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Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 16 марта 2022, 22:15 - Эмирейтс
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
0 - 0
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24'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
42%
Ничья
25%
Ливерпуль
33%
П1: 4.02 Х: 2.64 П2: 2.38
П1: 3.50 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 4.02 Х: 2.64 П2: 2.38
П1: 4.02 Х: 2.64 П2: 2.38
П1: 3.90 Х: 2.60 П2: 2.45
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЛиверпуль, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Арсенал и Ливерпуль 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 32 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 8 победы команды Ливерпуль. Разница голов 44-36 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 68 встреч, команда Арсенал выиграла 19 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 119-92 в пользу команды Ливерпуль
  • В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Арсенал (3-1 дома и 3-0 на выезде)
  • Арсенал выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.
  • Ливерпуль выиграл последние 8 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Арсенал забил 23% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Арсенал не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.
  • Арсенал получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Арсенал не забивает в 2 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Emile Smith-Rowe лучший бомбардир Арсенал с 9 голами. Mohamed Salah забил 20 раз за Ливерпуль
  • Alexandre Lacazette отдал больше всего передач в Арсенал с 7 передачами. Trent Alexander-Arnold лучший распасовщик Ливерпуль (11 передач)
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 42% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.
  • В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.
  • Арсенал забивает 0 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Ливерпуль - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Ливерпуль - 0.4.
  • Арсенал забивает 1.56 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.46 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Арсенал забил 9% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.
  • Granit Xhaka получил больше всего желтых карточек (5) в Арсенал. Fabinho получил 5 в Ливерпуль.
  • В Премьер-лига, Арсенал одержала 3 домашних побед подряд.
  • Арсенал выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Арсенал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
26
Игр
10
Побед
Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
20.01.2022 - 21:45 Арсенал 0 - 2 Завершен Ливерпуль
Кубок английской лиги 2021/2022
13.01.2022 - 21:45 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
20.11.2021 - 19:30 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
03.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 3 Завершен Ливерпуль
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
13.03.2022 - 18:30 Арсенал 2 - 0 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.03.2022 - 16:00 Уотфорд 2 - 3 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.02.2022 - 21:45 Арсенал 2 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.02.2022 - 21:45 Вулверхэмптон 0 - 1 Завершен Арсенал В
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021/2022
12.03.2022 - 14:30 Брайтон энд Хоув Альбион 0 - 2 Завершен Ливерпуль В
Лига Чемпионов 2021/2022
08.03.2022 - 22:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Интер П
Чемпионат Англии 2021/2022
05.03.2022 - 19:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Кубок Англии 2021/2022
02.03.2022 - 22:15 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Норвич Сити В
Кубок английской лиги 2021/2022
27.02.2022 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
42%
Ничья
25%
Ливерпуль
33%
П1: 4.02 Х: 2.64 П2: 2.38
П1: 3.50 Х: 2.60 П2: 2.30
П1: 4.02 Х: 2.64 П2: 2.38
П1: 4.02 Х: 2.64 П2: 2.38
П1: 3.90 Х: 2.60 П2: 2.45
Составы команд
32
Рамсдейл, Аарон
6
Киран Тирни
22
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
17
Соарес, Седрик
34
Гранит Джака
5
Томас Парти
35
Мартинелли, Габриэль
10
Мартин Эдегор
7
Букайо Сака
9
Александр Лаказетт
1
Алиссон
66
Александер-Арнолд, Трент
32
Жоэль Матип
4
Вирджил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
14
Джордан Хендерсон
3
Фабиньо
6
Тьяго Алькантара
23
Луис Густаво Диас
21
Диого Жота
10
Садио Мане
Стартовый состав
  • 9
    Александр Лаказетт
    Нападающий
  • 35
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
  • 10
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 7
    Букайо Сака
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 5
    Томас Парти
    Полузащитник
  • 6
    Киран Тирни
    Полузащитник
  • 22
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 17
    Соарес, Седрик
    Защитник
  • 32
    Рамсдейл, Аарон
    Вратарь
  • 23
    Луис Густаво Диас
  • 21
    Диого Жота
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 66
    Александер-Арнолд, Трент
    Защитник
  • 32
    Жоэль Матип
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Arteta, Mikel
  • Юрген Клопп
Статистика матча
Удары в створ
1
Угловые
3
1
Сейвы
3
Штрафные
3
3
Фолы
2
38%
Владение мячом
62%
Офсайды
1
1
Удары мимо
Трансляция
23'
Дальній удар Соареша (Арсенал) лівою з-за меж штрафного пролетів у метрі від правої стійки.
20'
Тепер м'яч в Арсеналу. Щоправда, за інтенсивністю нічого не змінилося.
18'
Александер-Арнольд (Ліверпуль) неточно подав з правого флангу.
15'
Аліссон (Ліверпуль) не без проблем перервав простріл Мартнеллі з лівої частини штрафного майданчика.
15'
Простріл Джаки (Арсенал) був заблокований.
9'
Сака (Арсенал) пробував загострити навісом з правої частини штрафного майданчика, але на дальній стійці удар в Мартінеллі не вийшов.
7'
Ліверпуль більше контролює м'яч, але поки Арсенал перекриває всі зони.
4'
Сака (Арсенал) намагався пройти Робертсона на правому фланзі атаки, але шотландець у підкаті зіграв на всі 100.
2'
Опасный момент
Ван Дейк (Ліверпуль) після подачі від правого кута поля пробив головою точно в правий кут, але Ремсдейл склався та парирував цей удар.
1'
Дуже високо навісив Александер-Арнольд (Ліверпуль) з правого флангу, проте Робертсону вдалося вигризти кутовий.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Перед стартом поєдинку Ліверпуль іде другим в турнірці, а Арсенал посідає четверту позицію.
Запасні гостей: Келлехер, Гомес, Джонс, Кейта, Конате, Мінаміно, Окслейд-Чемберлен, Салах, Фірміно.
Ліверпуль: Аліссон - Александер-Арнольд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабінью, Тьяго - Діас, Жота, Мане.
Запасні господарів: Лено, Ельнені, Локонга, Нкетіа, Пепе, Свонсон, Сміт-Роу, Тавареш, Холдінг.
Арсенал: Ремсдейл - Соареш, Вайт, Габріель, Тірні - Парті, Джака - Сака, Едегор, Мартінеллі - Лаказетт.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 27-го туру АПЛ, в якому Арсенал прийме Ліверпуль.
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Анонс матча Арсенал - "Ливерпуль" 16.03.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 16.03.2022
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Ливерпуль", тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 20.01.2022 закончилось со следующими результатом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Arteta, Mikel и Юрген Клопп разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль" можно посмотреть 16.03.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Лестер Сити - 13.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий матч команды "Ливерпуль" был сыгран против Брайтон энд Хоув Альбион - 12.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Следите за результатами матча Арсенал - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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