12:00 Динамо 1 - 1 Завершен Будё-Глимт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
25.01.2022 - 18:00 Динамо 3 - 1 Завершен Реал Мурсия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
22.01.2022 - 18:00 Динамо 4 - 0 Завершен Расинг Унион В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
21.01.2022 - 19:00 Динамо 4 - 0 Завершен Атлетико Пульпиленьо В
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Последние матчи - Чукарички
Лига конференций 2021/2022
29.07.2021 - 19:00 Сумгайыт 0 - 2 Завершен Чукарички В
Лига конференций 2021/2022
21.07.2021 - 21:00 Чукарички 0 - 0 Завершен Сумгайыт Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2020/2021
25.01.2021 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Чукарички П
Контрольные матчи 2017/2018
09.07.2018 - 19:00 Заря 3 - 1 Завершен Чукарички П
Показать больше
Кто победит?
20 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
40%
Ничья
35%
Чукарички
25%
Трансляция
65'
Опасный момент
Раконьяц упустил великолепную возможность оформить дубль. Черногорский форвард, выйдя один на один с Бущаном, попал в штангу.
63'
Желтая карточка
Защитник Чукаричек пошёл в грубый подкат против Витиньо.
61'
Офсайд
Киевляне здорово комбинировали в одно касание, но атака закончилась на Витиньо. Бразилец находился в офсайде.
56'
Цыганков отлично навесил со штрафного, но Ванат пробил выше ворот, несмотря на то, что никто из соперников не мешал ему наносить удар.
51'
Забарный вынужден был исполнить подкат, чтобы исправить ошибку Сидорчука. Мяч от защитника Динамо ушёл на угловой.
48'
Шапаренко навесил на Сидорчука с угла поля, а капитан слёта пробил по воротам. Мяч шёл в угол, но вратарь отбил мяч.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Инфо
Состав Динамо на второй тайм: Бущан – Караваев, Боль, Забарный, Кенджора – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльский – Витиньо, Ванат, Цыганков.
Игра Динамо в первом тайме матча с Чукаричками – удручающее зрелище. Во второй половине встречи на поле выйдут основные игроки и постараются исправить ситуацию.
45'
Свисток
Перерыв.
40'
Никак не могут прийти в себя динамовцы. Соперник полностью контролирует ход игры.
28'
Желтая карточка
Бражко получает жёлтую карточку за подножку сопернику.
34'
Партнёр заметил открывание Гармаша и отдал точную передачу. Правда грамотно распорядиться мячом Денис не смог.
22'
После двух пропущенных мячей футболисты Динамо выглядят растерянными. С трудом им удаётся связать несколько передач.
17'
Гоооол!!!
Спустя минуту Чукарички удваивают преимущество. Стремительную атаку своей команды точным ударом завершил Чолович. А началось контрнаступление сербов с грубой ошибки Гармаша.
16'
Гоооол!!!
Раконьяц забивает головой с подачи Савича. Верховую борьбу в штрафной проиграл Сирота.
15'
Кулач не успел за мячом после прострела Дубинчака.
13'
Много мелких фолов совершают сербы, но без грубости. Хочется, чтобы товарищеский характер поединка сохранялся до его завершения.
9'
Сперва голкипер Чукаричек парировал сильный удар Антюха, а затем попытку Тымчика заблокировал капитан сербской команды Сапич.
7'
Киевляне ведут игру: контролируют мяч, а в случае потери быстро восстанавливают владение.
3'
Динамовцам удалась красивая комбинация, в результате которой Гармаш вышел на ударную позицию. К сожалению, полузащитник Динамо пробил слабо.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Динамо: Бойко (к) – Дубинчак, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш – де Пена, Кулач, Антюх.
Напомним, что текущий сбор киевляне начали с победы над Лудогорцем (4:1).
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию второго матча киевского Динамо на первом тренировочном сборе в Турции. Сегодняшний соперник – сербские Чукарички.
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Комментарии(1)
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Dnepr-75 (Днiпро)
02.02.2022 в 17:33
Рукавички с третьей лиги ВКДК натягивают 2-0 по первому тайму, а послабее команды для спарринга что уже ненайти?
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Анонс матча Динамо - Чукарички 02.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Чукарички (Белград) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 02.02.2022
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Чукарички можно посмотреть 02.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Чукарички, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команды Динамо был сыгран против Лудогорец - 31.01.2022, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Чукарички (Белград)
Страна: Сербия

Прошедший поединок команды Чукарички был сыгран против Сумгайыт - 29.07.2021, в рамках турнира Лига конференций 2021/2022 и закончился победой команды Чукарички.

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