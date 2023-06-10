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Манчестер Сити - Интер онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 10 июня 2023, 22:00 - Олимпийский стадион Ататюрка . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
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перерыв
Интер
Милан
Смотреть трансляцию
Ход матча
36' Де Брeйне, Кевин Вышел: Филип Фоден
Кто победит?
141 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
46%
Ничья
29%
Интер
25%
П1: 2.05 Х: 2.57 П2: 5.89
Интересные факты
  • Интер имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Интер забивал хотя бы раз в последних 13 матчах.
  • Манчестер Сити выигрывает первый тайм в 53% матчей, Интер выигрывает в 42% матчей.
  • Манчестер Сити выигрывает первую половину матча в 53% случаев, Интер выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Сити.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Сити победила в 3 гол(а).
  • Когда Манчестер Сити лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Манчестер Сити забивает 3.21 гола, играя дома, а Интер забивает 1.73 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Брентфорд 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2022/2023
24.05.2023 - 22:03 Брайтон энд Хоув Альбион 1 - 1 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2022/2023
21.05.2023 - 18:00 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Челси В
Лига Чемпионов 2022/2023
17.05.2023 - 22:00 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Реал В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2022/2023
03.06.2023 - 19:30 Торино 0 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2022/2023
27.05.2023 - 21:45 Интер 3 - 2 Завершен Аталанта В
Кубок Италии 2024
24.05.2023 - 22:00 Фиорентина 1 - 2 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2022/2023
21.05.2023 - 19:00 Наполи 3 - 1 Завершен Интер П
Лига Чемпионов 2022/2023
16.05.2023 - 22:00 Интер 1 - 0 Завершен Милан В
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Главные события
Де Брeйне, Кевин
Вышел: Филип Фоден
36'
Кто победит?
141 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
46%
Ничья
29%
Интер
25%
П1: 2.05 Х: 2.57 П2: 5.89
Составы команд
31
Эдерсон
6
Натан Аке
16
Родри
3
Рубен Диаш
5
Джон Стоунз
25
Мануэль Аканджи
10
Джек Грилиш
8
Илкай Гюндоган
17
Де Брeйне, Кевин
20
Силва, Бернардо
9
Халанд, Эрлинг
24
Андре Онана
36
Маттео Дармиан
15
Франческо Ачерби
95
Алессандро Бастони
2
Дензел Думфрис
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
20
Хакан Чалханоглу
32
Федерико Димарко
10
Лаутаро Мартинес
9
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
    36
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 25
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 9
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 2
    Дензел Думфрис
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 36
    Маттео Дармиан
    Защитник
  • 15
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 24
    Андре Онана
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
1
Удары мимо
2
6
Штрафные
6
1
Офсайды
5
Фолы
6
Угловые
1
2
Удары в створ
Сейвы
2
LIVE
Трансляция матча "Манчестер Сити" - "Интер"
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
45+1'
Инфо
Добавлено две минуты.
44'
Приближается завершение первого тайма. Перерыв сейчас не помешает обеим командам.
39'
Интер ненадолго завладел инициативой, но про создание моментов у ворот соперника пока речи не идёт.
36'
Замена
Сити всё-таки теряет де Брёйне из-за повреждения. Вместо него появился Фоден.
32'
Тревожные новости для фанатов Манчестер Сити. Де Брёйне может понадобится замена. Фоден уже подготовился к выходу на поле, але бельгиец пока остаётся в игре.
29'
Поддавливают «горожане». Де Брёйне с линии штрафной пристреливался, мяч пошёл прямо по центру. Обычно Кевин опаснее пробивает из таких позиций.
27'
Опасный момент
Вот и первый опасный момент в сегодняшнем матче! Холанд на этот раз избежал офсайда и с близкого расстояния пробил в створ. Онана за счёт выбора позиции парировал удар.
24'
С Димарко всё в порядке, он уже вернулся в игру.
23'
20'
Мартинес решился на удар примерно с 40 метров. По силе неплохо, а вот точности не хватило.
18'
Ещё и фолить начали игроки обеих команд, темп совсем снизился в последние несколько минут.
15'
Угловой с правого фланга подал Димарко, без особой угрозы воротам Эдерсона.
14'
Начало встречи не слишком богато событиями. Это можно было предвидеть, никто не готов рисковать с первых минут.
10'
Димарко выполнил классный навес со своего фланга, но Диаш снимает второй этаж в штрафной площадке.
6'
Затяжную позиционную атаку Сити ударом завершил Силва. Не попал в дальний верхний угол.
3'
Офсайд
Холанд получил мяч в штрафной и нанёс мощный удар. Мог быть первый момент, но лайнсмен поднял флажок.
1'
Свисток
Поехали! Мартинес разыграл мяч с центра поля.
2'
Футболисты на поле, гимн Лиги чемпионов прозвучал. Почти всё готово к началу встречи.
Инфо
Арбитр — Шимон Марчиняк.
Запасные: Карсон (в), Ортега (в), Альварес, Уокер, Гомес, Льюис, Ляпорт, Марез, Палмер, Перроне, Филлипс, Фоден.
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити (3-2-4-1): Эдерсон — Аке, Диаш, Аканджи — Родри, Стоунс — Грилиш, Гюндоган (к), де Брёйне, Силва — Холанд. Главный тренер — Пеп Гвардиола.
Запасные: Кордаз (в), Ханданович (в), Асллани, Белланова, Гальярдини, Госенс, Д’Амброзио, де Врей, Корреа, Лукаку, Мхитарян, Шкриньяр.
Инфо
Стартовый состав Интера (3-5-2): Онана — Бастони, Ачерби, Дармиан — Димарко, Чалханоглу, Брозович (к), Барелла, Думфрис — Джеко, Мартинес. Главный тренер — Симоне Индзаги.
Манчестер Сити выиграл квартет, в котором также были Боруссия Дортмунд, Севилья и Копенгаген. В матчах на вылет подопечные Гвардиолы не заметили Лейпциг, Баварию и Реал Мадрид.
Интер стал вторым в группе с Баварией, Барселоной и Викторией Пльзень. В плей-офф нерадзурри одолели Порту, Бенфику и Милан.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов 2022/23 Манчестер Сити – Интер, который пройдёт в Стамбуле.
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Анонс матча "Манчестер Сити" - "Интер" 10.06.2023, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2022/2023, матч пройдет на стадионе Олимпийский стадион Ататюрка.

Дата проведения матча: 10.06.2023
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Интер" можно посмотреть 10.06.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против "Манчестер Юнайтед" - 03.06.2023, в рамках чемпионата Кубок Англии 2022/2023 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Торино - 03.06.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2022/2023 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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