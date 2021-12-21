Аталанта - Дженоа онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Дженоа (Генуя) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч пройдет на стадионе Gewiss Stadium.
Дата проведения матча: 13.03.2022
Время начала матча: 19:00
История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Дженоа (Генуя):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Дженоа и "Аталанта" в предыдущем футбольном матче 21.12.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Александер Блессин разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Байер - 10.03.2022, в рамках чемпионата Лига Европы 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".
Название: Дженоа (Генуя)
Год основания Дженоа (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Андрей Шевченко
Предыдущий матч команды Дженоа был сыгран против Эмполи - 06.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.
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