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Арсенал - Эвертон онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 22 мая 2022, 18:00 - Эмирейтс
Главный судья: Марринер, Андре
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
До начала
00 : 00 : 00
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
31%
Ничья
31%
Эвертон
38%
П1: 1.63 Х: 3.20 П2: 6.65
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.63 Х: 3.20 П2: 6.65
П1: 1.63 Х: 3.20 П2: 6.65
П1: 1.65 Х: 3.20 П2: 6.50
Интересные факты
  • За последние 30 встреч когда команда Арсенал играла дома, команда Арсенал выиграла 23 раз, 5 сыграла в ничью и 2 победы команды Эвертон. Разница голов 72-25 в пользу команды Арсенал.
  • Во время последних 61 встреч, команда Арсенал выиграла 37 раз, 13 раз сыграла вничью, в то время как команда Эвертон выиграла 11 раз. Разница забитых и пропущенных голов 121-57 в пользу команды Арсенал
  • В прошлом сезоне Эвертон выиграл обе игры против Арсенал (2-1 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Арсенал забил 21% голов между минутами 16-30? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Эвертон забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Арсенал без побед над Эвертон в последних 3 играх.
  • Эвертон получил 6 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Арсенал не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Эвертон не забивает в 7 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Эвертон в сезоне 2-4-12
  • Bukayo Saka лучший бомбардир Арсенал с 11 голами. Richarlison забил 11 раз за Эвертон
  • Alexandre Lacazette отдал больше всего передач в Арсенал с 7 передачами. Abdoulaye Doucoure лучший распасовщик Эвертон (4 передач)
  • Granit Xhaka получил больше всего желтых карточек (10) в Арсенал. Richarlison получил 8 в Эвертон.
  • Арсенал пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Арсенал выигрывает первый тайм в 38% матчей, Эвертон выигрывает в 21% матчей.
  • Арсенал выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Эвертон выигрывает в 21%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Эвертон.
  • В их последнюю встречу команда Эвертон победила в 1 гол(а).
  • Когда Арсенал лидирует 1-0 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Эвертон лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Эвертон проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Эвертон% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Эвертон.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Эвертон's.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Арсенал (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Арсенал выиграла 1, команда Эвертон выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Эвертон проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Арсенал.
  • Команда Арсенал выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Эвертон.
  • Арсенал забивает 1 гола за матч против команды Эвертон, а Эвертон забивает 1.4 гола против команды Арсенал (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Арсенал и Эвертон - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Арсенал и Эвертон - 1.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Арсенал забивает 1.79 гола, играя дома, а Эвертон забивает 0.92 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Год назад, Арсенал была на 9 месте в таблице с 58 очками. Сейчас они на 5 месте с 66 очками.
  • У команды Арсенал серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Год назад, Эвертон была на 8 месте в таблице с 59 очками. Сейчас они на 16 месте с 39 очками.
  • Недавнее выступление команды Эвертон в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Арсенал.
  • Эвертон's performance of the last 5 matches is better than Арсенал's.
Личные встречи
Арсенал
11
Побед
22
Игр
6
Побед
Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
06.12.2021 - 22:00 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2020/2021
23.04.2021 - 22:00 Арсенал 0 - 1 Завершен Эвертон
Чемпионат Англии 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Эвертон 2 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
23.02.2020 - 19:30 Арсенал 3 - 2 Завершен Эвертон
Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2021/2022
16.05.2022 - 22:00 Ньюкасл 2 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
12.05.2022 - 21:45 Тоттенхэм 3 - 0 Завершен Арсенал П
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 18:30 Вест Хэм Юнайтед 1 - 2 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2021/2022
23.04.2022 - 14:30 Арсенал 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
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Последние матчи - Эвертон
Чемпионат Англии 2021/2022
19.05.2022 - 21:45 Эвертон 3 - 2 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021/2022
15.05.2022 - 18:30 Эвертон 2 - 3 Завершен Брентфорд П
Чемпионат Англии 2021/2022
11.05.2022 - 21:45 Уотфорд 0 - 0 Завершен Эвертон Н
Чемпионат Англии 2021/2022
08.05.2022 - 16:00 Лестер Сити 1 - 2 Завершен Эвертон В
Чемпионат Англии 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Эвертон 1 - 0 Завершен Челси В
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Новости команд
Кто победит?
13 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
31%
Ничья
31%
Эвертон
38%
П1: 1.63 Х: 3.20 П2: 6.65
П1: 1.62 Х: 3.00 П2: 6.00
П1: 1.63 Х: 3.20 П2: 6.65
П1: 1.63 Х: 3.20 П2: 6.65
П1: 1.65 Х: 3.20 П2: 6.50
Трансляция
Инфо
Арсеналу потрібно тільки перемагати і сподіватися на поразку Тоттенгема у паралельному поєдинку проти Норвіча - тоді будуть реальні шанси потрапити в топ-4.
Запасні гостей: Лонерган, Доббін, ван де Бек, Велч, Гордон, Коулмен, Миколенко, Прайс, Тосун.
Евертон: Бегович - Брентвейт, Кін, Холгейт - Кенні, Дукуре, Девіс, Івобі - Аллі, Грей - Калверт-Льюїн.
Запасні господарів: Лено, Вайт, Лаказетт, Локонга, Патіно, Пепе, Свонсон, Сміт-Роу, Мхенд.
Арсенал: Ремсдейл - Соареш, Холдінг, Габріел, Тавареш - Ельнені, Джака - Сака, Едегор, Мартінеллі - Нкетіа.
Инфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову трансляцію матчу заключного туру АПЛ, в якому Арсенал прийме Евертон.
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Анонс матча Арсенал - Эвертон 22.05.2022, Чемпионат Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.

Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 18:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Арсенал в предыдущем футбольном матче 06.12.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - Эвертон можно посмотреть 22.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - Эвертон, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Ньюкасл - 16.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.

Команда гостей

Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард

Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 19.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.

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