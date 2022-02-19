Динамо - Пахтакор онлайн трансляция матча

Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию очередного матча Динамо на сборах в Турции. Сегодня нас ожидает битва чемпионов Украины и Узбекистана. На связи Артём Бабич, и в ближайшие два часа я вам буду рассказывать обо всём самом интересном в этой игре.