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Манчестер Юнайтед - Челси онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 28 апреля 2022, 21:45 - Олд Траффорд
Главный судья: Майк Дин
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Обновить
перерыв
Челси
Лондон
Ход матча
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
27%
Ничья
27%
Челси
47%
П1: 5.41 Х: 2.88 П2: 1.94
П1: 4.75 Х: 2.75 П2: 1.91
П1: 5.41 Х: 2.88 П2: 1.94
П1: 5.41 Х: 2.88 П2: 1.94
П1: 3.65 Х: 2.65 П2: 2.39
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иЧелси, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 1- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Челси 1-1. 13 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 32 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 12 раз, 13 сыграла в ничью и 7 победы команды Челси. Разница голов 44-34 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Во время последних 75 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 22 раз, 30 раз сыграла вничью, в то время как команда Челси выиграла 23 раз. Разница забитых и пропущенных голов 91-91 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Последняя гостевая победа Челси над Манчестер Юнайтед была в 2013
  • Игры прошлого года: 0-0 (Манчестер Юнайтед дома) и 0-0 (Челси дома).
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 25% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Челси забил 22% голов между минутами 46-60?
  • Челси имеет выигрышную серию из 8 матчей на выезде
  • Челси не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Челси в последних 8 встречах.
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 5 из их 17 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Челси не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Челси в сезоне 11-3-2
  • Cristiano Ronaldo лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 16 голами. Mason Mount забил 10 раз за Челси
  • Paul Pogba отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 9 передачами. Mason Mount лучший распасовщик Челси (9 передач)
  • Год назад, Манчестер Юнайтед была на 2 месте в таблице с 67 очками. Сейчас они на 6 месте с 54 очками.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Челси забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 33% матчей, Челси выигрывает в 43% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 33% случаев, Челси выигрывает в 43%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Челси проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Челси% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Челси в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Манчестер Юнайтед.
  • Челси's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Юнайтед's.
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 1, команда Челси выиграла 1, 3 ничьи.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Челси.
  • Команда Челси выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Манчестер Юнайтед забивает 0.8 гола за матч против команды Челси, а Челси забивает 0.8 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Челси - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Челси - 0.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Манчестер Юнайтед забивает 1.73 гола, играя дома, а Челси забивает 1.97 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
7
Побед
25
Игр
8
Побед
Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
28.11.2021 - 18:30 Челси 1 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
28.02.2021 - 18:30 Челси 0 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2019/2020
24.10.2020 - 19:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Челси
Кубок Англии 2021
19.07.2020 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 3 Завершен Челси
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
19.04.2022 - 22:00 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
16.04.2022 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершен Норвич Сити В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 14:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Манчестер Юнайтед 1 - 1 Завершен Лестер Сити Н
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Последние матчи - Челси
Чемпионат Англии 2021/2022
24.04.2022 - 16:00 Челси 1 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
20.04.2022 - 21:45 Челси 2 - 4 Завершен Арсенал П
Кубок Англии 2021/2022
17.04.2022 - 18:30 Челси 2 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021/2022
09.04.2022 - 17:00 Саутгемптон 0 - 6 Завершен Челси В
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Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
27%
Ничья
27%
Челси
47%
П1: 5.41 Х: 2.88 П2: 1.94
П1: 4.75 Х: 2.75 П2: 1.91
П1: 5.41 Х: 2.88 П2: 1.94
П1: 5.41 Х: 2.88 П2: 1.94
П1: 3.65 Х: 2.65 П2: 2.39
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
27
Теллеш, Алекс
19
Рафаэль Варан
3
Виктор Нильссон-Линделёф
20
Диогу Далот
31
Неманья Матич
39
Мактоминей, Скотт
10
Рэшфорд, Маркус
18
Бруно Фернандес
36
Elanga, Anthony
7
Криштиану Роналду
16
Эдуар Менди
24
Джеймс Моррисон
6
Тьяго Силва
2
Антонио Рюдигер
28
Сезар Аспиликуета
13
Н'Голо Канте
8
Жоржиньо
17
Маркос Алонсо
19
Мэйсон Маунт
11
Тимо Вернер
29
Хавертц, Кай
Стартовый состав
  • 7
    Криштиану Роналду
    Нападающий
  • 10
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 18
    Бруно Фернандес
  • 36
    Elanga, Anthony
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 19
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 3
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 20
    Диогу Далот
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 19
    Мэйсон Маунт
    Полузащитник
  • 11
    Тимо Вернер
    Нападающий
  • 28
    Сезар Аспиликуета
  • 13
    Н'Голо Канте
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 17
    Маркос Алонсо
    Защитник
  • 24
    Джеймс Моррисон
    Полузащитник
  • 6
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 2
    Антонио Рюдигер
    Защитник
  • 16
    Эдуар Менди
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Ральф Рангник
  • Томас Тухель
Статистика матча
5
Штрафные
5
4
Фолы
3
1
Удары в створ
5
1
Блокировано ударов
3
5
Сейвы
1
41%
Владение мячом
59%
1
Удары мимо
3
1
Угловые
2
1
Офсайды
2
Трансляция
Все плачевно для Манчестер Юнайтед - Челсі повністю контролює гру. Єдиний мінус у гостей - це відсутність голів, хоча хороші моменти десь та й були. "Манкуніанцям" важко вибігати навіть в контратаку - дуже все в них іде повільно і малочисельно.
