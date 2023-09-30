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Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.09.2023

Украина
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Матч команд второй половины турнирной таблицы

Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.09.2023

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская Премьер-лига, девятый тур

30 сентября 2023. Ровно, “Авангард”

“Верес” 15:00 “ЛНЗ”

Телетрансляция – Youtube

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Вересу” понравился эксперимент с платными трансляциями, и важную игру УПЛ против “ЛНЗ” болельщики ровенского клуба тоже увидят только на ютубе.

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Содержание

Новости Вереса

Сколько зрителей, посмотревших платно матч Кубка Украины с “Шахтером”, включаться и на игру с ЛНЗ? Вопрос риторический. Но предстоящий матч не менее важен для команды Лавриненко.

“Верес” выиграл пока только один матч в семи турах УПЛ, переиграв на своем поле “Черноморец”. Дважды команда Лавриненко сыграла вничью, в том числе и против “Шахтера”, и еще четыре раза проиграла.

Кубковая игра против “Шахтера” получилась для “Вереса” менее удачной. После более-менее равного первого тайма, в котором у аутсайдера даже было пару шансов, “горняки” ощутимо добавили в интенсивности, и разница в классе команда стала очевидной. В итоге “Верес” проиграл 0:3.

По словам Лавриненко, Дахновский, Клец, Близниченко все еще недоступны, Балан уже в основной группе.

Новости ЛНЗ

Недолго длилась беспроигрышная серия Олега Дулуба во главе “ЛНЗ”. В третьем матче во главе черкасской команды 58-летний специалист уступил киевскому “Динамо” (4:2).

“ЛНЗ” во втором подряд матче забило два гола, но новичок УПЛ пропустил четыре мяча, мог и больше. Игра в защите остается проблемой черкащан – в УПЛ только “Минай” (17) и “Ворскла” (14) пропустили больше, чем ЛНЗ (12).

После матча с “Динамо” Олег Дулуб сказал, что удовлетворен игрой своей команды на 50%. Если “Верес” будет испытывать такие же проблемы с реализацией, как и в предыдущих своих матчах, процент радости тренера “ЛНЗ” может возрасти.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Верес” и “ЛНЗ” никогда ранее между собой не встречались.
  • “Верес” забивал в шести последних домашних матчах УПЛ.
  • “ЛНЗ” два своих сухих матча сыграл на выезде.
  • “Верес” в трех последних матчах во всех турнирах забил один гол.

Последние пять матчей Вереса и ЛНЗ

Верес

  • 26.09 “Шахтер” 0:3 (Кубок Украины)
  • 22.09 “Оболонь” 0:0 (УПЛ)
  • 17.09 “Кривбас” 1:2 (УПЛ)
  • 01.09 “Черноморец” 3:1 (УПЛ)
  • 23.08 “Эпицентр” 3:1 (Кубок Украины)

Колос

  • 23.09 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ)
  • 17.09 “Рух” 2:1 (УПЛ)
  • 03.09 “Днепр-1” 0:0 (УПЛ)
  • 26.08 “Металлист 1925” 0:1 (УПЛ)
  • 23.08 “Виктория” 0:1 (Кубок Украины)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ
1 Шахтер 8 5 3 0 16-8 +8 18 0
2 Кривбасс 8 5 2 1 17-7 +10 17 0
3 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0
4 Полесье 8 5 0 3 12-6 +6 15 0
5 Динамо Киев 5 4 0 1 16-8 +8 12 0
6 Рух 7 3 3 1 11-7 +4 12 0
7 Металлист 1925 7 3 2 2 6-5 +1 11 0
8 Колос 8 2 4 2 6-7 -1 10 0
9 СК Днепр-1 6 2 3 1 6-5 +1 9 0
10 Ворскла 7 3 0 4 8-14 -6 9 0
11 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0
12 ЛНЗ 8 2 1 5 8-12 -4 7 0
13 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0
14 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0
15 Заря 7 1 2 4 6-10 -4 5 0
16 ФК Минай 8 0 3 5 6-17 -11 3 0

Ставки и Коэффициенты на матч Верес – ЛНЗ

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3.35
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Прогноз на матч Верес – ЛНЗ от UA-Football

“ЛНЗ” не играл в Кубке, и получил больше времени на подготовку к матчу девятого тура УПЛ. Кроме того, черкасская команда чаще не проигрывает на выезде, чем проигрывает. Но “Верес” в игре с “Шахтером” показал свой потенциал. В прошлой игре из-за класса соперника его реализовать не удалось, совсем другое дело – ЛНЗ. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Верес (Ровно) УПЛ ставки Прогнозы ЛНЗ (Черкассы)
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