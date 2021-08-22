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Реал - Леванте онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 12 мая 2022, 22:30 - Сантьяго Бернабеу
Главный судья: Адриан Кордеро Вега
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
0 - 0
Обновить
6'
Леванте
Валенсия
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Леванте
33%
П1: 1.69 Х: 3.56 П2: 5.75
П1: 1.62 Х: 3.40 П2: 5.00
П1: 1.69 Х: 3.56 П2: 5.75
П1: 1.69 Х: 3.56 П2: 5.75
П1: 1.70 Х: 3.55 П2: 5.50
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Леванте 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 14 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 10 раз, 1 сыграла в ничью и 3 победы команды Леванте. Разница голов 43-13 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 29 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 19 раз, 4 раз сыграла вничью, в то время как команда Леванте выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 73-28 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 1-2 (Реал Мадрид дома) и 0-2 (Леванте дома).
  • Реал Мадрид выиграл последние 5 матчи в Ла Лига.
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Леванте забил 36% голов между минутами 76-90?
  • Реал Мадрид не забивает в 4 из их 17 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Леванте не забивает в 5 из их 17 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Реал Мадрид в сезоне 12-4-1
  • Выездная статистика Леванте в сезоне 2-4-11
  • Karim Benzema лучший бомбардир Реал Мадрид с 26 голами. Jose Luis Morales забил 12 раз за Леванте
  • Karim Benzema отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 10 передачами. Jorge de Frutos лучший распасовщик Леванте (7 передач)
  • Casemiro получил больше всего желтых карточек (11) в Реал Мадрид. Pepelu получил 9 в Леванте.
  • Год назад, Леванте была на 14 месте в таблице с 39 очками. Сейчас они на 19 месте с 29 очками.
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 9 матчах.
  • Леванте забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 40% матчей, Леванте выигрывает в 23% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 40% случаев, Леванте выигрывает в 23%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (3-3)
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Леванте лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Леванте проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Леванте% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Леванте.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Леванте's.
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 2, команда Леванте выиграла 2, 1 ничьи.
  • Реал Мадрид забивает 1.8 гола за матч против команды Леванте, а Леванте забивает 1.6 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Леванте - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Леванте - 1.4.
  • Реал Мадрид забивает 2.12 гола, играя дома, а Леванте забивает 1.38 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Леванте пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Личные встречи
Реал
12
Побед
19
Игр
3
Побед
Леванте
Чемпионат Испании 2021/2022
22.08.2021 - 23:00 Леванте 3 - 3 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2020/2021
30.01.2021 - 17:15 Реал 1 - 2 Завершен Леванте
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Леванте 0 - 2 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
22.02.2020 - 22:00 Леванте 1 - 0 Завершен Реал
Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
08.05.2022 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Реал П
Лига Чемпионов 2021/2022
04.05.2022 - 22:00 Реал 3 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершен Эспаньол В
Лига Чемпионов 2021/2022
26.04.2022 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 3 Завершен Реал П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.04.2022 - 22:30 Осасуна 1 - 3 Завершен Реал В
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Последние матчи - Леванте
Чемпионат Испании 2021/2022
06.05.2022 - 22:00 Леванте 2 - 1 Завершен Реал Сосьедад В
Чемпионат Испании 2021/2022
30.04.2022 - 19:30 Валенсия 1 - 1 Завершен Леванте Н
Чемпионат Испании 2021/2022
21.04.2022 - 20:00 Леванте 2 - 3 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 15:00 Гранада 1 - 4 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 22:00 Леванте 2 - 3 Завершен Барселона П
Показать больше
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Реал
33%
Ничья
33%
Леванте
33%
П1: 1.69 Х: 3.56 П2: 5.75
П1: 1.62 Х: 3.40 П2: 5.00
П1: 1.69 Х: 3.56 П2: 5.75
П1: 1.69 Х: 3.56 П2: 5.75
П1: 1.70 Х: 3.55 П2: 5.50
Составы команд
1
Тибо Куртуа
23
Ферлан Менди
6
Начо
5
Хесус Вальехо
17
Лукас Васкес
10
Лука Модрич
25
Эдуардо Камавинга
15
Федерико Вальверде
20
Винисиус Жуниор
9
Карим Бензема
21
Родриго
34
Cardenas, Dani
20
Хорхе Мирамон
4
Роберто, Суарез Пьер
15
Поштиго, Серхио
22
Мартин Касерес
2
Сон
5
Неманья Радоя
8
Пепелу
22
Мелеро, Гонсало
21
Гомес, Дани
11
Моралес, Хосе Луис
Стартовый состав
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 23
    Ферлан Менди
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 5
    Хесус Вальехо
    Защитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 21
    Гомес, Дани
    Нападающий
  • 11
    Моралес, Хосе Луис
    Нападающий
  • 5
    Неманья Радоя
    Полузащитник
  • 8
    Пепелу
  • 22
    Мелеро, Гонсало
    Полузащитник
  • 20
    Хорхе Мирамон
  • 4
    Роберто, Суарез Пьер
    Защитник
  • 15
    Поштиго, Серхио
    Защитник
  • 22
    Мартин Касерес
    Защитник
  • 2
    Сон
  • 34
    Cardenas, Dani
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Карло Анчелотти
  • Lisci, Alessio
Статистика матча
1
Удары в створ
1
Штрафные
Сейвы
1
Фолы
1
Трансляция
4'
Реал намагається закріпитися в контролі на початку зустрічі.
2'
Опасный момент
Карденас парирував у центрі воріт потужний постріл Бензема із зони перед штрафним, а Вінісіус не встиг на добивання.
1'
Забрали м'яча в Моралеса після ривку на лівий фланг штрафного.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Реал уже чемпіон, а наразі має 81 очко за 35 матчів, а Леванте йде останнім із 29 балами за 35 ігор, тоді як для виживання потрібно перегнати Кадіс із 35 балами.
Запасні: Айтор, Дуарте, Роджер, Барді, Мальса, Везу, Вукчевіч, Коке, Кампанья, Сарачи, Кантеро, Пубіль.
Леванте: Карденас — Мірамон, Постіго, П'єр, Касерес, Сон — Мелеро, Радоя, Пепелу — Моралес, Гомес.
Запасні: Лунін, Фуїдіас, Мілітао, Кроос, Каземіро, Йовіч, Діас, Гіла, Петер.
Реал: Куртуа — Васкес, Начо, Вальєхо, Менді — Модріч, Камавінга, Вальверде — Родріго, Бензема, Вінісіус.
Инфо
Стали відомі стартові склади:
Вега Адріан Кордеро (Кантабрія, Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 36-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та валенсийський Леванте.
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Последние матчи
Завершен 20:00 - Сегодня Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2 Кадис Кадис 0 Завершен 22:30 - Вчера Эльче Эльче 0 Атлетико Атлетико 2 Завершен 22:15 - Вчера Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5 Завершен 22:00 - Вчера Ювентус Ювентус 2 Интер Интер 4 Завершен 22:00 - Вчера Нант Нант 2 Ренн Ренн 1

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Анонс матча Реал - Леванте 12.05.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Дата проведения матча: 12.05.2022
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Леванте и Реал в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Lisci, Alessio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Леванте можно посмотреть 12.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Леванте, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Атлетико" - 08.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Алессио Лиши

Прошедший поединок команды Леванте был сыгран против Реал Сосьедад - 06.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Леванте.

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