Свисток
Без додаткового часу обійшовся арбітр - менше МЮ буде мучитися. Перерва.
44'
Роналду повернувся допомогти в захисті і вибив м'яч після подачі гостей зі стандарту.
39'
Телережисери показали легендарного Сера Алекса Фергюсона, який усміхається на всі 32. Напевно, гру МЮ він все-таки не дивиться.
36'
Гаверц (Челсі) виграв верхову у чужому штрафному після подачі Джеймса з правого флангу, але пробив прямо по центру - де Хеа відбив.
35'
Челсі все ще з м'ячем, і все ще постійно його контролює. Зараз трохи темп атак впав, більше круглий ходить у захисників.
31'
Тепер Вернер (Челсі) отримав передачу в штрафному гостей і пробив з-під Лінделефа - де Хеа парирував постріл ногами.
28'
Опасный момент
Знову Гаверц у центрі подій! Цього разу Кая вивели ледь не сам на сам з де Хеа, але голкіпер потягнув корпусом удар німця.
27'
Дуже швидку контратаку провели господарі. У її завершальній фазі Канте покотив вперед на Гаверца, а німець з гострого кута влучив у зовншіню сітку воріт з парвого боку.
26'
Роналду впав у штрафному після боротьби, але навіть сам на апелює.
25'
Уголовой
Хотіли "аристократи" дуже розумно розіграти кутовий, але Алонсо не добіг до прострілу у штрафний. Майже вийшло - МЮ не накрив всі зони.
23'
Цим самим відповів і де Хеа - навіс Маунта перехопив де Хеа.
21'
Менді забрав до рук подачу Теллеса (Манчестер Юнайтед) на Роналду.
18'
МЮ вибіг в контратаку, але зробив це дуже малими силами. Вссе завершилося неточною передачею Фернандеша.
13'
Роналду пробив через себе після метушні у штрафній, але вийшло це в нього не дуже вдало - м'яч полетів вище воріт.
12'
Рашфорд нас почув. Вінгер намагався обвести Аспілікуету у штрафному, ледь не програв боротьбу, але все-таки зміг заробити кутовий.
12'
Цікаво, коли Манчестер Юнайтед нарешті щось створить в атаці?
11'
Рюдігер (Челсі) закинув в напрямку Гаверца у штрафний майданчик, але Кай не зміг обробити м'яч і випустив його за лицьову.
8'
Варан заблокував ще один удар Джеймса - захисник гостей бив з меж штрафного.
5'
Знову де Хеа у грі. Цього разу іспанський голкіпер парирував щільний удар Джеймса з-за меж штрафного.
5'
Де Хеа забрав до рук простріл від Вернера низом з правого флангу. Тімо навіть не дивився, куди дає пас.
4'
Маунт (Челсі) після довгої підготовки пробив з-за меж штрафного, але влучив відразу у двох гравців суперника.
3'
Мактоміней виніс м'яч після подачі Алонсо (Челсі). Перші хвилини за гостями - саме вони контролюють гру.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Перед зустріччю Челсі посідає третю позицію, в той час як Манчестер Юнайтед іде шостим. В лондонців на 11 очок більше, ніж у "манкуніанців" і це ще з двома матчами у запасі.
Инфо
Цей поєдинок є перенесеним з 37-го туру на швидшу дату через участь Челсі у фінальному поєдинку Кубку Англії.
Запасні гостей: Аррісабалага, Зієш, Кенеді, Лофтус-Чік, Лукаку, Ньїгес, Пулішич, Сарр, Чалоба.
Челсі: Менді - Джеймс, Сілва, Рюдігер - Аспілікуета, Канте, Жоржинью, Алонсо - Маунт, Вернер - Гаверц.
Запасні господарів: Хендерсон, Хітон, Фернандес, Гарначо, Байї, Мата, Меджбрі, Шортайр.
Манчестер Юнайтед: де Хеа - Далот, Лінделеф, Варан, Теллес - Мактоміней, Матич - Еланга, Фернандеш, Рашфорд - Роналду.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу 37-го туру АПЛ, в якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Челсі.
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Челси 28.04.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 28.04.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Челси (Лондон):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Челси и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ральф Рангник и Томас Тухель разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Челси можно посмотреть 28.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Челси, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Ральф Рангник

Предыдущий матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против Арсенал - 23.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: Челси (Лондон)
Год основания Челси (Лондон): 1905
Страна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды Челси был сыгран против Вест Хэм Юнайтед - 24.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

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