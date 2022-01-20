Арсенал - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Арсенал иЛиверпуль, когда Арсенал играет дома, 1- 1. 7 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Арсенал и Ливерпуль 1-1. 10 игры закончились с этим результатом.

За последние 32 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 12 раз, 12 сыграла в ничью и 8 победы команды Ливерпуль. Разница голов 44-36 в пользу команды Арсенал.

Во время последних 68 встреч, команда Арсенал выиграла 19 раз, 24 раз сыграла вничью, в то время как команда Ливерпуль выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 119-92 в пользу команды Ливерпуль

В прошлом сезоне Ливерпуль выиграл обе игры против Арсенал (3-1 дома и 3-0 на выезде)

Арсенал выиграл последние 5 матчи в Премьер-лига.

Ливерпуль выиграл последние 8 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Арсенал забил 23% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Ливерпуль забил 23% голов между минутами 76-90?

Арсенал имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Арсенал не проигрывает в последних 6 играх.

Ливерпуль имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде

Ливерпуль не проиграл ни в одном из последних 6 выездных матчей.

Арсенал получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Арсенал не забивает в 2 из их 14 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ливерпуль не забивает в 1 из их 14 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Emile Smith-Rowe лучший бомбардир Арсенал с 9 голами. Mohamed Salah забил 20 раз за Ливерпуль

Alexandre Lacazette отдал больше всего передач в Арсенал с 7 передачами. Trent Alexander-Arnold лучший распасовщик Ливерпуль (11 передач)

Арсенал выигрывает первый тайм в 42% матчей, Ливерпуль выигрывает в 53% матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Ливерпуль выигрывает в 53%.

Победителем прошлой встречи была команда Ливерпуль.

В их последнюю встречу команда Ливерпуль победила в 2 гол(а).

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Ливерпуль лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Ливерпуль проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ливерпуль в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Ливерпуль's.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Ливерпуль выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Ливерпуль проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ливерпуль.

Арсенал забивает 0 гола за матч против команды Ливерпуль, а Ливерпуль забивает 1.8 гола против команды Арсенал (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Ливерпуль - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Ливерпуль - 0.4.

Арсенал забивает 1.56 гола, играя дома, а Ливерпуль забивает 2.46 гола, играя на выезде (в среднем).

Вы знали, что Арсенал забил 9% голов между минутами 61-75? Это худший процент в лиге.

Granit Xhaka получил больше всего желтых карточек (5) в Арсенал. Fabinho получил 5 в Ливерпуль.

В Премьер-лига, Арсенал одержала 3 домашних побед подряд.

Арсенал выиграл 3 домашних матчей подряд.

Арсенал забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.