Реал - Леванте онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Леванте 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 14 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 10 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Леванте. Разница голов 43-13 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 29 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 19 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Леванте выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 73-28 в пользу команды Реал Мадрид

Игры прошлого года: 1-2 (Реал Мадрид дома) и 0-2 (Леванте дома).

Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.

Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Леванте забил 36% голов между минутами 76-90?

Реал Мадрид не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Леванте не забивает в 5 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 12-4-1

Выездная статистика Леванте в сезоне 2-4-11

Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 26 голами. Jose Luis Morales забил 12 раз за Леванте

Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 10 передачами. Jorge de Frutos лучший распасовщик Леванте (7 передач)

Casemiro получил больше всего желтых карточек (11) в Реал Мадрид. Pepelu получил 9 в Леванте.

Год назад, Леванте была на 14 месте в таблице с 39 очками. Сейчас они на 19 месте с 29 очками.

Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.

Леванте забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Леванте выигрывает в 23% матчей.

Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Леванте выигрывает в 23%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)

Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Леванте лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Леванте проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.

Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Леванте выиграла 2, 1 ничьи.

Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Леванте, а Леванте забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Леванте - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Леванте - 1.4.

Реал Мадрид забивает 2.12 гола, играя дома, а Леванте забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).