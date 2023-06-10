Манчестер Сити - Интер онлайн трансляция матча

Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Интер забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.

Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Интер выигрывает в 42% матчей.

Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Интер выигрывает в 42%.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.

В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).

Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.

Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.

Интер's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.