Динамо - Пахтакор. Анонс и прогноз на контрольный матч 19.02.2022

"Динамо" (Киев, Украина) - "Пахтакор" (Ташкент, Узбекистан)

Товарищеский матч

19 февраля. Турция. Анталия. Mardan Stadium. Начало в 16:00

Трансляция - "Динамо Киев ТВ"

Текстовая трансляция - UA-Футбол

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Динамо"

Это не последний спарринг киевлян на турецких сборах, но уровень готовности команды Мирчи Луческу к сезону, который возобновляется через неделю, должен быть максимальным. Правда, защитник Владислав Дубинчак считает, что команда пока готова на 75 процентов, но отмечает, что остальные 25 добавятся после небольшого отдыха, который игроки получат после возвращения в Киев.

"Динамовцы" остаются одной из двух команд УПЛ, которые нынешней зимой ещё не проигрывали. При этом, киевляне также лидируют по количеству проведённых матчей и сегодня выйдут на поле в четырнадцатый раз. Впрочем, в предыдущем спарринге, когда соперником была "Валмиера", подопечным Луческу пришлось очень непросто: латыши до перерыва здорово прессинговали и угрожали воротам киевлян, но два эпизода с участием Буяльского во втором тайме принесли "бело-сииним" очередную победу.

Николай Шапаренко после небольшой паузы из-за положительного теста на коронавирус уже вернулся в общую группу. Зато индивидуально на последней тренировке работали Виктор Цыганков и Томаш Кендзёра. Ну, а восстанавлиювающиеся после "крестов" Артём Беседин и Денис Попов ещё далеки от возвращения на поле в официальном матче. Сам Беседин дал об этом понять клубной пресс-службе: "Сейчас всё ещё есть дискомфорт, пока я далёк от оптимальной формы. Я понимаю, что много пропустил и теперь нужно догонять. Больше работать с мячом, больше работать в завершении, делать всё то, что нужно в игре. Нужно набирать форму, тренироваться, работать, не поднимая головы".

"Пахтакор"

Клуб из Узбекистана прибыл в Турцию 5 февраля, однако до сегодняшнего дня команда провела только три спарринга, что на фоне "Динамо" даже подготовкой назвать нельзя. В первом из них ташкентцы соперничали с нашим "Минаем" - представитель УПЛ уступил 0:1. Дальше были ничья с "Уфой" (1:1) и поражение тбилискому "Динамо" (0:3). Два забитых за 270 минут - далеко не самый лучший показатель. Правда, время до старта сезона в Узбекистане ещё есть: местная Суперлига начинается в первых числах марта. К слову, "Пахтакор" будет защищать чемпионский титул, который выигрывал три последних сезона.

Во время текущего межсезонья клуб пополнил свои ряды украинским защитником Алексеем Лариным. Если вы не слышали о таком игроке, то не удивительно, ведь в УПЛ он не провёл ни одного матча, а уже в 24 уехал покорять Таджикистан, откуда и перебрался в Узбекистан. Трансфермаркт утверждает, что с украинскими корнями и опорник команды Владимир Козак, но у него связь с нашим футболом ещё меньше: он родился в Ташкенте, заигран за национальную сборную Узбекистана, а в "Пахтакоре" в сумме провёл уже порядка двухста матчей.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Динамо" - "Пахтакор"

Видимо, под впечатлением от силы нынешнего соперника "динамовцев" коэффициенты на чистую победу киевлян аналитики дали достаточно высокие. Поэтому можно не изобретать велосипед, а просто сделать прогноз, что встреча завершится в пользу действующего чемпиона Украины. Также по традиции ждём, что Киев снова забьёт как минимум два мяча. На фору "бело-синих" в минус один гол принимают ставки с коэффициентом за двойку.

Ставка: победа "Динамо"