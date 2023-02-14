Динамо - Пахтакор онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Пахтакор 30.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Пахтакор (Ташкент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 30.01.2024

Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Пахтакор (Ташкент):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Пахтакор, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Пахтакор в предыдущем футбольном матче 14.02.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Легия - 29.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Легия.

Команда гостей

Название: Пахтакор (Ташкент)

Страна: Узбекистан



Предыдущий поединок команды Пахтакор был сыгран против ФК Александрия - 25.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

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