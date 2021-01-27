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Эвертон - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 20 апреля 2022, 21:45 - Гудисон Парк
Главный судья: Дэвид Кут
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
0 - 1
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27'
Лестер Сити
Лестер
Ход матча
5' Харви Барнс
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
31%
Лестер Сити
31%
П1: 2.64 Х: 2.53 П2: 3.67
П1: 2.63 Х: 2.38 П2: 3.20
П1: 2.64 Х: 2.53 П2: 3.67
П1: 2.64 Х: 2.53 П2: 3.67
П1: 2.95 Х: 2.55 П2: 2.95
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Эвертон и Лестер Сити 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 17 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 5 раз, 9 сыграла в ничью и 3 победы команды Лестер Сити. Разница голов 28-25 в пользу команды Эвертон.
  • Во время последних 33 встреч, команда Эвертон выиграла 10 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-44 в пользу команды Эвертон
  • Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 0-2 (Лестер Сити дома).
  • Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Лестер Сити забил 28% голов между минутами 31-45?
  • Лестер Сити не проигрывает в последних 5 играх.
  • Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Эвертон не забивает в 5 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Лестер Сити не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Richarlison лучший бомбардир Эвертон с 7 голами. Jamie Vardy забил 10 раз за Лестер Сити
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Harvey Barnes лучший распасовщик Лестер Сити (7 передач)
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 19% матчей, Лестер Сити выигрывает в 26% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Лестер Сити выигрывает в 26%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Лестер Сити выиграла 2, 1 ничьи.
  • Эвертон забивает 1.6 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 1.2 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Лестер Сити - 2.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Лестер Сити - 1.4.
  • Эвертон забивает 1.36 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Вы знали, что Эвертон забил 6% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
Личные встречи
Эвертон
6
Побед
15
Игр
6
Побед
Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
27.01.2021 - 22:15 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити
Чемпионат Англии 2020/2021
16.12.2020 - 20:00 Лестер Сити 0 - 2 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2021
01.07.2020 - 20:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Лестер Сити
Кубок английской лиги 2019/2020
18.12.2019 - 21:30 Эвертон 2 - 3 Завершен Лестер Сити
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
06.04.2022 - 21:30 Бернли 3 - 2 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
03.04.2022 - 16:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 1 Завершен Эвертон П
Кубок Англии 2021/2022
20.03.2022 - 14:30 Кристал Пэлас 4 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
17.03.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 0 Завершен Ньюкасл В
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Последние матчи - Лестер Сити
Чемпионат Англии 2021/2022
17.04.2022 - 16:15 Ньюкасл 2 - 1 Завершен Лестер Сити П
Лига конференций 2021/2022
14.04.2022 - 19:45 ПСВ 1 - 2 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 16:00 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Лига конференций 2021/2022
07.04.2022 - 22:00 Лестер Сити 0 - 0 Завершен ПСВ Н
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
5'
Харви Барнс ГООЛ!
