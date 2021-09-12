Сельта - Реал онлайн трансляция матча

За последние 24 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 13 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 43-38 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 49 встреч, команда Сельта выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 110-59 в пользу команды Реал Мадрид

Последняя домашняя победа Сельта над Реал Мадрид была в 2014

В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Сельта (2-0 дома и 3-1 на выезде)

Вы знали, что Сельта забил 24% голов между минутами 61-75?

Вы знали, что Реал Мадрид забил 34% голов между минутами 76-90?

Сельта не проигрывает в последних 6 домашних матчах.

Сельта без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.

Сельта не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Iago Aspas лучший бомбардир Сельта с 13 голами. Karim Benzema забил 22 раз за Реал Мадрид

Iago Aspas отдал больше всего передач в Сельта с 4 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (10 передач)

Iago Aspas получил больше всего желтых карточек (9) в Сельта. Casemiro получил 9 в Реал Мадрид.

Сельта выигрывает первый тайм в 35% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 37% матчей.

Сельта выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).

Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.

У команды Сельта серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.

Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Сельта забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3 гола против команды Сельта (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Реал Мадрид - 4.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Реал Мадрид - 1.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.