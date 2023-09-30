Верес - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Авангард.
Дата проведения матча: 30.09.2023
Время начала матча: 15:00
История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой ЛНЗ (Черкассы):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ЛНЗ, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 09.08.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команды Верес был сыгран против Шахтер - 26.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб
Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Динамо - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.
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