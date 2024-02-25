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Верес - Колос онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 февраля 2024, 13:00 - Авангард
Главный судья: Afanasev, Oleksandr
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 2
Матч завершен
Колос
Ковалевка
Ход матча
53' Demchenko, Oleksandr 60' Денис Балан Вышел: Sharaj, Vladislav 60' Шасталь, Дмитрий Вышел: Gakman, Vasyl 67' Mrvaljevic, Marko Вышел: Gayduchyk, Mykola 67' Siqueira, Iago 68' Денис Безбородько Вышел: Paulauskas, Gytis 74' Veleten, Vladyslav Вышел: Diego Carioca 80' Андрей Цуриков 82' Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich Вышел: Денис Янаков 84' Paulauskas, Gytis
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Верес
41%
Ничья
22%
Колос
37%
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда Верес Ровно выиграла 0 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Колос Ковалёвка выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-4 в пользу команды Колос Ковалёвка
  • В прошлом сезоне Колос Ковалёвка выиграл обе игры против Верес Ровно (2-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Верес Ровно забил 33% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Колос Ковалёвка забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Верес Ровно без побед над Колос Ковалёвка в последних 4 играх.
  • Верес Ровно не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Колос Ковалёвка не забивает в 3 из их 7 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Колос Ковалёвка в сезоне 1-5-1
  • Верес Ровно не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Колос Ковалёвка не забивает в последних 3 матчах.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 12% матчей, Колос Ковалёвка выигрывает в 30% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 12% случаев, Колос Ковалёвка выигрывает в 30%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Колос Ковалёвка.
  • В их последнюю встречу команда Колос Ковалёвка победила в 2 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • У команды Колос Ковалёвка серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 0, команда Колос Ковалёвка выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Колос Ковалёвка проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Колос Ковалёвка.
  • Верес Ровно забивает 0 гола за матч против команды Колос Ковалёвка, а Колос Ковалёвка забивает 1.2 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Колос Ковалёвка - 1.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Колос Ковалёвка - 0.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Верес Ровно забивает 1.39 гола, играя дома, а Колос Ковалёвка забивает 0.62 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Верес
1
Побед
10
Игр
8
Побед
Колос
Премьер-лига 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершен Колос
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
08.05.2023 - 15:01 Верес 0 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершен Колос П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
12.02.2024 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершен Лиепая В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
11.02.2024 - 14:00 Верес 2 - 2 Завершен Сигма Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
09.02.2024 - 15:00 Верес 2 - 1 Завершен АГМК В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
06.02.2024 - 14:30 Верес 0 - 0 Завершен Люнгбю Н
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Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
25.02.2024 - 13:00 Верес 0 - 2 Завершен Колос В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
07.02.2024 - 16:00 Колос 2 - 2 Завершен Пахтакор Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
06.02.2024 - 16:00 Колос 0 - 2 Завершен Вардар П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2025
01.02.2024 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Ческе-Будеёвице Н
Премьер-лига 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Черноморец 1 - 0 Завершен Колос П
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Главные события
84'
Paulauskas, Gytis ГООЛ!
Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
Вышел: Денис Янаков
82'
80'
Андрей Цуриков ГООЛ!
74'
Veleten, Vladyslav
Вышел: Diego Carioca
68'
Денис Безбородько
Вышел: Paulauskas, Gytis
Mrvaljevic, Marko
Вышел: Gayduchyk, Mykola
67'
Siqueira, Iago
67'
Денис Балан
Вышел: Sharaj, Vladislav
60'
Шасталь, Дмитрий
Вышел: Gakman, Vasyl
60'
53'
Demchenko, Oleksandr
Кто победит?
