Эвертон - Брентфорд онлайн трансляция матча

Анонс матча Эвертон - Брентфорд 15.05.2022, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Гудисон Парк.

Дата проведения матча: 15.05.2022

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Эвертон (Ливерпуль) и командой Брентфорд (Брентфорд):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Брентфорд осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Брентфорд в предыдущем футбольном матче 05.02.2022 закончилось со счетом: 4:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Лэмпард, Фрэнк и Томас Франк разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Эвертон (Ливерпуль)

Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878

Страна: Англия

Тренер: Фрэнк Лэмпард



Прошедший поединок команды Эвертон был сыгран против Уотфорд - 11.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Брентфорд (Брентфорд)

Год основания Брентфорд (Брентфорд): 1889

Страна: Англия

Тренер: Томас Франк



Предыдущий поединок команды Брентфорд был сыгран против "Саутгемптон" - 07.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Брентфорд.

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