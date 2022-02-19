Динамо - Пахтакор онлайн трансляция матча

Поединок между командой Динамо (Киев) и командой "Пахтакор" (Ташкент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022.
Дата проведения матча: 19.02.2022
Время начала матча: 16:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Валмиера - 17.02.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.
Название: "Пахтакор" (Ташкент)
Страна: Узбекистан
Прошедший поединок команды "Пахтакор" был сыгран против Спартак - 22.02.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.
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