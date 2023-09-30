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Верес - ЛНЗ. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 30.09.2023
Матч команд второй половины турнирной таблицы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Украинская Премьер-лига, девятый тур
30 сентября 2023. Ровно, “Авангард”
“Верес” 15:00 “ЛНЗ”
Телетрансляция – Youtube
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Вересу” понравился эксперимент с платными трансляциями, и важную игру УПЛ против “ЛНЗ” болельщики ровенского клуба тоже увидят только на ютубе.
Новости Вереса
Сколько зрителей, посмотревших платно матч Кубка Украины с “Шахтером”, включаться и на игру с ЛНЗ? Вопрос риторический. Но предстоящий матч не менее важен для команды Лавриненко.
“Верес” выиграл пока только один матч в семи турах УПЛ, переиграв на своем поле “Черноморец”. Дважды команда Лавриненко сыграла вничью, в том числе и против “Шахтера”, и еще четыре раза проиграла.
Кубковая игра против “Шахтера” получилась для “Вереса” менее удачной. После более-менее равного первого тайма, в котором у аутсайдера даже было пару шансов, “горняки” ощутимо добавили в интенсивности, и разница в классе команда стала очевидной. В итоге “Верес” проиграл 0:3.
По словам Лавриненко, Дахновский, Клец, Близниченко все еще недоступны, Балан уже в основной группе.
Новости ЛНЗ
Недолго длилась беспроигрышная серия Олега Дулуба во главе “ЛНЗ”. В третьем матче во главе черкасской команды 58-летний специалист уступил киевскому “Динамо” (4:2).
“ЛНЗ” во втором подряд матче забило два гола, но новичок УПЛ пропустил четыре мяча, мог и больше. Игра в защите остается проблемой черкащан – в УПЛ только “Минай” (17) и “Ворскла” (14) пропустили больше, чем ЛНЗ (12).
После матча с “Динамо” Олег Дулуб сказал, что удовлетворен игрой своей команды на 50%. Если “Верес” будет испытывать такие же проблемы с реализацией, как и в предыдущих своих матчах, процент радости тренера “ЛНЗ” может возрасти.
Статистика команд, цифры и факты
- “Верес” и “ЛНЗ” никогда ранее между собой не встречались.
- “Верес” забивал в шести последних домашних матчах УПЛ.
- “ЛНЗ” два своих сухих матча сыграл на выезде.
- “Верес” в трех последних матчах во всех турнирах забил один гол.
Последние пять матчей Вереса и ЛНЗ
Верес
- 26.09 “Шахтер” 0:3 (Кубок Украины)
- 22.09 “Оболонь” 0:0 (УПЛ)
- 17.09 “Кривбас” 1:2 (УПЛ)
- 01.09 “Черноморец” 3:1 (УПЛ)
- 23.08 “Эпицентр” 3:1 (Кубок Украины)
Колос
- 23.09 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ)
- 17.09 “Рух” 2:1 (УПЛ)
- 03.09 “Днепр-1” 0:0 (УПЛ)
- 26.08 “Металлист 1925” 0:1 (УПЛ)
- 23.08 “Виктория” 0:1 (Кубок Украины)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|8
|5
|3
|0
|16-8
|+8
|18
|0
|2
|Кривбасс
|8
|5
|2
|1
|17-7
|+10
|17
|0
|3
|Черноморец
|8
|5
|0
|3
|15-10
|+5
|15
|0
|4
|Полесье
|8
|5
|0
|3
|12-6
|+6
|15
|0
|5
|Динамо Киев
|5
|4
|0
|1
|16-8
|+8
|12
|0
|6
|Рух
|7
|3
|3
|1
|11-7
|+4
|12
|0
|7
|Металлист 1925
|7
|3
|2
|2
|6-5
|+1
|11
|0
|8
|Колос
|8
|2
|4
|2
|6-7
|-1
|10
|0
|9
|СК Днепр-1
|6
|2
|3
|1
|6-5
|+1
|9
|0
|10
|Ворскла
|7
|3
|0
|4
|8-14
|-6
|9
|0
|11
|ФК Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|-7
|8
|0
|12
|ЛНЗ
|8
|2
|1
|5
|8-12
|-4
|7
|0
|13
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|-6
|6
|0
|14
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|15
|Заря
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|16
|ФК Минай
|8
|0
|3
|5
|6-17
|-11
|3
|0
Ставки и Коэффициенты на матч Верес – ЛНЗ
Прогноз на матч Верес – ЛНЗ от UA-Football
“ЛНЗ” не играл в Кубке, и получил больше времени на подготовку к матчу девятого тура УПЛ. Кроме того, черкасская команда чаще не проигрывает на выезде, чем проигрывает. Но “Верес” в игре с “Шахтером” показал свой потенциал. В прошлой игре из-за класса соперника его реализовать не удалось, совсем другое дело – ЛНЗ. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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