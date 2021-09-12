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Сельта - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 02 апреля 2022, 19:30 - Стадион Балаидос
Главный судья: Фуэртес, Пабло Гонсалес
Рейтинг матча:
Сельта
Виго
1 - 1
Обновить
66'
Реал
Мадрид
Ход матча
19' Карим Бензема 36' Галан, Хави 42' Гальярдо, Тьяго
52' Нолито 57' Джейсон Фабиан Мурильо
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
29%
Ничья
36%
Реал
36%
П1: 1.52 Х: 3.76 П2: 8.17
П1: 3.25 Х: 2.30 П2: 7.00
П1: 1.52 Х: 3.76 П2: 8.17
П1: 1.52 Х: 3.76 П2: 8.17
П1: 4.00 Х: 2.70 П2: 2.23
Интересные факты
  • За последние 24 встреч когда команда Сельта играла дома, команда Сельта выиграла 8 раз, 3 сыграла в ничью и 13 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 43-38 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 49 встреч, команда Сельта выиграла 12 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 110-59 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя домашняя победа Сельта над Реал Мадрид была в 2014
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Сельта (2-0 дома и 3-1 на выезде)
  • Вы знали, что Сельта забил 24% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 34% голов между минутами 76-90?
  • Сельта не проигрывает в последних 6 домашних матчах.
  • Сельта без побед над Реал Мадрид в последних 3 играх.
  • Сельта не забивает в 4 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Iago Aspas лучший бомбардир Сельта с 13 голами. Karim Benzema забил 22 раз за Реал Мадрид
  • Iago Aspas отдал больше всего передач в Сельта с 4 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (10 передач)
  • Iago Aspas получил больше всего желтых карточек (9) в Сельта. Casemiro получил 9 в Реал Мадрид.
  • Сельта выигрывает первый тайм в 35% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 37% матчей.
  • Сельта выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 3 гол(а).
  • Когда Сельта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Сельта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Сельта% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Сельта.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Сельта's.
  • У команды Сельта серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Сельта (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Сельта выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Сельта.
  • Команда Сельта выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Сельта забивает 1.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 3 гола против команды Сельта (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Сельта и Реал Мадрид - 4.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Сельта и Реал Мадрид - 1.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Сельта забивает 1.5 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.83 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Сельта
2
Побед
21
Игр
16
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
12.09.2021 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
02.01.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Сельта
Чемпионат Испании 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Реал 2 - 2 Завершен Сельта
Последние матчи - Сельта
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 17:15 Сельта 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2021/2022
12.03.2022 - 19:30 Вильярреал 1 - 0 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2021/2022
06.03.2022 - 19:30 Сельта 4 - 3 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 22:00 Атлетико 2 - 0 Завершен Сельта П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.02.2022 - 22:00 Сельта 1 - 1 Завершен Леванте Н
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
09.03.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Испании 2021/2022
05.03.2022 - 22:00 Реал 4 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Райо Вальекано 0 - 1 Завершен Реал В
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Главные события
Джейсон Фабиан Мурильо
57'
ГООЛ! Нолито
52'
Гальярдо, Тьяго
42'
Галан, Хави
36'
19'
Карим Бензема ГООЛ!
Кто победит?
