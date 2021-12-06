Арсенал - Эвертон онлайн трансляция матча

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021/2022, матч начнется на стадионе Эмирейтс.
Дата проведения матча: 22.05.2022
Время начала матча: 18:00
История противостояний между командами Арсенал (Лондон) и командой Эвертон (Ливерпуль):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Эвертон, тогда как команда Арсенал осталась с поражением. Столкновение Эвертон и Арсенал в предыдущем футбольном матче 06.12.2021 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команды Арсенал был сыгран против Ньюкасл - 16.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Ньюкасл.
Название: Эвертон (Ливерпуль)
Год основания Эвертон (Ливерпуль): 1878
Страна: Англия
Тренер: Фрэнк Лэмпард
Прошедший матч команды Эвертон был сыгран против Кристал Пэлас - 19.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Англии 2021/2022 и закончился победой команды Эвертон.
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