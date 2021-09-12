Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Матч между командой Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Балаидос.
Дата проведения матча: 02.04.2022
Время начала матча: 19:30
История противостояний между командами Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со счетом: 5:2 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Эдуардо Коудет
Прошедший матч команды Сельта был сыгран против Бетис - 20.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Барселона" - 20.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".
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