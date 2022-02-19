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Динамо - Пахтакор онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 19 февраля 2022, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
50'
Пахтакор
Ташкент
Ход матча
Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
24%
Пахтакор
24%
Прогноз на матч
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Динамо 2 - 0 Завершен Валмиера В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.02.2022 - 16:00 Динамо 4 - 0 Завершен Кайрат В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 17:00 Динамо 4 - 0 Завершен Инджия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 10:00 Динамо 4 - 1 Завершен Широки Бриег В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
08.02.2022 - 16:00 Динамо 1 - 0 Завершен Динамо В
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Последние матчи - Пахтакор
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.02.2020 - 13:30 Спартак 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.01.2020 - 13:00 Пахтакор 0 - 0 Завершен Жилина Н
Клубные товарищеские матчи 2019
04.02.2019 - 13:30 Эребру СК 2 - 2 Завершен Пахтакор Н
Клубные товарищеские матчи 2019
28.01.2019 - 14:00 Пахтакор 0 - 1 Завершен Брондбю П
Клубные товарищеские матчи 2019
23.01.2019 - 16:00 Ворскла 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
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Кто победит?
21 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
52%
Ничья
24%
Пахтакор
24%
Трансляция
46'
Свисток
Второй тайм стартовал.
Что сказать. Много околофутбола, много разговоров с арбитрами, много ненужных фолов. Динамовцы зачем-то ввязываются в перепалки, которые совершенно не нужны. Команде нужна встряска от Луческу в перерыве.
45+'
Свисток
Первый тайм завершён
45'
Ух! Антюх справа выполнил неудачную подачу с рикошетом, но голкипер не просчитал траекторию падения мяча, жаль, никто из динамовцев не подкараулил ситуацию.
43'
Уголовой
Ещё один корнер для Пахтакора. Накоротке разыграли игроки и пошла подача за дальнюю штангу, где никто даже не думал ждать навеса.
40'
Могло быть опасно. После подачи со стандарта с правого края Кендзёра первым открывался на мяч, но головой до мяча не дотянулся.
40'
Желтая карточка
Эркинов не отошёл на 9 метров для розыгрыша Динамо штрафного. Естественно, это ещё одна жёлтая.
38'
Динамо пока не удаётся выход в атаку. Пахтакор неплохо закрывает центр поля в эти минуты.
35'
Желтая карточка
Ларин не дал свободно выбить мяч с рук Бойко. Это жёлтая для представителя Пахтакора. Что-то многовато у нас как для спарринга предупреждений и разговоров с арбитром.
35'
Уголовой
После розыгрыша углового пошёл удар по воротам Бойко, но Денис справился.
35'
На этот раз без жёлтой, но мяч рикошетом от стенки ушёл на угловой.
33'
Желтая карточка
Теперь ещё и Кулачу жёлтая. Игрок Пахтакора пробивал со штрафного метров с тридцати, Влад находился в стенке и, похоже, рукой задел мяч. Ещё один стандарт для узбеков, но теперь с полукруга штрафной.
31'
Желтая карточка
Шапаренко явно напрашивался на жёлтую, откровенно свалив соперника. Это жёлтая от рефери и порция возмущений от игроков узбекской команды. А у Динамо, к слову, третье предупреждение за полчаса игры. Неожиданно.
29'
Уууух! Киевляне перехватили мяч в центре поля, Кулач откатил на де Пену, а тот пускал мяч за шиворот вратарю, но немного перекинул и рамку. Красивый гол мог бы залететь.
27'
Черан получил мяч в штрафной и с полуоборота пытался пробить, но просто ткнул мяч в сторону Бойко.
26'
Уголовой
Ещё один угловой на ворота ДК. Мяч пролетел над линией вратарской, никто из киевлян не выбил, никто из игроков Пахтакора не пробил.
25'
Неприятный прострел в штрафную Динамо с левого края, но никто из игроков Пахтакора не замкнул.
22'
Шапаренко щёчкой с линии штрафной пробивал - удар заблокирован.
21'
Де Пена с левого края со штрафного хотел подать в штрафную, но не поднял мяч: узбеки отбились.
20'
Много борьбы и мало конструктива на поле прямо сейчас. Поэтому, пока у нас не особо острое развитие событий, напомню, что параллельно с игрой Динамо свой спарринг проводит Шахтёр. Текстовый онлайн с той встречи также ищите в Матч-центре UA-Футбол.
17'
Уголовой
Подача с углового прямо во вратарскую, Бойко от греха подальше руками выбивает мяч за пределы штрафной.
17'
Опасный стандарт для Пахтакора метрах в 17-ти от ворот. Черан пробил в стенку, а удар Рашидова с подбора заблокировали.
15'
Желтая карточка
И тут же Забарный получает жёлтую. Позиционно защитник проиграл единоборство и перед линией штрафной нарушал правила, чтобы не получить выход один на один на ворота Бойко.
15'
Желтая карточка
Андриевский за фол в середине поля получает жёлтую. Не успевал Александр к мячу и врезался в соперника. Фол не очень-то и грубый. Видимо, предупреждение за срыв атаки.
13'
Шапаренко забрасывал мяч на правый фланг на Антюха, но вингер не успевал к передаче, поэтому даже не набегал.
10'
Всё ещё без ворот идёт игра. Футбол больше напоминает дыр-дыр, когда тренеры дали установку своим подопечным катать мяч без захода в штрафную площадь.
7'
Без ворот прошли три минуты. Динамо продолжает владеть мячом, Пахтакор уже определился со стратегией на матч: играть от обороны.
4'
Уголовой
Пошла передача низом с углового в штрафную площадь Пахтакора, но узбекская команда легко отбилась. Тем не менее, Динамо продолжает тотально владеть мячом.
4'
Караваев с левого края штрафной пристреливался, но с правой пробил над дальней "девяткой".
3'
Кружили киевляне вокруг штрафной соперника, долго искали варианты впереди, в итоге пошла неудобная передача на Кулача, который не смог остановить мяч.
1'
Свисток
Матч начался! Узбеки разыграли с центра поля.
Инфо
Пахтакор (старт): Суюнов, Рашидов, Черан, Алибаев, Ларин, Хаджиев, Хамробеков, Эркинов, Собирхуджаев, Алижонов, Тургунбоев.
Инфо
Динамо (старт): Бойко - Караваев, Сирота, Забарный, Кендзёра - Андриевский, Шапаренко, де Пена - Антюх, Витиньо, Кулач.
Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию очередного матча Динамо на сборах в Турции. Сегодня нас ожидает битва чемпионов Украины и Узбекистана. На связи Артём Бабич, и в ближайшие два часа я вам буду рассказывать обо всём самом интересном в этой игре.
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Анонс матча Динамо - "Пахтакор" 19.02.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой "Пахтакор" (Ташкент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.

Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 16:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - "Пахтакор" можно посмотреть 19.02.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - "Пахтакор", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Валмиера - 17.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: "Пахтакор" (Ташкент)
Страна: Узбекистан

Прошедший поединок команды "Пахтакор" был сыгран против Спартак - 22.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - "Пахтакор" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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