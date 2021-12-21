Аталанта - Дженоа онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Аталанта иДженоа, когда Аталанта играет дома, 1- 0. 4 игры закончились с этим результатом

За последние 17 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 9 раз, 4 сыграла в ничью и 4 победы команды Дженоа. Разница голов 21-15 в пользу команды Аталанта.

Во время последних 35 встреч, команда Аталанта выиграла 15 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 51-41 в пользу команды Аталанта

Последняя гостевая победа Дженоа над Аталанта была в 2016

Игры прошлого года: 0-0 (Аталанта дома) и 3-4 (Дженоа дома).

Вы знали, что Аталанта забил 26% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Дженоа забил 55% голов между минутами 76-90?

Дженоа без побед в последних 12 играх.

Дженоа не выиграл ни в одном из последних 13 выездных матчей.

В домашних матчах Аталанта не проигрывает Дженоа в последних 5 встречах.

Аталанта не забивает в 2 из их 13 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Дженоа не забивает в 6 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Аталанта в сезоне 4-5-4

Выездная статистика Дженоа в сезоне 1-7-6

Ruslan Malinovskyi получил больше всего желтых карточек (7) в Аталанта. Stefano Sturaro получил 10 в Дженоа.

Год назад, Дженоа была на 11 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 19 месте с 18 очками.

Аталанта выигрывает первый тайм в 45% матчей, Дженоа выигрывает в 13% матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Дженоа выигрывает в 13%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Аталанта.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Дженоа's.

У команды Дженоа серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Дженоа (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 2, команда Дженоа выиграла 0, 3 ничьи.

Команда Аталанта проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Команда Дженоа выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Аталанта забивает 1.6 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.2 гола против команды Аталанта (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Дженоа - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Дженоа - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Аталанта забивает 2.11 гола, играя дома, а Дженоа забивает 1.3 гола, играя на выезде (в среднем).