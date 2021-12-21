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Аталанта - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 13 марта 2022, 19:00 - Gewiss Stadium
Главный судья: Росарио Абиссо
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Обновить
24'
Дженоа
Генуя
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Дженоа
33%
П1: 1.70 Х: 3.21 П2: 6.89
П1: 1.62 Х: 3.20 П2: 6.00
П1: 1.70 Х: 3.21 П2: 6.89
П1: 1.70 Х: 3.21 П2: 6.89
П1: 1.65 Х: 3.40 П2: 6.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иДженоа, когда Аталанта играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 17 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 21-15 в пользу команды Аталанта.
  • Во время последних 35 встреч, команда Аталанта выиграла 15 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-41 в пользу команды Аталанта
  • Последняя гостевая победа Дженоа над Аталанта была в 2016
  • Игры прошлого года: 0-0 (Аталанта дома) и 3-4 (Дженоа дома).
  • Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Дженоа забил 55% голов между минутами 76-90?
  • Дженоа без побед в последних 12 играх.
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Дженоа в последних 5 встречах.
  • Аталанта не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Дженоа не забивает в 6 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Аталанта в сезоне 4-5-4
  • Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-7-6
  • Ruslan Malinovskyi получил больше всего желтых карточек (7) в Аталанта. Stefano Sturaro получил 10 в Дженоа.
  • Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 19 месте с 18 очками.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 45% матчей, Дженоа выигрывает в 13% матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Дженоа выигрывает в 13%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.
  • У команды Дженоа серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Дженоа выиграла 0, 3 ничьи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Дженоа - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Дженоа - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Аталанта забивает 2.11 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.3 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Аталанта выиграл 3 домашних матчей подряд.
Личные встречи
Аталанта
9
Побед
20
Игр
4
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
21.12.2021 - 21:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2020/2021
17.01.2021 - 19:00 Аталанта 0 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Аталанта 2 - 2 Завершен Дженоа
Последние матчи - Аталанта
Лига Европы 2021/2022
10.03.2022 - 22:00 Аталанта 3 - 2 Завершен Байер В
Чемпионат Италии 2021/2022
05.03.2022 - 19:00 Рома 1 - 0 Завершен Аталанта П
Чемпионат Италии 2021/2022
28.02.2022 - 21:50 Аталанта 4 - 0 Завершен Сампдория В
Лига Европы 2021/2022
24.02.2022 - 19:45 Олимпиакос 0 - 3 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 13:30 Фиорентина 1 - 0 Завершен Аталанта П
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Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2021/2022
06.03.2022 - 13:30 Дженоа 0 - 0 Завершен Эмполи Н
Чемпионат Италии 2021/2022
25.02.2022 - 22:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021/2022
20.02.2022 - 16:00 Венеция 1 - 1 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.02.2022 - 16:00 Дженоа 1 - 1 Завершен Салернитана Н
Чемпионат Италии 2021/2022
05.02.2022 - 16:00 Рома 0 - 0 Завершен Дженоа Н
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Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Дженоа
33%
П1: 1.70 Х: 3.21 П2: 6.89
П1: 1.62 Х: 3.20 П2: 6.00
П1: 1.70 Х: 3.21 П2: 6.89
П1: 1.70 Х: 3.21 П2: 6.89
П1: 1.65 Х: 3.40 П2: 6.80
Составы команд
57
Спортиелло, Марко
6
Хосе Луис Паломино
19
Джимшити, Берат
42
Scalvini, Giorgio
5
Мехле, Йоаким
20
Копмейнерс, Теун
32
Маттео Пессина
77
Заппакоста, Дэвид
88
Марио Пашалич
9
Луис Муриэль
18
Руслан Малиновский
57
Сальваторе Сиригу
32
Frendrup Morten
52
Никола Максимович
55
Лео Скири Остигард
15
Хоан Васкес
99
Galdames, Pablo
47
Милан Бадель
11
Надим Амири
10
Филиппо Мелегони
90
Маноло Портанова
45
Yeboah, Kelvin
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 5
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 20
    Копмейнерс, Теун
    Полузащитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 45
    Yeboah, Kelvin
    Нападающий
  • 11
    Надим Амири
    Полузащитник
  • 10
    Филиппо Мелегони
    Полузащитник
  • 90
    Маноло Портанова
    Полузащитник
  • 99
    Galdames, Pablo
    Полузащитник
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 32
    Frendrup Morten
  • 52
    Никола Максимович
  • 55
    Лео Скири Остигард
  • 15
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 57
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Александер Блессин
Статистика матча
1
Блокировано ударов
2
4
Штрафные
3
2
Фолы
4
3
Удары мимо
1
1
Офсайды
Угловые
2
1
Сейвы
53%
Владение мячом
47%
Трансляция
18'
Моментами Дженоа берёт мяч под контроль, чтобы снизить давление на свои ворота.
13'
Муриэль продавил защитника, вошёл в штрафную площадь и неточно пробил по воротам Сиригу. Возможно, стоило поделиться мячом с партнёром, который находился в лучшей позиции.
11'
Прострел Портановы выглядело опасно, но Йебоа так и не встретился с мячом. Удар от ворот выполнил Аталанта.
8'
В отличной позиции получил мяч Муриэль, но выбрал худший вариант развития атаки. Отличная возможность упущена.
5'
Едва не закрутил мяч в ворота с неочевидной позиции Малиновский. И всё же украинцу пришлось попросить прощения у партнёров за столь эгоистичное решение.
4'
Удар Малиновского из пределов штрафной был заблокирован Эстигором.
3'
Ни одна из команд пока не завладела игровой инициативой.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Аталанты: Спортьелло – Паломино (к), Дьимсити, Скальвини – Меле, Копмейнерс, Пессина, Дзаппакоста, Пашалич – Муриэль, Малиновский.
Инфо
Стартовый состав Дженоа: Сиригу – Васкес, Эстигор, Максимович, Френдруп – Бадель (к), Гальдамес, Мелегони – Портанова, Йебоа, Амири.
Приветствуем любителей европейского футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Серии А Аталанта – Дженоа.
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Анонс матча "Аталанта" - Дженоа 13.03.2022, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 13.03.2022
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Дженоа (Генуя):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 21.12.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Александер Блессин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Дженоа можно посмотреть 13.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Дженоа, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Байер - 10.03.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко

Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против Эмполи - 06.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Дженоа онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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