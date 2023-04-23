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Борнмут - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 12 августа 2023, 17:00 - Виталити Стадион
Главный судья: Петер Банкс
Рейтинг матча:
Борнмут
Борнмут
0 - 1
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55'
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ход матча
39' Джаррод Боуэн
49' Майкл Антонио
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Борнмут
30%
Ничья
37%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 3.18 Х: 2.51 П2: 2.67
Интересные факты
  • За последние 7 встреч когда команда Борнмут играла дома, команда Борнмут выиграла 2 раз, 2 сыграла в ничью и 3 победы команды Вест Хэм Юнайтед. Разница голов 16-11 в пользу команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Во время последних 14 встреч, команда Борнмут выиграла 5 раз, 3 раз сыграла вничью, в то время как команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 6 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-23 в пользу команды Вест Хэм Юнайтед
  • В прошлом сезоне Вест Хэм Юнайтед выиграл обе игры против Борнмут (2-0 дома и 4-0 на выезде)
  • Вест Хэм Юнайтед пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Борнмут выигрывает первый тайм в 28% матчей, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 33% матчей.
  • Борнмут выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Вест Хэм Юнайтед выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Вест Хэм Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Вест Хэм Юнайтед победила в 4 гол(а).
  • Когда Борнмут лидирует 1-0 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Борнмут проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Борнмут% своих матчей.
  • Когда Вест Хэм Юнайтед проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Вест Хэм Юнайтед% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Вест Хэм Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Борнмут.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Борнмут (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Борнмут выиграла 1, команда Вест Хэм Юнайтед выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Вест Хэм Юнайтед проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Борнмут.
  • Команда Борнмут выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Вест Хэм Юнайтед.
  • Борнмут забивает 1.4 гола за матч против команды Вест Хэм Юнайтед, а Вест Хэм Юнайтед забивает 3 гола против команды Борнмут (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Борнмут и Вест Хэм Юнайтед - 4.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Борнмут и Вест Хэм Юнайтед - 2.6.
  • Борнмут забивает 1.35 гола, играя дома, а Вест Хэм Юнайтед забивает 1.54 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Борнмут's performance of the last 5 matches is better than Вест Хэм Юнайтед's.
Личные встречи
Борнмут
4
Побед
12
Игр
5
Побед
Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2022/2023
23.04.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 4 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Чемпионат Англии 2022/2023
24.10.2022 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Борнмут
Чемпионат Англии 2019/2020
01.01.2020 - 20:00 Вест Хэм Юнайтед 4 - 0 Завершен Борнмут
Чемпионат Англии 2019/2020
28.09.2019 - 17:00 Борнмут 2 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед
Последние матчи - Борнмут
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Эвертон 1 - 0 Завершен Борнмут П
Чемпионат Англии 2022/2023
20.05.2023 - 17:00 Борнмут 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Чемпионат Англии 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Кристал Пэлас 2 - 0 Завершен Борнмут П
Чемпионат Англии 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Англии 2022/2023
30.04.2023 - 16:00 Борнмут 4 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
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Последние матчи - Вест Хэм Юнайтед
Лига конференций 2022/2023
07.06.2023 - 22:07 Фиорентина 1 - 2 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Лестер Сити 2 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
Чемпионат Англии 2022/2023
21.05.2023 - 15:30 Вест Хэм Юнайтед 3 - 1 Завершен Лидс Юнайтед В
Лига конференций 2022/2023
18.05.2023 - 22:00 АЗ 0 - 1 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Брентфорд 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед П
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Главные события
49'
Майкл Антонио
39'
Джаррод Боуэн
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
Борнмут
30%
Ничья
37%
Вест Хэм Юнайтед
33%
П1: 3.18 Х: 2.51 П2: 2.67
Составы команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
25
Senesi, Marcos
27
Илья Забарный
37
Ааронс, Макс
29
Филип Биллинг
8
Росвелл, Жоэ
32
Anthony, Jaidon
10
Райан Кристи
7
Дэвид Брукс
9
Доминик Соланке
23
Альфонс Ареола
5
Куфал, Владимир
4
Курт Зума
27
Агуэрд, Найеф
33
Эмерсон
28
Соуцек, Томаш
10
Пакета, Лукас
20
Джаррод Боуэн
8
Пабло Форнальс
22
Мохамед Саид Бенрахма
9
Майкл Антонио
Стартовый состав
  • 9
    Доминик Соланке
    Нападающий
