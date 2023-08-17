СК Днепр-1 - Славия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой "Славия" (Прага) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Европы 2023/2024, матч состоится на стадионе Kosicka futbalova arena.
Дата проведения матча: 17.08.2023
Время начала матча: 21:00
История противостояний между клубами СК Днепр-1 (Днепр) и командой "Славия" (Прага):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Славия", тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение "Славия" и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 10.08.2023 закончилось со счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против ФК Минай - 13.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: "Славия" (Прага)
Год основания "Славия" (Прага): 1892
Страна: Чехия
Предыдущий поединок команды "Славия" был сыгран против СК Днепр-1 - 10.08.2023, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Славия".
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