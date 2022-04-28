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Манчестер Юнайтед - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.04.2022

Англия
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Манчестер Юнайтед – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 апреля 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Манчестер Юнайтед - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.04.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 37-й тур

28 апреля 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 21:45 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Манчестер Юнайтед" выграл один из пяти последних матчей АПЛ и фактически простился с мечтой попасть в групповой раунд Лиги чемпионов. Свою злость от серии неудач команда Рангника постарается вылить в перенесенной игре чемпионата с "Челси".

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Манчестер Юнайтед

Две победы, две ничьи, четыре поражения - это не показатели команды, которая хочет пробиться в Лигу чемпионов. "Юнайтед" уступил двум ливерпульским клубам, сыграв просто безобразно, в игре с "Арсеналом" в каких-то моментах МЮ просто не повезло. Тем не менее, тоже поражение, третье за последние четыре игры. За четыре тура до финиша "Манчестер Юнайтед" отстает от "Арсенала" на шесть очков, от "Тоттенхэма" - на четыре и команды северного Лондона должны еще провести дополнительный матч между собой.

По сути "Юнайтед" просто доигрывает сезон, это признает и Ральф Рангник, который в следующем сезоне уступит тренерское кресло Эрику тен Хагу. "Нам осталось сыграть четыре матча, два из них на "Олд Траффорд", мы постараемся набрать как можно больше очков и выиграть как можно больше матчей. Нам нужно играть на своем максимальном уровне". Никаких разговоров о турнирных целях. Рангник говорит, что нужно реалистично смотреть на вещи, и признал, что атмосфера в раздевалке не лучшая.

Помимо всего прочего у "Манчестер Юнайтед" непростая кадровая ситуация. Игру с "Челси" пропустят Магуайр, Фред, Погба, Кавани, Шоу и Санчо.

Челси

Фактически остался без турнирных задач в Премьер-лиге и "Челси". Команда Томаса Тухеля безнадежно отстала от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", но преследователи "синих" - "Арсенал", "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм" играют недостаточно стабильно для того, чтобы сократить отрыв. Третье место в АПЛ будет за "Челси".

У "Челси" еще будет впереди финал Кубка Англии, но в целом "синие" тоже уже в какой-то степени больше думают о следующем сезоне. В частности недавно стало известно, что Тони Рюдигер все же покинет "Челси" в конце сезона. По словам Тухеля, в команде этим расстроены - немецкий защитник был не только одним из лучших игроков "синих" последние полтора сезона, но и входил в группу лидеров.

"Челси" иногда выдает странные результаты, вроде домашнего поражения "Брентфорду" (1:4), какой-то сумасбродной была и игра с "Арсеналом" в предпоследнем туре (2:4), но на выезде команда Тухеля выиграла восемь последних матчей во всех турнирах.

Против "Манчестер Юнайтед" не сыграют Чилуэлл и Хадсон-Одои, Джеймс и Рюдигер под вопросом.

Статистика команд, цифры и факты

  • Форвард "Юнайтед" Криштиану Роналду делал хет-трик в своих двух последних играх АПЛ на "Олд Траффорд".
  • В рамках Премьер-лиги "Челси" не может выиграть у "Манчестер Юнайтед" восемь матчей подряд (пять ничьих, три поражения).

  • МЮ не проигрывает на своем поле "Челси" в чемпионате Англии с мая 2013 года, в пяти из восьми поединков "Юнайтед" не пропускал.

  • "Манчестер Юнайтед" и "Челси" ранее никогда не встречались между собой в АПЛ в четверг.

  • Противостояние с "Челси" - единственное в рамках АПЛ, в котором у "Юнайтед" меньше побед, чем у соперника.

  • "Челси" выиграл восемь последних матчей на выезде во всех турнирах.

  • "Юнайтед" взял четыре очка из 15 возможных в пяти последних турах АПЛ.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Челси

Манчестер Юнайтед

  • 23.04 "Арсенал" 1:3 (АПЛ)
  • 19.04 "Ливерпуль" 0:4 (АПЛ)
  • 16.04 "Норвич" 3:2 (АПЛ)
  • 09.04 "Эвертон" 0:1 (АПЛ)
  • 02.04 "Лестер" 1:1 (АПЛ)

Челси

  • 24.04 "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)
  • 20.04 "Арсенал" 2:4 (АПЛ)
  • 17.04 "Кристал Пэлас" 2:0 (Кубок Англии)
  • 12.04 "Реал" Мадрид 3:2 (Лига чемпионов)
  • 09.04 "Саутгемптон" 6:0 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге команды на "Стемфорд Бридж" сыграли 1:1, "Юнайтед" руководил Майкл Каррик. В прошлом сезоне было две ничьи 0:0. "Челси" не выигрывает у МЮ в чемпионате с ноября 2017 года, на "Олд Траффорд" - с мая 2013. Если брать все турниры, у "синих" только одна победа на МЮ в последних десяти матчах.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 33 25 5 3 80-21 +59 80
2 "Ливерпуль" 33 24 7 2 85-22 +63 79
3 "Челси" 32 19 8 5 67-27 +40 65
4 "Арсенал" 33 19 3 11 52-40 +12 60
5 "Тоттенхэм" 33 18 4 11 56-38 +18 58
6 "Манчестер Юнайтед" 34 15 9 10 53-51 +2 54
7 "Вест Хэм Юнайтед" 34 15 7 12 52-44 +8 52
8 "Вулверхэмптон" 33 15 4 14 33-29 +4 49
9 "Ньюкасл" 34 11 10 13 41-55 -14 43
10 "Лестер Сити" 32 11 9 12 47-51 -4 42
11 "Брайтон энд Хоув Альбион" 34 9 14 11 31-42 -11 41
12 "Брентфорд" 34 11 7 16 41-49 -8 40
13 "Саутгемптон" 34 9 13 12 40-57 -17 40
14 "Кристал Пэлас" 33 8 14 11 43-41 +2 38
15 "Астон Вилла" 32 11 4 17 42-46 -4 37
16 "Лидс Юнайтед" 33 8 10 15 38-68 -30 34
17 "Бернли" 33 6 13 14 29-45 -16 31
18 Эвертон 32 8 5 19 34-55 -21 29
19 "Уотфорд" 33 6 4 23 31-67 -36 22
20 "Норвич Сити" 33 5 6 22 22-69 -47 21

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Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа - Далот, Варан, Линделеф, Теллес - Мактомини, Матич - Эланга, Фернандеш, Рэшфорд - Роналду

"Челси": Менди - Рюдигер, Силва, Аспиликуэта - Алонсо, Канте, Жоржиньо, Джеймс - Маунт, Пулишич - Хавертц

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Челси от UA-Football

Коэффициенты выглядят достаточно размытыми. Обе команды играют без турнирных задач и способны выдать неожиданный результат со знаком минус. У "Челси" хорошая выездная серия, "Олд Траффод" давно перестал быть крепостью для МЮ. И все же вероятно команды поделят очки. Прогноз - ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед ставки Прогнозы
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