  • 32
    Anthony, Jaidon
    Нападающий
  • 10
    Райан Кристи
    Нападающий
  • 7
    Дэвид Брукс
    Нападающий
  • 29
    Филип Биллинг
    Полузащитник
  • 8
    Росвелл, Жоэ
    Полузащитник
  • 3
    Kerkez, Milos
    Защитник
  • 25
    Senesi, Marcos
    Защитник
  • 27
    Илья Забарный
    Защитник
  • 37
    Ааронс, Макс
    Защитник
  • 1
    Нето
    Вратарь
  • 9
    Майкл Антонио
    Полузащитник
    49
  • 20
    Джаррод Боуэн
    Нападающий
    39
  • 8
    Пабло Форнальс
    Полузащитник
  • 22
    Мохамед Саид Бенрахма
    Полузащитник
  • 28
    Соуцек, Томаш
    Полузащитник
  • 10
    Пакета, Лукас
    Полузащитник
  • 5
    Куфал, Владимир
    Защитник
  • 4
    Курт Зума
    Защитник
  • 27
    Агуэрд, Найеф
    Защитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 23
    Альфонс Ареола
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Андони Ираола
  • Дэвид Мойес
Статистика матча
65%
Владение мячом
35%
1
Удары мимо
6
8
Штрафные
6
6
Фолы
8
Блокировано ударов
2
5
Угловые
3
3
Сейвы
6
3
Удары в створ
2
ЖК
2
Трансляция
52'
Гоооол!!!
50'
Опасный момент
Классный удар слёта нанёс Брукс! Ареоля достал мяч из-под перекладины.
49'
Желтая карточка
Антонио слишком активно пошёл в прессинг против Керкеза.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
Достаточно унылый первый тайм от Борнмута и Вест Хэма. Типичный британский футбол с большим количеством борьбы и с моментами только после стандартов.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена одна минута.
41'
Очередная попытка дальнего удара от игроков Борнмута. На этот раз пробивал Брукс, Ареоля среагировал.
39'
Желтая карточка
Боуэн получил жёлтую за то, что продолжил рывок с мячом после свистка. Новые правила во всей красе.
36'
Бенрама здорово приложился издали, но мяч всё-таки пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.
35'
Опасный момент
Биллинг успел занять позицию на линии и заблокировать удар Пакеты головой после подачи с углового.
33'
Соучек мог срезать мяч в свои ворота после подачи Брукса, но Ареоля контролировал ситуацию на ленточке.
29'
Довели до удара быструю контратаку подопечные Мойеса, но сама попытка Форнальса оказалась неудачной.
26'
Кристи вышел на ударную позицию и пробил в створ. Тем не менее, особых трудностей у Ареоля не возникло.
20'
Опасно выглядел навес Боуэна с углового, но Соучеку не дали зацепиться за мяч на ближней штанге.
16'
Опасный момент
Соучек попадает в штангу! Пустили опорника «молотобойцев» в штрафную, тот простреливал на Антонио и мяч едва не срезался в ворота. Повезло Нету и компании.
11'
Соланке зацепился за передачу из глубины, придержал мяч и оставил под удар Бруксу. По точности есть вопросы, а вот атака неплохая.
10'
Идёт борьба за инициативу. Сейчас скорее Вест Хэм играет первым номером, но Борнмут часто огрызается.
5'
Боуэн попытался поразить ворота Нету с дальнего расстояния. Не попал даже в створ.
3'
Форнальс подхватил мяч в чужой штрафной и нанёс удар с разворота. Пока всего лишь пристрелка.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Питер Бэнкс.
Запасные: Раду (в), Гринвуд, Килкенни, Клюйверт, Мефам, Мур, Семенио, Траоре, Хилл.
Инфо
Стартовый состав Борнмута: Нету — Керкез, Сенеси, Забарный, Ааронс — Биллинг, Ротвелл — Энтони, Кристи, Брукс — Соланке. Главный тренер — Андони Ираола.
Запасные: Ананг (в), Фабианский (в), Джонсон, Ингс, Керер, Ковентри, Корне, Мубама, Огбонна.
Инфо
Стартовый состав Вест Хэма: Ареоля — Эмерсон, Агер, Зума, Цоуфал — Пакета, Соучек — Бенрама, Форнальс, Боуэн — Антонио. Главный тренер — Дэвид Мойес.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура АПЛ Борнмут – Вест Хэм.
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Анонс матча "Борнмут" - "Вест Хэм Юнайтед" 12.08.2023, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Борнмут" (Борнмут) и командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Виталити Стадион.

Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Борнмут" (Борнмут) и командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Вест Хэм Юнайтед", тогда как команда "Борнмут" осталась с поражением. Столкновение "Борнмут" и "Вест Хэм Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.04.2023 закончилось с такими результатами: 0:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Андони Ираола и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Борнмут" - "Вест Хэм Юнайтед" можно посмотреть 12.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Борнмут" - "Вест Хэм Юнайтед", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Борнмут" (Борнмут)
Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890
Страна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Предыдущий поединок команды "Борнмут" был сыгран против Эвертон - 28.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды Эвертон.

Команда гостей

Название: "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон)
Год основания "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес

Прошедший матч команды "Вест Хэм Юнайтед" был сыгран против "Фиорентина" - 07.06.2023, в рамках турнира Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды "Вест Хэм Юнайтед".

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