Борнмут - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

За последние 7 встреч когда команда Борнмут играла дома, команда Борнмут выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 16-11 в пользу команды Вест Хэм Юнайтед.

Во время последних 14 встреч, команда Борнмут выиграла 5 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-23 в пользу команды Вест Хэм Юнайтед

В прошлом сезоне Вест Хэм Юнайтед выиграл обе игры против Борнмут (2-0 дома и 4-0 на выезде)

Вест Хэм Юнайтед пропускает в каждом из последних 9 матчах.

Борнмут выигрывает первый тайм в 28% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 33% матчей.

Борнмут выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 4 гол(а).

Когда Борнмут лидирует 1-0 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Когда Борнмут проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.

Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.

Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Борнмут.

Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Борнмут (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Борнмут выиграла 1, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Борнмут.

Команда Борнмут выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.

Борнмут забивает 1.4 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 3 гола против команды Борнмут (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Борнмут и Вест Хэм Юнайтед - 4.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Борнмут и Вест Хэм Юнайтед - 2.6.

Борнмут забивает 1.35 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).