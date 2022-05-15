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Эвертон - Брентфорд онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 15 мая 2022, 18:30 - Гудисон Парк
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Эвертон
Ливерпуль
1 - 1
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40'
Брентфорд
Брентфорд
Ход матча
10' Бех, Мадс 10' Калверт-Левин, Доминик 18' Брэнтуэйт, Джерред 27' Норгаард, Кристиан
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
46%
Брентфорд
23%
П1: 2.26 Х: 2.80 П2: 4.04
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 3.75
П1: 2.26 Х: 2.80 П2: 4.04
П1: 2.26 Х: 2.80 П2: 4.04
П1: 2.25 Х: 2.65 П2: 4.30
Интересные факты
  • Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Эвертон забил 8% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Брентфорд забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Эвертон получил 4 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Эвертон не забивает в 5 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Брентфорд не забивает в 6 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Richarlison лучший бомбардир Эвертон с 9 голами. Ivan Toney забил 12 раз за Брентфорд
  • Abdoulaye Doucoure отдал больше всего передач в Эвертон с 4 передачами. Bryan Mbeumo лучший распасовщик Брентфорд (7 передач)
  • Эвертон выигрывает первый тайм в 19% матчей, Брентфорд выигрывает в 24% матчей.
  • Эвертон выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Брентфорд выигрывает в 24%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 3 гол(а).
  • Когда Эвертон лидирует 1-0 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Брентфорд лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Брентфорд проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Брентфорд% своих матчей.
  • Команда Брентфорд проиграла лишь 1 из последних 3 встреч против команды Эвертон (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда Эвертон выиграла 1, команда Брентфорд выиграла 2, 0 ничьи.
  • Эвертон забивает 1.67 гола за матч против команды Брентфорд, а Брентфорд забивает 1 гола против команды Эвертон (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Эвертон и Брентфорд - 2.67.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Эвертон и Брентфорд - 1.33.
  • Эвертон забивает 1.35 гола, играя дома, а Брентфорд забивает 1.42 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Недавнее выступление команды Брентфорд в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Брентфорд's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Эвертон
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Брентфорд
Кубок Англии 2021/2022
05.02.2022 - 17:00 Эвертон 4 - 1 Завершен Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 16:00 Брентфорд 1 - 0 Завершен Эвертон
Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 21:45 Уотфорд 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 18:30 Ливерпуль 2 - 0 Завершен Эвертон П
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Эвертон 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
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Последние матчи - Брентфорд
Чемпионат Англии 2021/2022
07.05.2022 - 17:00 Брентфорд 3 - 0 Завершен Саутгемптон В
Чемпионат Англии 2021/2022
02.05.2022 - 22:00 Манчестер Юнайтед 3 - 0 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 19:30 Брентфорд 0 - 0 Завершен Тоттенхэм Н
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Уотфорд 1 - 2 Завершен Брентфорд В
Чемпионат Англии 2021/2022
10.04.2022 - 16:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
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Новости команд
