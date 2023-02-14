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Динамо - Пахтакор онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 30 января 2024, 16:00
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
До начала
00 : 00 : 00
Пахтакор
Ташкент
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
30%
Ничья
37%
Пахтакор
33%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
2
Игр
1
Побед
Пахтакор
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
14.02.2023 - 16:09 Динамо 0 - 1 Завершен Пахтакор
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Пахтакор
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
29.01.2024 - 16:00 Динамо 1 - 3 Завершен Легия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
26.01.2024 - 16:05 Динамо 0 - 2 Завершен Балкани П
Премьер-лига 2023/2024
11.12.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
07.12.2023 - 15:00 Динамо 4 - 2 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
26.11.2023 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершен Рух В
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Последние матчи - Пахтакор
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
25.01.2024 - 16:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Пахтакор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
14.02.2023 - 16:09 Динамо 0 - 1 Завершен Пахтакор В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023
16.01.2023 - 16:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Пахтакор П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
19.02.2022 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.02.2020 - 13:30 Спартак 0 - 0 Завершен Пахтакор Н
Показать больше
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
30%
Ничья
37%
Пахтакор
33%
Трансляция
Инфо
"Динамо" (запасные): Бущан, Моргун, Вивчаренко, Бражко, Пономаренко, Караваев, Кабаев, Малыш, Дячук, Диалло, Михавко, Царенко
Инфо
"Динамо" (стартовый состав): Нещерет, Гусев, Попов, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Рамадани, Волошин, Шапаренко, Бенито, Ванат
Соперник киевлян - самый титулованный клуб Узбекистана, действующий чемпион страны - "Пахтакор". Команду сейчас тренирует Максим Шацких.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию контрольного матча между "Динамо" и "Пахтакором". Игра начнется в 16.00.
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Последние матчи
Завершен 12:30 - Сегодня Рух Рух 0 НК Браво НК Браво 3 Завершен 22:45 - Вчера Спортинг Спортинг 8 Каса Пиа Каса Пиа 0 Завершен 22:00 - Вчера Хетафе Хетафе 2 Гранада Гранада 0 Завершен 21:45 - Вчера Салернитана Салернитана 1 Рома Рома 2 Завершен 21:30 - Вчера Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс 4 Рексем Рексем 1

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Анонс матча Динамо - Пахтакор 30.01.2024, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Пахтакор (Ташкент) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025.

Дата проведения матча: 30.01.2024
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Пахтакор (Ташкент):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Пахтакор, тогда как команда Динамо осталась с поражением. Столкновение Динамо и Пахтакор в предыдущем футбольном матче 14.02.2023 закончилось со следующими результатом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

Прошедший матч команды Динамо был сыгран против Легия - 29.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился победой команды Легия.

Команда гостей

Название: Пахтакор (Ташкент)
Страна: Узбекистан

Предыдущий поединок команды Пахтакор был сыгран против ФК Александрия - 25.01.2024, в рамках чемпионата Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Динамо - Пахтакор онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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