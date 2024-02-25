Верес - Колос онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 25.02.2024
Время начала матча: 13:00
История противостояний между Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Колос в предыдущем футбольном матче 25.02.2024 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Олег Шандрук и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук
Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Колос - 25.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.
Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команды Колос был сыгран против Верес - 25.02.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.
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