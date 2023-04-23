Борнмут - Вест Хэм Юнайтед онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Борнмут" (Борнмут) и командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Виталити Стадион.
Дата проведения матча: 12.08.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между "Борнмут" (Борнмут) и командой "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Вест Хэм Юнайтед", тогда как команда "Борнмут" осталась с поражением. Столкновение "Борнмут" и "Вест Хэм Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 23.04.2023 закончилось с такими результатами: 0:4 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Андони Ираола и Дэвид Мойес разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Борнмут" (Борнмут)
Год основания "Борнмут" (Борнмут): 1890
Страна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Предыдущий поединок команды "Борнмут" был сыгран против Эвертон - 28.05.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2022/2023 и закончился победой команды Эвертон.
Название: "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон)
Год основания "Вест Хэм Юнайтед" (Лондон): 1895
Страна: Англия
Тренер: Дэвид Мойес
Прошедший матч команды "Вест Хэм Юнайтед" был сыгран против "Фиорентина" - 07.06.2023, в рамках турнира Лига конференций 2022/2023 и закончился победой команды "Вест Хэм Юнайтед".
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