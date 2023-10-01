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Колос - Полесье онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 01 октября 2023, 17:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
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62'
Полесье
Житомир
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Ход матча
45' Makouana, Beni
46' Вячеслав Танковский
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
31%
Полесье
39%
П1: 3.71 Х: 2.10 П2: 3.27
Интересные факты
  • Вы знали, что FC Polissya забил 67% голов между минутами 76-90?
  • Колос Ковалёвка без побед в последних 6 играх.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • FC Polissya не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Mykyta Burda получил больше всего желтых карточек (4) в Колос Ковалёвка. Artem Hennadiiovych Smoliakov получил 3 в FC Polissya.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 25% матчей, FC Polissya выигрывает в 51% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 25% случаев, FC Polissya выигрывает в 51%.
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.
  • FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.94 гола, играя дома, а FC Polissya забивает 1.76 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 17:00 Металлист 1925 0 - 0 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс П
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер П
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 ФСК Мариуполь 3 - 2 Завершен Колос П
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Последние матчи - Полесье
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 1 Завершен ФК Минай В
Премьер-лига 2023/2024
16.09.2023 - 15:03 Черноморец 1 - 0 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 15:00 Полесье 2 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье В
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Главные события
46'
Вячеслав Танковский
45'
Makouana, Beni
Кто победит?
59 Пользователей сделало свой выбор
Колос
31%
Ничья
31%
Полесье
39%
П1: 3.71 Х: 2.10 П2: 3.27
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 19
    Diego Carioca
    Полузащитник
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
  • 71
    Денис Бойко
    Вратарь
  • 28
    Филипп Будковский
    Нападающий
  • 44
    Сергей Чоботенко
    Защитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 59
    Козак, Артём
    Полузащитник
  • 77
    Богдан Кушниренко
    Защитник
  • 18
    Makouana, Beni
    Нападающий
    45
  • 9
    Евгений Морозко
    Нападающий
  • 30
    Артём Шабанов
    Защитник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 6
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Kalitvintsev, Yuriy
Статистика матча
Удары мимо
2
4
Штрафные
9
4
Угловые
4
9
Фолы
4
1
Блокировано ударов
4
1
ЖК
2
LIVE
Трансляция матча Колос - Полесье
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
58'
56'
Опасный момент
55'
53'
51'
Желтая карточка
50'
В стенку пробил Грицук со штрафного.
48'
Желтая карточка
Ноги Кушниренко в подкате зацепил Богданов перед собственной штрафной.
46'
Желтая карточка
Из ничего прилетела желтая Танковскому.
Свисток
Начался второй тайм!
Откровенно печальный первый тайм. Полесье хорошо начинало игру, но темп не смогло удержать, после чего Колос навязал свой традиционный фирменный футбол. Но под самый перерыв хозяева хоть немного оживились, что хоть немного нас обнадеживает.
Свисток
Идем на перерыв. 0:0 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Желтая карточка
Таки предупредили Макуана.
45'
Болбата толкнул на газон на левом фланге обороны Макуана.
43'
Полесье постепенно возвращает контроль на чужую половину.
41'
Опасный момент
Демченко с левого фланга с передачи Болбата на фоне отбора мяча у Чоботенко пробил мимо дальней стойки, но мяч при этом задел защитника.
38'
Диего получил передачу Богданова на левом фланге штрафной, после чего подавал на дальнюю штангу, где Болбат пробивал головой, но банально не достал мяч.
35'
Лучкевич на дальней стороне штрафной не пустил подачу Морозко с правого фланга к Макуану.
33'
Просто отсутствуют скорости в этом матче. Колос есть Колос.
31'
Козак со стандарта с правого фланга подал за лицевую на дальней стойке.
29'
Будковского на левом фланге обороны сбил Черноморец.
26'
Колос в три линии сидит возле собственной штрафной.
23'
Не может Полесье добраться до чужой штрафной в позиционной атаке.
20'
Грицук прострелил с правого фланга контратаки, но соперники спокойно прочитали.
18'
Колос в фирменном стиле держит мяч на своей половине.
15'
Опасный момент
Пятой оставил мяч Грицук на входе в правый фланг штрафной на Козака, а тот попал мимо дальней штанги.
13'
Будковский в центре штрафной зацепился за передачу с левого фланга штрафной от Макуана, но пробил точно в Демченко.
12'
Смолякова на правом фланге атаки сбил Болбат.
10'
Мякушко заработал штрафной на левом фланге атаки, но подача со стандарта была неудачной.
7'
Едва ли не первая попытка Полесья держать мяч в собственных ногах.
5'
Безбородько не дали добраться до подачи Емца с левого фланга.
3'
Никто не пошел на передачу Болбата к левому флангу атаки.
1'
Колос в центре поля держит мяч на старте.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Инфо
Полесье идет четвертым с 5 победами, и 3 поражениями - 15 очков.
Инфо
Колос идет девятым с 2 победами, 4 ничьими и 2 поражениями - 10 очков.
Запасные: Кудрик, Гитченко, Кравченко, Огиря, Янаков, Шаповал, Шастал, Поспелов, Крушинский, Ариелсон.
Полесье: Бойко - Морозко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Кушниренко, Танковский - Козак, Грицук, Макуана - Будковский.
Запасные: Мысак, Горох, Золотов, Гончаренко, Кукош, Милько, Великан, Ильин, Попов.
Колос: Фесюн - Лучкевич, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец - Богданов, Демченко - Болбат, Безбородько, Кариока.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Екатерина Монзуль (Харьков, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 9-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Колос (с. Ковалевка, Украина) сыграют ковалевский Колос и житомирское Полесье.
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Анонс матча Колос - Полесье 01.10.2023, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Полесье (Житомир) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 01.10.2023
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Kalitvintsev, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Полесье можно посмотреть 01.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Полесье, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против Металлист 1925 - 24.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Полесье (Житомир)
Год основания Полесье (Житомир): 2016
Страна: Украина
Тренер: Юрий Калитвинцев

Прошедший поединок команды Полесье был сыгран против СК Днепр-1 - 27.09.2023, в рамках турнира Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

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