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Барселона - Айнтрахт онлайн трансляция матча

Лига Европы - 14 апреля 2022, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Артур Суареш Диаш
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
0 - 1
Обновить
14'
Айнтрахт
Франкфурт-на-Майне
Ход матча
3' Эрик Гарсия 4' Филип Костич
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
29%
Айнтрахт
31%
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.33
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.33
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.33
П1: 1.60 Х: 3.50 П2: 7.20
Интересные факты
  • Барселона не проигрывает в последних 15 играх.
  • Барселона не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Айнтрахт Франкфурт без побед в последних 6 играх.
  • Результат первой игры Айнтрахт Франкфурт - Барселона 1-1.
  • Барселона выигрывает первый тайм в 35% матчей, Айнтрахт Франкфурт выигрывает в 30% матчей.
  • Барселона выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Айнтрахт Франкфурт выигрывает в 30%.
  • Когда Барселона лидирует 1-0 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Айнтрахт Франкфурт лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Айнтрахт Франкфурт проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Айнтрахт Франкфурт% своих матчей.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Айнтрахт Франкфурт's.
  • Барселона забивает 1.93 гола, играя дома, а Айнтрахт Франкфурт забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Барселона забивал хотя бы раз в последних 6 матчах.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Лига Европы УЕФА" лучше, чем у команды Айнтрахт Франкфурт.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Лига Европы УЕФА".
Личные встречи
Барселона
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Айнтрахт
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 22:00 Леванте 2 - 3 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Севилья В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона В
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 19:45 Галатасарай 1 - 2 Завершен Барселона В
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Последние матчи - Айнтрахт
Чемпионат Германии 2021/2022
10.04.2022 - 18:30 Айнтрахт 1 - 2 Завершен Фрайбург П
Лига Европы 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Барселона Н
Чемпионат Германии 2021/2022
02.04.2022 - 16:30 Айнтрахт 0 - 0 Завершен Гройтер Фюрт Н
Чемпионат Германии 2021/2022
20.03.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 0 - 0 Завершен Айнтрахт Н
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 Айнтрахт 1 - 1 Завершен Бетис Н
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Новости команд
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Главные события
4'
Филип Костич ГООЛ!
Эрик Гарсия
3'
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
40%
Ничья
29%
Айнтрахт
31%
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.33
П1: 1.50 Х: 3.25 П2: 7.50
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.33
П1: 1.60 Х: 3.47 П2: 7.33
П1: 1.60 Х: 3.50 П2: 7.20
Составы команд
22
тер Стеген, Марк-Андре
18
Альба, Жорди
19
Араухо, Рональд
24
Эрик Гарсия
28
Óscar Mingueza
16
Gonzalez, Pedro
5
Серхио Бускетс
30
Whyte Gavin
19
Ферран Торрес
25
Пьер-Эмерик Обамеянг
7
Усман Дембеле
12
Кевин Трапп
36
Knauff, Ansgar
18
Альмами Туре
13
Мартин Хинтереггер
3
Ндика, Эван
17
Филип Костич
16
Jakic, Kristijan
17
Себастьян Роде
29
Lindstrom, Jesper
15
Камада, Дайчи
19
Рафаэль Борре
Стартовый состав
  • 19
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 25
    Пьер-Эмерик Обамеянг
  • 7
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 16
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 30
    Whyte Gavin
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 24
    Эрик Гарсия
    3
  • 28
    Óscar Mingueza
  • 22
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
  • 19
    Рафаэль Борре
    Нападающий
  • 29
    Lindstrom, Jesper
    Полузащитник
  • 15
    Камада, Дайчи
    Полузащитник
  • 16
    Jakic, Kristijan
    Полузащитник
  • 17
    Себастьян Роде
    Полузащитник
  • 36
    Knauff, Ansgar
    Нападающий
  • 18
    Альмами Туре
  • 13
    Мартин Хинтереггер
    Защитник
  • 3
    Ндика, Эван
    Защитник
  • 17
    Филип Костич
    Полузащитник
    4
  • 12
    Кевин Трапп
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Xavi
  • Glasner, Oliver
Статистика матча
1
ЖК
1
Удары мимо
1
Удары в створ
1
1
Штрафные
Фолы
1
60%
Владение мячом
40%
Трансляция
13'
Без проблем прочитали захисники просування лівим флангом контратаки від Костіча.
11'
Айнтрахт відійшов у глибокий блок та не підпускає суперників до власного штрафного.
9'
Опасный момент
Дембеле з правого флангу штрафного м'яко накидав на дальню стійку, де Обамеянг головою підправив м'яча на сітку воріт зверху.
8'
Занадто сильне закидання Араухо з власної половини на Обамеянга на правий фланг штрафного.
7'
Захисники впоралися з виносом подачі Дембеле зі штрафного на правому фланзі.
6'
Дембеле зупинив фолом Камада на лівому фланзі оборони.
4'
Гоооол!!!
ГОЛ! Постріл із пенальті від Костіча в правий кут потягнути було неможливо!
4'
Желтая карточка
Картку дали Гарсії.
3'
Опасный момент
Пенальті! Гарсія потягнув за футболку Ліннстрьома в центрі штрафного під час подачі з правого флангу!
1'
Барселона виконала закидання до атаки, проте захисники впоралися.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Граль, Хорц, Хрустіч, Ламмерс, Хасебе, Аке, Чендлер, Хеуге, да Коста, Ленц, Баркок, Пасьєнсія.
Айнтрахт: Трапп — Туре, Хінтереггер, Н’Діка — Кнауфф, Якіч, Роде, Костіч — Ліннстрьом, Борре, Камада.
Запасні: Нето, Тенас, Дест, Пуч, Депай, Траоре, Брайтвейт, Ленгле, Л. де Йонг, Ф. де Йонг, Ніко, Бальде.
Барселона: тер Штеген — Мінгеса, Араухо, Гарсія, Альба — Педрі, Бускетс, Гаві — Дембеле, Обамеянг, Ферран.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Инфо
Команди в першому матчі сильнішого не з'ясували — 1:1.
Артур Мануель Соареш Діаш (Порту, Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА. На полі стадіону Камп Ноу (Барселона, Іспанія) зіграють каталонська Барселона и франкфуртський Айнтрахт.
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Анонс матча "Барселона" - Айнтрахт 14.04.2022, Лига Европы

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2021/2022, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 14.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Айнтрахт и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 07.04.2022 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Xavi и Glasner, Oliver разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Айнтрахт можно посмотреть 14.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Европы. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Айнтрахт, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Леванте - 10.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
Год основания Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне): 1899
Страна: Германия
Тренер: Оливер Гласнер

Прошедший матч команды Айнтрахт был сыгран против Фрайбург - 10.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2021/2022 и закончился победой команды Фрайбург.

Следите за результатами матча "Барселона" - Айнтрахт онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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