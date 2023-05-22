Полесье - Оболонь онлайн трансляция матча

Во время последних 7 встреч, команда FC Polissya выиграла 1 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда FC Obolon Kiev выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 12-4 в пользу команды FC Obolon Kiev

FC Polissya получил 3 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига

FC Polissya выигрывает первый тайм в 58% матчей, FC Obolon Kiev выигрывает в 32% матчей.

FC Polissya выигрывает первую половину матча в 58% случаев, FC Obolon Kiev выигрывает в 32%.

Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)

Когда FC Polissya лидирует 1-0 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 0-1 дома, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда FC Obolon Kiev проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Obolon Kiev% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды FC Obolon Kiev.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kiev's.

Команда FC Obolon Kiev проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды FC Polissya (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда FC Polissya выиграла 0, команда FC Obolon Kiev выиграла 4, 1 ничьи.

FC Polissya забивает 0.6 гола за матч против команды FC Obolon Kiev, а FC Obolon Kiev забивает 1.8 гола против команды FC Polissya (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами FC Polissya и FC Obolon Kiev - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между FC Polissya и FC Obolon Kiev - 1.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

FC Polissya забивает 2.07 гола, играя дома, а FC Obolon Kiev забивает 1.08 гола, играя на выезде (в среднем).