СК Днепр-1 - Славия онлайн трансляция матча

СК Днепр-1 выиграл 3 домашних матчей подряд.

Славия Прага имеет выигрышную серию из 5 матчей.

Славия Прага не проигрывает в последних 13 играх.

Результат первой игры Славия Прага - СК Днепр-1 3-0.

Славия Прага забивал хотя бы раз в последних 25 матчах.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 30% матчей, Славия Прага выигрывает в 44% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 30% случаев, Славия Прага выигрывает в 44%.

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Славия Прага лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Славия Прага проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Славия Прага% своих матчей.

Славия Прага's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.

СК Днепр-1 забивает 1.92 гола, играя дома, а Славия Прага забивает 1.89 гола, играя на выезде (в среднем).

Победителем прошлой встречи была команда Славия Прага.

В их последнюю встречу команда Славия Прага победила в 3 гол(а).

СК Днепр-1 пропускает в каждом из последних 5 матчах.