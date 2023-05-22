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Полесье - Оболонь онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 сентября 2023, 15:00 - Tsentralnyi Stadion . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Копиевски, Виктор
Рейтинг матча:
Полесье
Житомир
0 - 0
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19'
Оболонь
Киев
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Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
43%
Ничья
23%
Оболонь
33%
П1: 1.96 Х: 2.38 П2: 5.52
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда FC Polissya выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-4 в пользу команды FC Obolon Kiev
  • FC Polissya получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • FC Polissya выигрывает первый тайм в 58% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 32% матчей.
  • FC Polissya выигрывает первую половину матча в 58% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 32%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.
  • Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Polissya (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда FC Polissya выиграла 0, команда FC Obolon Kiev выиграла 4, 1 ничьи.
  • FC Polissya забивает 0.6 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1.8 гола против команды FC Polissya (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и FC Obolon Kiev - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и FC Obolon Kiev - 1.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • FC Polissya забивает 2.07 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).
  • FC Polissya имеет выигрышную серию из 3 матчей.
Личные встречи
Полесье
1
Побед
7
Игр
5
Побед
Оболонь
Первая лига Украины 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершен Полесье
Первая лига Украины 2022/2023
23.04.2023 - 13:33 Полесье 0 - 1 Завершен Оболонь
Первая лига Украины 2021/2022
26.09.2021 - 15:30 Полесье 1 - 4 Завершен Оболонь
Кубок Украины 2021/2022
31.08.2021 - 19:00 Оболонь 1 - 0 Завершен Полесье
Последние матчи - Полесье
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 Агробизнес 0 - 2 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 17:05 ЛНЗ 1 - 2 Завершен Полесье В
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Полесье 0 - 1 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 2 - 1 Завершен Полесье П
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Последние матчи - Оболонь
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 15:00 ФК Звягель 0 - 1 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Черноморец 2 - 0 Завершен Оболонь П
Премьер-лига 2023/2024
04.08.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Динамо П
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Полесье
43%
Ничья
23%
Оболонь
33%
П1: 1.96 Х: 2.38 П2: 5.52
Составы команд
Стартовый состав
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 5
    Никита Кравченко
    Полузащитник
  • 55
    Krushynskyi, Borys
    Полузащитник
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 7
    Александр Назаренко
    Полузащитник
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
  • 99
    Galvao, Arielson Sampaio
    Полузащитник
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 1
    Назарий Федоривский
    Вратарь
  • 5
    Александр Осман
    Защитник
  • 3
    Владислав Приймак
    Защитник
  • 2
    Карась, Даниил
    Защитник
  • 33
    Дмитрий Нагиев
    Защитник
  • 4
    Тарас Мороз
    Защитник
  • 17
    Руслан Черненко
    Полузащитник
  • 10
    Олег Слободян
    Полузащитник
  • 14
    Chernov, Oleksandr
    Полузащитник
  • 8
    Ростислав Тарануха
    Полузащитник
  • 25
    Виталий Груша
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Kalitvintsev, Yuriy
  • Валерий Иващенко
Статистика матча
49%
Владение мячом
51%
Штрафные
1
1
Фолы
1
Блокировано ударов
1
Угловые
LIVE
Трансляция матча Полесье - Оболонь
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
16'
Уголовой
Но ничего гости из этого углового не выдавили - отбились спокойно житомирцы
15'
Нагиев убежал в контру по флангу, пробежал через все поле, прострелил, но заработал только угловой
13'
Оболонь пока что только обороняется - в атаке пивоваров не видно
11'
Уголовой
Угловой для Полесья - навес, Чоботенко боролся и даже в этой борьбе получил небольшое повреждение
9'
Макуана вывалился в зону, но пробил не сильно - совершенно не проблема для кипера гостей
7'
Опасный момент
А вот Крушинский метров с 20-ти дал в касание - тоже рядом и тоже неплохо выглядело
5'
Опасный момент
А вот хорошо - флангом разогнали атаку хозяева - Танковский скидывал в центр чуть назад под удар, но Назаренко дал выше!
4'
Макуана даже прессинговать вратаря Оболони бегает - пока что ативен
3'
Пока что все спокойно - мяч в центре поля в ногах у хозяев
1'
Свисток
Матч начался!
Что ж, выходят команды на поле
Инфо
Полесье перед отчетным матчем занимает в турнирной таблице 3-е место (9 очков), у Оболони 5 баллов и 12-е место в таблице
Инфо
Запасные Оболони: Кичак, Рыбка, Краснопир, Мединский, Вовкун, Прокопенко, Лукьянчук, Фатеев, Муха, Суханов, Косовский, Ермоленко
Инфо
Стартовый состав Оболони: Федоривский, Осман, Приймак, Карась, Нагиев, Мороз, Чернов, Груша, Слободян, Чернов, Тарануха
Инфо
Запасные Полесья: Огиря, Кушниренко, Шастал, Козак, Янаков, Грицук, Гитченко, Морозко, Шаповал, Мустафаев, Кудрик, Поспелов
Инфо
Стартовый состав Полесья: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков, Кравченко, Крушинский, Танковский, Назаренко, Макуана, Ариэлсон, Будковский
Инфо
Матч начнется в 15:00, судить игру будет Виктор Копиевский
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовый онлайн матча 6-го тура УПЛ, в котором Полесье примет Оболонь
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Анонс матча Полесье - Оболонь 02.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Полесье (Житомир) и командой Оболонь (Киев) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Tsentralnyi Stadion.

Дата проведения матча: 02.09.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Полесье (Житомир) и командой Оболонь (Киев):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Оболонь и Полесье в предыдущем футбольном матче 22.05.2023 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Kalitvintsev, Yuriy и Валерий Иващенко разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Полесье - Оболонь можно посмотреть 02.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Полесье - Оболонь, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший матч команды Полесье был сыгран против ФК Александрия - 26.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Команда гостей

Название: Оболонь (Киев)
Год основания Оболонь (Киев): 2013
Страна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий матч команды Оболонь был сыгран против Кривбасс - 28.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Полесье - Оболонь онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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