49 Пользователей сделало свой выбор
Верес
41%
Ничья
22%
Колос
37%
Составы команд
Стартовый состав
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
    60
  • 74
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 6
    Julio Cesar
    Защитник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaly Olegovich
    Полузащитник
    82
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 87
    Mrvaljevic, Marko
    Нападающий
    67
  • 30
    Шасталь, Дмитрий
    Полузащитник
    60
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
    67
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
    68
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
    53
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 3
    Роман Гончаренко
    Защитник
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 70
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 9
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
    80
  • 8
    Veleten, Vladyslav
    Полузащитник
    74
Запасные игроки
Тренеры
  • Олег Шандрук
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матча
6
Штрафные
8
8
Фолы
6
5
Удары мимо
5
4
Угловые
4
3
Блокировано ударов
1
1
Удары в створ
2
Сейвы
1
ЖК
1
Трансляция
Во втором тайме команды ничего интересного не демонстрировали, но Колос внезапно забил два быстрых гола и выиграл. Как, так просто? Да, вот так просто.
Свисток
Все! Матч завершен! 0:2! Хорошо, что без тревог.
90+3'
Опасный момент
Подачу с правого фланга от Шарая Банада замыкал в центре вратарской, но головой пробил над воротами.
90+2'
Играют на мяче футболисты Вереса, но без особого энтузиазма. Почему-то мы не удивлены.
90'
Инфо
По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще 4 мин.
89'
Опасный момент
Демченко с розыгрыша углового на левом фланге от угла штрафной пробил в ближний, но Когут не уснул.
88'
Замена
Ильин вышел вместо Топалово.
85'
Дальний удар от Диего с левого фланга низом прошел мимо ближней стойки.
83'
Гоооол!!!
ГОЛ! Тотовицкий с правого фланга контратаки играл в центр штрафной на Диего, но тот упал, после чего Паулаускас пробил в касание.
81'
Замена
Дахновского заменили на Янакова.
80'
Гоооол!!!
ГОЛ! Топалов получил мяч к правому флангу контратаки, после чего сыграл в центр на Тотовицкого, а тот дальше покатил на Цурикова, который положил безумный выстрел в правую девятку.
79'
Когут влетел в Топалова, когда выходил к левому флангу штрафной на перехват, но арбитр фол не дал.
77'
Фол против Паулаускаса от Сезара на левом фланге обороны.
75'
Удар по голове получил возле центрального круга Кучеров от Банады.
73'
Замена
великана заменили на Диего.
70'
Верес играет с мячом на чужой половине.
68'
Замена
Безбородька заменили на Паулаускаса.
67'
Замена
Годя будет играть вместо Его.
67'
Замена
Мрвальевича заменил Гайдучик.
66'
Опасный момент
Тотовицкий тонко сыграл до левого угла вратарской на Топалова, но тот неудачно перебросил вратаря.
64'
Опасный момент
Цуриков выполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, где защитник головой перевел точно под удар слета от Демченко, но тот попал мимо ближней стойки.
62'
На мяче играет Верес на собственной половине, но Колос не хочет высоко прессинговать.
60'
Замена
Шарай будет играть вместо Шастала.
60'
Замена
Гакман вышел вместо Балана.
59'
Топалов дал рулетку в центре поля, но затем зачем-то прыгнул в ноги сопернику в подкате.
58'
Свело ноги у Балана.
58'
Опасный момент
Тотовицкий получил передачу с левого фланга в зоне перед вратарской, но с разворота пробил над воротами.
56'
Опасный момент
Цуриков на дальнем углу вратарской замыкал подачу Топалова с правого фланга, но слета попал над воротами.
55'
Желтая карточка
Кому-то из помощников Шандрука полетела карточка.
53'
Желтая карточка
Демченко откровенно держал за руку Яго в центре поля.
51'
Неудачная загрузка мяча к левому флангу штрафной в направлении Марко.
49'
Минай держит мяч на своей половине.
47'
Забрал мяч на левом фланге атаки у Шастала Цуриков, после чего сыграл на Тотовицкого, но тот запутался в ногах.
46'
Так же много ошибок от команд, как и в первом тайме.
Свисток
Начался второй тайм!
В первом тайме командам не хватало акцентов, однако мы хоть футбол посмотреть смогли. Колос постоянно допускает ошибки в защите, поэтому может и доиграться, но с реализацией у Вереса проблемы, поэтому гости, пока, отскакивают.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Топалов со штрафного на правом фланге крутил под перекладину, но Когут хоть как-то выловил.
