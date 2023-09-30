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Верес - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 30 сентября 2023, 15:00 - Авангард
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
До начала
00 : 00 : 00
ЛНЗ
Черкассы
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Верес
45%
Ничья
18%
ЛНЗ
36%
П1: 1.57 Х: 8.30 П2: 3.17
Интересные факты
  • Верес Ровно не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • LNZ Cherkasy не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Stanislav Sharay лучший бомбардир Верес Ровно с 2 голами. Maksym Pryadun забил 3 раз за LNZ Cherkasy
  • Mykhailo Shestakov получил больше всего желтых карточек (4) в Верес Ровно. Anton Savin получил 3 в LNZ Cherkasy.
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 17% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 43% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 17% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 43%.
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than LNZ Cherkasy's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Верес Ровно забивает 1.29 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1.07 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Верес Ровно серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
2
Игр
2
Побед
ЛНЗ
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершен ЛНЗ
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
15.07.2021 - 18:30 Верес 1 - 2 Завершен ЛНЗ
Последние матчи - Верес
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Верес В
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Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 4 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 13:00 ЛНЗ 2 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 15:00 ЛНЗ 0 - 1 Завершен Металлист 1925 П
Кубок Украины 23-25
23.08.2023 - 16:00 Виктория 1 - 0 Завершен ЛНЗ П
Показать больше
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Верес
45%
Ничья
18%
ЛНЗ
36%
П1: 1.57 Х: 8.30 П2: 3.17
Трансляция
Инфо
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Насонов, Муравский, Тищенко, Шестаков, Ковалев, Банада, Тарасенко, Савин, Копыл, Хамелюк, Хобленко
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Бойко, Норенков, Стасюк, Лопыренок, Калюжный, Селин, Наумец, Пасич, Олейник, Прядун
Инфо
Запасные Вереса: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Ковалюк, Хондак, Яго, Гакман, Шарай Владислав, Свитюха
Инфо
Стартовый состав Вереса: Паст, Вовченко, Курко, Марусич, Кучеренко, Шарай Станислав, Кучеров, Балан, Кухар, Гайдучик, Шевченко
Верес на неделе провел кубковый матч, в котором разгромно проиграл Шахтеру 0:3
В турнирном положении дела у команд пока что идут не лучшим образом. Верес идет на 14-м месте с 5 очками. ЛНЗ на 12-м месте в таблице с 7 баллами
Инфо
Матч начнется в 15:00. Главный судья - Ярослав Козык. Также в распоряжении судейской бригады будет ВАР.
Добрый день! Календарь 9-го тура УПЛ открывает матч, в котором Верес примет ЛНЗ. Этот поединок в качестве текстового онлайна предлагает вашему вниманию UA-Футбол!
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Последние матчи
Завершен 22:15 - Вчера Бенфика Бенфика 1 Порту Порту 0 Завершен 22:00 - Вчера Барселона Барселона 1 Севилья Севилья 0 Завершен 22:00 - Вчера Страсбур Страсбур 0 Ланс Ланс 1 Завершен 22:00 - Вчера Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0 Сандерленд Сандерленд 3 Завершен 21:45 - Вчера Кортрейк Кортрейк 2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1

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Анонс матча Верес - ЛНЗ 30.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Верес (Ровно) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 30.09.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой ЛНЗ (Черкассы):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ЛНЗ, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и ЛНЗ в предыдущем футбольном матче 09.08.2022 закончилось с таким счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - ЛНЗ можно посмотреть 30.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Верес был сыгран против Шахтер - 26.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команды ЛНЗ был сыгран против Динамо - 23.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча Верес - ЛНЗ онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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