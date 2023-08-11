Колос - Верес онлайн трансляция матча

Анонс матча Колос - Верес 12.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 12.08.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Колос в предыдущем футбольном матче 08.05.2023 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)

Год основания Колос (Ковалевка): 2012

Страна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Черноморец - 06.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)

Год основания Верес (Ровно): 2015

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Шахтер - 02.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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