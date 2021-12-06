Арсенал - Эвертон онлайн трансляция матча

За последние 30 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 23 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Эвертон. Разница голов 72-25 в пользу команды Арсенал.

Во время последних 61 встреч, команда Арсенал выиграла 37 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 121-57 в пользу команды Арсенал

В прошлом сезоне Эвертон выиграл обе игры против Арсенал (2-1 дома и 1-0 на выезде)

Вы знали, что Арсенал забил 21% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 76-90?

Арсенал без побед над Эвертон в последних 3 играх.

Эвертон получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

Арсенал не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Эвертон не забивает в 7 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Эвертон в сезоне 2-4-12

Bukayo Saka лучший бомбардир Арсенал с 11 голами. Richarlison забил 11 раз за Эвертон

Alexandre Lacazette отдал больше всего передач в Арсенал с 7 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)

Granit Xhaka получил больше всего желтых карточек (10) в Арсенал. Richarlison получил 8 в Эвертон.

Арсенал пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Арсенал выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эвертон выигрывает в 21% матчей.

Арсенал выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эвертон выигрывает в 21%.

Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.

В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).

Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Эвертон выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.

Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.

Арсенал забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Арсенал (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Эвертон - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Эвертон - 1.6.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Арсенал забивает 1.79 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).

Обе команды проиграли их последние матчи.

Год назад, Арсенал была на 9 месте в таблице с 58 очками. Сейчас они на 5 месте с 66 очками.

У команды Арсенал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Год назад, Эвертон была на 8 месте в таблице с 59 очками. Сейчас они на 16 месте с 39 очками.

Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.