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Манчестер Юнайтед - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.04.2022
Манчестер Юнайтед – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 37-й тур
28 апреля 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 21:45 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Манчестер Юнайтед" выграл один из пяти последних матчей АПЛ и фактически простился с мечтой попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Свою злость от серии неудач команда Рангника постарается вылить в перенесенной игре чемпионата с "Челси".
Манчестер Юнайтед
Две победы, две ничьи, четыре поражения - это не показатели команды, которая хочет пробиться в Лигу чемпионов. "Юнайтед" уступил двум ливерпульским клубам, сыграв просто безобразно, в игре с "Арсеналом" в каких-то моментах МЮ просто не повезло. Тем не менее, тоже поражение, третье за последние четыре игры. За четыре тура до финиша "Манчестер Юнайтед" отстает от "Арсенала" на шесть очков, от "Тоттенхэма" - на четыре и команды северного Лондона должны еще провести дополнительный матч между собой.
По сути "Юнайтед" просто доигрывает сезон, это признает и Ральф Рангник, который в следующем сезоне уступит тренерское кресло Эрику тен Хагу. "Нам осталось сыграть четыре матча, два из них на "Олд Траффорд", мы постараемся набрать как можно больше очков и выиграть как можно больше матчей. Нам нужно играть на своем максимальном уровне". Никаких разговоров о турнирных целях. Рангник говорит, что нужно реалистично смотреть на вещи, и признал, что атмосфера в раздевалке не лучшая.
Помимо всего прочего у "Манчестер Юнайтед" непростая кадровая ситуация. Игру с "Челси" пропустят Магуайр, Фред, Погба, Кавани, Шоу и Санчо.
Челси
Фактически остался без турнирных задач в Премьер-лиге и "Челси". Команда Томаса Тухеля безнадежно отстала от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но преследователи "синих" - "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" играют недостаточно стабильно для того, чтобы сократить отрыв. Третье место в АПЛ будет за "Челси".
У "Челси" еще будет впереди финал Кубка Англии, но в целом "синие" тоже уже в какой-то степени больше думают о следующем сезоне. В частности недавно стало известно, что Тони Рюдигер все же покинет "Челси" в конце сезона. По словам Тухеля, в команде этим расстроены - немецкий защитник был не только одним из лучших игроков "синих" последние полтора сезона, но и входил в группу лидеров.
"Челси" иногда выдает странные результаты, вроде домашнего поражения "Брентфорду" (1:4), какой-то сумасбродной была и игра с "Арсеналом" в предпоследнем туре (2:4), но на выезде команда Тухеля выиграла восемь последних матчей во всех турнирах.
Против "Манчестер Юнайтед" не сыграют Чилуэлл и Хадсон-Одои, Джеймс и Рюдигер под вопросом.
Статистика команд, цифры и факты
- Форвард "Юнайтед" Криштиану Роналду делал хет-трик в своих двух последних играх АПЛ на "Олд Траффорд".
- В рамках Премьер-лиги "Челси" не может выиграть у "Манчестер Юнайтед" восемь матчей подряд (пять ничьих, три поражения).
-
МЮ не проигрывает на своем поле "Челси" в чемпионате Англии с мая 2013 года, в пяти из восьми поединков "Юнайтед" не пропускал.
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" ранее никогда не встречались между собой в АПЛ в четверг.
-
Противостояние с "Челси" - единственное в рамках АПЛ, в котором у "Юнайтед" меньше побед, чем у соперника.
-
"Челси" выиграл восемь последних матчей на выезде во всех турнирах.
-
"Юнайтед" взял четыре очка из 15 возможных в пяти последних турах АПЛ.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Челси
Манчестер Юнайтед
- 23.04 "Арсенал" 1:3 (АПЛ)
- 19.04 "Ливерпуль" 0:4 (АПЛ)
- 16.04 "Норвич" 3:2 (АПЛ)
- 09.04 "Эвертон" 0:1 (АПЛ)
- 02.04 "Лестер" 1:1 (АПЛ)
Челси
- 24.04 "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)
- 20.04 "Арсенал" 2:4 (АПЛ)
- 17.04 "Кристал Пэлас" 2:0 (Кубок Англии)
- 12.04 "Реал" Мадрид 3:2 (Лига чемпионов)
- 09.04 "Саутгемптон" 6:0 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге команды на "Стемфорд Бридж" сыграли 1:1, "Юнайтед" руководил Майкл Каррик. В прошлом сезоне было две ничьи 0:0. "Челси" не выигрывает у МЮ в чемпионате с ноября 2017 года, на "Олд Траффорд" - с мая 2013. Если брать все турниры, у "синих" только одна победа на МЮ в последних десяти матчах.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|33
|25
|5
|3
|80-21
|+59
|80
|2
|"Ливерпуль"
|33
|24
|7
|2
|85-22
|+63
|79
|3
|"Челси"
|32
|19
|8
|5
|67-27
|+40
|65
|4
|"Арсенал"
|33
|19
|3
|11
|52-40
|+12
|60
|5
|"Тоттенхэм"
|33
|18
|4
|11
|56-38
|+18
|58
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|34
|15
|9
|10
|53-51
|+2
|54
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|15
|7
|12
|52-44
|+8
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|33
|15
|4
|14
|33-29
|+4
|49
|9
|"Ньюкасл"
|34
|11
|10
|13
|41-55
|-14
|43
|10
|"Лестер Сити"
|32
|11
|9
|12
|47-51
|-4
|42
|11
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|34
|9
|14
|11
|31-42
|-11
|41
|12
|"Брентфорд"
|34
|11
|7
|16
|41-49
|-8
|40
|13
|"Саутгемптон"
|34
|9
|13
|12
|40-57
|-17
|40
|14
|"Кристал Пэлас"
|33
|8
|14
|11
|43-41
|+2
|38
|15
|"Астон Вилла"
|32
|11
|4
|17
|42-46
|-4
|37
|16
|"Лидс Юнайтед"
|33
|8
|10
|15
|38-68
|-30
|34
|17
|"Бернли"
|33
|6
|13
|14
|29-45
|-16
|31
|18
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|-21
|29
|19
|"Уотфорд"
|33
|6
|4
|23
|31-67
|-36
|22
|20
|"Норвич Сити"
|33
|5
|6
|22
|22-69
|-47
|21
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Ориентировочные составы
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Варан, Линделеф, Теллес - Мактомини, Матич - Эланга, Фернандеш, Рэшфорд - Роналду
"Челси": Менди - Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Алонсо, Канте, Жоржиньо, Джеймс - Маунт, Пулишич - Хавертц
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Челси от UA-Football
Коэффициенты выглядят достаточно размытыми. Обе команды играют без турнирных задач и способны выдать неожиданный результат со знаком минус. У "Челси" хорошая выездная серия, "Олд Траффод" давно перестал быть крепостью для МЮ. И все же вероятно команды поделят очки. Прогноз - ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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