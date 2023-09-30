Верес - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Верес Ровно не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

LNZ Cherkasy не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Stanislav Sharay лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Maksym Pryadun забил 3 раз за LNZ Cherkasy

Mykhailo Shestakov получил больше всего желтых карточек (4) в Верес Ровно. Anton Savin получил 3 в LNZ Cherkasy.

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 17% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 43% матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 17% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 43%.

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Верес Ровно забивает 1.29 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.