14 Пользователей сделало свой выбор
Сельта
29%
Ничья
36%
Реал
36%
П1: 1.52 Х: 3.76 П2: 8.17
П1: 3.25 Х: 2.30 П2: 7.00
П1: 1.52 Х: 3.76 П2: 8.17
П1: 1.52 Х: 3.76 П2: 8.17
П1: 4.00 Х: 2.70 П2: 2.23
Составы команд
1
Дитуро, Матиас
17
Галан, Хави
24
Джейсон Фабиан Мурильо
15
Джозеф Айду
20
Васкес, Кевин
8
Белтран, Фран
9
Нолито
6
Суарез, Денис
23
Браис Мендес
7
Гальярдо, Тьяго
10
Яго Аспас
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Милитан, Эдер
4
Давид Алаба
23
Ферлан Менди
10
Лука Модрич
14
Карлос Каземиро
8
Тони Кроос
11
Марко Асенсио
9
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 7
    Гальярдо, Тьяго
    Полузащитник
    42
  • 10
    Яго Аспас
    Нападающий
  • 9
    Нолито
    Полузащитник
    52
  • 6
    Суарез, Денис
    Полузащитник
  • 23
    Браис Мендес
  • 8
    Белтран, Фран
    Полузащитник
  • 17
    Галан, Хави
    Защитник
    36
  • 24
    Джейсон Фабиан Мурильо
    57
  • 15
    Джозеф Айду
    Защитник
  • 20
    Васкес, Кевин
    Защитник
  • 1
    Дитуро, Матиас
    Вратарь
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
    19
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Coudet, Eduardo
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
51%
Владение мячом
49%
9
Штрафные
10
9
Фолы
7
4
Удары в створ
4
3
Блокировано ударов
5
Угловые
2
3
Сейвы
3
2
Удары мимо
3
1
Офсайды
2
3
ЖК
Трансляция
61'
Замена
Карвахаль вийшов замість Лукаса Васкеса.
61'
Замена
Асенсіо замінили на Родріго.
60'
Замена
Замість Ноліто вийшов Серві.
59'
Галан виконав прокидання м'яча на лівому фланзі повз Лукаса, проте потім чогось упав. Суперник не фолив.
57'
Желтая карточка
Мурільо дали картку за блокування проходу Асенсіо в центрі поля.
55'
Гальярдо виконав удар над воротами головою, після подачі з лівого флангу до центру штрафного.
54'
Мілітао виконав постріл із дальньої дистанції в ноги власному партнеру по команді.
52'
Гоооол!!!
ГОЛ! Галан під час контратаки добіг на лівому фланзі до передачі на хід від партнера, після чого прострелив до центру трохи в відтяжку, проте це не завадило Ноліто розстріляти ворота!
51'
Асенсіо виконав підкручений постріл від лицьової межі штрафного на правому фланзі над воротами.
51'
Асенсіо виконав підкручений постріл від лицьової межі штрафного на правому фланзі над воротами.
49'
Фол против Айду від Вінісіуса на лівому фланзі захисту.
48'
Опасный момент
Асенсіо зі штрафного на правому фланзі покотив до центрального входу до штрафного, звідки Модріч бив другим дотиком у дальній, проте Дітуро парирував.
47'
Ноліто збив з ніг Лукаса Васкеса на лівому фланзі захисту.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Реал зумів із труднощами залишити власні ворота недоторканними, бо Сельта, яка на початку жодним чином не виявляла проявів грати на атаку, завелася під свисток на перерву. Навіть забила команда Коудета, проте Аспас щось перемудрив із втручанням у гольовий епізод. Поки що, господарі переграють самі себе на помилках у обороні та захисті.
Свисток
Ідемо на перерву. 0:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Инфо
Щонайменше, командам належить зіграти в цьому таймі ще 2 хв.
43'
Господарі намагаються не дати м'ячу полишити чужу половину.
41'
Офсайд
Скасування голу! Аспас був у активному офсайді, коли заважав Алабі.
39'
Желтая карточка
Гальярдо дали карту за знімання футболки.
39'
Опасный момент
ГОЛ! Ноліто виконав подачу з лівого флангу на дальню стійку, яку головою замкнув у каркас воріт Гальярдо, а потім Аспас не дав Алабі винести відскок із лінії воріт!
38'
Кевін із правого флангу сильно стріляв у відтяжку, проте Асенсіо виніс в аут.
36'
Желтая карточка
Галан щось там трусив рукою після фолу на Асенсіо на лівому фланзі. Натрусив на попередження.
34'
Опасный момент
Бензема набіг під передачу Вінісіуса до зони перед штрафним, проте з носка пробив точнісінько в руки Дітуро.
32'
Нема загрози для жодних воріт зараз. Гості вирішили трохи пограти в пас.
30'
Сельта зовсім не може втримати м'яча у себе зараз. Навіть тиснути на неї непотрібно.
28'
Гальярдо прискорювався лівим флангом, проте навіть із власної половини його не випустили.