Главные события
27'
Норгаард, Кристиан
Брэнтуэйт, Джерред
18'
10'
Бех, Мадс
ГООЛ! Калверт-Левин, Доминик
10'
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Эвертон
31%
Ничья
46%
Брентфорд
23%
П1: 2.26 Х: 2.80 П2: 4.04
П1: 2.20 Х: 2.60 П2: 3.75
П1: 2.26 Х: 2.80 П2: 4.04
П1: 2.26 Х: 2.80 П2: 4.04
П1: 2.25 Х: 2.65 П2: 4.30
Составы команд
22
Джордан Пикфорд
19
Виталий Миколенко
32
Брэнтуэйт, Джерред
4
Мейсон Холгейт
23
Коулмен, Шимус
17
Ивоби, Алекс
21
Абдулайе Дукуре
21
Андре Гомиш
9
Ришарлисон
9
Калверт-Левин, Доминик
24
Энтони Гордон
13
Рая Мартин, Дэвид
20
Айер, Кристофер
18
Понтус Янссон
29
Бех, Мадс
3
Генри, Рико
8
Йенсен, Матиас
15
Норгаард, Кристиан
21
Кристиан Эриксен
19
Брайан Мбеумо
17
Айван Тони
20
Йоан Висса
Стартовый состав
  • 9
    Ришарлисон
  • 9
    Калверт-Левин, Доминик
    Нападающий
    10
  • 24
    Энтони Гордон
  • 17
    Ивоби, Алекс
    Нападающий
  • 21
    Абдулайе Дукуре
    Полузащитник
  • 21
    Андре Гомиш
  • 19
    Виталий Миколенко
    Защитник
  • 32
    Брэнтуэйт, Джерред
    Полузащитник
    18
  • 4
    Мейсон Холгейт
  • 23
    Коулмен, Шимус
    Защитник
  • 22
    Джордан Пикфорд
    Вратарь
  • 19
    Брайан Мбеумо
  • 17
    Айван Тони
    Нападающий
  • 20
    Йоан Висса
    Нападающий
  • 8
    Йенсен, Матиас
    Полузащитник
  • 15
    Норгаард, Кристиан
    Полузащитник
    27
  • 21
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 20
    Айер, Кристофер
    Полузащитник
  • 18
    Понтус Янссон
    Защитник
  • 29
    Бех, Мадс
    Защитник
    10
  • 3
    Генри, Рико
    Защитник
  • 13
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Лэмпард, Фрэнк
  • Томас Франк
Статистика матча
3
Удары мимо
3
3
Угловые
1
3
Удары в створ
1
3
Штрафные
4
Сейвы
2
3
Фолы
3
ЖК
2
1
Офсайды
1
КК
46%
Владение мячом
54%
Трансляция
Затяжна атака від Брентфорда, яка розпочалася від подачі кутового на дальню стійку. Це напад перейшов у атаку другою хвилею: від правого флангу пішов простріл до воротарського, м'яч пролетів повз всіх, але на дальному краї штрафного його підхопив Вісса. Подача від демократичного конголезця знайшла голову Коулмена, від якої м'яч залетів у власні ворота!
37'
Гоооол!!!
Коулмен зрізав головою м'яч у власні ворота. У нас знову нічия!
36'
Гомеш дальнім ударом перевіряє пильність Раї - голкіпер на місці.
33'
Рішарлісон був на газоні. Це привід для наставників Брентфорду внести корективи до гри своїх підопічних. А Рішарлісон, накульгує злегка поки, проте має гру продовжити.
30'
Ще одна сумбурна атака від Брентфорда з сумбурним захистом від Евертону. У завершенні епізоду Єнсен з напівоберта пробивав від лівого кута воротарського, але не влучив у площину.
28'
Холгейт махнув повз м'яч на лінії штрафного Евертону, що ледь не призвело до небезпечного моменту біля своїх воріт, але після рикошету снаряд пішов за лицьову на вільний удар для "ірисок".
27'
Желтая карточка
Норгорд за підніжку нагороджений жовтою.
26'
Далеко не найяскравіший у нас з вами матч. На перших хвилинах Евертон виглядав дуже цікаво, але після голу зосередився на утриманні переваги. Навряд чи щось зміниться зараз, зважаючи, що господарі грають у меншості.
24'
Після вилучення Брантвейта до центру оборони Евертона перейшов Коулмен, а правим захисником віднині грає Коулмен.
22'
Уголовой
Брентфорд знову відбився після кутового на свої ворота. Це вже третій корнер для "ірисок".
21'
Ух! Зі штрафного, який заробив Тоні, вирішив завдати прямого удару Еріксен. Метрів 25 до воріт було, правіше центру. Данець пробив поруч із лівою стійкою.
Хтось із центральних захисників Брентфорду від свого штрафного майданчика виконав довгу передачу на чужу половину на Тоні, той впав у контактній боротьбі з Брантвейтом. Майкл Олівер побачив у цьому порушенні "фол останньої надії"!
