Эвертон - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Эвертон и Лестер Сити 1-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 17 встреч когда команда Эвертон играла дома, команда Эвертон выиграла 5 раз, 9 сыграла в ничью и 3 победы команды Лестер Сити. Разница голов 28-25 в пользу команды Эвертон.

Во время последних 33 встреч, команда Эвертон выиграла 10 раз, 15 раз сыграла вничью, в то время как команда Лестер Сити выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 46-44 в пользу команды Эвертон

Игры прошлого года: 1-1 (Эвертон дома) и 0-2 (Лестер Сити дома).

Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Лестер Сити забил 28% голов между минутами 31-45?

Лестер Сити не проигрывает в последних 5 играх.

Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Эвертон не забивает в 5 из их 15 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Лестер Сити не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Richarlison лучший бомбардир Эвертон с 7 голами. Jamie Vardy забил 10 раз за Лестер Сити

Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Harvey Barnes лучший распасовщик Лестер Сити (7 передач)

Эвертон выигрывает первый тайм в 19% матчей, Лестер Сити выигрывает в 26% матчей.

Эвертон выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Лестер Сити выигрывает в 26%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Лестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Лестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лестер Сити% своих матчей.

Недавнее выступление команды Лестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Лестер Сити's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Из последних 5 встреч команда Эвертон выиграла 2, команда Лестер Сити выиграла 2, 1 ничьи.

Эвертон забивает 1.6 гола за матч против команды Лестер Сити, а Лестер Сити забивает 1.2 гола против команды Эвертон (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Лестер Сити - 2.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Лестер Сити - 1.4.

Эвертон забивает 1.36 гола, играя дома, а Лестер Сити забивает 1.48 гола, играя на выезде (в среднем).