Реал - Леванте онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Дата проведения матча: 12.05.2022
Время начала матча: 22:30
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Леванте (Валенсия):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Леванте и Реал в предыдущем футбольном матче 22.08.2021 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Карло Анчелотти и Lisci, Alessio разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против "Атлетико" - 08.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".
Название: Леванте (Валенсия)
Год основания Леванте (Валенсия): 1909
Страна: Испания
Тренер: Алессио Лиши
Прошедший поединок команды Леванте был сыгран против Реал Сосьедад - 06.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Леванте.
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