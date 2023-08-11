  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Верес Смотреть онлайн
В тренде

Колос - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 12 августа 2023, 17:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
Обновить
52'
Верес
Ровно
Смотреть трансляцию
Ход матча
5' Zolotov, Nikolay 7' Никита Бурда 11' Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich Вышел: Денис Балан 25' Денис Безбородько 28' Денис Безбородько 35' Siqueira, Iago
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
27%
Верес
42%
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Колос Ковалёвка выиграла 5 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Верес Ровно выиграла 0 раз. Разница забитых и пропущенных голов 10-4 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • В прошлом сезоне Колос Ковалёвка выиграл обе игры против Верес Ровно (2-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Верес Ровно проиграл 4 выездных матчей подряд.
  • Верес Ровно не выиграл ни в одном из последних 8 выездных матчей.
  • Верес Ровно без побед над Колос Ковалёвка в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Колос Ковалёвка не проигрывает Верес Ровно в последних 3 встречах.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 26% матчей, Верес Ровно выигрывает в 21% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 26% случаев, Верес Ровно выигрывает в 21%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 1 гол(а).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Верес Ровно в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 4, команда Верес Ровно выиграла 0, 1 ничьи.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Колос Ковалёвка забивает 1.4 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 0.4 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Верес Ровно - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Верес Ровно - 0.6.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Колос Ковалёвка забивает 1.06 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Колос Ковалёвка не пропускает в 3 матчах подряд.
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
6
Побед
8
Игр
1
Побед
Верес
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2021/2022
28.11.2021 - 19:30 Колос 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2021/2022
24.07.2021 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Колос Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершен ФК Львов В
Премьер-лига 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершен Колос П
Показать больше
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
28.07.2023 - 19:00 Верес 0 - 2 Завершен Полесье П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
14.07.2023 - 17:00 Верес 0 - 0 Завершен Нива Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
08.07.2023 - 15:00 Металлист 1925 0 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2022/2023
14.06.2023 - 13:04 Верес 6 - 1 Завершен Металлург В
Показать больше
Главные события
35'
Siqueira, Iago
Денис Безбородько
28'
ГООЛ! Денис Безбородько
25'
11'
Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
Вышел: Денис Балан
Никита Бурда
7'
Zolotov, Nikolay
5'
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
27%
Верес
42%
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
    28 25
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
    7
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 10
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 9
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Полузащитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
    5
  • 7
    Андрей Близниченко
    Нападающий
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
    11
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 14
    Максим Марусич
    Полузащитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
    35
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Lavrynenko, Sergiy
Статистика матча
3
ЖК
1
9
Штрафные
10
9
Фолы
9
3
Удары в створ
1
3
Удары мимо
1
4
Угловые
3
1
Сейвы
2
51%
Владение мячом
49%
1
Офсайды
1
Блокировано ударов
1
LIVE
Трансляция матча Колос - Верес
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
51'
Желтая карточка
Велетень получил предупреждение за подкат против Шевченко на правом фланге атаки.
50'
Простреливал с левого фланга штрафной Марусич, но Гакман на противоположной стороне поля не успевал.
48'
Мякушко ускорился до левого фланга штрафной, но так и выскочил с мячом за лицевую.
46'
Колос начал со штрафного на левом фланге атаки.
Свисток
Начался второй тайм!
В первой половине игры Колос наиграл на то преимущество, которое имеет. Хозяев начали нервничать с самого начала, но в итоге спохватились и даже забили гол. Он и остается единственным, потому что гости перестали атаковать.
Свисток
Идем на перерыв. 1:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Инфо
Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит 3 мин.
45'
Фол от Яго в борьбе в воздухе на левом фланге защиты.
43'
Пас от Гакмана с глубины правого фланга в штрафную пошел в офсайд.
41'
Уголовой
Угловой с правого фланга от Колоса со второй попытки остался в штрафной, но Гигант с передачи на второй темп запустил мяч кому-то на огород.
39'
Лучкевич в борьбе на правом фланге атаки получил повреждение.
37'
Довольно спокойно ведет себя скамейка Лавриненко, хотя команда уступает.
34'
Желтая карточка
Яго предупрежден за отложенный фол против Богданова на чужой половине.
32'
Вереск мощным фронтом зажимает соперников на чужой половине поля.
30'
Марусич выстрелом с правого фланга штрафного попал в подкат от Бондаренко.
28'
Желтая карточка
Безбородько решил хватать Близниченко на левом фланге атаки, чтобы сорвать контратаку.
27'
Фол Яго на правом фланге атаки против Богданова.
25'
Гоооол!!!
ГОЛ! Безбородько завершил ударом головой в ближний угол подачу от Ориховского из глубины правого фланга.
22'
Опасный момент
Паника внутри штрафного Вереса после подачи углового с левого фланга завершилась фолом Бурды против Паста после того, как тот отразил его удар пяткой.
20'
Уголовой
Угловой на левом фланге заработал Вереск, но подачу на ближнюю так же на корнер перевел Велетень.
18'
Ничего не происходит интересного на поле в Ковалевке в эти минуты. Может это августовское солнце напекло?
16'
Передачу с левого фланга от Цурикова в штрафную перехватил защитник.
14'
Держит мяч Колос у собственных ворот. Хоть без паники на этот раз.
12'
Опасный момент
Цурикова просто оставили в одиночестве на левом фланге штрафной, но чудом Паст вытащил мощный выстрел в дальний угол.
11'
Замена
Балана выпустили вместо травмированного Дахновского.
9'
Дахновский тем временем забил плечо и вряд ли будет играть дальше.
7'
Желтая карточка
Бурда отобрал мяч у соперника в центре поля, после чего сражался за отскок, но подкатился в ноги Близниченко.
6'
Опасный момент
Со штрафного Близниченко попал в защитника за стенкой, после чего Курко у него и пробил из добивания.
4'
Желтая карточка
Дахновский пробежался по правому флангу контратаки, и в конце концов его сбил Золотов.
3'
Подавал с левого фланга Цуриков, но соперники перехватили.
1'
Довольно сумбурное начало игры.
Свисток
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Верес проиграл Полесью (0:2) и сыграл вничью против Шахтера (1:1).
Инфо
Колос сыграл вничью с Оболонью (0:0) и обыграл Черноморец (2:0).
Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Шестаков, Хондак, Кучеренко, С. Шарай, Балан, Гайдучик.
Верес: Паст - Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, Дахновский - Близниченко, Яго, В. Шарай - Марусич.
Запасные: Горох, Быценко, Ильин, Гончаренко, Кукош, Милько, Демченко, Криворучко, Болбат, Гусол, Салабай.
Колос: Фесюн - Лучкевич, Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуриков - Ориховский, Богданов - Велетень, Безбородько, Мякушко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Колос (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и ровенский Верес.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Сталь Сталь 3 Шлёнск Шлёнск 1 Завершен 16:00 - Сегодня Металлург Металлург 0 Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 Завершен 15:35 - Сегодня Буковина Буковина 0 ФК Хуст ФК Хуст 0 Завершен 15:00 - Сегодня Арсенал Арсенал 2 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 Завершен 15:00 - Сегодня Черноморец Черноморец 2 Оболонь Оболонь 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Колос - Верес 12.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Колос (Ковалевка) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Верес (Ровно):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Колос в предыдущем футбольном матче 08.05.2023 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Верес можно посмотреть 12.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Черноморец - 06.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Шахтер - 02.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.