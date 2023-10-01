Колос - Полесье онлайн трансляция матча

Вы знали, что FC Polissya забил 67% голов между минутами 76-90?

Колос Ковалёвка без побед в последних 6 играх.

Колос Ковалёвка не забивает в 2 из их 4 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

FC Polissya не забивает в 1 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Mykyta Burda получил больше всего желтых карточек (4) в Колос Ковалёвка. Artem Hennadiiovych Smoliakov получил 3 в FC Polissya.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 25% матчей, FC Polissya выигрывает в 51% матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 25% случаев, FC Polissya выигрывает в 51%.

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда FC Polissya лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда FC Polissya проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Polissya% своих матчей.

Недавнее выступление команды FC Polissya в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Колос Ковалёвка.

FC Polissya's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.