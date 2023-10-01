Колос - Полесье онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 17:00
Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Металлист 1925 - 24.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев
Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против СК Днепр-1 - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
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