43'
Опасный момент
Дахновский выполнил подачу с правого фланга на Яго во вратарскую, но тот головой пробил точно в ноги Фесюну.
42'
Повреждение у Безбородько в центре поля, после столкновения с Сезаром, но арбитру все равно.
40'
Грешат мелким фолом обе команды, поэтому игра не раскрывается под занавес тайма.
38'
Яго перехватил мяч у Милько перед чужой штрафной, но зачем-то решил бить издали и промахнулся.
37'
Прострел с левого фланга штрафной от Шевченко перехватил Бондаренко.
34'
Снова переехала к центру поля наша игра.
32'
Опасный момент
Банада замыкал подачу углового с правого фланга на дальней штанге, Фесюн махнул руками мимо мяча, но соперник чудом не попал в свободный угол ворот.
31'
Верес захватил контроль над мячом и играет через фланги в штрафную.
29'
Дахновский получил заброс к левому флангу штрафной, отбросил назад на Марко, но тот в одно касание пробил существенно мимо дальней штанги.
27'
Опасный момент
Фесюн на угловой перевел подачу с правого фланга контратаки от Дахновского, которая полетела в дальний угол.
25'
Шевченко в центре чужой штрафной пострадал в столкновении с соперником.
23'
Остроты нашему матчу явно не хватает, но хоть стартовали, в отличие от Днепра-1 и Миная.
21'
Держит мяч на чужой половине Колос в эти минуты.
19'
Подачу с левого фланга от Топалова на дальний уже замыкал Великан, но Банада в падении перевел на угловой.
17'
Демченко пробил точно в стенку прямым ударом со штрафного.
16'
Штрафной для Колоса возле чужих владений заработал Великан.
15'
Лучкевич ошибся на мяче на правом фланге обороны, но Лучкевич издали пробил в блок.
13'
Перед лицом Яго махнул ногой Гончаренко в собственной штрафной.
12'
Уголовой
Угловой с левого фланга от Вереса был неудачным.
10'
Фесюн забрал на ближней подачу Шастала с правого фланга.
9'
Не успел за передачей к левому флангу атаки Топалов.
7'
Мелким фолом останавливают атаки друг друга команды.
5'
Перехваченная передача Сикейры в центр штрафной на Мрвалевича.
4'
Фол в атаке на правом фланге атаки против Безбородько против Сезара.
2'
Фол от Шастала на левом фланге обороны против Дахновского.
1'
Колос предлагает игру на атаку от старта.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
В первом круге победил Колос - 2:0.
Инфо
Колос идет девятым с 4 победами, 9 ничьими и 3 поражениями - 21 очко.
Инфо
Верес идет предпоследним с 2 победами, 6 ничьими и 8 поражениями - 12 очков.
Запасные: Горох, Мысак, Черноморец, Кукош, Бурда, Емец, Ильин, Богданов, Диего, Гусол, Салабай, Паулаускас.
Колос: Фесюн - Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуриков - Демченко, Милько - Великан, Тотовицкий, Топалов - Безбородько.
Запасные: Паст, Мельник, Вовченко, Гакман, Смиян, Кухарук, Клец, Янаков, В. Шарай, Годя, Шестаков, Гайдучик.
Верес: Когут - Балан, Кучеренко, Жулио Сезар, Шевченко - Дахновский, Банада, Кучеров, Шастал -- Яго -- Мрвалевич.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Инфо
Александр Афанасьев (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Авангард (Ровно, Украина) сыграют ровенский Верес и ковалевский Колос.
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Анонс матча Верес - Колос 25.02.2024, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 25.02.2024
Время начала матча: 13:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Верес (Ровно) и командой Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Колос, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Колос в предыдущем футбольном матче 25.02.2024 закончилось с таким счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Олег Шандрук и Vyshnyak, Yaroslav разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Колос можно посмотреть 25.02.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Колос, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Олег Шандрук

Прошедший поединок команды Верес был сыгран против Колос - 25.02.2024, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

Команда гостей

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Верес - 25.02.2024, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Колос.

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