26'
Захисники з'їли намагання Менді пройти лівим флангом атаки.
25'
Прямісінько в стінку пробив Аспас зі штрафного в підсумку.
24'
А тепер і Вінісіус збив Суареса перед власним штрафним, проте вже ближче.
23'
Опасный момент
Аспас до вірного закручував у ліву дев'ятку зі штрафного, проте Куртуа потягнув!
22'
Васкес перехопив простріл Галана з лівого флангу, проте одразу ж і подарив його Суаресу невдалою передачею, а потім суперника збив Кроос.
21'
Контроль м'яча від Сельти на чужій половині.
19'
Гоооол!!!
ГОЛ! Постріл Бензема низом із пенальті пішов трохи праворуч від центру воріт.
18'
Опасный момент
Пенальті! Ноліто вдарив по ногах Мілітао на лівому фланзі штрафного.
17'
Опасный момент
Дітуро вдало зайняв ближній кут під час удару сходу від Асенсіо з правого флангу штрафного.
16'
Айду підставив Галана занадто сильним переведення флангів у захисті на власній половині.
14'
Опасный момент
Куртуа довелося з-під поперечини доставати постріл Суареса з відскоку із зони перед штрафним.
12'
Уголовой
Дітуро на перехоплені зіграв удало під час кутового з правого флангу від Асенсіо.
11'
Галан майже без бою віддав м'яча біля лівого флангу атаки в боротьбі проти Крооса.
9'
Опасный момент
Бензема швидко зіграв праворуч у атаці на Асенсіо, а той одразу подав на дальню в заворотному напрямку, проте форвард головою не влучив у вільний кут!
8'
На Аспаса знову закидали до чужого штрафного, проте зачепитися він зміг тільки завдяки фолу проти Мілітао.
6'
Уголовой
Корнер з лівого флангу Сельта в підсумку розіграла невдало.
5'
Заблоковано було простріл Аспаса з лівого флангу штрафного. Кутовий.
3'
Опасный момент
Аспас виконав фінт, після отримання передачі верхом на правий фланг штрафного, проте пробив у Алабу, однак м'яч загрозливо рикошетом пройшов над ближньою дев'яткою.
2'
Фол від Кевіна проти Вінісіуса біля технічної зони.
1'
Реал намагається відтиснути з перших хвилин.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Реал за 29 ігор здобув 66 очок, тому йде першим у турнірній таблиці, тоді як Сельта за той самий відтинок набрала лишень 36 пунктів, тому розташовується на 11 місці.
Запасні: Лунін, Пиньєйро, Карвахаль, Вальєхо, Начо, Марсело, Вальверде, Бейл, Себальос, Родріго, Діас, Камавінга.
Реал: Куртуа — Л. Васкес, Мілітао, Алаба, Менді — Модріч, Каземіро, Кроос — Асенсіо, Бензема, Вінісіус.
Запасні: Бланко, Кампос, Фернандес, Араухо, Серві, Тапіа, Альварадо, Соларі, Фонтан, Міна, Домінгес.
Сельта: Дітуро — К. Васкес, Мурільо, Айду, Галан — Белтран — Мендес, Суарес, Ноліто — Аспас, Гальярдо.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Пабло Гонсалес Фуертес (Астурія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 30-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Балаідос (Віго, Іспанія) зіграють Сельта и мадридський Реал.
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Анонс матча Сельта - Реал 02.04.2022, Чемпионат Испании

Матч между командой Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Стадион Балаидос.

Дата проведения матча: 02.04.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Сельта (Виго) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда Сельта осталась с поражением. Столкновение Реал и Сельта в предыдущем футбольном матче 12.09.2021 закончилось со счетом: 5:2 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Coudet, Eduardo и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Сельта - Реал можно посмотреть 02.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Сельта - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Сельта (Виго)
Год основания Сельта (Виго): 1923
Страна: Испания
Тренер: Эдуардо Коудет

Прошедший матч команды Сельта был сыгран против Бетис - 20.03.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Барселона" - 20.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Следите за результатами матча Сельта - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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