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СК Днепр-1 - Славия онлайн трансляция матча

Лига Европы - 17 августа 2023, 21:00 - Kosicka futbalova arena . Трансляция: УНИАН ТВ
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
До начала
00 : 00 : 00
Славия
Прага
Смотреть трансляцию
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
31%
Славия
31%
Интересные факты
  • СК Днепр-1 выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Славия Прага имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Славия Прага не проигрывает в последних 13 играх.
  • Результат первой игры Славия Прага - СК Днепр-1 3-0.
  • Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 25 матчах.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 30% матчей, Славия Прага выигрывает в 44% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Славия Прага выигрывает в 44%.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Славия Прага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Славия Прага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.
  • Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • СК Днепр-1 забивает 1.92 гола, играя дома, а Славия Прага забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Победителем прошлой встречи была команда Славия Прага.
  • В их последнюю встречу команда Славия Прага победила в 3 гол(а).
  • СК Днепр-1 пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Славия Прага имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Славия
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье В
Лига Чемпионов 2023/2024
01.08.2023 - 20:30 Панатинаикос 2 - 2 Завершен СК Днепр-1 Н
Лига Чемпионов 2023/2024
25.07.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 3 Завершен Панатинаикос П
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Последние матчи - Славия
Лига Европы 2023/2024
10.08.2023 - 20:00 Славия 3 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Лига конференций 2022/2023
03.11.2022 - 19:45 Славия 1 - 1 Завершен Сивасспор Н
Лига конференций 2022/2023
27.10.2022 - 22:00 Балкани 0 - 1 Завершен Славия В
Лига конференций 2022/2023
13.10.2022 - 19:45 Клуж 2 - 0 Завершен Славия П
Лига конференций 2022/2023
06.10.2022 - 22:00 Славия 0 - 1 Завершен Клуж П
Показать больше
Кто победит?
103 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
38%
Ничья
31%
Славия
31%
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - "Славия"
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
Инфо
Арбитр — Хесус Хиль Мансано (Испания).
Запасные: Валеф (в), Билл, Горин, Кивинда, Когут, Леднев, Пурита, Сваток, Танчик.
Инфо
Стартовый состав Днепра-1 (4-2-3-1): Кинарейкин — Каплиенко, Кравец, Сарапий, Пасич — Бабенко, Рубчинский — Горбунов, Пихалёнок (к), Гуцуляк — Филиппов. Главный тренер — Александр Кучер.
Запасные: Мандоус (в), Сиротник (в), Боржил, Влчек, Громада, Доудера, Тиджани, Томич, Хытил, Юрашек.
Инфо
Стартовый состав Славии (4-3-3): Коларж — Провод, Голеш (к), Усу, Масопуст — Зеферис, Дорли, Шевчик — ван Бюрен, Юречка, Шранц. Главный тренер — Йиндржих Трпишовский.
Подопечные Александра Кучера проиграли в Праге со счётом 0-3 и мысленно уже готовы бороться за путёвку в Лигу конференций.
Игра престижа. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Днепр-1 – Славия.
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Манчестер Сити Манчестер Сити 2 Севилья Севилья 1 Завершен 21:45 - Вчера Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс 0 Норвич Сити Норвич Сити 1 Завершен 19:00 - Вчера Флора Флора 0 Фарул Фарул 2 Завершен 16:00 - Вчера Скала 1911 Скала 1911 2 Нива Нива 1 Завершен 22:00 - 15.08.2023 Марсель Марсель 2 Панатинаикос Панатинаикос 1

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Анонс матча СК Днепр-1 - "Славия" 17.08.2023, Лига Европы

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч состоится на стадионе Kosicka futbalova arena.

Дата проведения матча: 17.08.2023
Время начала матча: 21:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой "Славия" (Прага):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Славия", тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение "Славия" и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 10.08.2023 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - "Славия" можно посмотреть 17.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Европы. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - "Славия", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 13.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия

Предыдущий поединок команды "Славия" был сыгран против СК Днепр-1 - 10.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - "Славия" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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