18'
Красная карточка
Пряма червона центрбеку Евертона Брантвейту!
17'
Жодної атаки після голу у виконанні однієї з команд ми поки не побачили.
14'
Декілька повторів нам показали, але однозначної відповіді, хто із гравців Евертону останнім торкнувся м'яча при голі, немає. Калвер-Льюїн вказує на себе, але з повтору здалося, що Домінік максимум краєчком футболки зачепив м'яч.
Гордон заробив штрафний на правому фланзі недалеко від бокової лінії і сам же виконав низьку передачу до ближньої стійки. Рішарлісон кострубато з розвороту спрямував у бік воріт, який ніхто із захисників зупинити не зміг!
10'
Гоооол!!!
Воу! Евертон забиває! І якраз після стандарту!
10'
Желтая карточка
Перша жовта у грі. Серенсен не порозумівся з партнером, тому довелось через фол зупиняти Гордона.
8'
Уголовой
Брентфорд відбився від іще одного кутового Евертону. Як ми знаємо, це не найсильніший елемент у "ірисок", тому втрат м'яча після подач від прапорця від господарів ми сьогодні ще будемо бачити чимало.
6'
Знову Рішарлісон засвітився у чужому штрафному. Після закидання з глибини бразильський форвард у боротьбі в дотик відправив м'яч поруч із правою стійкою.
6'
Відповідь Брентфорда менш гарячий, та все є цікавий. Подачу з правого краю від Еріксена ударом головою замикав Тоні, але не влучив у площину.
4'
Опасный момент
Ох, який же шанс для Евертона! Рішарлісон перед штрафним м'яч зупинив, його обіграв партнер по команді, Гордон, однак не пробив воротаря. Рішарлісон з другої спроби метрів з семи в дотик не зміг поцілити у площину воріт!
2'
Уголовой
Пішла подача на дальню стійку, але гравці Брентфорда опинились першими на м'ячі та винесли його до лінії штрафного. Там з підбирання пробивав Миколенко, проте удар не вийшов та й пішов повз площину.
1'
Простріл Миколенка з лівого флангу заблокували. Буде перший кутовий для господарів.
1'
Свисток
Матч розпочався! Поїхали!
Віталій Миколенко, як бачимо, вдев'яте поспіль виходить в основі Евертону. Бернлі та Лідс сьогодні не виграли, тож "іриски" зберігають перевагу у два бали над зоною вильоту. В разі перемоги сьогодні можна буде достроково всі питання зняти. Брентфорд, який завершує дебютний сезон в АПЛ, нині тринадцятий і жодних стратегічних завдань вже не вирішує.
Инфо
Брентфорд (старт): Рая - Генрі, Серенсен, Янссон, Аєр - Еріксен, Норгорд, Єнсен - Вісса, Тоні, Мбемо.
Инфо
Евертон (старт): Пікфорд - Миколенко, Брантвейт, Холгейт, Коулмен - Івобі, Дукуре, Гомеш - Рішарлісон, Калвер-Льюїн, Гордон.
Усім привіт та ласкаво просимо на текстову трансляцію матчу АПЛ між Евертоном та Брентфордом. Команда Віталія Миколенка продовжує боротьбу за виживання, і за два тури до завершення сезону спробує зробити ще один крок у виконанні цього завдання.
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Комментарии(1)
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vismut (Запорожье)
15.05.2022 в 18:12
А шанс отличный, потому что Бёрнли и Лидс очки потеряли.
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Анонс матча Эвертон - Брентфорд 15.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 15.05.2022
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 05.02.2022 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Эвертон - Брентфорд можно посмотреть 15.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Эвертон - Брентфорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Уотфорд - 11.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)
Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889
Страна: Англия
Тренер: Томас Франк

Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против "Саутгемптон" - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

Следите за результатами матча Эвертон - Брентфорд онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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