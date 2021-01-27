Эвертон - Лестер Сити онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.
Дата проведения матча: 20.04.2022
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Эвертон (Ливерпуль) и командой Лестер Сити (Лестер):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Эвертон и Лестер Сити в предыдущем футбольном матче 27.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Брендан Роджерс разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 09.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.
Название: Лестер Сити (Лестер)
Год основания Лестер Сити (Лестер): 1884
Страна: Англия
Тренер: Брендан Роджерс
Предыдущий матч команды Лестер Сити был сыгран против Ньюкасл - 17.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.
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