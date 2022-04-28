Манчестер Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЧелси, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Челси 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.

За последние 32 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 12 раз, 13 сыграла в ничью и 7 победы команды Челси. Разница голов 44-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Во время последних 75 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 22 раз, 30 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-91 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Последняя гостевая победа Челси над Манчестер Юнайтед была в 2013

Игры прошлого года: 0-0 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-0 (Челси дома).

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Челси забил 22% голов между минутами 46-60?

Челси имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде

Челси не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Челси в последних 8 встречах.

Манчестер Юнайтед не забивает в 5 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Челси не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Челси в сезоне 11-3-2

Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 16 голами. Mason Mount забил 10 раз за Челси

Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 9 передачами. Mason Mount лучший распасовщик Челси (9 передач)

Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 67 очками. Сейчас они на 6 месте с 54 очками.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Челси забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 33% матчей, Челси выигрывает в 43% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Челси выигрывает в 43%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.

Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.

Челси's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, команда Челси выиграла 1, 3 ничьи.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.

Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Челси - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Челси - 0.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды проиграли их последние матчи.