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
38%
Ничья
31%
Лестер Сити
31%
П1: 2.64 Х: 2.53 П2: 3.67
П1: 2.63 Х: 2.38 П2: 3.20
П1: 2.64 Х: 2.53 П2: 3.67
П1: 2.64 Х: 2.53 П2: 3.67
П1: 2.95 Х: 2.55 П2: 2.95
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
19
Виталий Миколенко
22
Бен Годфри
13
Йерри Мина
23
Коулмен, Шимус
17
Ивоби, Алекс
8
Дельф, Фабиан
6
Аллан
11
Грэй, Демарай
9
Ришарлисон
24
Энтони Гордон
1
Каспер Шмейхель
21
Рикардо
3
Уэсли Фофана
6
Джонни Эванс
27
Тимоти Кастань
24
Нампалис Менди
7
Харви Барнс
8
Юри Тилеманс
22
Dewsbury-Hall, Kiernan
10
Мэдисон, Джеймс
14
Келечи Ихеаначо
Стартовый состав
  • 11
    Грэй, Демарай
    Полузащитник
  • 9
    Ришарлисон
  • 24
    Энтони Гордон
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 8
    Дельф, Фабиан
    Полузащитник
  • 6
    Аллан
    Полузащитник
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 22
    Бен Годфри
    Нападающий
  • 13
    Йерри Мина
    Защитник
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 14
    Келечи Ихеаначо
    Нападающий
  • 7
    Харви Барнс
    Полузащитник
    5
  • 8
    Юри Тилеманс
    Полузащитник
  • 22
    Dewsbury-Hall, Kiernan
    Полузащитник
  • 10
    Мэдисон, Джеймс
    Полузащитник
  • 24
    Нампалис Менди
    Полузащитник
  • 21
    Рикардо
    Вратарь
  • 3
    Уэсли Фофана
  • 6
    Джонни Эванс
    Защитник
  • 27
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 1
    Каспер Шмейхель
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Брендан Роджерс
Статистика матча
3
Штрафные
Фолы
3
Удары в створ
2
Угловые
1
1
Сейвы
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
Трансляция
22'
Чергове перехоплення від Миколенка. Цього разу м'яч не дійшов до забігаючого за спини Меддісона.
21'
Грей (Евертон) проігнорував забігання Миколенка лівим флангом, змістився в центр і пробив з-за меж штрафного - влучив в захисника.
20'
Миколенко з Івобі розігнали контратаку господарів після невдалого прострілу Барнса, але м'яч у підсумку вийшов в аут недалеко від воріт гостей.
19'
Спроба Барнса (Лестер) пробити метрів з 25-ти - влучив відразу ж в першого суперника Делфа.
17'
Опасный момент
Який шанс втратив Рішарлісон! А все почалося з перехоплення Миколенка: саме він відібрав м'яч на чужій половині поля і розпочав контратаку. Все дійшло до прострілу Гордона з лівої частини штрафного майданчика на вільного в центрі бразильця, але він в ударом в дотик не влучив у площину!
16'
Евертон намагається виходити в атаку через довгу передачу - безуспішно.
13'
М'яч під контролем у Лестера. Подавали підопічні Роджерса кутовий, але він небезпеку воротам Пікфорда не приніс.
11'
Тепер Лестер провів атаку лівим флангом. М'яч дріботів між гравцями гостей, і зрештою Меддісона вивели на ударну позицію - він провів слабо і прямо у голкіпера.
7'
Миколенко зіграв у підкаті на випередження і перервав атаку гостей. Щоправда, Евертон не розвинув контрнаступ, надавши перевагу просто зберегти м'яч.
5'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Лестер виходить вперед завдяки швидкому голу! Правим флангом провели атаку "лиси", Меддісон прострілив у штрафний майданчик, м'яч дійшов до Барнса і він вже заштовхав круглого у лівий кут. Миколенку на фланзі не допомогли.
1'
І відразу боляче з першої хвилини. Капітан господарів Коулмен пішов в підкат у власному штрафному, але пошкодив коліно. Після допомоги медиків гру продовжить.
Свисток
Матч розпочався!
Перед початком цього поєдинку Евертон іде на 17-й позиції, а Лестер посідає дев'яте місце.
Лестер: Шмайхель - Перейра, Фофана, Еванс, Кастань - Менді - Барнс, Тілеманс, Дьюсбері-Холл, Меддісон - Іхеаначо.
Евертон: Пікфорд - Коулмен, Міна, Годфрі, Миколенко - Аллан, Делф, Івобі - Гордон, Рішарлісон, Грей.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу перенесеного 19-го туру АПЛ, в якому Евертон прийме Лестер.
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Анонс матча Эвертон - Лестер Сити 20.04.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 20.04.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эвертон и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 27.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Брендан Роджерс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Лестер Сити можно посмотреть 20.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Лестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс

Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против Ньюкасл - 17.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

Следите за результатами матча Эвертон - Лестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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